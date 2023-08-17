Фото: первый смартфон с российской ОС Rosa Mobile — «Р-Фон» на 128 ГБ с двумя SIM-картами Статьи редакции
Компания-разработчик объявляла, что телефон будет стоить не дороже 40 тысяч рублей.
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- Фотографии «Р-Фона» показал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он добавил, что все возможности операционной системы Rosa Mobile держатся в секрете до официального анонса. Выход на потребительский рынок запланирован на 2024 год, для корпоративного сектора и госзаказчиков телефон будет доступен в 2023-м.
- Диагональ дисплея у устройства — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 128 ГБ, основная камера 50 Мп. Заявленная ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч (для сравнения, у iPhone 14 Pro Max – 4323 мА·ч), есть слоты для двух SIM-карт и датчик отпечатка пальца.
- Производить телефоны будет АО «Рутек», предприятие уже выпускает ноутбуки и другую электронику на заводе в Зеленограде.
- О российской ОС Rosa Mobile рассказал в июле 2023 года в интервью РБК глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА» Олег Карпицкий. Тогда он объявил, что предположительная стоимость устройств с ней будет не выше 40 тысяч рублей.
- Rosa Mobile создана на основе Linux. У операционной системы будет собственный магазин с рабочим названием RosaStore и поддержка приложений из RuStore.
- О планах выпустить смартфон на другой российской ОС «Аврора» говорили дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» в 2021 году и «Ростелеком» — в 2022-м.
Аррррр-Фон смотрелось бы лучше
Хотел порадоваться и увидел ценник )
даже не страшный)
Боед
Я думал ядерный аккумулятор будет.
Бред
Выглядит как обмылок, но сейчас придут в комментарии ура-патриоты и объяснят почему это круто.
Выглядит скучно, название кринж
будет стоить не дороже и не дешевле 40к
За что такие деньги?
...Для сравнения...
Блин наймите уже нормального маркетолога и копирайтера. Что ни название то кринжатина.