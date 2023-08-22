«Умные» телевизоры «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про» от «Яндекса» поступили в продажу Статьи редакции
Их представили в начале августа 2023 года.
- Устройства можно купить на «Яндекс Маркете» в «М.Видео» и «Эльдорадо», а «ТВ Станцию» — также в «Технопарке» и в интернет-магазине DNS. Стоимость телевизора с диагональю 43 дюйма составляет 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей, а модели на 55 и 65 дюймов обойдутся в 74 990 и 99 990 рублей соотвественно.
- «Яндекс» представил «ТВ Станцию» и «ТВ Станцию Про» и открыл предзаказ на обе модели 8 августа 2023 года. Они поддерживают разрешение Ultra-HD (4К) и работают на платформе «Яндекс ТВ».
- Устройства обладают всеми возможностями «Станции», а общаться с «Алисой» и управлять «умным» домом пользователи могут даже с выключенным экраном. Переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы, переключать аккаунты и добавлять субтитры также можно с помощью голоса.
- «Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры с «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» в октябре 2022 года. В июле 2023-го компания открыла продажи третьего устройства. В компании рассказывали, что телевизоры разрабатывали самостоятельно. Первую партию собирали в Китае, но в будущем устройства будут собирать в России.
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Я девушкам так же говорю - в будущем мы обязательно пойдем в мишленовский ресторан в Париже, а пока денег только на шаверму.
Телевизор "ТВ Станция". Богатый нейминг
LG OLED77G2RLA вас значит не смущает.
Не смущает. Максимум технической информации в сжатом виде. А “твой друг смотроящик” и “твой друг смотроящик” с неуместной приставкой “pro” на кого это расчитано, на сотрудников яндекса и инвалидов умственного развития, которым можно выдавать эти поделия вместо денег за счет субсидий?!
Apple срочно нужно переименовать линейку устройств.
Я так и не понял, почему 65-дюймовый телевизор с edge-подсветкой стоит дороже 70 тыс. (Алису и колонки посчитал в стоимость).
Сотка - поляна OLED или замороченных на цветокоре светодиодных Сони.
В стоимость входит налог на путина
А если пятничная посиделка на кухне с обсуждением политики и философии, то телевизор фольгой накрывать или не поможет?
Вы за политику или философию больше переживаете?
Поможет, но не надолго. Сухари собрать успеете.
надо его на балкон выносить, пусть с котом та общается
Казахский язык есть? Или опять только иврит...
Таки только еврейский должен быть
Яндекс - найдутся все.
Встроенная реклама, трекеры просмотра, прослушка и тд.
Сбор данных о пользователе смарт-телевизорами, это то, что позволяет их массово делать доступными.
https://www.theguardian.com/technology/2022/jan/29/what-your-smart-tv-knows-about-you-and-how-to-stop-it-harvesting-data
В будущем... На базе какого производителя хоть телевизоры ошильдикованы?
Ценник, конечно, высоковат, но всё равно по разнице стоимости не дотягивает до русьфона на оси Роса.
Непонятно, зачем его покупать вместо Samsung или LG.
Ну что Вы! Это же ТВ станция!!! Всемирно известный бренд (-:
Пиковая яркость?
Пиковая
Пока только на казахском и иврите?