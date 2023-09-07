«Яндекс» и Xiaomi выпустили дисплей с голосовым помощником «Алиса» и камерой для видеозвонков Статьи редакции
Стоит 21 999 рублей.
«Умный» дисплей с «Алисой» — это первый совместный продукт Xiaomi и «Яндекса», рассказали vc.ru в последнем. Аппаратную часть разработала китайская компания, а за программную отвечал «Яндекс».
Диагональ сенсорного дисплея — 10,1 дюйма. Управлять им можно через экран или голосом. Устройство совместимо с продукцией для «умного» дома» обеих компаний, поэтому поможет включить чайник на подходе к квартире, удалённо запустить пылесос — или настроить сценарии, чтобы одной командой задвигать шторы, тушить свет и включать сериал.
Через него можно ставить будильник, таймеры, музыку и кино и искать информацию в интернете — например, если хочется присмотреть кофейни рядом с домом, проверить загруженность дорог перед работой или приготовить блюдо к ужину по видеорецепту. «Алиса» озвучит ответ и продублирует его на экране.
В дисплей встроена камера, так что он также поддерживает видеозвонки — например, через Telegram. Если камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой.
- Стоимость дисплея без учёта скидок — 21 990 рублей. С 7 по 13 сентября 2023 года его можно предзаказать в «М.Видео» и «Технопарке». После он будет также продаваться в магазинах авторизованных партнёров Xiaomi, DNS и других.
Раньше подслушивала, теперь еще и подглядывать можно
Да кому мы нужны
тому, кто получит доступ
Пока рекруты не понадобятся – спите спокойно.
фраза применима к любой стране)
Это уже Телекран или еще нет?
Тот же самый дисплей Xiaomi за 700 юаней (9000~ рублей по нынешнему курсу) с местной прошивкой, поднявшей цену аж до 22 000₽ — у них там ничего не слипнется?
Так наверное разработать софтину Алисы стоит не 0₽? Х)
А Сяоми, которым изначально пришлось разработать как железо, так и китайскую прошивку со своим голосовым ассистентом Сяоай наверное в минус работали, бедолаги :(
Ну да, если учесть тот факт, что можно купить его у сяоми за 9 т.р. и просто установить на него Алису бесплатно )
Это бизнес. Есть время кустарить - не покупай
Зато в яндекс версии есть прямой канал до товарища майора
Надо брать такой и перепрошивать в Алису) Ждем умельцев.
Эмэйзинг! Но вроде это называется планшет!?
Думаю, там вес как у маленького телека))
ха, точно об этом подумал, всё новое..как говорится, только планшет дешевле будет
"Если камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой"
Для трища маёра шторка должна быть прозрачной.
Со стороны товарища майора она и прозрачная.
Норм тема на кухню
Кстати да
Для тех, у кого нет смартфона? Яндекс изобрёл настольный планшет?
Вадим, классное устройства, ну что ты язвишь!)))
Логично было бы завести туда домофон
тонометр и метеостанцию
очень очень оверпрайс, красная цена такому 100 баксов
Говно без задач.
Делают полоумных людей,которые через поколение все свои потребности (в том числе чисто человеческие) без
Приложений не смогут провести,Яндекс заменит женщинам мужчин,а Алиса одна справится со всеми мужчинами 🤔🫣👎
Странно читать это от человека, сидящего в интернете.
Ты перегрелся брат. Иди подыши
Ой, у вас зеркало чёрное
От робо-телки я бы не отказался.
Плохо что ли?! Конечно хорошо!
Отжали баблишка на поиске, можно и в технику вложиться! https://vc.ru/claim/820777-nakrutka-v-masshatabah-poiska-ili-nekonkurentnye-metody-yandeks
Кстати, в который раз уже? Как дела у яндекс-смартфона?
Прикольно 👍
Дорого, честно говоря проще уже колонку взять
Задумался чтобы поставить на кухню. Главное, чтобы ютуб был))
Это что, аналог СберПортал?
Молодцы Сяоми, молодец Яндекс. Покупать себе я, конечно, не буду. Но продаваться будет.
Первый и, надеюсь, последний. Потому что мне нравится Xiaomi, я хочу продолжать пользоваться их техникой без накладных усов и войсморфера
Хорошо что плотнее работают с Xiaomi.
Чем хорошо?
Тем что смогут интегрировать алису в экосистему xiaomi. Если Xiaomi позволила поставить на свою технику другого ассистента, значит яндекс и другую технику подтянут.
И что в этом хорошего?
А что плохого?
Плохо, что мало хорошего и много плохого
конспироги заплакали прочитав секцию комментов к новости о ...
Не взлетит. А сяоми сотрудничеством с Я не подставился?
Ещё как