Правительство обязало предустанавливать RuStore на все продаваемые устройства, даже при запрете от правообладателей ОС Статьи редакции
В апреле 2023-го поставщики и производители предупреждали, что это может привести к отзыву лицензии на некоторые модели.
- Предустановка RuStore будет обязательной для всех продаваемых в России устройств, даже если есть запрет от правообладателей операционных систем, сообщило ТАСС со ссылкой на постановление, которое подписало правительство.
- Новое правило «исключит случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», считают в правительстве.
Также у магазина приложений должно быть «недискриминационное отображение на экране» по сравнению с другими, автоматическое обновление и сохранение после возврата к заводским настройкам.
- RuStore должен работать бесплатно в момент первого включения и в процессе использования устройств.
- Магазин приложений RuStore работает на Android-устройствах, он входит в список программ для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
- Производители должны были начать предустановку с 1 января 2023-го, но этого не произошло. В Минцифры посчитали, что это связано с запретом на проверки со стороны контрольных органов, который действует до конца 2023 года. «Значимая доля» поставок смартфонов идёт по параллельному импорту без согласия производителей, а со стороны продавцов установить RuStore невозможно, объяснял источник ТАСС.
- В апреле 2023-го поставщики и производители раскритиковали дополнение о предустановке RuStore в обход запрета правообладетелй ОС. По их словам, Google запрещает сторонние магазины на лицензируемой версии Android. А попытка обойти это условие в России может привести «к отзыву лицензии на модель по всему миру». Тогда близкий к правительству источник «Ъ» добавил, что постановление не затронет ввезённые по параллельному импорту устройства.
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Бурные овации, товарищи!
И останутся у нас всяческие роса и прочие полуоси. Выходи, герой
Теперь прощай iPhone?
Нах тебе яблоко,го в тусовку с роботом)
Да был робот, ушел очень давно с него. Сейчас от яблока никуда, т.к. программист на iOS. А если сильно прижмет, то Jailbreak никто не отменял. Хотя, в нынешнем времени и там можно столкнуться с ограничениями, но уже от Apple.
Неть,мб Яндекс изобретет ОС,во заживем🤦🤣🤣🤣
Вместо того, чтобы вкладываться в сервис, в качество, выходить победителем в конкурентной борьбе, лучше обязать…
Неужели не понимают, что таким образом лояльности от пользователей не увидят?
Чебурнет привет🤦
Ужас
Надеюсь до айфонов очень не скоро дойдет с этими аналогами магазинов
так ЕС уже добрались до айфонов, обязали их альтернативные способы установки реализовать. Как только сделают для ЕС, сразу же сделают (ну или через обязательство в законодательстве) установку рустора.
Так айфон официально и не поставляется
я вот официально плачу российскому подразделению за iCloud, значит Apple при случае можно будет официально штрафовать за невыполнение требований, поскольку iphone можно официально купить за российские рубли в российском магазине.
Осталось еще: даже если пользователь будет против. За удаление RuStore - штраф или уголовка.
На пользователя всем насрать уже давно. В том числе самим пользователям...
Я против установки кучи китайского говна на устройствах из Китая и кучи гугловского неудаляемого ненужного мусора, по какое им дело до меня/нас? Я уж не говорю про Apple, где кастом ещё меньше.
И не надо мне в качестве аргумента приводить то, что ну вот Гугл старался же ОС для тебя делал, а ты неблагодарный....Но это не означает, что меня должны ограничивать или заставлять.
Молодцы, круто. Только штраф наверное надо сделать более стоящий. Или 200к за каждое продаваемое устройство? )
Пошли нахер нечести
Я здесь закон.
Законодатели в курсе про iOS вообще? Или это способ себе в ногу выстрелить очередной
Бабули и дедули, которые не знают, как установить/обновить Сбер, заценят.
после сброса сохраняться сможет только если в прошивке, прошивки не будет, если нет продаж в стране официально, вкрячить стороннюю прошивку на современные телефоны практически не реально за исключением совсем помойных моделей
ну вот я с алика с китая трубку взял кто этот срустор ставить то будет?