Техника
Маша Цепелева

Apple объявила дату осенней презентации — 12 сентября Статьи редакции

Компания может показать iPhone 15 и обновлённые Apple Watch.

Скриншот приглашения для журналистов, CNBC
  • Apple начала отправлять журналистам приглашения на презентацию новых устройств 12 сентября 2023 года, сообщило CNBC. Мероприятие начнётся в 20:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Apple.
  • Компания представит линейку iPhone 15 с разъёмами USB-C и титановым корпусом и новые модели Apple Watch., пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Apple источники.

#новость #apple

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57 комментариев
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 Юрий Б.

Могли бы 11 сентября, как раз в новую неделю с новыми айфонами

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Иван Вознюк

Показать два айфона близнеца. Ну вы поняли

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8 комментариев
drapeg

Не могли бы. Презентации проводятся во вторник.

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1 комментарий
Rauan Karibzhanov

У них традиция по вторникам проводить презентации

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Юлиан Юрьевич

на продажи дата выпуска на них никак не повлияет

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Вера Климова: автоворонки

Прям в мой день рождение 😁

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Ale K

*рождениЯ

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Невероятный Блондин

Я не понимаю намёки. Извини.

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Kirill

С наступающим!

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отображаемое имя

«В день моего рождения»

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Сергей Бузин

что же нас ждет такого в новом айфоне

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Степан Беленький

Нас ждет 150к только из нового

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ЯжПрограммист

Простите, а что нового было в последних 3-4х ойфонах?

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1 комментарий
Денис Мартынов

интересно ,что такого нового они представят

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noname
Компания представит линейку iPhone 15 с разъёмами USB-C и титановым корпусом и новые модели Apple Watch., пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Apple источники.
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Степан Беленький
Компания может показать iPhone 15 и обновлённые Apple Watch.

В посте же есть

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дед Мазай и муравьеды

Новую челку, новую смотрелку и новые санкции для российских пользователей.

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2 комментария
Алексей Орлов

Все уже давно слито в сети.
К сожалению презентации стало смотреть не так интересно 🤔

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Victor

Моё мнение таково, что это отчасти делает сама Apple, чтобы мы успели привыкнуть к нововведениям (так сказать, переварить их к началу продаж). Так, например, Dynamic Island в iPhone 14 Pro (точнее то, что разрез может быть монолитным, а не в стиле «hole-punch, как на рендерах), или чёлку у MacBook Pro сливали буквально за несколько дней до релиза. А вот всякие мелочи, как разъёмы, размеры устройства и т.п. не скроешь из-за производителей аксессуаров.

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5 комментариев
Yakov

Так ведь и раньше случались сливы. А сами презентации всегда были маркетинговым шоу и ничем больше. Просто за последние годы их окончательно превратили в готовые рекламные ролики, которые СМИ могут нарезать и перепостить, чтобы не пересказывать своими словами.

Разницу во впечатлениях между просмотром презентации в аудитории и в трансляции я замечал. А разницу между старыми и новыми трансляциями как-то не улавливаю 🤔

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2 комментария
дед Мазай и муравьеды

Wonderlust... Неужели наконец представят Iporn?

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Nikita Zubkov

Wonderlust это тяга к путешествиям

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Yeleniya

А как же новый iPad mini?

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Алексей Орлов

Попозже. Сначала новый iPod Classic

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2 комментария
Жони Деп

Вообще пофиг

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Тимофей Измайлов

А если б тебе в кровать наложили новый айфон?

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debil
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Дмитрий Куприянов

Первое правило статьи об эпл - не говорить что андоид топ за свои деньги
Второе правило - никогда не говорить что андроид топ за свои деньги и вообще их флагманы не отсают.

Поберегите репутацию на vc, утоните в дизах.

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Tony Carson

не в дизах, а в скачиваниях

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Nikita Zubkov

Сейчас бы в НОВОСТИ об Apple писать об ОС других производителей

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ЯжПрограммист

С каждой презентацией поводов не покупать очередную ойфонину становится только больше. Хотя да, тут же скорее в его стоя в коленно-локтевой позиции могут продемонстрировать type-c, который сто лет в обед уже стандарт... революционеры протухли, несите новых.

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Со всем уважением

Ух ты, судя по картинке, новым логотипом Эппл станет чипсина Принглз!
Наверное, из яблок.

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Gogi Jan

Наконец то кук добился своего, и на логотипе нарисовали попку, в которую метит некий продолговатый предмет с утолщением на конце, а в слогане использовали слово "похоть"

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Ovechkin
Компания представит линейку iPhone 15 с разъёмами USB-C

Все-таки сдались. Мини джек курит в сторонке.

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Artem

Мой первый стартап назывался cosy.travel
Под влиянием русскоговорящих друзей, читавших его название транслитом, переименовал в wonderlust.travel
Ну а потом я не вывез

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Boyko

Производители чехлов отчасти тоже сливают

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54 комментария
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