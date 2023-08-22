Техника
Артур Томилко

«Умные» телевизоры «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про» от «Яндекса» поступили в продажу Статьи редакции

Их представили в начале августа 2023 года.

«ТВ Станция», фото «Яндекса»  
  • Устройства можно купить на «Яндекс Маркете» в «М.Видео» и «Эльдорадо», а «ТВ Станцию» — также в «Технопарке» и в интернет-магазине DNS. Стоимость телевизора с диагональю 43 дюйма составляет 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей, а модели на 55 и 65 дюймов обойдутся в 74 990 и 99 990 рублей соотвественно.
  • «Яндекс» представил «ТВ Станцию» и «ТВ Станцию Про» и открыл предзаказ на обе модели 8 августа 2023 года. Они поддерживают разрешение Ultra-HD (4К) и работают на платформе «Яндекс ТВ».
  • Устройства обладают всеми возможностями «Станции», а общаться с «Алисой» и управлять «умным» домом пользователи могут даже с выключенным экраном. Переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы, переключать аккаунты и добавлять субтитры также можно с помощью голоса.
  • «Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» в октябре 2022 года. В июле 2023-го компания открыла продажи третьего устройства. В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.

#новость #яндекс

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 Вася Пражкин
Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.

Я девушкам так же говорю - в будущем мы обязательно пойдем в мишленовский ресторан в Париже, а пока денег только на шаверму.

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Михаил Барабаш

Телевизор "ТВ Станция". Богатый нейминг

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John Smith

LG OLED77G2RLA вас значит не смущает.

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lololol

Не смущает. Максимум технической информации в сжатом виде. А “твой друг смотроящик” и “твой друг смотроящик” с неуместной приставкой “pro” на кого это расчитано, на сотрудников яндекса и инвалидов умственного развития, которым можно выдавать эти поделия вместо денег за счет субсидий?!

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John Smith
с неуместной приставкой “pro”

Apple срочно нужно переименовать линейку устройств.

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Олег Самойлов

Я так и не понял, почему 65-дюймовый телевизор с edge-подсветкой стоит дороже 70 тыс. (Алису и колонки посчитал в стоимость).
Сотка - поляна OLED или замороченных на цветокоре светодиодных Сони.

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Alex R

В стоимость входит налог на путина

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Александр Ларин
а общаться с «Алисой» и управлять «умным» домом пользователи могут даже с выключенным экраном.

А если пятничная посиделка на кухне с обсуждением политики и философии, то телевизор фольгой накрывать или не поможет?

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ЯжПрограммист

Вы за политику или философию больше переживаете?

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Вася Пражкин

Поможет, но не надолго. Сухари собрать успеете.

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Igor Zhukov

надо его на балкон выносить, пусть с котом та общается

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ЯжПрограммист

Казахский язык есть? Или опять только иврит...

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jonewayne

Таки только еврейский должен быть

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Deschain

Яндекс - найдутся все.

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Невероятный Блондин

Встроенная реклама, трекеры просмотра, прослушка и тд.

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Олег Самойлов

Сбор данных о пользователе смарт-телевизорами, это то, что позволяет их массово делать доступными.

https://www.theguardian.com/technology/2022/jan/29/what-your-smart-tv-knows-about-you-and-how-to-stop-it-harvesting-data

What your smart TV knows about you – and how to…
Smart TVs are always gathering data about you that can be monetised. What can you opt out of – and…
www.theguardian.com
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Вадим Д.

В будущем... На базе какого производителя хоть телевизоры ошильдикованы?
Ценник, конечно, высоковат, но всё равно по разнице стоимости не дотягивает до русьфона на оси Роса.

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John Smith

Непонятно, зачем его покупать вместо Samsung или LG.

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Вадим Д.

Ну что Вы! Это же ТВ станция!!! Всемирно известный бренд (-:

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Юрий Б.

Пиковая яркость?

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Alexander Weber

Пиковая

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Alek Nikolskiy

Пока только на казахском и иврите?

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