Техника
Маша Цепелева

Apple выплатит до $500 млн компенсации по групповому иску из-за замедления работы iPhone со старыми батареями Статьи редакции

Владельцы телефонов получат от $25 до $500, в зависимости от количества истцов.

Фото Digital Spy
  • В августе 2023 года суд окончательно утвердил условия мирового соглашения по групповому иску к Apple от владельцев iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.
  • Дело рассматривали с 2017 года. Пользователи обвиняли компанию в том, что она намеренно занижала производительность некоторых моделей iPhone после выхода телефонов с батареями следующих поколений. Компания согласилась заплатить ещё в 2020 году, но после были апелляции о сумме компенсаций.
  • Выплаты получат владельцы iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus или iPhone SE, которые присоединились к иску до 6 октября 2020 года. Всего компания выплатит от $310 млн до $500 млн, включая расходы на адвокатов. В материалах об иске указано, что выплата на одного человека составит от $25 до $500 в зависимости от количества истцов.
  • В июле 2022 года Apple заключила мировое соглашение с участниками группового иска о проблемах с клавиатурами-«бабочками» в MacBook. По его условиям, каждый участник иска получит от $50 до $395 в зависимости от количества замен клавиатуры.

#новость #apple

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15 комментариев
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 Вася Пражкин

Андроидщики, а вам платят за старые смартфоны? )

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При себе ничего нет

андроид это опенсоурс у нас всё чисто

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Danila Poyarkov

Модули ядра, которые могут влиять на расход батареи и определение уровня заряда за редким-редким исключением как раз не open source

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Blisk

У нас бабок нет чтобы нам их компенсировали.

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Энтони

А вам кто-то заплатил? Мне вот не платили за мою четверку, которая так бы и работала по сей день, если бы не несколько но

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Георгий

Странно, что с 4S никто не подал, помню, как сегодня, что после обновления на iOS 6 начались тормоза и сильный жер батареи. И это ещё скеоморфичная iOS 6 была, дело даже не в крутых изменениях интерфейса, которые только с iOS 7 появились.

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Сергей Мазур

походу с макбуками они также делают! вот пидоры!

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Никита Михадюк

Как-то слишком мало, к сожалению.
Надеюсь, что все компании, которые так делают - будут получать максимальные наказания.

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При себе ничего нет
Как-то слишком мало

Мало это 60 тыс. русских рублей

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Никита Михадюк

что такое 500 миллионов для apple?)
Они гораздо большую сумму закладывают на подобные издержки. Для них этот риск уже давно заложен в стоимости айфона.

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При себе ничего нет

Наказывать надо любую корпорацию.
Но надо сказать что на халяву в зубы не смотрят.

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Чиф Никиф

Ситуация максимально неприятная конечно, разочарован в такой политике компании

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Юрий Б.

Лососнули

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Энтони

А я помню как люди лет девять назад говорили что вот айфон топ, прослужит еще долго, технику настолько хорошо сделали. Сделали то и правда хорошо, а вот с политикой компании все плохо.

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Ирина Неретина

высокий бюджет они выделили

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15 комментариев
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