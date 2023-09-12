Apple показала iPhone 15 и 15 Plus с USB-C, а также iPhone 15 Pro с «кнопкой действия», рамками из титана и чипом A17 Статьи редакции
Все — с «динамическим островом».
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iPhone 15 и iPhone 15 Plus
- Apple на онлайн-презентации представила iPhone 15 и 15 Plus с OLED-экранами диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Яркость — до 2000 нит на солнце (вдвое ярче предыдущего поколения).
- Оба устройства — с «динамическим островом», который раньше был только у моделей 14 Pro и Pro Max.
- Чип — A16 Bionic прошлого поколения, на котором работает линейка 14 Pro. Оснащён 5-ядерным графическим процессором (GPU) и 6-ядерным центральным (CPU).
- Разъём Lightning заменили на USB-C — благодаря этому, помимо прочего, увеличится скорость передачи данных по кабелю. Теперь одним и тем же кабелем можно заряжать и iPhone, и Mac, и iPad, отметили в компании.
- Разъём USB-C разместят на футляре обновлённых AirPods Pro, и соответствующий кабель также получат проводные наушники. С помощью провода можно будет заряжать часы и наушники «от» телефона.
- Основная камера — 48 мегапикселей с двукратным оптическим зумом. Есть усовершенствованный ночной режим, а также поддержка Smart HDR. Фронтальную камеру оснастили автофокусом.
- Теперь также можно не включать режим портрета в момент съёмки — распознать крупный план человека или, например, собаки можно потом, настроив фокус вручную.
- Благодаря обновлённым моделям машинного обучения система лучше справляется с подавлением шумов при звонках, а новый 16-ядерный Neural Engine, помимо прочего, позволяет быстрее транскрибировать речь при работе с голосовым вводом. Есть поддержка Wi-Fi 6E.
- Корпус выполнен на 75% из переработанного алюминия. Цвета — чёрный, голубой, розовый, салатовый, жёлтый, розовый. Стоимость iPhone 15 на 128 ГБ — $799, iPhone 15 Plus — $899. Предзаказ откроется 15 сентября 2023 года, продажи начнутся 22 сентября.
iPhone 15 Pro и Pro Max
- Дисплей — Super Retina XDR. Диагональ экрана у 15 Pro составляет 6,1 дюйма, у 15 Pro Max — 6,7 дюйма. Стальные рамки заменили на титановые, благодаря чему устройства весят меньше других линеек Pro. Сколько — не уточнили.
- Механическую кнопку, которая включает и выключает звук, заменили на настраиваемую «кнопку действия» — как на часах Apple Watch Ultra.
- С её помощью одним нажатием можно запускать разные функции: например, включать беззвучный режим или режим «Не беспокоить», камеру, фонарик, диктофон или переводчик.
- В качестве микропроцессора установили более быстрый чип A17 Pro, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу. Это первый подобный чип в устройствах Apple.
- Количество транзисторов в 6-ядерном CPU — 19 млрд, он на 10% быстрее предыдущих. В графическом процессоре (GPU) — шесть ядер. Он тоже обрабатывает данные быстрее предшественников — на 20%.
- Основной модуль камеры — 48 мегапикселей. Лучше снимает в темноте и поддерживает разные фокусные расстояния — 24 мм, 28 мм и 35 мм.
- Появился также пятикратный оптический зум. Есть поддержка видео в разрешении 4K60. В ночном режиме снимки получаются чётче и ярче.
- Зарядный разъём — USB-C с поддержкой стандарта USB 3. Благодаря этому скорость передачи данных будет составлять до 10 ГБ/с. Это в 20 раз быстрее, чем с Lightning.
- Цвета — чёрный титан, белый титан, синий титан и «естественный титан».
- Стоимость iPhone 15 Pro на 128 ГБ — $999, 15 Pro Max на 256 ГБ — $1199. Предзаказ будет доступен с 15 сентября 2023 года, в продажу выйдет 22 сентября.
Наконец-то iPhone в цветах vc.ru
Цукерберг позвонил.
Чётко!
Лишь бы чем оправдывать отсутствие тёмной темы на сайте.
Да Филипп? ))
Не угадали
БЕЛЫЙ R.I.P. 🪦💔
Вернут в 2024 и скажут "Итс Революшн! Эмейзинг вайт калар!"
Лучше запретить эту вещь. Она Американская и передает все ваши данные Америке
С моего айфона американцы увидели твой комментарий. Бойся 😬
Рекомендую использовать чехол из фольги на телефон, у меня сейчас как раз такой надет
Этот Америка сейчас с тобой в одной комнате? Понимаю, вопрос банален, но обычно его задают в подобных случаях.
Владельцы андроидов:
Вау, USB-C, инновация!
Делали бы ведрофоны нормальный интерфейс ВЕЗДЕ, все бы покупали андроид, но нет, каждое приложение имеет свой стиль, свою палитру, которая не сочетается с остальными элементами системы, мы же все такие иНкЛюЗивНыЕ.
А ещё штука с дополнительным функционалом, когда для приложения заметок тебе надо давать разрешения на почти что всё, разве что с паспортом фоткаться не надо.
Ну скоро на всех ведроидах тоже будет USB-C, мгновенно сопрут гениальную идею у гениально Кука.
Дядюшка Сэм уже считает ваши денежки
Отлично. Отнесу. А то у нас как-то не очень считают.
😂
АХАХ
И что теперь?!?!! Мне свой айфон заряжать тем же проводом что и дырявые вынутые из мусорки андройды заряжать?!?!
Будь осторожен, не подхвати с чужого провода что-нибудь!
Как же он хорош
Хз, как по мне, давно такой херни от Эппла не было. Очень слабая преза. Собственно, за последние года два разве что 15 дюймов эйр крут.
Порвало 🤣
Амейзинг экран 60 герц, установили наконец нормальный тайп-с и зарядка целых 35 ватт и легче на грамм. Амейзинг.
То есть - реально уровень какого-то реалми за 20 тысяч из 2022 года. За исключением камеры и процессора, хотя и камера тоже - проигрывает куче флагманов на андройде.
Вот как можно удивляться, что люди голосуют за единую россию, если в Москве кто-то идет смотреть презентацию этого телефона кинотеатре?
О! Оналитика подъехала. ))
Э-э-э, куче флагманов? А что уже появились на андроиде камеры, которые могут осилить 4к-видео без фокусов?
Экосистема, сборка, бренд в конце концов для Вас шутка?)
Ахахаха))) Огонь)))) В смысле, по Миражу огонь!
Такой бред, следить за айфоном, когда китайцы делают революцию почти по всем и почти каждый день
Я как-то держал в руках китайский смартфон с телескопической телевизионной антенной. Чем нынче в Поднебесной удивляют?
Но рынок упорно это не замечает и продолжает покупать продукцию Apple
Например?
что там за революция?
Мы тут все настолько не следим, что даже комментарии пишем
Но в итоге эти же китайцы покупают iPhone как вне себя.
Это который тот же 14й только на 1 грамм легче?)))) Девочки теперь будут брать на 1см меньше?))
Приемлемо.
Надо брать
В евро будет более точное приближение. Это же с контрактом.
Сколько будет по параллельному импорту?
Зачем два розовых?
Все та же убогая монобровь...
Ты не понимаешь. Это ИДЕАЛЬНАЯ монобровь...
Это третий глаз
_Прищуренный_
все уведомления от vc теперь только об айфонах🤣
12 сентября - красный день календаря
Никто не заметил настоящую революцию.
Впервые на телефоне анонсируют видеоигру консольного качества, которая еще даже и не вышла.
Ну и до кучи такие игры как РЕ8 и РЕ4Р.
Это блять победа, Тим
Это нужно единицам. Хардкорных геймеров не так уж и много. Многие на телефоне играют исключительно "три в ряд", чтобы заполнить ожидание в очереди. Ну как бы круто, но в то же время основной массе это не так уж и нужно. Не представляю, в чём кайф играть в серьёзные игры на маленьком экране с таким себе управлением.
Нишевый функционал. В целом, производительность смартфонов давно избыточна для типичного пользователя.
С играми реально круто получилось
Просто это нахрен никому не нужно
Игры консольного качества на Apple Watch?... Это блять мега победа, Тим!
Где в новости главное - usb type-c есть или нет?
да нет наверное
Подожду пока комменты настоятся
2 камеры в 2023 году - это мощно..
А сколько надо? 10?
В общем, Китай вин.
Чехол от 14, конечно, не подойдет?
Тогда 15 не был бы 15 😂😂
Все таки они сделали это и убрали убогий ligtning
так вот почему на 1гр меньше теперь вес
799 бакинских 15й 128
Сколько это в рублях? Я запутался
комиссаров
Вот тут трансляция с хорошим качеством
https://www.youtube.com/watch?v=eBGIQ7ZuuiU
https://events-delivery.apple.com/1008yunfyueoofvvgxpjmmvcblgnjsel/m3u8/vod_index-CtXiJhDFfUsjjmudzvWNpveYoQAuZgpd.m3u8
Ничего нового:)
Пошла жара на рынках)
Хотелось уже следующей «революции»
Скучно ☹️
Хрен нам, а не революция. Без Стива.
А какая может быть революция? Может лет через 50 придумают нейроинтерфейс для взаимодействия с мозгом. Тогда экран будет транслироваться в глаза, а управление будет силой мысли.
Камеры пошли на спад((
Дизайнеры Компания Apple Последние 2-3 года только смогут камеру переставить и все .!
USB -c будет
Я угадала 2 цвета. Желтый и зеленый.
презентация - https://techtopic.ru/d/61
14 Pro = 15
Вопрос только в корпусе и зарядке C
А когда IPhone Z ? 😅
А чем докажете, кто титановые?
It’s a amazing a new iPhone 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
20 ый 30 ый с той же спинкой будет с яичнецей? я так понимаю кардинально в дизайне да и не в дизайне менять ничего не планируется
ну хоть со статей на vc узнаю о том что меняется в айфоне
Собственно, ничего.
Явно кризис идей для смартфона.
It's revolution, Johnny!
Не понял а почему им санкции не объявляют, где социальная справедливость
кроме USB С по сути ничего глобального, ждем презентацию Google и Pixel 8
Я все думал к о же победит. Эпл с их лайтнингом или все остальные с usb-c.
Не смотрел презентацию онлайн. ЕС, когда заставит их открыть доступ к другим магазинам?
И доступ к своему диску?))
А то хоть уже давно пользуюсь маками и аймаками, это меня останавливает покупать их мобилу
Чет Эксайтинг было мало в этот раз? Или я пропустил?)
Вообще не было. Зато Тим обкончал весь зал эмейзингом и горжесом.
Fantastic постоянно повторяли
Прошку можно взять. И даже не пытайтесь меня подкупить своим nfc чипом!
Это должно быть тут 😀
Айфон S Plus
Как же скучно а)