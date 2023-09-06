Глава Минцифры рассказал про переговоры с Apple и Samsung о предустановке RuStore на устройства Статьи редакции
Пока магазин приложений работает только на технике с Android, версии для iOS ещё нет.
- Минцифры рассчитывает договориться с Samsung и Apple о предустановке магазина приложений RuStore «на заводах» на продаваемые в России устройства, несмотря на их поставки по параллельному импорту. О переговорах рассказал глава ведомства Максут Шадаев, его процитировал «Интерфакс».
- Ведомство хочет предложить Samsung схему, по которой уже работает Apple, — предлагать установку RuStore, если пользователь выбрал в настройках русский язык и Россию. Apple также «продолжает выполнять свои обязательства относительно предустановки других российских приложений», добавил Шадаев.
- Установка RuStore на уже ввезённые устройства силами ритейлеров приведёт к потере гарантии, дополнительным затратам и проблемам с безопасностью, считает Минцифры.
- Магазин приложений RuStore работает на Android-устройствах, он входит в список программ для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
- В конце августа 2023 года правительство обязало предустанавливать RuStore на все продаваемые устройства, даже при запрете от правообладателей ОС. За несколько месяцев до решения поставщики и производители предупреждали, что это может привести к отзыву лицензии на некоторые модели.
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А Тим Кук в курсе этих переговоров? А то, чем дальше в лес, тем больше ИРЛ Москва-Петушки напоминает.
Написали в чат поддержки на сайте, отчитались, что переговоры уже начаты.
Удалю этот несчастный Rustore
Он нужен для обновления например банков. Да, можно скачать apk, но через магазин удобнее.
Магазин качает те же апк, так ли нужны эти обновления? Проще в саму апку встроить механизм обновления
А чем собственно не нравится этот магазин?
Контролируется майором.
А прикольно было бы посмотреть на яфоны с рустором (-:
Только вот ооооочень вряд ли такое произойдёт, но было бы очень смешно.
А прикинь реально переиграют и уничтожат🤣 Сюрр конечно
Думаю просто, если из Apple и будут на подобные запросы отвечать, то из вежливости. Они же НЕ параллельно не поставляются, смысл морочится с этим принципиально? Нет его. Но был бы всем сюрам сюр.
Чисто технически, если ЕС протолкнет закон который будет обязывать apple другие сторы устанавливать, то небольшие шансы есть, что apple для рустора оставит лазейку(естественно неофициально, типа мы не в курсе)
Ну мы уж в наших реалиях на это не будем рассчитывать (-:
iRuStore
Купи Сяоми (или что там китайский "топ за свои деньги"?) и наклей яблоко.
Фу... Лучше уж
Одноклассников, тем не менее, российским пользователям и сейчас предлагают при активации. Ну и выбор Яндекса поиском в Сафари никуда не делся, и данные на картах от 2ГИС, и разное другое, что казалось бы вряд ли..
Может проще Vataphone выпустить,где ничего кроме рустора не будет (запускаться)) ?
Vatafak?!)
Хороший слоган кстати:WTF ? Vataphone ! Real phone for real cotton !
RusiPhone?
Так и вижу ,как Apple добровольно предустанавливает чьи-то говно-аппы
Зачем нужен рустор на айфоне?!?
Чтобы майор мог решать: что вам можно загружать, а что нельзя.
Не понял, что за рустор уже предлагает поставить apple
Чуть ли не навязывают!
А что должно произойти, что бы 2 самые крупные компании ушедшие с рынка рф пошли на это?
Байден должен разрешить им вернуться. И да, Байден даже за корейцев решает.
Тогда и переговоры нужно вести с Байденом
Ну вообще и за Байдена решают масоны и рептилоиды, так что лучше сразу с ними.
Байдену некогда, он в подъездах гадит
Погоди, в подъездах же Обама гадит?
Предустановке куда? Apple ушла из России, а Samsung не самоубийцы, чтобы еще оправдываться перед Евросоюзом и Штатами...
Мама пользуется еще старым самсунгом. на нем предоставновленные апп от производителей. Большинство из них уже сдохли.. но удалить их нельзя.
так погодите, разве его уже не предустанавливают..
Чего тянуть кота за яйца. Эпл и Самсунг должны предупредить за год и затем просто заблокировать активацию новых устройств на территории России.
Если руководство России решило изолироваться от развитого мира тогда нечего растягивать этот процесс. Пусть Россия создаёт свои устройства и ставит туда свой магазин приложений и доступом для майора.