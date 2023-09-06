Глава Минцифры рассказал про переговоры с Apple и Samsung о предустановке RuStore на устройства

Есть три вопроса: дополнительные обременения и затраты, которые несёт ритейлер. Ведь это как-то всё надо профинансировать, соответственно, вырастет цена устройства. Второе — это потеря гарантии. Третье — это, в нашем понимании, не безопасно. То есть как только мы влезаем в пользовательское устройство и ставим RuStore, там ещё можно поставить ещё что-то, и этот процесс очень сложно проконтролировать.