«Сбер» представил устройства для «умного» дома: датчики открытия, движения, температуры и влажности и хаб для управления Статьи редакции
И «умную» розетку с защитой от повышенного напряжения.
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- Устройства разработала дочерняя компания «Сбера» — SberDevices. Все они работают на российской облачной платформе «умного» дома Sber и российских серверах, а также поддерживают беспроводной протокол Zigbee 3.0, который обеспечивает связь устройств «умного» дома между собой.
- В линейку вошли хаб для управления устройствами, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности.
- Хаб нужен для «связи» устройств друг с другом. Он также может управлять совместимыми Zigbee-устройствами Aqara и Sonoff — они доступны для подключения на сайте, в приложении «Салют» на Android появятся с 28 августа 2023 года.
- Кнопка нужна для запуска заранее настроенных сценариев: она поддерживает три типа нажатия — однократное, двукратное и долгое (больше трёх секунд). На каждое можно назначить нужный сценарий — например, запуск устройства.
- С помощью датчиков движения можно настраивать климат-контроль в помещении, включение и выключение бытовых приборов и освещения — с новыми датчиками «всё будет работать само», заявили в компании.
- Подключать устройства и управлять ими, создавать и настраивать сценарии, контролировать статус можно в приложении «Салют» на Android, в приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте (для владельцев устройств на iOS). Запускать сценарии голосом или управлять некоторыми элементами дома можно со всех «умных» устройств с помощником «Салют».
- Также в линейке есть обновлённая Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения. Если срабатывает защита, розетка автоматически отключает устройство, а когда напряжение возвращается в норму — включает снова.
- Розетка делает подключённые к ней приборы «умными» — то есть позволяет управлять ими дистанционно и связывать работу с датчиками, «умными» устройствами. Например, к розетке можно подключить увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы он включался, когда влажность в помещении меньше 30%.
- Устройства можно купить в официальном интернет-магазине, они также будут доступны в магазинах электроники и маркетплейсах. Рекомендованная розничная цена любого из датчиков и «умной» кнопки — 1590 рублей, хаба — 2490 рублей. Розетка поступит в продажу в августе по цене в 1290 рублей.
Сбер представил устройства для умного дома:
- кольцо для стука в дверь
- гребенка для стирки
- камни для помола муки
- лопату чтоб грузить рубли в печь
Беспроводной утюг
https://static.insales-cdn.com/images/products/1/7463/618388775/980fd4f652239a1070dac6885751e4c5.png
Уже нашли оригиналы на алиэкспрессе по 150 рублей?
А у Сбера чо, подделки?...))
Новость не настоялась. Видимо ищут
Какие симпатичные китайские девайсы сбер шильдиками оклеил.
на самом деле крупных китайских "умных" устройств производят ну прям мало вендоров
самый крупный tuya, всякие сберы, хайперы просто брендируют под себя.
плюсы: легко вяжется в оригинальное приложение туи
минусы: после санкций лампочки сбера забанили, а тую нет
Сбер - молодцы. Теперь открыты новые сценарии:
- Влажность в помещении меньше 30%? Возьми кредит на увлажнитель.
- Работаешь с утра до вечера, но денег не хватает? Возьми кредит!
Закончились в холодильнике продукты - иди в магазин покупать новые!!
Довольно стандартный набор. Тот же "Ростелеком" в своем "Умном доме" абсолютно те же девайсы начал продавать лет 5 назад. Есть проблема - все эти сценарии с датчиками итд не имеют ценности. Плюс батарейки в датчиках нужно менять раз в год-полтора. Да еще и Zigbee. Да еще и закрытая экосистема, и докупить сторонние устройства не получится.
В результате поиграться на пару недель - интересно, но дорога. По факту из всех подобных устройств востребованы только камеры (которых здесь нет) и видеодомофоны.
Сделали бы открытую платформу с возможностью подключения датчиков и устройств от различных производителей с поддержкой нескольких стандартов - было бы интересно. И ценность была бы именно в платформе. А пока тупиковая история для сбера, в общем.
Ну я с радостью послушаю насколько это неудобно, когда только сегодня утром уходя из дома, не выклюяил гладильную систему, о чем получил уведомление на телефоне и нажав одну кнопку, обесточил это устройство.
Толи дело, когда весь день думаешь, а выключил ли я тот или иной прибор...
Для чего в квартире устанавливать камеры, всё не могу понять
Есть что-то лучше зигби? зачем большинству Thread?
Почему не имеют ценности? У меня на работе датчики температуры в холодильниках. Если температура выходит за норму сразу уведомление (сами холодильники бывает начинают глючить).
Дома датчик влажности в хьюмидоре, напоминает когда нужно доувлажнить.
В прихожей датчик движения и открытия двери включают/выключают свет который я раньше постоянно забывал выключать и с занятыми руками неудобно включать. Потолочные светильники тоже умные, прошел лег - попросил Алису выключить.
Сберу как минимум в свой комплект нужно умную релюшку добавить как у акары чтобы это все удобно можно было настроить.
Сбер, зачем???? Научитесь нормальные финансовые продукты делать, а для всего остального есть Алиэкспресс.
Яндекс запускает умный дом? такси пфф. алису? нафиг надо, делайте свой поисковик!
Голосовой помошник на русском? Али экспресс! ну а если нету значит и ненужон он нам!
Чтобы вякать из каждого утюга "ты чо, пёс, мы ЭКОСИСТЕМА!!!111111"
Как зачем, сидят дядки-тетки зарплату получают
Берут пример с типа поиска Яндекса. В итоге вместо одного нормального сервиса имеем кучу туфтотеней
Как всегда
Надо полным идиотом быть что бы отдавать контроль умного дома крупный корпорации. Недавно был случай где Амазон отрубил все девайсы клиента за якобы расисткие высказывания.
Если умный дом, только открытый код и свои сервера.
А что есть из открытого кода?
В данной ситуации это еще хуже, это не просто корпорация, но и корпорация известная своей кривизной и альтернативным мышлением. То есть то, что для Амазона частный случай, для Сбера массовое явление, касающееся всех:
https://vc.ru/tech/416997-sber-s-aprelya-ne-prodaet-ustroystva-dlya-umnogo-doma-kitayskiy-partner-ogranichil-podklyuchenie-k-oblaku
А есть ссылочка почитать? Что-то не смог нагуглить быстро🤔
tuya дешевле и ее не блочат, как сберовские лампочки
только недавно от них приобрел лампочки себе ,отличная тема
В два раза дороже - Профит! Рашка-инновация.
Какой же этот Сбер отсталый.
Это попроще датчик, он даже айос не поддерживает. А у Aqara - полноценный Zigbee.
1800
Приглашаем вас вести рубрику в наш подсайт.
У вас хорошо получается.
А надо в 2 раза дешевле, чем у производителя?
Выглядит отлично, разве нет?
Почему это стоит в разы дороже, чем точно такие же, на которые они просто наклеили свой логотип?
Даже если представить, что всё это действительно отечественная разработка дочерней компании Сбера, то цены - пиздец.
"Разработка" здесь почти наверняка не означает "производство", оно контрактное. Датчик в железе стоит недорого, более важную роль играет прошивка и интеграция с платформой.
может и дороже рынка, я не в курсе, но 25 долларов за хаб это не смертельно дорого.
Вадим Д. ждём твой комментарий.
Работать"на ведро" и получать за это зарплату. Всем бы так.
Молодцы конечно, еще бы приложухи вернулись в AppStore
С HomeKit от Apple работает?
Тоже этот вопрос интересует
да наконец то и у нас начали это производить, в европе такое уже давно используют
Производить и использовать это же разные вещи
интересно а где и у кого такие комнаты, дома и квартиры красивые, что так гармонично сочетаются эти китайские датчики?
А что их сочетать? они самого стандартного цвета - белые.
185 рубля )
https://aliexpress.ru/item/1005004415822890.html?sku_id=12000029106479162&spm=.search_results.3.f72046954G4ftJ
185+163 =348. и это даже не зигби
Не попал. Rf433 уже давно по цене шаурмы. Только это одностороннее, примитивное, никак не защищённое.
Но сбердевайсис это конечно тема только для отработки своей зп. Кому не лень - купит на Али тую, да хоть и зигби. А кто с хотелкой и возможностями - закажет проектный вариант на проводах.
Где-то это уже видела...
Да у кого этого только нет, и выглядит все плюс-минус одинаково
https://smarthome.mts.ru/
https://lk-rostelecom.ru/umnyj-dom/
Вспоминайте
А почему это назвают "умный" дом?
Да, когда выбора нет, вся надежда на Сбер. И на Яндекс. Они нам все сделают.
Канеш молодцы) клевый способ побольше личных данных собрать
А эти новые датчики можно с Алисой подружить? через дигму там и тп.
На 99% да, учитывая количество производителей доступных для добавления у Яндекса. Через "умный дом".
P.s. Поспешил с выводами. У Яндекса нет в доступных устройствах сбера
То, что при высоком напряжении розетка отключается это интересно и цена вроде неплохая
И без китайского облака этот "умный" дом конечно же не работает.
Все созданные сценарии между устройствами зигби, будут работать и без интернета. Почему облако китайское, а не сбера?
я наоборот думаю что бы выкинуть ненужного из квартиры
Для некоторых устройств опасность представляет не только повышенное, но и пониженное напряжение.
Кому такие приколюхи нужны, они спокойно могут найти дешевле. Зачем переплачивать?
Очень классное устройство. Мне понравилось оно. Самое главное это не дешевая какая-то подделка. Качественная.
давно пользуюсь умными устройства, и ждал когда их линейка еще пополнится
Какая шляпа в плане дизайна(((((((((( лучше бы посмотрели на EVE или FIBARO и с них копировали
50 долларов за (очень красивый) датчик открытия. огонь.
70 за невероятно прекрасный кругляш
Люблю все эти новые технологии, обязательно присмотрю себе что-то)
Очень интересно, надо будет затестить что-то))
Звучит многообещающе, надо бы прикупить себе лампочки
Учился в Германии там была такая тема, очень удобно 👍
А умная жоповытирательная машина есть?
Лампочки просто супер, очень удобно
Уже представляю - не дай бог кто-то скажет кодовое слово, коих будут сотни и тысячи -и тут же подключаться обзвонщики - с кредитом, ипотекой, товарами со сбермаркета, доставки, аптеки, страховки...Будут сыпаться пуши и акционные предложения. Коллекторы всегда будут вкурсе всех событий и когда можно зайти на огонек...Ну просто интересно, реально кто-то поведется на это? Кто-то сделает у себя умный сбер-дом от сбера, кроме Грефа?