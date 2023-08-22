Техника
Артур Томилко

Владелец сети магазинов бытовой техники RBT построит завод по производству холодильников в Новосибирске — «Ъ» Статьи редакции

Собеседник газеты на рыке ритейла оценил инвестиции в проект в $30-60 млн.

  • О начале строительства предприятия «Ъ» рассказали источники на рынке бытовой техники. По словам одного из них, компания намерена производить на площадке холодильники собственной марки Leran.
  • На заводе будут работать около 150-200 человек. Инвестиции в предприятие собеседник «Ъ» оценил в $30–60 млн, а его мощность — в 250-300 тысяч устройств в год. В RBT отказались от комментариев.
  • Компания была среди тех, кто хотел организовать производство на бывшем заводе Bork в Санкт-Петербурге, но стороны не смогли договориться, рассказал один из участников рынка. Сейчас продукция RBT может выпускаться на контрактных производствах в Китае и Турции, уточнил источник. Помимо холодильников Leran, компания, например, владеет маркой электроники Doffler.
  • Собственное производство позволит избежать таможенных пошлин на бытовую технику, «которые в ближайшее время будут увеличиваться», а также сократить транспортные расходы, полагает представитель «F+ tech | Марвел».
  • RBT занимается оптовой закупкой и продажей бытовой элеткроники. В число франчази компании входит 67 юрлиц из разных городов России. По данным «Контур Фокуса», 99% ООО «Компания РБТ» принадлежит гендиректору сети магазинов Андрею Кашину. Выручка компании за 2022 года составила 31,2 млрд рублей, чистая прибыль — 200,3 млн рублей.

#новость #rbt #leran

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 Sergey Folps

давно пора уже, холодильники пылесосы, кондиционеры

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Вадим Д.

И снова сборку назвали производством.
Ну да рабочие места будут — и то хлеб.

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Alex Shevchenko

Зато отечественная)
Прикиньте как звучит Холодильник отечественной сборки ☝️😁

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Андрей Иванов

Осталось только отдельный пост про автотор и будут все новости из утренней по отдельности. А какой в этом смысл?

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Алексей Беляков

ну вот и производство холодосов реанимируют, осталось стиралки подключить

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Тоже хочу

Производству или сборке?

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Тоже хочу

Хорошо, что не в Москве :-)

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Антон Васильев

Зайдите в магазин РБТ и потом спросите себя, смогут ли они построить завод. О строительстве завода сам Андрей Николаевич говорит уже лет 5 как, когда ещё не был собственником, а топ менеджером. У них не получилось в те времена, когда ритейл чувствовал себя лучше, вряд-ли получится сейчас.

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Alchakov Developer

В этом магазине никогда не видел людей

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