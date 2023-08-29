Apple объявила дату осенней презентации — 12 сентября Статьи редакции
Компания может показать iPhone 15 и обновлённые Apple Watch.
- Apple начала отправлять журналистам приглашения на презентацию новых устройств 12 сентября 2023 года, сообщило CNBC. Мероприятие начнётся в 20:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Apple.
- Компания представит линейку iPhone 15 с разъёмами USB-C и титановым корпусом и новые модели Apple Watch., пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Apple источники.
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Могли бы 11 сентября, как раз в новую неделю с новыми айфонами
Показать два айфона близнеца. Ну вы поняли
Не могли бы. Презентации проводятся во вторник.
У них традиция по вторникам проводить презентации
на продажи дата выпуска на них никак не повлияет
Прям в мой день рождение 😁
*рождениЯ
Я не понимаю намёки. Извини.
С наступающим!
«В день моего рождения»
что же нас ждет такого в новом айфоне
Нас ждет 150к только из нового
Простите, а что нового было в последних 3-4х ойфонах?
интересно ,что такого нового они представят
В посте же есть
Новую челку, новую смотрелку и новые санкции для российских пользователей.
Все уже давно слито в сети.
К сожалению презентации стало смотреть не так интересно 🤔
Моё мнение таково, что это отчасти делает сама Apple, чтобы мы успели привыкнуть к нововведениям (так сказать, переварить их к началу продаж). Так, например, Dynamic Island в iPhone 14 Pro (точнее то, что разрез может быть монолитным, а не в стиле «hole-punch, как на рендерах), или чёлку у MacBook Pro сливали буквально за несколько дней до релиза. А вот всякие мелочи, как разъёмы, размеры устройства и т.п. не скроешь из-за производителей аксессуаров.
Так ведь и раньше случались сливы. А сами презентации всегда были маркетинговым шоу и ничем больше. Просто за последние годы их окончательно превратили в готовые рекламные ролики, которые СМИ могут нарезать и перепостить, чтобы не пересказывать своими словами.
Разницу во впечатлениях между просмотром презентации в аудитории и в трансляции я замечал. А разницу между старыми и новыми трансляциями как-то не улавливаю 🤔
Wonderlust... Неужели наконец представят Iporn?
Wonderlust это тяга к путешествиям
А как же новый iPad mini?
Попозже. Сначала новый iPod Classic
Вообще пофиг
А если б тебе в кровать наложили новый айфон?
Первое правило статьи об эпл - не говорить что андоид топ за свои деньги
Второе правило - никогда не говорить что андроид топ за свои деньги и вообще их флагманы не отсают.
Поберегите репутацию на vc, утоните в дизах.
не в дизах, а в скачиваниях
Сейчас бы в НОВОСТИ об Apple писать об ОС других производителей
С каждой презентацией поводов не покупать очередную ойфонину становится только больше. Хотя да, тут же скорее в его стоя в коленно-локтевой позиции могут продемонстрировать type-c, который сто лет в обед уже стандарт... революционеры протухли, несите новых.
Ух ты, судя по картинке, новым логотипом Эппл станет чипсина Принглз!
Наверное, из яблок.
Наконец то кук добился своего, и на логотипе нарисовали попку, в которую метит некий продолговатый предмет с утолщением на конце, а в слогане использовали слово "похоть"
Все-таки сдались. Мини джек курит в сторонке.
Мой первый стартап назывался cosy.travel
Под влиянием русскоговорящих друзей, читавших его название транслитом, переименовал в wonderlust.travel
Ну а потом я не вывез
Производители чехлов отчасти тоже сливают