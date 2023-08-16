«Яндекс» увеличит количество собственных роботов-курьеров в России с 80 до 130 Статьи редакции
Компания начала использовать их в для доставки заказов в 2020 году.
- «Яндекс» запланировал произвести ещё 50 роботов-курьеров, пишет ТАСС. Новые «роверы» начнут использовать до конца 2023 года.
- Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае работают «порядка 80» роботов-курьеров, уточнили в компании. С момента запуска они доставили более 250 тысяч заказов.
- «Яндекс» представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. В апреля 2020-го их начали использовать в Сколково для доставки документов и посылок.
- С декабре 2020-го «роверы» развозят заказы в Москве и Иннополисе, с июля 2021 года — в Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с августа — в США в партнёрстве с сервисом Grubhub, а с июня 2023-го — на Красной поляне.
- В компании отметили, что за время использования роботов не сталкивались с кражами или серьёзным вандализмом.
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Хаять Яндекс за любую новость это почти «святое». Святее только Тинькофф крыть. Электробусы в Москве не по каждой улице курсируют, но их все больше. С роверами будет так же, пусть их пока 120, будет больше. Ребята из Яндекса молодцы, а что касается их страсти побольше заработать, так это ж бизнес. А как иначе?
Ну да государство тут абсолютно ни причем. Монополию не делает и ФАС добрый и порядочный
а назовите страну, кроме России, где доминирующий поисковик занимает менее 60% рынка.
сюрприз сюрприз, таких нет
Изучите вопрос. Южная Корея. И ничего хорошего в этом нет. Там идет ожесточенная борьба с монополией этого поиска
а в чем ваш поинт? что в мире 2 страны с конкурирующими поисковиками?
ну да. и мы одна из них
В том, что на локальных рынках это довольно обычная ситуация при поддержке государства. То что сделал Яндекс - это нормально, это не что-то невероятное. При поддержке государства иначе не могло и быть. А без поддержки Яндекс закончился еще дачным давно
приведите мне пример 5 локальных рынков, на которых есть местный поисковик, который конкурирует с Гуглом и не занимает 90%+ рынка.
ну это же обычная ситуация)
Ну погуглите же, у нас ведь не сеанс репетиторства и уж тем более потратьте свое время, а не мое :)
ясно-понятно
Свое время жальче моего?)
ну просто вы приводите довод, у которого нет подтверждения. и просите меня самому поискать его. это забавно. )
Вы просто не хотите искать и забавно это. Посмотрите в каких странах поддерживают свой поиск и какие там доли. В начале диалога вы намекали что это только в рф. Я рассказал вам про Южную Корею. Теперь говорите что их только два и просите назвать вам пять. Я чувствую что вы хотите узнавать новую информацию за мой счет) проявите любознательность!
я не хочу за вас пытаться найти подтверждение вашим аргументам. извините.
а еще неплохо было бы привести примеры законов, которые ограничивали бы гугл в поиске, картах, браузере и прочих продуктах, у которых есть аналоги Яндекса
Эм, ну и это уже правда легко найти в сети, не ленитесь
ну если так легко, очень хотелось бы ссылку. я сам не нашел, увы
Ну вот кстати да, китайский Байду после подъёма китайского чебурнета и бана Гугла в нулевых расклеился до такой степени, что начал терять аудиторию на рынке, в котором является единственным монополистом — т.е. по факту там такая беда, что люди предпочитают не пользоваться поисковиком вообще, чем идти что-то искать через него.
Хотя беспилотники у них хорошие.
Да нет уже. Хватит воспринимать Яндекс как технологического лидера. Позвольте, но их проекты уже давно не выдают высокого качества.
Вопреки нашей ностальгии, эта компания решила просто выезжать на былом доверии и брать деньги. Со всех. Всеми путями.
И да, это очень большая проблема, вызов который надо принять. И лишь при разрешении его, можно будет говорить о технологических прорывах. Прорывы такие - они рождаются не в монополиях, а в конкуренции.
А пока Яндексу позволено все иметь на блюдечке с голубой каемочкой мы имеем то, что имеем. Деградирующую отрасль
новость всего о 50 роботах? такими темпами курьерам за рабочие места бояться не стоит
курьеры едут на родину им местная валюта слишком низко стоит
Надо подать новость немного по другому:
Невзирая на санкции, благодаря параллельному импорту Яндекс увеличил количество роботов-курьеров почти в два раза!
в любом случае роботы не смогут заменить курьеров
Потому что они не жуют насвай?
Потому что они по ступенькам в подъездах и переходах пока могут только если по неосторожности и вниз
«Яндекс» увеличит количество собственных роботов-курьеров в России с 80 до 130
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«Яндекс» увеличит количество собственных роботов-курьеров в России на 60 процентов
Учитесь.
Все остальные в Казахстан.
Но вообще довольно смешно читать новость про 50 роботов, на фоне цены за такси, а также видя издевательство над поисковой выдачей, которая теперь работает только как реклама яндекс-вертикалей.
Жаль наследие Сегаловича, зато отчетливо видны приоритеты Воложа.
приоритеты Воложа сейчас скорее катаются в Южной Корее под маркой Avride, чем крутят цены на такси и рекламу на российском рынке
Вот о том и речь) Откуда появились вдруг эти разработки и на какие деньги.
На деньги частной компании, очевидно
Которая смогла их заработать благодаря подачек государства. Важно же докручивать мысль, вы рано остановились!
я скорее о том, что мы сейчас видим яндекс после "наследия Худавердяна", которое в свое время было "наследием Воложа", ставшее "наследием Сегаловича", и в данный момент управляемое некоей амальгамацией из топ-менеджмента, в который сверху ещё лезут бывшие министры и прочие потанины из лукойла и северстали
а сам дядька уже достаточно далеко от своей компании, чтобы не икать каждый раз, когда мы про неё вспоминаем
Не многовато ли?
Целых 130 роботов на РФ, это аж по 10 штук почти на каждый город-миллионник🤔
учитывая, что в Татарстане он представлен только в иннополисе скорей всего в кол-ве 1 шт. Татарстану от этого ни тепло ни холодно, а вот электробусами камаз Мск забил, сам город правда на маршрутках ездит, но это другая история, про страну в целом 😁
не такое уж большое увеличение
А вот когда доллар вырос с 80 до 130 в прошлом году, так не говорили.
"«Яндекс» запланировал произвести ещё 50 роботов-курьеров"-не большие масштабы
Щас Яндекс раздеребанят в РФ и выдадут роботам-курьерам повестки на СВО.
роботами-разминировщиками пойдут