Google проведёт презентацию 4 октября — на ней она может представить смартфоны Pixel 8 Статьи редакции
Компания проведёт мероприятие после Apple, осенняя презентация которой состоится 12 сентября.
- Ежегодная презентация пройдёт 4 октября 2023 года, начало — в 17:00 мск. Об этом со ссылкой на приглашение на мероприятие пишет CNBC.
- Как отмечает издание, Google скорее всего представит новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а также второе поколение «умных» часов Pixel.
Google показала смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro на собственном чипе Tensor G2 и первые часы Pixel на прошлогодней презентации — она прошла 6 октября 2022 года.
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Нахрен эти пиксели не нужон. Пойду ёта фон куплю.
Эта китайская компания же уже умерла, и последний етафон (3) в 18 году вышел не?
Где же некротелефоны покупаешь?
На блошином рынке поищу у бабок
Пиксель топ. Надеюсь будут скидки на 6 и 7
Юзаю 6а, хуйня ещё та
Ну так это урезанная версия, а чё не нравится?
Омерзительная обработка камеры, мелкие тупые баги в системе, слишком быстро царапается экран.
В шторке тупо может не отображаться время, вот прямо сейчас открыл её и снова нет, а сабжу уже почти полтора года, за которые они даже такую мелочь не могут пофиксить обновами
Не было ни одного раза такого, странно
Шестерка хуже семёрки
Говорю как владелец семёрки
Где их в России купить?
Я покупал на ибее раньше сейчас скорее всего всякие big geek
Зачем эти пиксели нужны. Будто пилят бабосики корпорации
Должен же быть хоть один нормальный телефон на андроиде
А чем Самсон плох?
Хоть кто-нибудь знает, историю OS Android, откуда она пришла?
Ну если смотреть на market share автомобилей то там тоже обычно картина что в топе Тойота ( или китайцы корейцы в России) однако народ все равно хочет и берет немцев
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Комментарий удален модератором
Было первые два покаления, постоянные проблемы с батареей.. телы просто сгорали. После этого послал и больше никогда не куплю
Ну хз, дизайн смартфонов мне вообще не заходит
Айфон ван лав
С нетерпением жду серию Pixel 8. Надеюсь на хорошие обновления