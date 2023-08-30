Техника
Евгения Евсеева

Google проведёт презентацию 4 октября — на ней она может представить смартфоны Pixel 8 Статьи редакции

Компания проведёт мероприятие после Apple, осенняя презентация которой состоится 12 сентября.

  • Ежегодная презентация пройдёт 4 октября 2023 года, начало — в 17:00 мск. Об этом со ссылкой на приглашение на мероприятие пишет CNBC.
  • Как отмечает издание, Google скорее всего представит новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также второе поколение «умных» часов Pixel.

  • Google показала смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro на собственном чипе Tensor G2 и первые часы Pixel на прошлогодней презентации — она прошла 6 октября 2022 года.

#новость #google

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20 комментариев
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 Алексей С

Нахрен эти пиксели не нужон. Пойду ёта фон куплю.

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تقي

Эта китайская компания же уже умерла, и последний етафон (3) в 18 году вышел не?
Где же некротелефоны покупаешь?

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Алексей С

На блошином рынке поищу у бабок

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Rownie

Пиксель топ. Надеюсь будут скидки на 6 и 7

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Eternal Hate

Юзаю 6а, хуйня ещё та

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Rownie

Ну так это урезанная версия, а чё не нравится?

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Eternal Hate

Омерзительная обработка камеры, мелкие тупые баги в системе, слишком быстро царапается экран.
В шторке тупо может не отображаться время, вот прямо сейчас открыл её и снова нет, а сабжу уже почти полтора года, за которые они даже такую мелочь не могут пофиксить обновами

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Борис Вишневский

Не было ни одного раза такого, странно

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Боровков Евгений

Шестерка хуже семёрки
Говорю как владелец семёрки

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Алексей Ющенко

Где их в России купить?

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Rownie

Я покупал на ибее раньше сейчас скорее всего всякие big geek

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Жошы хан

Зачем эти пиксели нужны. Будто пилят бабосики корпорации

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Саша

Должен же быть хоть один нормальный телефон на андроиде

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Александр Ларин

А чем Самсон плох?

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Echo

Хоть кто-нибудь знает, историю OS Android, откуда она пришла?

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Rownie

Ну если смотреть на market share автомобилей то там тоже обычно картина что в топе Тойота ( или китайцы корейцы в России) однако народ все равно хочет и берет немцев

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Тоже хочу

Было первые два покаления, постоянные проблемы с батареей.. телы просто сгорали. После этого послал и больше никогда не куплю

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чувак

Ну хз, дизайн смартфонов мне вообще не заходит

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Стакан чая

Айфон ван лав

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Kristina4u

С нетерпением жду серию Pixel 8. Надеюсь на хорошие обновления

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17 комментариев
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