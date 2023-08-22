Владелец сети магазинов бытовой техники RBT построит завод по производству холодильников в Новосибирске — «Ъ» Статьи редакции
Собеседник газеты на рыке ритейла оценил инвестиции в проект в $30-60 млн.
- О начале строительства предприятия «Ъ» рассказали источники на рынке бытовой техники. По словам одного из них, компания намерена производить на площадке холодильники собственной марки Leran.
- На заводе будут работать около 150-200 человек. Инвестиции в предприятие собеседник «Ъ» оценил в $30–60 млн, а его мощность — в 250-300 тысяч устройств в год. В RBT отказались от комментариев.
- Компания была среди тех, кто хотел организовать производство на бывшем заводе Bork в Санкт-Петербурге, но стороны не смогли договориться, рассказал один из участников рынка. Сейчас продукция RBT может выпускаться на контрактных производствах в Китае и Турции, уточнил источник. Помимо холодильников Leran, компания, например, владеет маркой электроники Doffler.
- Собственное производство позволит избежать таможенных пошлин на бытовую технику, «которые в ближайшее время будут увеличиваться», а также сократить транспортные расходы, полагает представитель «F+ tech | Марвел».
- RBT занимается оптовой закупкой и продажей бытовой элеткроники. В число франчази компании входит 67 юрлиц из разных городов России. По данным «Контур Фокуса», 99% ООО «Компания РБТ» принадлежит гендиректору сети магазинов Андрею Кашину. Выручка компании за 2022 года составила 31,2 млрд рублей, чистая прибыль — 200,3 млн рублей.
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давно пора уже, холодильники пылесосы, кондиционеры
И снова сборку назвали производством.
Ну да рабочие места будут — и то хлеб.
Зато отечественная)
Прикиньте как звучит Холодильник отечественной сборки ☝️😁
Осталось только отдельный пост про автотор и будут все новости из утренней по отдельности. А какой в этом смысл?
ну вот и производство холодосов реанимируют, осталось стиралки подключить
Производству или сборке?
Хорошо, что не в Москве :-)
Зайдите в магазин РБТ и потом спросите себя, смогут ли они построить завод. О строительстве завода сам Андрей Николаевич говорит уже лет 5 как, когда ещё не был собственником, а топ менеджером. У них не получилось в те времена, когда ритейл чувствовал себя лучше, вряд-ли получится сейчас.
В этом магазине никогда не видел людей