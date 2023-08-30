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«Авито» заблокировал все объявления с предзаказами iPhone 15 — стоимость смартфонов доходила до миллиона рублей Статьи редакции

В компании уточнили, что начали блокировать такие объявления ещё в 2022 году.

  • О том, что «Авито» удалил со своего сайта все объявления о продаже ещё не анонсированных смартфонов из линейки iPhone 15, в компании сообщили изданию «Известия». Согласно подсчётам журналистов, таких предложений было по меньшей мере более 100.
  • В «Авито» уточнили vc.ru, что объявлений было около 20 штук. Удалять подобные предложения компания начала год назад, в 2022-м, и систематически блокирует перед каждым релизом.
  • Стоимость смартфонов по предзаказам начиналась от 100 тысяч до 999 тысяч рублей, обратили внимание на сайте iPhones. В некоторых случаях продавцы просили внести предоплату в размере от 30 до 150 тысяч рублей.
  • В «Авито» сообщили, что удалили объявления, так как на платформе запрещена продажа товаров до их официального выхода в России и мире. По словам представителей компании, такой контент блокируется «по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий».
  • Возможность предзаказа смартфонов из линейки iPhone 15 уже появилась у МТС. Ритейлер предлагает забронировать устройства с предоплатой в 50 тысяч рублей. «М.Видео-Эльдорадо» и re:Store планируют открыть предзаказы уже после презентации смартфонов, которая состоится 12 сентября 2023 года.

#новость #авито

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 Вадим Д.

Странно, чёй-то заблокировали?
Презентация на носу, можно покупать (-:

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оскар

Ты с vc вообще вылазишь?

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Евгений Вилков

Вылазит, я его в другом месте видел еще

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Либерал-смузихлеб 2.0

чем торговал?

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Valery Oficerov

Изделиями из дерева хозяйственного назначения

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Леонид Бережной

Вы знали, что под "деревянными членами" имелись ввиду матрешки с членами ЦК КПСС?

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оскар

Тогда я разочарован. Таких мне не надо

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Цукер Брин

А что имелось в виду под словами "этого пи9ора"?

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умный человек

этого члена КПСС

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Либерал-смузихлеб 2.0

а мы и не против

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Jarosik Cobain

Членами ЦК?

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lololol

Признайтесь уже что это ваш бот

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Леонид Бережной

На ВиСи ходит байка, что это нейросеть. Хотя я не верю, слишком умные каменты.

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noname

Умные? Подумай ещё.

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Миша

Зря не верите. Нейроподружка уже защищать прибежала.

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оскар

Или там 4 человека посменно сидят, бесконечно обновляя страницу "Популярное".

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S1m0ne

Ржачно, когда люди, между собой знакомые, годами так и обзываются на VC нейросетями в самой скудной аналитике оценивающих количество времени чужих им третьих лиц в интернете)
Ржачнее только то, что вон традиционно в объяснение себе удобных оценок снова появилось "или"- про "посменный компьютер".
Бля, люди меняются только в размере, правду говорят))

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оскар

Ничего не понял, но очень интересно

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Евгений Зыскинд

Как с языка сняли. Прописан на vc)

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Невероятный Блондин

Эта шарманка с разводом от МТС вечна.

Каждый год они запускают предзаказы, люди оплачивают, а по факту, сотрудники получив эти предзаказанные трубки продают их сразу же на стороне, а клиенту сообщают об отсутсвии и просьбе подождать привоза.

Каждый год эта хрень.

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Дмитрий Зима

ну не кидают хоть, уже плюс

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Невероятный Блондин

В итоге эти предзаказники получают свои трубки чуть ли не позже чем все остальные 😂

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Тимур Устинов

предзаказ 1 млн,кто в здравом смысле на такое предложение поведется

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S1m0ne

В 2021 места в очереди с часу ночи на Тверской рестор занимали, люди разные, кто-то может, и повердётся.

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Pavel Zakharov

несколько лет назад уже были кадры, как эти челики "занимающие очередь", когда она собственно до них доходит, разворачиваются и грустно топают домой. т.е. места в очереди то они занимают, но только с целью потом эти места кому-то перепродать. и мне кажется они это по уже по инерции делают, мол "когда-то так было, может и в этот раз какой-нибудь шейх припрётся в рестор и ради понта захочет купить айфон первым")

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Леонид Бережной

Это херню придумывают журнашлюхи, для громкого заголовка. Если продают за миллион, это не означает, что его кто-то купит. Я с таким же успехом могу Xiaomi за 10 млн рублей продавать.

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Фоксик

https://youtu.be/xb9MszmS3b0?si=Xu9MB9PfwYErWNys

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Denis Bystruev

Предположим, есть какой-нибудь большой начальник, любитель айфонов, который хочет заполучить его первым.

Он даже понятия не имеет о реальной стоимости вещей — а его помощники в процессе покупки запросто могут несколько миллионов попилить.

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Ware Wow

это Apple пиарится на Авито

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Калмыков

поведутся))

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1E0P4RD

Без лоха и жизнь плоха

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Евгений Вилков

Официального выхода в России и мире? Так в России он официально не выйдет если, что делать…

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Denis Bystruev

Технически достаточно, чтобы он вышел в любой из 5 стран таможенного союза — сертификаты общие, внутреннего таможенного контроля нет.

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Дмитрий Зима

как будто сертификаты имеют какое-то значение. Особенно когда они есть на откровенный китайский шлак

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Denis Bystruev

Сертификат нужен для одного — чтобы не оформлять документы в каждой стране ЕАЭС.

Соответственно, после того, как iPhone 15 получит сертификат в Кыргызстане, телефон становится полностью легальным к продаже в России, без всяких ухищрений с серым импортом.

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Дмитрий Зима

если говорить о продаже то да, но серый импорт - это не про сертификаты, а про ввоз без согласия правообладателя. по хорошему даже при сером импорте сертификат должен оформляться. Только в РФ многие особо не парятся и даже продают технику эпл с неевропейскими вилками

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Центр принятия решений

Кто бы как не относился к эпл, но эта суета с выходом новых продуктов всегда оборачивается шизой. Но тут скорее дело в людях.

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Сергей Я

Чтоб Авито не добавили в иноагенты?

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Раб корпорации

эх, не дают заработать людям

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Claudia Mitchell

ниче ,люди выкрутятся

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Fred Han

Почему объявления вы считаете в штуках?

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Федор Русаков

Всего миллион? Пф, не проблема

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Тоже хочу

Авито заблокировал мое объявление с совком для сада, потому что он был в комуфляжном цвете.

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Невероятный Блондин

Дискриминация огородом

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Дмитрий

Продам iPhone 15. Цена 999 999 рублей.

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Невероятный Блондин

Скинь фотки и серийник. Проверю его.

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Александр Кайт

Меня восхищает маркетинг Компании Apple. Создать смартфон плюс минус такой же как у других флагманов (Samsung, HTC например) и продавать в 10 раз дороже. И покупают ведь.

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Seppo Nopilainen
введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий

Бугага

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