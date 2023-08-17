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Техника
Маша Цепелева

Фото: первый смартфон с российской ОС Rosa Mobile — «Р-Фон» на 128 ГБ с двумя SIM-картами Статьи редакции

Компания-разработчик объявляла, что телефон будет стоить не дороже 40 тысяч рублей.

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  • Фотографии «Р-Фона» показал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он добавил, что все возможности операционной системы Rosa Mobile держатся в секрете до официального анонса. Выход на потребительский рынок запланирован на 2024 год, для корпоративного сектора и госзаказчиков телефон будет доступен в 2023-м.
  • Диагональ дисплея у устройства — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 128 ГБ, основная камера 50 Мп. Заявленная ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч (для сравнения, у iPhone 14 Pro Max – 4323 мА·ч), есть слоты для двух SIM-карт и датчик отпечатка пальца.
  • Производить телефоны будет АО «Рутек», предприятие уже выпускает ноутбуки и другую электронику на заводе в Зеленограде.
  • О российской ОС Rosa Mobile рассказал в июле 2023 года в интервью РБК глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий. Тогда он объявил, что предположительная стоимость устройств с ней будет не выше 40 тысяч рублей.
  • Rosa Mobile создана на основе Linux. У операционной системы будет собственный магазин с рабочим названием RosaStore и поддержка приложений из RuStore.
  • О планах выпустить смартфон на другой российской ОС «Аврора» говорили дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» в 2021 году и «Ростелеком» — в 2022-м.

#новость #рфон #росамобайл

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12 комментариев
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 Kate

Аррррр-Фон смотрелось бы лучше

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Ди Иванов

Хотел порадоваться и увидел ценник )

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Andrei Tsay

даже не страшный)

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Валентин Журавлев

Боед

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ArtYk.inTrade

Я думал ядерный аккумулятор будет.

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Валентин Журавлев

Бред

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Fred Han

Выглядит как обмылок, но сейчас придут в комментарии ура-патриоты и объяснят почему это круто.

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Сергей Лукьянчиков

Выглядит скучно, название кринж

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Камиль Галбацов

будет стоить не дороже и не дешевле 40к

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Артём Курбатов

За что такие деньги?

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Evgenii Tolstogan

...Для сравнения...

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Robber

Блин наймите уже нормального маркетолога и копирайтера. Что ни название то кринжатина.

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