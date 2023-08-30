«Авито» заблокировал все объявления с предзаказами iPhone 15 — стоимость смартфонов доходила до миллиона рублей Статьи редакции
В компании уточнили, что начали блокировать такие объявления ещё в 2022 году.
- О том, что «Авито» удалил со своего сайта все объявления о продаже ещё не анонсированных смартфонов из линейки iPhone 15, в компании сообщили изданию «Известия». Согласно подсчётам журналистов, таких предложений было по меньшей мере более 100.
- В «Авито» уточнили vc.ru, что объявлений было около 20 штук. Удалять подобные предложения компания начала год назад, в 2022-м, и систематически блокирует перед каждым релизом.
- Стоимость смартфонов по предзаказам начиналась от 100 тысяч до 999 тысяч рублей, обратили внимание на сайте iPhones. В некоторых случаях продавцы просили внести предоплату в размере от 30 до 150 тысяч рублей.
- В «Авито» сообщили, что удалили объявления, так как на платформе запрещена продажа товаров до их официального выхода в России и мире. По словам представителей компании, такой контент блокируется «по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий».
- Возможность предзаказа смартфонов из линейки iPhone 15 уже появилась у МТС. Ритейлер предлагает забронировать устройства с предоплатой в 50 тысяч рублей. «М.Видео-Эльдорадо» и re:Store планируют открыть предзаказы уже после презентации смартфонов, которая состоится 12 сентября 2023 года.
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Странно, чёй-то заблокировали?
Презентация на носу, можно покупать (-:
Ты с vc вообще вылазишь?
Вылазит, я его в другом месте видел еще
чем торговал?
Изделиями из дерева хозяйственного назначения
Вы знали, что под "деревянными членами" имелись ввиду матрешки с членами ЦК КПСС?
Тогда я разочарован. Таких мне не надо
А что имелось в виду под словами "этого пи9ора"?
этого члена КПСС
а мы и не против
Членами ЦК?
Признайтесь уже что это ваш бот
На ВиСи ходит байка, что это нейросеть. Хотя я не верю, слишком умные каменты.
Умные? Подумай ещё.
Зря не верите. Нейроподружка уже защищать прибежала.
Или там 4 человека посменно сидят, бесконечно обновляя страницу "Популярное".
Ржачно, когда люди, между собой знакомые, годами так и обзываются на VC нейросетями в самой скудной аналитике оценивающих количество времени чужих им третьих лиц в интернете)
Ржачнее только то, что вон традиционно в объяснение себе удобных оценок снова появилось "или"- про "посменный компьютер".
Бля, люди меняются только в размере, правду говорят))
Ничего не понял, но очень интересно
Как с языка сняли. Прописан на vc)
Эта шарманка с разводом от МТС вечна.
Каждый год они запускают предзаказы, люди оплачивают, а по факту, сотрудники получив эти предзаказанные трубки продают их сразу же на стороне, а клиенту сообщают об отсутсвии и просьбе подождать привоза.
Каждый год эта хрень.
ну не кидают хоть, уже плюс
В итоге эти предзаказники получают свои трубки чуть ли не позже чем все остальные 😂
предзаказ 1 млн,кто в здравом смысле на такое предложение поведется
В 2021 места в очереди с часу ночи на Тверской рестор занимали, люди разные, кто-то может, и повердётся.
несколько лет назад уже были кадры, как эти челики "занимающие очередь", когда она собственно до них доходит, разворачиваются и грустно топают домой. т.е. места в очереди то они занимают, но только с целью потом эти места кому-то перепродать. и мне кажется они это по уже по инерции делают, мол "когда-то так было, может и в этот раз какой-нибудь шейх припрётся в рестор и ради понта захочет купить айфон первым")
Это херню придумывают журнашлюхи, для громкого заголовка. Если продают за миллион, это не означает, что его кто-то купит. Я с таким же успехом могу Xiaomi за 10 млн рублей продавать.
https://youtu.be/xb9MszmS3b0?si=Xu9MB9PfwYErWNys
Предположим, есть какой-нибудь большой начальник, любитель айфонов, который хочет заполучить его первым.
Он даже понятия не имеет о реальной стоимости вещей — а его помощники в процессе покупки запросто могут несколько миллионов попилить.
это Apple пиарится на Авито
поведутся))
Без лоха и жизнь плоха
Официального выхода в России и мире? Так в России он официально не выйдет если, что делать…
Технически достаточно, чтобы он вышел в любой из 5 стран таможенного союза — сертификаты общие, внутреннего таможенного контроля нет.
как будто сертификаты имеют какое-то значение. Особенно когда они есть на откровенный китайский шлак
Сертификат нужен для одного — чтобы не оформлять документы в каждой стране ЕАЭС.
Соответственно, после того, как iPhone 15 получит сертификат в Кыргызстане, телефон становится полностью легальным к продаже в России, без всяких ухищрений с серым импортом.
если говорить о продаже то да, но серый импорт - это не про сертификаты, а про ввоз без согласия правообладателя. по хорошему даже при сером импорте сертификат должен оформляться. Только в РФ многие особо не парятся и даже продают технику эпл с неевропейскими вилками
Кто бы как не относился к эпл, но эта суета с выходом новых продуктов всегда оборачивается шизой. Но тут скорее дело в людях.
Чтоб Авито не добавили в иноагенты?
эх, не дают заработать людям
ниче ,люди выкрутятся
Почему объявления вы считаете в штуках?
Всего миллион? Пф, не проблема
Авито заблокировал мое объявление с совком для сада, потому что он был в комуфляжном цвете.
Дискриминация огородом
Продам iPhone 15. Цена 999 999 рублей.
Скинь фотки и серийник. Проверю его.
Меня восхищает маркетинг Компании Apple. Создать смартфон плюс минус такой же как у других флагманов (Samsung, HTC например) и продавать в 10 раз дороже. И покупают ведь.
Бугага