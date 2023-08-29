Техника
Маша Цепелева

Правительство обязало предустанавливать RuStore на все продаваемые устройства, даже при запрете от правообладателей ОС Статьи редакции

В апреле 2023-го поставщики и производители предупреждали, что это может привести к отзыву лицензии на некоторые модели.

  • Предустановка RuStore будет обязательной для всех продаваемых в России устройств, даже если есть запрет от правообладателей операционных систем, сообщило ТАСС со ссылкой на постановление, которое подписало правительство.
  • Новое правило «исключит случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», считают в правительстве.

  • Также у магазина приложений должно быть «недискриминационное отображение на экране» по сравнению с другими, автоматическое обновление и сохранение после возврата к заводским настройкам.

  • RuStore должен работать бесплатно в момент первого включения и в процессе использования устройств.
  • Магазин приложений RuStore работает на Android-устройствах, он входит в список программ для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
  • Производители должны были начать предустановку с 1 января 2023-го, но этого не произошло. В Минцифры посчитали, что это связано с запретом на проверки со стороны контрольных органов, который действует до конца 2023 года. «Значимая доля» поставок смартфонов идёт по параллельному импорту без согласия производителей, а со стороны продавцов установить RuStore невозможно, объяснял источник ТАСС.
  • В апреле 2023-го поставщики и производители раскритиковали дополнение о предустановке RuStore в обход запрета правообладетелй ОС. По их словам, Google запрещает сторонние магазины на лицензируемой версии Android. А попытка обойти это условие в России может привести «к отзыву лицензии на модель по всему миру». Тогда близкий к правительству источник «Ъ» добавил, что постановление не затронет ввезённые по параллельному импорту устройства.

#новость #rustore

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 Вадим Д.
даже при запрете от правообладателей ОС

Бурные овации, товарищи!

И останутся у нас всяческие роса и прочие полуоси. Выходи, герой

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Echo

Теперь прощай iPhone?

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Mr Black

Нах тебе яблоко,го в тусовку с роботом)

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Echo

Да был робот, ушел очень давно с него. Сейчас от яблока никуда, т.к. программист на iOS. А если сильно прижмет, то Jailbreak никто не отменял. Хотя, в нынешнем времени и там можно столкнуться с ограничениями, но уже от Apple.

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Mr Black

Неть,мб Яндекс изобретет ОС,во заживем🤦🤣🤣🤣

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Александр Таргетолог

Вместо того, чтобы вкладываться в сервис, в качество, выходить победителем в конкурентной борьбе, лучше обязать…

Неужели не понимают, что таким образом лояльности от пользователей не увидят?

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Mr Black

Чебурнет привет🤦

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Иван Серик
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Марк Кац

Ужас
Надеюсь до айфонов очень не скоро дойдет с этими аналогами магазинов

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Alex Meilis

так ЕС уже добрались до айфонов, обязали их альтернативные способы установки реализовать. Как только сделают для ЕС, сразу же сделают (ну или через обязательство в законодательстве) установку рустора.

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М. К.

Так айфон официально и не поставляется

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Alex Meilis

я вот официально плачу российскому подразделению за iCloud, значит Apple при случае можно будет официально штрафовать за невыполнение требований, поскольку iphone можно официально купить за российские рубли в российском магазине.

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Вася Пражкин
даже при запрете от правообладателей ОС

Осталось еще: даже если пользователь будет против. За удаление RuStore - штраф или уголовка.

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Алексей Прасковьин
Осталось еще: даже если пользователь будет против. За удаление RuStore - штраф или уголовка

На пользователя всем насрать уже давно. В том числе самим пользователям...

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Сергей Я

Я против установки кучи китайского говна на устройствах из Китая и кучи гугловского неудаляемого ненужного мусора, по какое им дело до меня/нас? Я уж не говорю про Apple, где кастом ещё меньше.

И не надо мне в качестве аргумента приводить то, что ну вот Гугл старался же ОС для тебя делал, а ты неблагодарный....Но это не означает, что меня должны ограничивать или заставлять.

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Микро инвестиции

Молодцы, круто. Только штраф наверное надо сделать более стоящий. Или 200к за каждое продаваемое устройство? )

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Posolo

Пошли нахер нечести

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Артем Якимов

Я здесь закон.

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Kruason

Законодатели в курсе про iOS вообще? Или это способ себе в ногу выстрелить очередной

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Сергей Я

Бабули и дедули, которые не знают, как установить/обновить Сбер, заценят.

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Alex Melnikoff

после сброса сохраняться сможет только если в прошивке, прошивки не будет, если нет продаж в стране официально, вкрячить стороннюю прошивку на современные телефоны практически не реально за исключением совсем помойных моделей

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неформат

ну вот я с алика с китая трубку взял кто этот срустор ставить то будет?

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