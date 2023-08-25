Минцифры решило усложнить включение в реестр российского ПО — программы должны поддерживать минимум две российские ОС Статьи редакции
А для получения преимуществ при госзакупках софт потребуется адаптировать под российский процессор.
- Ведомство подготовило проект поправок в постановления правительства, регулирующие процедуру включения в реестр российского программного обеспечения. С текстом ознакомился «Ъ».
- Документ предполагает, что для включения софта в реестр разработчики должны будут адаптировать его минимум под две отечественные ОС. А для получения преимуществ при госзакупках ПО должно быть совместимо с российским процессором.
- Инициатива обсуждается с профильными компаниями, рассказали источники «Ъ». В Минцифры сообщили, что рассчитывают утвердить правила уже в 2023 году, но вступать в силу они начнут поэтапно с 2024-го. «Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям заказчиков», — подчеркнули в ведомстве.
- По данным «Руссофт», которые приводит «Ъ», доля российских компаний, разрабатывающих программы для Windows в 2023 году снизилась до 68%. При этом растёт популярность ОС из семейства Linux — с 49% в 2022-м до 61% в 2023-м. В их число в частности входят отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС».
- Для разработки решений на Linux может не хватать информации — после того, как GitHub начал блокировать аккаунты российских разработчиков, они вынуждены исправлять ошибки и развивать ПО самостоятельно, пояснил специалист «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.
- При этом в обязательной совместимости с отечественными процессорами участники рынка не видят практического смысла: российские чипы не производятся из-за санкций. «Возможно, требование вводится как задел на будущее, когда разработчикам удастся договориться печатать микросхемы в Китае или Тайване», — предполагает глава совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
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Круто чё, рад за Россию очень))
Так же рад что уехал оттуда
а что тут сидишь, а не на площадках, куда уехал?
Тот самый знаменитый российский процессор, которым все пользуются.
Да-да
Лишь бы под стол не закатился...
Из палаты мер и весов?
Я так понимаю, это Linux какой-то и Linux другой-то?
без сша-шных закладок
Xunil
Любой форк
Штош. Дело за малым: создать эти две российские ОС. Вот тогда заживём
создать то создадут - просто скопируют, ключевая задача - раскрутить. Они рассчитывают это сделать принудиловкой
И останется совсем чуть-чуть - свой BIOS/UEFI
Поддерживать 2 ОС из 0 ОС. Звучит как загадка от Жака Фреско.
Альт, Астра, РЕД, РОСА. Список длинный
Искренне сочувствую разработчикам. Им приходится в разы сложнее, чем зарубежным коллегам. Неведомый РФ процессор, неведомые оси, непонятная компонентная база. Бррр.
никакой разницы нет. потратить пару дней чтобы запустить свой свой софт на Альте или любой другой ОС
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"Имущество и интеллектуальную собственность производителя процессоров «Байкал», российской компании «Т-платформы» в рамках процедуры банкротства продадут на аукционе. Производство всех процессоров «Байкал» остановилось 27 февраля 2022 года. Их выпускала тайваньская компания TSMC, которая поддержала санкции"
Какой такой российский процессор?)
Ждём процессор "скрижаль"
Кто-то там писал про Линукс, но ведь это не российская система, а финского программера, как бы :) а все перечисленные ОС базируются на Линукс. Так какая там российская система-то, полноценно-разработанная в РФ?
Щас вам скажут, что вообще-то айфоны в Китае собирают из не менее китайских запчастей и ничего, они все ещё американские.
То есть в российском ОС? Будет старрый процессор? :face palm:
А почему под китайские процессоры не пишем ? Или в себя поверили ?
потому что во всех процессорах определенного класса стандартная система команд и никакой специфики практически нет. даже если она есть, ее покрывает компилятор или ВМ
Как много слов, а как же дело?
А дело еще делать надо..
Скинул это друху прохромисту, ответил: "Ну и хер с ними, больно надо мой говнокод в реестре видеть"
Инициатива понятна. Но все же лучше бы занялись монополией Яндекса. Минцифры - ребята крайне адекватные. Непонятно какой лапши им навешали представители монополиста, но хорошо бы, чтобы была все же своя голова на плечах…
Да и все видно сразу, просто откройте этот поиск по сервисам Яндекса, который теперь использует остальные сайты просто как статистов или временную заглушку на тех тематиках, куда Яндекс еще не пришел
Вот им реально заняться нечем? Ну какие еще российские процессоры? Вы их сначала произведите что бы они были в ощутимом количестве как у пользователей, так и у разработчиков
Всех друзей своих уже включили без всяких требований, а конкурентам задачу нужно усложнит. Понятно.
А текущие компании исключать из списка, если они не соответствуют данным условиям?
Шум из ничего, ну Линукс и Линукс. Че бубнить то?
Если я когда-нибудь создам софт уровня государства и решу внести его в реестр Российского ПО, чтобы начать получать госзаказы, то окей, я сделаю чтобы он запускался на linux. Ну а до тех пор мне в целом похер. :)