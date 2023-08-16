Apple выплатит до $500 млн компенсации по групповому иску из-за замедления работы iPhone со старыми батареями Статьи редакции
Владельцы телефонов получат от $25 до $500, в зависимости от количества истцов.
- В августе 2023 года суд окончательно утвердил условия мирового соглашения по групповому иску к Apple от владельцев iPhone. Об этом сообщает 9to5Mac.
- Дело рассматривали с 2017 года. Пользователи обвиняли компанию в том, что она намеренно занижала производительность некоторых моделей iPhone после выхода телефонов с батареями следующих поколений. Компания согласилась заплатить ещё в 2020 году, но после были апелляции о сумме компенсаций.
- Выплаты получат владельцы iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus или iPhone SE, которые присоединились к иску до 6 октября 2020 года. Всего компания выплатит от $310 млн до $500 млн, включая расходы на адвокатов. В материалах об иске указано, что выплата на одного человека составит от $25 до $500 в зависимости от количества истцов.
- В июле 2022 года Apple заключила мировое соглашение с участниками группового иска о проблемах с клавиатурами-«бабочками» в MacBook. По его условиям, каждый участник иска получит от $50 до $395 в зависимости от количества замен клавиатуры.
748 просмотров
Андроидщики, а вам платят за старые смартфоны? )
андроид это опенсоурс у нас всё чисто
Модули ядра, которые могут влиять на расход батареи и определение уровня заряда за редким-редким исключением как раз не open source
У нас бабок нет чтобы нам их компенсировали.
А вам кто-то заплатил? Мне вот не платили за мою четверку, которая так бы и работала по сей день, если бы не несколько но
Странно, что с 4S никто не подал, помню, как сегодня, что после обновления на iOS 6 начались тормоза и сильный жер батареи. И это ещё скеоморфичная iOS 6 была, дело даже не в крутых изменениях интерфейса, которые только с iOS 7 появились.
походу с макбуками они также делают! вот пидоры!
Как-то слишком мало, к сожалению.
Надеюсь, что все компании, которые так делают - будут получать максимальные наказания.
Мало это 60 тыс. русских рублей
что такое 500 миллионов для apple?)
Они гораздо большую сумму закладывают на подобные издержки. Для них этот риск уже давно заложен в стоимости айфона.
Наказывать надо любую корпорацию.
Но надо сказать что на халяву в зубы не смотрят.
Ситуация максимально неприятная конечно, разочарован в такой политике компании
Лососнули
А я помню как люди лет девять назад говорили что вот айфон топ, прослужит еще долго, технику настолько хорошо сделали. Сделали то и правда хорошо, а вот с политикой компании все плохо.
высокий бюджет они выделили