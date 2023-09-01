Техника
Евгения Евсеева

Magic Leap прекратит поддержку своей первой AR-гарнитуры — компания планировала продать 1 млн штук, но купили всего 6000 Статьи редакции

Устройства перестанут работать в начале 2025 года.

  • Поддержку AR-гарнитуры Magic Leap 1 прекратят 31 декабря 2024 года, пишет TechCrunch. До этого времени устройства будут обслуживать, после перестанут быть доступны приложения и облачные сервисы. Также компания отключит с 29 сентября форум для разработчиков и канал в Discord.
  • Сколько точно устройств затронет отключение — неизвестно.
  • Magic Leap была основана в 2010 году, а полноценную AR-гарнитуру компания выпустила в 2018 году, её стоимость составляла $2295. В декабре 2019-го источники The Information рассказывали, что глава компании Рони Абовиц планировал продать 1 млн устройств в первый год, затем план снизили до 100 тысяч гарнитур, однако в итоге за полгода продали 6000 устройств.
  • В апреле 2020 года Bloomberg сообщил, что на фоне низких продаж AR-гарнитур компания сократит половину штата — около 1000 человек. В конце мая сооснователь Magic Leap Рони Эйбовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений.
  • Тогда же Эйбовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса. Новым гендиректором Magic Leap стала бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон.
  • В апреле 2021 года Magic Leap заявил, что выпустит новое устройство в четвёртом квартале года, его сделали легче и оптимизировали для бизнеса. Устройство под названием Magic Leap 2 представили в июле 2022 года.
Magic Leap 1

#новость #magicleap

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13 комментариев
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 Dmitry

А помните, как Брину повесили на спину пылесос и показали дракончика на руке? Или эти завораживающие рекламные видосы про выпрыгивающего кита из пола?! Как понесли миллиарды инвесторы?! Мне кажется, просто кто-то кого-то оч сильно кинул-опрокинул...

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Ilya Zelenskiy

Просто крупные инвестиции это чаще результат эмоционального вложения, а не экспертизы.
Например:
Маджик лиап - их закрытое шоу для инвесторов в скафандре, "прототип" Со светящимися трубками которые по сути было для красоты и тд. У них всё инвесторы были не профильные(кроме фонда гугла, но те боялись проиграть hololens и другим компаниям, поэтому вложились). Хотя фонд гугла и сам гугл напрямую не связаны.
Тут описывал их историю "обмана" в вордовском документе
https://t.me/greenruff/782

Theranos - эмоционально задела старых непрофильных инвесторов, привлекла в Совет директоров отставных политиков и генералов, чем создала доверительный фон.

Никола - красивые авто, которые были муляжом. За счёт красочных шоу и презентаций привлекли не мало денег.

Wework - как основатель развёл soft bank было хорошо показано в сериале

Да тот же Илон Маск так часто делает. Разница лишь в том, что его проекты имеют под собой какую то реальную почву.

Я к тому, что в целом там личные репутации, эмоциональные связи, шоу, харизма основателя. Экспертов обычно ни кто не слушает. С другой стороны может это и правильно. Так как после привлечения денег за счёт сказок и обещаний, имея бюджет можно нанят множество специалистов, которые уже будут делать реальный продукт. Чем когда имея продукт, но не имея денег топтаться на месте.

iFlexible

В свое время меня попросили написать эссе про Magic Leap для интернет статьи на RBC по-моему. В итоге мой текст так и не попал в публикацию. Но он хорошо отражается происходящее тогда. Этот проект был что-то среднее между Nikola и Theranos.

Он так же показывает, к чему приводит...

В свое время меня попросили написать эссе про Magic Leap для интернет статьи на RBC по-моему. В итоге мой текст так и не попал в публикацию. Но он хорошо отражается происходящее тогда. Этот проект был что-то среднее между Nikola и Theranos.

Он так же показывает, к чему приводить непонимание технологий и возможностей их реализации. На сколько важно умение быть шоуменом при привлечении инвестиций (никто уже не помнит закрытую презентацию перед инвесторами в костюме Космонавта, в стиле высадки на луну и шаг для человека шаг для всего человечества).

Я к тому, что есть ограниченный набор технологий, для реализации решения. Все они требуют компромисса между качеством изображения/размером/ углом обзора.

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Damir Saifullin

Обосралити

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Vyacheslav Anzhiganov

Дизайн так себе

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Alexander Golubev

А что случилось?

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xbevice

Не получилось

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Maxim Sergeevich

Это же те самые, что собрали инвестиций в несколько млрд от топовых компаний, много лет позиционировали свой продукт, как самую засекреченную разработку в мире, а потом, когда инвесторы стали догадываться, что их водят за нос, выпустили что-то посредственное и очень дорогое и как итог...

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Отнюдь

да, учись студент

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Иван Серик

А кому нужно гавно с непонятным функционалом за большие деньги?!

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Zinaida Sukhanova

планку завышенную поставили конечно

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Валентин Журавлев

Кто это говно покупает

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Скоро осень

Да это изначально развод был.. военный заказ, которы тупо попилили

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Vladimir Ivanov

Я помню году так в 1997 у нас в городе открылся компьютерный клуб с 2 компьютерами и фишкой был шлем "дополненной реальности". Можно было побегать в doom и если ты вертел головой, то в игре тоже происходило поворот. Стоило это что то вроде 10-15 рублей за 10 минут. Я кайфа тогда не ощутил, только потому что я был маленький, а шлем большой. И смотреть я мог только одним глазом. Но впечатление все ровно осталось. Удивительно как за 25 лет все с одной стороны развилось, а с другой координатор ничего не поменялось...

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