«Умный» дисплей с «Алисой» — это первый совместный продукт Xiaomi и «Яндекса», рассказали vc.ru в последнем. Аппаратную часть разработала китайская компания, а за программную отвечал «Яндекс».

Диагональ сенсорного дисплея — 10,1 дюйма. Управлять им можно через экран или голосом. Устройство совместимо с продукцией для «умного» дома» обеих компаний, поэтому поможет включить чайник на подходе к квартире, удалённо запустить пылесос — или настроить сценарии, чтобы одной командой задвигать шторы, тушить свет и включать сериал.

Через него можно ставить будильник, таймеры, музыку и кино и искать информацию в интернете — например, если хочется присмотреть кофейни рядом с домом, проверить загруженность дорог перед работой или приготовить блюдо к ужину по видеорецепту. «Алиса» озвучит ответ и продублирует его на экране.

В дисплей встроена камера, так что он также поддерживает видеозвонки — например, через Telegram. Если камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой.

Стоимость дисплея без учёта скидок — 21 990 рублей. С 7 по 13 сентября 2023 года его можно предзаказать в «М.Видео» и «Технопарке». После он будет также продаваться в магазинах авторизованных партнёров Xiaomi, DNS и других.