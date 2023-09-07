Техника
Полина Лааксо

«Яндекс» и Xiaomi выпустили дисплей с голосовым помощником «Алиса» и камерой для видеозвонков Статьи редакции

Стоит 21 999 рублей.

  • «Умный» дисплей с «Алисой» — это первый совместный продукт Xiaomi и «Яндекса», рассказали vc.ru в последнем. Аппаратную часть разработала китайская компания, а за программную отвечал «Яндекс».

  • Диагональ сенсорного дисплея — 10,1 дюйма. Управлять им можно через экран или голосом. Устройство совместимо с продукцией для «умного» дома» обеих компаний, поэтому поможет включить чайник на подходе к квартире, удалённо запустить пылесос — или настроить сценарии, чтобы одной командой задвигать шторы, тушить свет и включать сериал.

  • Через него можно ставить будильник, таймеры, музыку и кино и искать информацию в интернете — например, если хочется присмотреть кофейни рядом с домом, проверить загруженность дорог перед работой или приготовить блюдо к ужину по видеорецепту. «Алиса» озвучит ответ и продублирует его на экране.

  • В дисплей встроена камера, так что он также поддерживает видеозвонки — например, через Telegram. Если камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой.

  • Стоимость дисплея без учёта скидок — 21 990 рублей. С 7 по 13 сентября 2023 года его можно предзаказать в «М.Видео» и «Технопарке». После он будет также продаваться в магазинах авторизованных партнёров Xiaomi, DNS и других.

#яндекс #xiaomi #алиса #новость

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 Андрей

Раньше подслушивала, теперь еще и подглядывать можно

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Valentin Krutov

Да кому мы нужны

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Flamingo
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Сделано в России

тому, кто получит доступ

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Blisk

Пока рекруты не понадобятся – спите спокойно.

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Muvandr

фраза применима к любой стране)

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Griby Lenina

Это уже Телекран или еще нет?

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Драка вегетарианца с людоедом

Тот же самый дисплей Xiaomi за 700 юаней (9000~ рублей по нынешнему курсу) с местной прошивкой, поднявшей цену аж до 22 000₽ — у них там ничего не слипнется?

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Sunny Muffin

Так наверное разработать софтину Алисы стоит не 0₽? Х)

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Драка вегетарианца с людоедом

А Сяоми, которым изначально пришлось разработать как железо, так и китайскую прошивку со своим голосовым ассистентом Сяоай наверное в минус работали, бедолаги :(

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Антон Большаков

Ну да, если учесть тот факт, что можно купить его у сяоми за 9 т.р. и просто установить на него Алису бесплатно )

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Muvandr

Это бизнес. Есть время кустарить - не покупай

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Black7

Зато в яндекс версии есть прямой канал до товарища майора

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Andrey L

Надо брать такой и перепрошивать в Алису) Ждем умельцев.

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Andrey Yukin

Эмэйзинг! Но вроде это называется планшет!?

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David Savelyev

Думаю, там вес как у маленького телека))

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Игорь Раду

ха, точно об этом подумал, всё новое..как говорится, только планшет дешевле будет

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Слегка Придурковатый

"Если камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой"

Для трища маёра шторка должна быть прозрачной.

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Вася Пражкин

Со стороны товарища майора она и прозрачная.

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Renat

Норм тема на кухню

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Василий Мартьянов

Кстати да

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Вадим Д.

Для тех, у кого нет смартфона? Яндекс изобрёл настольный планшет?

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Борис Интеграторов

Вадим, классное устройства, ну что ты язвишь!)))

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Куртуазный маньерист

Логично было бы завести туда домофон

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Босятский Мун Рок

тонометр и метеостанцию

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Писец

очень очень оверпрайс, красная цена такому 100 баксов

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КакЦапля

Говно без задач.

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Омар Нишапури

Делают полоумных людей,которые через поколение все свои потребности (в том числе чисто человеческие) без
Приложений не смогут провести,Яндекс заменит женщинам мужчин,а Алиса одна справится со всеми мужчинами 🤔🫣👎

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Blisk

Странно читать это от человека, сидящего в интернете.

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Sunny Muffin

Ты перегрелся брат. Иди подыши

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Kirill Lebedev

Ой, у вас зеркало чёрное

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КакЦапля

От робо-телки я бы не отказался.

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Александр Пустовалов

Плохо что ли?! Конечно хорошо!

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Domorost

Отжали баблишка на поиске, можно и в технику вложиться! https://vc.ru/claim/820777-nakrutka-v-masshatabah-poiska-ili-nekonkurentnye-metody-yandeks
Кстати, в который раз уже? Как дела у яндекс-смартфона?

Накрутка в масшатабах поиска или неконкурентные…
Пожалуй, это размышление я хочу оставить здесь в виде очевидного и понятного примера, как…
vc.ru
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G.L.

Прикольно 👍

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Дмитрий

Дорого, честно говоря проще уже колонку взять

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Vladimir Shkolnik

Задумался чтобы поставить на кухню. Главное, чтобы ютуб был))

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Андрей Мельник

Это что, аналог СберПортал?

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Юрий Б.

Молодцы Сяоми, молодец Яндекс. Покупать себе я, конечно, не буду. Но продаваться будет.

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Kirill Lebedev

Первый и, надеюсь, последний. Потому что мне нравится Xiaomi, я хочу продолжать пользоваться их техникой без накладных усов и войсморфера

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Nik

Хорошо что плотнее работают с Xiaomi.

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Kirill Lebedev

Чем хорошо?

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Nik

Тем что смогут интегрировать алису в экосистему xiaomi. Если Xiaomi позволила поставить на свою технику другого ассистента, значит яндекс и другую технику подтянут.

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Kirill Lebedev

И что в этом хорошего?

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Mr. Z

А что плохого?

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Kirill Lebedev

Плохо, что мало хорошего и много плохого

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Dmitriy Filippov

конспироги заплакали прочитав секцию комментов к новости о ...

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Kirill Lebedev
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Фокс Йовович

Не взлетит. А сяоми сотрудничеством с Я не подставился?

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Kirill Lebedev

Ещё как

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