Техника
Маша Цепелева

Глава Минцифры рассказал про переговоры с Apple и Samsung о предустановке RuStore на устройства Статьи редакции

Пока магазин приложений работает только на технике с Android, версии для iOS ещё нет.

  • Минцифры рассчитывает договориться с Samsung и Apple о предустановке магазина приложений RuStore «на заводах» на продаваемые в России устройства, несмотря на их поставки по параллельному импорту. О переговорах рассказал глава ведомства Максут Шадаев, его процитировал «Интерфакс».

Мы считаем, что у нас есть перспективы договориться со всеми производителями устройств, которые ввозят их не в рамках параллельного импорта. Мы надеемся также, что мы договоримся с Samsung и Apple.

Максут Шадаев, здесь и далее цитата по «Интерфаксу»
  • Ведомство хочет предложить Samsung схему, по которой уже работает Apple, — предлагать установку RuStore, если пользователь выбрал в настройках русский язык и Россию. Apple также «продолжает выполнять свои обязательства относительно предустановки других российских приложений», добавил Шадаев.
  • Установка RuStore на уже ввезённые устройства силами ритейлеров приведёт к потере гарантии, дополнительным затратам и проблемам с безопасностью, считает Минцифры.

Есть три вопроса: дополнительные обременения и затраты, которые несёт ритейлер. Ведь это как-то всё надо профинансировать, соответственно, вырастет цена устройства. Второе — это потеря гарантии. Третье — это, в нашем понимании, не безопасно. То есть как только мы влезаем в пользовательское устройство и ставим RuStore, там ещё можно поставить ещё что-то, и этот процесс очень сложно проконтролировать.

Максут Шадаев
  • Магазин приложений RuStore работает на Android-устройствах, он входит в список программ для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
  • В конце августа 2023 года правительство обязало предустанавливать RuStore на все продаваемые устройства, даже при запрете от правообладателей ОС. За несколько месяцев до решения поставщики и производители предупреждали, что это может привести к отзыву лицензии на некоторые модели.

#новость #минцифры #apple #samsung #rustore

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36 комментариев
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 Невкусно и грустно

А Тим Кук в курсе этих переговоров? А то, чем дальше в лес, тем больше ИРЛ Москва-Петушки напоминает.

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Blisk

Написали в чат поддержки на сайте, отчитались, что переговоры уже начаты.

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Posolo

Удалю этот несчастный Rustore

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CHI DA?

Он нужен для обновления например банков. Да, можно скачать apk, но через магазин удобнее.

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Umbrella Corporation

Магазин качает те же апк, так ли нужны эти обновления? Проще в саму апку встроить механизм обновления

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Саид Набиев

А чем собственно не нравится этот магазин?

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Blisk

Контролируется майором.

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Вадим Д.

А прикольно было бы посмотреть на яфоны с рустором (-:
Только вот ооооочень вряд ли такое произойдёт, но было бы очень смешно.

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Сергей Я

А прикинь реально переиграют и уничтожат🤣 Сюрр конечно

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Вадим Д.

Думаю просто, если из Apple и будут на подобные запросы отвечать, то из вежливости. Они же НЕ параллельно не поставляются, смысл морочится с этим принципиально? Нет его. Но был бы всем сюрам сюр.

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Ivan Mart

Чисто технически, если ЕС протолкнет закон который будет обязывать apple другие сторы устанавливать, то небольшие шансы есть, что apple для рустора оставит лазейку(естественно неофициально, типа мы не в курсе)

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Вадим Д.

Ну мы уж в наших реалиях на это не будем рассчитывать (-:

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Alex Shevchenko

iRuStore

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Невкусно и грустно
на яфоны с рустором

Купи Сяоми (или что там китайский "топ за свои деньги"?) и наклей яблоко.

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Вадим Д.

Фу... Лучше уж

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Anton Frolov

Одноклассников, тем не менее, российским пользователям и сейчас предлагают при активации. Ну и выбор Яндекса поиском в Сафари никуда не делся, и данные на картах от 2ГИС, и разное другое, что казалось бы вряд ли..

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Александр Кремлёв

Может проще Vataphone выпустить,где ничего кроме рустора не будет (запускаться)) ?

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Alex Shevchenko

Vatafak?!)

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Александр Кремлёв

Хороший слоган кстати:WTF ? Vataphone ! Real phone for real cotton !

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Антон Калашников

RusiPhone?

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debil
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Скоро осень

Так и вижу ,как Apple добровольно предустанавливает чьи-то говно-аппы

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Umbrella Corporation

Зачем нужен рустор на айфоне?!?

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Blisk

Чтобы майор мог решать: что вам можно загружать, а что нельзя.

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Александр

Не понял, что за рустор уже предлагает поставить apple

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Alex Shevchenko

Чуть ли не навязывают!

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Дмитрий Зима

А что должно произойти, что бы 2 самые крупные компании ушедшие с рынка рф пошли на это?

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Сергей Я

Байден должен разрешить им вернуться. И да, Байден даже за корейцев решает.

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Дмитрий Зима

Тогда и переговоры нужно вести с Байденом

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Сергей Я

Ну вообще и за Байдена решают масоны и рептилоиды, так что лучше сразу с ними.

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Pavel Grishunin

Байдену некогда, он в подъездах гадит

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Сергей Я

Погоди, в подъездах же Обама гадит?

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Blisk
Глава Минцифры рассказал про переговоры с Apple и Samsung о предустановке RuStore на устройства

Предустановке куда? Apple ушла из России, а Samsung не самоубийцы, чтобы еще оправдываться перед Евросоюзом и Штатами...

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Скоро осень

Мама пользуется еще старым самсунгом. на нем предоставновленные апп от производителей. Большинство из них уже сдохли.. но удалить их нельзя.

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Никита

так погодите, разве его уже не предустанавливают..

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Тесла-канадец

Чего тянуть кота за яйца. Эпл и Самсунг должны предупредить за год и затем просто заблокировать активацию новых устройств на территории России.
Если руководство России решило изолироваться от развитого мира тогда нечего растягивать этот процесс. Пусть Россия создаёт свои устройства и ставит туда свой магазин приложений и доступом для майора.

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