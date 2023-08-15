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Техника
Евгения Евсеева

«Сбер» представил устройства для «умного» дома: датчики открытия, движения, температуры и влажности и хаб для управления Статьи редакции

И «умную» розетку с защитой от повышенного напряжения.

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  • Устройства разработала дочерняя компания «Сбера» — SberDevices. Все они работают на российской облачной платформе «умного» дома Sber и российских серверах, а также поддерживают беспроводной протокол Zigbee 3.0, который обеспечивает связь устройств «умного» дома между собой.
  • В линейку вошли хаб для управления устройствами, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности.
Хаб для управления устройствами
  • Хаб нужен для «связи» устройств друг с другом. Он также может управлять совместимыми Zigbee-устройствами Aqara и Sonoff — они доступны для подключения на сайте, в приложении «Салют» на Android появятся с 28 августа 2023 года.
Сценарная кнопка
  • Кнопка нужна для запуска заранее настроенных сценариев: она поддерживает три типа нажатия — однократное, двукратное и долгое (больше трёх секунд). На каждое можно назначить нужный сценарий — например, запуск устройства.
Датчик движения
  • С помощью датчиков движения можно настраивать климат-контроль в помещении, включение и выключение бытовых приборов и освещения — с новыми датчиками «всё будет работать само», заявили в компании.
Датчик открытия 
  • Подключать устройства и управлять ими, создавать и настраивать сценарии, контролировать статус можно в приложении «Салют» на Android, в приложении «Сбербанк Онлайн» и на сайте (для владельцев устройств на iOS). Запускать сценарии голосом или управлять некоторыми элементами дома можно со всех «умных» устройств с помощником «Салют».
Датчик температуры и влажности
  • Также в линейке есть обновлённая Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения. Если срабатывает защита, розетка автоматически отключает устройство, а когда напряжение возвращается в норму — включает снова.
  • Розетка делает подключённые к ней приборы «умными» — то есть позволяет управлять ими дистанционно и связывать работу с датчиками, «умными» устройствами. Например, к розетке можно подключить увлажнитель и настроить сценарий так, чтобы он включался, когда влажность в помещении меньше 30%.
«Умная» розетка
  • Устройства можно купить в официальном интернет-магазине, они также будут доступны в магазинах электроники и маркетплейсах. Рекомендованная розничная цена любого из датчиков и «умной» кнопки — 1590 рублей, хаба — 2490 рублей. Розетка поступит в продажу в августе по цене в 1290 рублей.

#новость #сбер #умныйдом

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137 комментариев
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 Александр Левитан

Сбер представил устройства для умного дома:
- кольцо для стука в дверь
- гребенка для стирки
- камни для помола муки
- лопату чтоб грузить рубли в печь

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Vladimir Ivanov

Беспроводной утюг
https://static.insales-cdn.com/images/products/1/7463/618388775/980fd4f652239a1070dac6885751e4c5.png

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4 комментария
Киприан Лейн

Уже нашли оригиналы на алиэкспрессе по 150 рублей?

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Alex Shevchenko

А у Сбера чо, подделки?...))

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8 комментариев
Аяз Умбатов

Новость не настоялась. Видимо ищут

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Вадим Д.

Какие симпатичные китайские девайсы сбер шильдиками оклеил.

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Alex Melnikoff

на самом деле крупных китайских "умных" устройств производят ну прям мало вендоров
самый крупный tuya, всякие сберы, хайперы просто брендируют под себя.
плюсы: легко вяжется в оригинальное приложение туи
минусы: после санкций лампочки сбера забанили, а тую нет

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Вася Пражкин

Сбер - молодцы. Теперь открыты новые сценарии:
- Влажность в помещении меньше 30%? Возьми кредит на увлажнитель.
- Работаешь с утра до вечера, но денег не хватает? Возьми кредит!

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Alex Shevchenko

Закончились в холодильнике продукты - иди в магазин покупать новые!!

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2 комментария
Pavel S

Довольно стандартный набор. Тот же "Ростелеком" в своем "Умном доме" абсолютно те же девайсы начал продавать лет 5 назад. Есть проблема - все эти сценарии с датчиками итд не имеют ценности. Плюс батарейки в датчиках нужно менять раз в год-полтора. Да еще и Zigbee. Да еще и закрытая экосистема, и докупить сторонние устройства не получится.
В результате поиграться на пару недель - интересно, но дорога. По факту из всех подобных устройств востребованы только камеры (которых здесь нет) и видеодомофоны.
Сделали бы открытую платформу с возможностью подключения датчиков и устройств от различных производителей с поддержкой нескольких стандартов - было бы интересно. И ценность была бы именно в платформе. А пока тупиковая история для сбера, в общем.

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Ivan Mart

Ну я с радостью послушаю насколько это неудобно, когда только сегодня утром уходя из дома, не выклюяил гладильную систему, о чем получил уведомление на телефоне и нажав одну кнопку, обесточил это устройство.
Толи дело, когда весь день думаешь, а выключил ли я тот или иной прибор...

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11 комментариев
Игорь Богданов

Для чего в квартире устанавливать камеры, всё не могу понять

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1 комментарий
lakoros

Есть что-то лучше зигби? зачем большинству Thread?

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4 комментария
Corbyan

Почему не имеют ценности? У меня на работе датчики температуры в холодильниках. Если температура выходит за норму сразу уведомление (сами холодильники бывает начинают глючить).
Дома датчик влажности в хьюмидоре, напоминает когда нужно доувлажнить.
В прихожей датчик движения и открытия двери включают/выключают свет который я раньше постоянно забывал выключать и с занятыми руками неудобно включать. Потолочные светильники тоже умные, прошел лег - попросил Алису выключить.
Сберу как минимум в свой комплект нужно умную релюшку добавить как у акары чтобы это все удобно можно было настроить.

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1 комментарий
Mayorov Sergey

Сбер, зачем???? Научитесь нормальные финансовые продукты делать, а для всего остального есть Алиэкспресс.

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lakoros

Яндекс запускает умный дом? такси пфф. алису? нафиг надо, делайте свой поисковик!
Голосовой помошник на русском? Али экспресс! ну а если нету значит и ненужон он нам!

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1 комментарий
Василий Петров

Чтобы вякать из каждого утюга "ты чо, пёс, мы ЭКОСИСТЕМА!!!111111"

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Тоже хочу

Как зачем, сидят дядки-тетки зарплату получают

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Павел Шкутко

Берут пример с типа поиска Яндекса. В итоге вместо одного нормального сервиса имеем кучу туфтотеней

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Даниил Васильев

Как всегда

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Dimitri

Надо полным идиотом быть что бы отдавать контроль умного дома крупный корпорации. Недавно был случай где Амазон отрубил все девайсы клиента за якобы расисткие высказывания.

Если умный дом, только открытый код и свои сервера.

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Арсений

А что есть из открытого кода?

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Labeling

В данной ситуации это еще хуже, это не просто корпорация, но и корпорация известная своей кривизной и альтернативным мышлением. То есть то, что для Амазона частный случай, для Сбера массовое явление, касающееся всех:

https://vc.ru/tech/416997-sber-s-aprelya-ne-prodaet-ustroystva-dlya-umnogo-doma-kitayskiy-partner-ogranichil-podklyuchenie-k-oblaku

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Михаил Иванович

А есть ссылочка почитать? Что-то не смог нагуглить быстро🤔

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2 комментария
lakoros
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Alex Melnikoff

tuya дешевле и ее не блочат, как сберовские лампочки

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Александр Меркулов

только недавно от них приобрел лампочки себе ,отличная тема

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Бесплатный сыр

В два раза дороже - Профит! Рашка-инновация.

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Тоже хочу

Какой же этот Сбер отсталый.

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Вася Пражкин

Это попроще датчик, он даже айос не поддерживает. А у Aqara - полноценный Zigbee.

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5 комментариев
lakoros

1800

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Санкционка

Приглашаем вас вести рубрику в наш подсайт.
У вас хорошо получается.

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Алеоп

А надо в 2 раза дешевле, чем у производителя?

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1 комментарий
TIMUR ABUSHEEV

Выглядит отлично, разве нет?

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Тоже хочу

Почему это стоит в разы дороже, чем точно такие же, на которые они просто наклеили свой логотип?

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

Даже если представить, что всё это действительно отечественная разработка дочерней компании Сбера, то цены - пиздец.

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Pavel S

"Разработка" здесь почти наверняка не означает "производство", оно контрактное. Датчик в железе стоит недорого, более важную роль играет прошивка и интеграция с платформой.

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Leo Uvarov

может и дороже рынка, я не в курсе, но 25 долларов за хаб это не смертельно дорого.

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10 комментариев
Александр Кайт

Вадим Д. ждём твой комментарий.

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vvtwittep

Работать"на ведро" и получать за это зарплату. Всем бы так.

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Sergio Sol

Молодцы конечно, еще бы приложухи вернулись в AppStore

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Невероятный Блондин

С HomeKit от Apple работает?

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Роман

Тоже этот вопрос интересует

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Воронцова Миа

да наконец то и у нас начали это производить, в европе такое уже давно используют

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Алеоп

Производить и использовать это же разные вещи

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Amig0ja

интересно а где и у кого такие комнаты, дома и квартиры красивые, что так гармонично сочетаются эти китайские датчики?

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lakoros

А что их сочетать? они самого стандартного цвета - белые.

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3 комментария
Nurbek Israilov

185 рубля )
https://aliexpress.ru/item/1005004415822890.html?sku_id=12000029106479162&spm=.search_results.3.f72046954G4ftJ

Дверные магнитные датчики PG103, беспроводной…
Дверные магнитные датчики PG103, беспроводной дверной детектор, датчик окон для 433 МГц, домашний…
aliexpress.ru
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lakoros

185+163 =348. и это даже не зигби

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Khar Kapp

Не попал. Rf433 уже давно по цене шаурмы. Только это одностороннее, примитивное, никак не защищённое.
Но сбердевайсис это конечно тема только для отработки своей зп. Кому не лень - купит на Али тую, да хоть и зигби. А кто с хотелкой и возможностями - закажет проектный вариант на проводах.

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Nastya Tavakina

Где-то это уже видела...

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Pavel S

Да у кого этого только нет, и выглядит все плюс-минус одинаково
https://smarthome.mts.ru/
https://lk-rostelecom.ru/umnyj-dom/

Умный дом от Ростелеком — цены, тарифы…
Подробное описание услуги "Умный дом" от Ростелекома. Преимущества и условия тарифов, а также…
lk-rostelecom.ru
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Алеоп

Вспоминайте

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1 комментарий
Тоже хочу

А почему это назвают "умный" дом?

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Dertg Ervbg
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Аглалия Фурс

Да, когда выбора нет, вся надежда на Сбер. И на Яндекс. Они нам все сделают.

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Semen

Канеш молодцы) клевый способ побольше личных данных собрать

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lakoros

А эти новые датчики можно с Алисой подружить? через дигму там и тп.

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Ivan Mart

На 99% да, учитывая количество производителей доступных для добавления у Яндекса. Через "умный дом".

P.s. Поспешил с выводами. У Яндекса нет в доступных устройствах сбера

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fyp

То, что при высоком напряжении розетка отключается это интересно и цена вроде неплохая

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Labeling

И без китайского облака этот "умный" дом конечно же не работает.

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lakoros

Все созданные сценарии между устройствами зигби, будут работать и без интернета. Почему облако китайское, а не сбера?

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2 комментария
DeepFakescovery channel

я наоборот думаю что бы выкинуть ненужного из квартиры

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Андрей Сергеев

Для некоторых устройств опасность представляет не только повышенное, но и пониженное напряжение.

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Петя Яростный

Кому такие приколюхи нужны, они спокойно могут найти дешевле. Зачем переплачивать?

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Лапухова Владислава

Очень классное устройство. Мне понравилось оно. Самое главное это не дешевая какая-то подделка. Качественная.

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Андрей Иванов

давно пользуюсь умными устройства, и ждал когда их линейка еще пополнится

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Nik Nik

Какая шляпа в плане дизайна(((((((((( лучше бы посмотрели на EVE или FIBARO и с них копировали

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lakoros

50 долларов за (очень красивый) датчик открытия. огонь.
70 за невероятно прекрасный кругляш

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Артём Крючков

Люблю все эти новые технологии, обязательно присмотрю себе что-то)

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Всеслав Сапожников

Очень интересно, надо будет затестить что-то))

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Якимычев Лука

Звучит многообещающе, надо бы прикупить себе лампочки

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Чесноков Родион

Учился в Германии там была такая тема, очень удобно 👍

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dos en

А умная жоповытирательная машина есть?

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Александра Ежова

Лампочки просто супер, очень удобно

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Rinat Karlin

Уже представляю - не дай бог кто-то скажет кодовое слово, коих будут сотни и тысячи -и тут же подключаться обзвонщики - с кредитом, ипотекой, товарами со сбермаркета, доставки, аптеки, страховки...Будут сыпаться пуши и акционные предложения. Коллекторы всегда будут вкурсе всех событий и когда можно зайти на огонек...Ну просто интересно, реально кто-то поведется на это? Кто-то сделает у себя умный сбер-дом от сбера, кроме Грефа?

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137 комментариев
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