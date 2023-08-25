Техника
Артур Томилко

Минцифры решило усложнить включение в реестр российского ПО — программы должны поддерживать минимум две российские ОС Статьи редакции

А для получения преимуществ при госзакупках софт потребуется адаптировать под российский процессор.

  • Ведомство подготовило проект поправок в постановления правительства, регулирующие процедуру включения в реестр российского программного обеспечения. С текстом ознакомился «Ъ».
  • Документ предполагает, что для включения софта в реестр разработчики должны будут адаптировать его минимум под две отечественные ОС. А для получения преимуществ при госзакупках ПО должно быть совместимо с российским процессором.
  • Инициатива обсуждается с профильными компаниями, рассказали источники «Ъ». В Минцифры сообщили, что рассчитывают утвердить правила уже в 2023 году, но вступать в силу они начнут поэтапно с 2024-го. «Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям заказчиков», — подчеркнули в ведомстве.
  • По данным «Руссофт», которые приводит «Ъ», доля российских компаний, разрабатывающих программы для Windows в 2023 году снизилась до 68%. При этом растёт популярность ОС из семейства Linux — с 49% в 2022-м до 61% в 2023-м. В их число в частности входят отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС».
  • Для разработки решений на Linux может не хватать информации — после того, как GitHub начал блокировать аккаунты российских разработчиков, они вынуждены исправлять ошибки и развивать ПО самостоятельно, пояснил специалист «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.
  • При этом в обязательной совместимости с отечественными процессорами участники рынка не видят практического смысла: российские чипы не производятся из-за санкций. «Возможно, требование вводится как задел на будущее, когда разработчикам удастся договориться печатать микросхемы в Китае или Тайване», — предполагает глава совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

#новость #минцифры

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80 комментариев
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 Joseph Brodsky

Круто чё, рад за Россию очень))
Так же рад что уехал оттуда

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Nikolay Vavilov

а что тут сидишь, а не на площадках, куда уехал?

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23 комментария
Pavel Cree

Тот самый знаменитый российский процессор, которым все пользуются.

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Александра Васильева

Да-да

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Со всем уважением

Лишь бы под стол не закатился...

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Фоксик

Из палаты мер и весов?

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Вася Пражкин
программы должны поддерживать минимум две российские ОС

Я так понимаю, это Linux какой-то и Linux другой-то?

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Nikolay Vavilov

без сша-шных закладок

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11 комментариев
Сергей Я

Xunil

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Булка хлеба

Любой форк

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Leonid Lapidus

Штош. Дело за малым: создать эти две российские ОС. Вот тогда заживём

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Тоже хочу

создать то создадут - просто скопируют, ключевая задача - раскрутить. Они рассчитывают это сделать принудиловкой

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1 комментарий
Со всем уважением

И останется совсем чуть-чуть - свой BIOS/UEFI

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Невкусно и грустно

Поддерживать 2 ОС из 0 ОС. Звучит как загадка от Жака Фреско.

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Андрей Комягин

Альт, Астра, РЕД, РОСА. Список длинный

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3 комментария
Robber

Искренне сочувствую разработчикам. Им приходится в разы сложнее, чем зарубежным коллегам. Неведомый РФ процессор, неведомые оси, непонятная компонентная база. Бррр.

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Андрей Комягин

никакой разницы нет. потратить пару дней чтобы запустить свой свой софт на Альте или любой другой ОС

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4 комментария
Citizen X

Сообщение удалено

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НаряднаяШайга

"Имущество и интеллектуальную собственность производителя процессоров «Байкал», российской компании «Т-платформы» в рамках процедуры банкротства продадут на аукционе. Производство всех процессоров «Байкал» остановилось 27 февраля 2022 года. Их выпускала тайваньская компания TSMC, которая поддержала санкции"

Какой такой российский процессор?)

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НаряднаяШайга

Ждём процессор "скрижаль"

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Books 4 Life

Кто-то там писал про Линукс, но ведь это не российская система, а финского программера, как бы :) а все перечисленные ОС базируются на Линукс. Так какая там российская система-то, полноценно-разработанная в РФ?

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Shoo

Щас вам скажут, что вообще-то айфоны в Китае собирают из не менее китайских запчастей и ничего, они все ещё американские.

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2 комментария
P TM GLADIATOR

То есть в российском ОС? Будет старрый процессор? :face palm:

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При себе ничего нет

А почему под китайские процессоры не пишем ? Или в себя поверили ?

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Андрей Комягин

потому что во всех процессорах определенного класса стандартная система команд и никакой специфики практически нет. даже если она есть, ее покрывает компилятор или ВМ

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2 комментария
Jian-Yang

Как много слов, а как же дело?

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Angelica

А дело еще делать надо..

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Нейрослав Жепетеев

Скинул это друху прохромисту, ответил: "Ну и хер с ними, больно надо мой говнокод в реестре видеть"

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Domorost

Инициатива понятна. Но все же лучше бы занялись монополией Яндекса. Минцифры - ребята крайне адекватные. Непонятно какой лапши им навешали представители монополиста, но хорошо бы, чтобы была все же своя голова на плечах…
Да и все видно сразу, просто откройте этот поиск по сервисам Яндекса, который теперь использует остальные сайты просто как статистов или временную заглушку на тех тематиках, куда Яндекс еще не пришел

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Дмитрий Зима

Вот им реально заняться нечем? Ну какие еще российские процессоры? Вы их сначала произведите что бы они были в ощутимом количестве как у пользователей, так и у разработчиков

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Тоже хочу

Всех друзей своих уже включили без всяких требований, а конкурентам задачу нужно усложнит. Понятно.

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Тоже хочу

А текущие компании исключать из списка, если они не соответствуют данным условиям?

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Timur e la squadra

Шум из ничего, ну Линукс и Линукс. Че бубнить то?

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Dmitry Warlock

Если я когда-нибудь создам софт уровня государства и решу внести его в реестр Российского ПО, чтобы начать получать госзаказы, то окей, я сделаю чтобы он запускался на linux. Ну а до тех пор мне в целом похер. :)

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