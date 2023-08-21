Техника
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» разработал робота Dilectus для перемещения коробок с товарами на складах Статьи редакции

Его тестируют в одном из дарксторов, а после будут применять в логистическом комплексе в Софьине.

  • Dilectus может брать коробки со стеллажей из зоны хранения на складе, перемещать их в зону комплектации и обратно, рассказали в компании.
фото «Яндекс Маркета»
  • Робот поднимает грузы весом до 35 кг и перевозит до девяти коробок за раз. У него есть механизм захвата, который позволяет снимать ближайшие коробки и те, что лежат за ними. Устройство может упростить и ускорить работу людей на складах, а также сократить расходы на хранение товаров, считают в «Маркете».
  • Нового робота протестировали в центре робототехники «Яндекса» (открылся в мае 2023-го), теперь он работает в одном из дарксторов сервиса. Позже тесты начнутся в специально выделенной зоне в крупнейшем логистическом комплексе «Маркета» в подмосковном Софьине.
  • После внедрения роботов на собственных складах «Маркет» предложит продукт другим компаниям — в него будет входить непосредственно робот, ПО и логистические сервисы.
  • Кроме Dilectus, у «Маркета» есть две модели складских роботов собственной разработки — сканирующий палеты с товарами Spectro для инвентаризации, а также Motus для перемещения тяжёлых грузов.
Применение Dilectus на складе, видео «Яндекс Маркет» 

#новость #яндекс #роботы

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Теперь как у амазона. Поздно, но круто и лучше, чем никогда 👍🏻

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Евгений Фрост

У Амазона не робот грузчик, а склад робот. У них стеллажи к сборщикам подъезжают. Как по мне так себе решение. У Яндекса как-то более элегантно, разве что негабарит такой робот катать не сможет, да и полочки накопители судя по видео не внушают доверие в плане грузоподъемности.

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debil
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Пёсокот

Еще один шаг на пути к уничтожению кожаных ублюдков

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Виталий Ермилов

правильно, самый травмоопасный этот подъёмник и непредсказуемый, пусть роботы работают

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Дмитрий Кулешов

Робот - это хорошо, робот не курит

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Сергей Леопольдович

Сферический конь в складском вакууме

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dos en

Хуя се.... Штука...

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Отнюдь

а для плохих и недружественных людей может стать еще и гильотиной

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Nikolas

Ура! Прогресс пришёл! Роботы заменят людей в тяжелой работе!

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Cеpгей Фeдотов

Про роботы доставки еды много тоже говорили. Ну и где они? Завалит пару стеллажей этот робот и все. А точно завалит.

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Никита К

Не думаю что он завалит больше чем, так же заваливаливают люди...

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Nicholas Kulakov

Ему бы полозья (рельсы) и пару вилок(опционально) чтобы забирать несколько мест сразу и комплектовать в одно при необходимости (на паллете).
И это штука могла бы летать по необитаемому складу. Иначе, травмы неизбежны.
Таким образом, километровые РЦ могли бы разгрузить трафик внутри склада и при этом ещё и скорость сборки повысить.
В моём понимании, это всего по одной машине в пролёте (полки по обоим бокам) и выставление на ленту, идущую перпендикулярно полкам.

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13 комментариев
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