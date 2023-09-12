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Техника
Полина Лааксо

Apple показала iPhone 15 и 15 Plus с USB-C, а также iPhone 15 Pro с «кнопкой действия», рамками из титана и чипом A17 Статьи редакции

Все — с «динамическим островом».

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iPhone 15 и iPhone 15 Plus

  • Apple на онлайн-презентации представила iPhone 15 и 15 Plus с OLED-экранами диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Яркость — до 2000 нит на солнце (вдвое ярче предыдущего поколения).
  • Оба устройства — с «динамическим островом», который раньше был только у моделей 14 Pro и Pro Max.
  • Чип — A16 Bionic прошлого поколения, на котором работает линейка 14 Pro. Оснащён 5-ядерным графическим процессором (GPU) и 6-ядерным центральным (CPU).
  • Разъём Lightning заменили на USB-C — благодаря этому, помимо прочего, увеличится скорость передачи данных по кабелю. Теперь одним и тем же кабелем можно заряжать и iPhone, и Mac, и iPad, отметили в компании.
  • Разъём USB-C разместят на футляре обновлённых AirPods Pro, и соответствующий кабель также получат проводные наушники. С помощью провода можно будет заряжать часы и наушники «от» телефона.
  • Основная камера — 48 мегапикселей с двукратным оптическим зумом. Есть усовершенствованный ночной режим, а также поддержка Smart HDR. Фронтальную камеру оснастили автофокусом.
  • Теперь также можно не включать режим портрета в момент съёмки — распознать крупный план человека или, например, собаки можно потом, настроив фокус вручную.
Алгоритмы сами распознают человека или животное в кадре, чтобы потом пользователь мог вручную превратить фото в портрет
  • Благодаря обновлённым моделям машинного обучения система лучше справляется с подавлением шумов при звонках, а новый 16-ядерный Neural Engine, помимо прочего, позволяет быстрее транскрибировать речь при работе с голосовым вводом. Есть поддержка Wi-Fi 6E.
  • Корпус выполнен на 75% из переработанного алюминия. Цвета — чёрный, голубой, розовый, салатовый, жёлтый, розовый. Стоимость iPhone 15 на 128 ГБ — $799, iPhone 15 Plus — $899. Предзаказ откроется 15 сентября 2023 года, продажи начнутся 22 сентября.

iPhone 15 Pro и Pro Max

  • Дисплей — Super Retina XDR. Диагональ экрана у 15 Pro составляет 6,1 дюйма, у 15 Pro Max — 6,7 дюйма. Стальные рамки заменили на титановые, благодаря чему устройства весят меньше других линеек Pro. Сколько — не уточнили.
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  • Механическую кнопку, которая включает и выключает звук, заменили на настраиваемую «кнопку действия» — как на часах Apple Watch Ultra.
  • С её помощью одним нажатием можно запускать разные функции: например, включать беззвучный режим или режим «Не беспокоить», камеру, фонарик, диктофон или переводчик.
  • В качестве микропроцессора установили более быстрый чип A17 Pro, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу. Это первый подобный чип в устройствах Apple.
  • Количество транзисторов в 6-ядерном CPU — 19 млрд, он на 10% быстрее предыдущих. В графическом процессоре (GPU) — шесть ядер. Он тоже обрабатывает данные быстрее предшественников — на 20%.
  • Основной модуль камеры — 48 мегапикселей. Лучше снимает в темноте и поддерживает разные фокусные расстояния — 24 мм, 28 мм и 35 мм.
  • Появился также пятикратный оптический зум. Есть поддержка видео в разрешении 4K60. В ночном режиме снимки получаются чётче и ярче.
  • Зарядный разъём — USB-C с поддержкой стандарта USB 3. Благодаря этому скорость передачи данных будет составлять до 10 ГБ/с. Это в 20 раз быстрее, чем с Lightning.
  • Цвета — чёрный титан, белый титан, синий титан и «естественный титан».
  • Стоимость iPhone 15 Pro на 128 ГБ — $999, 15 Pro Max на 256 ГБ — $1199. Предзаказ будет доступен с 15 сентября 2023 года, в продажу выйдет 22 сентября.

#новость #iphone

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157 комментариев
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 Филипп Концаренко

Наконец-то iPhone в цветах vc.ru

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Gre Li

Цукерберг позвонил.

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1 комментарий
selecadm

Чётко!

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Невероятный Блондин

Лишь бы чем оправдывать отсутствие тёмной темы на сайте.
Да Филипп? ))

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10 комментариев
Вячеслав Эскин
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Антон Гамаюнов

Не угадали

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Даниил Котов

БЕЛЫЙ R.I.P. 🪦💔

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Илья Дёмин

Вернут в 2024 и скажут "Итс Революшн! Эмейзинг вайт калар!"

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4 комментария
NN

Лучше запретить эту вещь. Она Американская и передает все ваши данные Америке

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Даниил Котов

С моего айфона американцы увидели твой комментарий. Бойся 😬

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Цифровые комплексы

Рекомендую использовать чехол из фольги на телефон, у меня сейчас как раз такой надет

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1 комментарий
дед Мазай и муравьеды

Этот Америка сейчас с тобой в одной комнате? Понимаю, вопрос банален, но обычно его задают в подобных случаях.

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2 комментария
Дмитрий

Владельцы андроидов:
Вау, USB-C, инновация!

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Score of Doom

Делали бы ведрофоны нормальный интерфейс ВЕЗДЕ, все бы покупали андроид, но нет, каждое приложение имеет свой стиль, свою палитру, которая не сочетается с остальными элементами системы, мы же все такие иНкЛюЗивНыЕ.

А ещё штука с дополнительным функционалом, когда для приложения заметок тебе надо давать разрешения на почти что всё, разве что с паспортом фоткаться не надо.

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2 комментария
And Ron

Ну скоро на всех ведроидах тоже будет USB-C, мгновенно сопрут гениальную идею у гениально Кука.

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NN

Дядюшка Сэм уже считает ваши денежки

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artemiyspb .

Отлично. Отнесу. А то у нас как-то не очень считают.

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Мира Гайтарова

😂

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Дмитрий Котов

АХАХ

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Илья

И что теперь?!?!! Мне свой айфон заряжать тем же проводом что и дырявые вынутые из мусорки андройды заряжать?!?!

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Philipp Andriyanov

Будь осторожен, не подхвати с чужого провода что-нибудь!

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2 комментария
Magistr Architecture

Как же он хорош

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Невкусно и грустно

Хз, как по мне, давно такой херни от Эппла не было. Очень слабая преза. Собственно, за последние года два разве что 15 дюймов эйр крут.

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дед Мазай и муравьеды

Порвало 🤣

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Igi Kont

Амейзинг экран 60 герц, установили наконец нормальный тайп-с и зарядка целых 35 ватт и легче на грамм. Амейзинг.
То есть - реально уровень какого-то реалми за 20 тысяч из 2022 года. За исключением камеры и процессора, хотя и камера тоже - проигрывает куче флагманов на андройде.
Вот как можно удивляться, что люди голосуют за единую россию, если в Москве кто-то идет смотреть презентацию этого телефона кинотеатре?

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Невероятный Блондин

О! Оналитика подъехала. ))

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Gre Li

Э-э-э, куче флагманов? А что уже появились на андроиде камеры, которые могут осилить 4к-видео без фокусов?

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8 комментариев
Denis

Экосистема, сборка, бренд в конце концов для Вас шутка?)

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1 комментарий
noname

Ахахаха))) Огонь)))) В смысле, по Миражу огонь!

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Prana pranik

Такой бред, следить за айфоном, когда китайцы делают революцию почти по всем и почти каждый день

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Грустный супчик

Я как-то держал в руках китайский смартфон с телескопической телевизионной антенной. Чем нынче в Поднебесной удивляют?

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11 комментариев
Maxim Roslyakov

Но рынок упорно это не замечает и продолжает покупать продукцию Apple

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Дмитрий Зима

Например?

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2 комментария
Fred Han

что там за революция?

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John John

Мы тут все настолько не следим, что даже комментарии пишем

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DosRaven

Но в итоге эти же китайцы покупают iPhone как вне себя.

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Стерлядка Вяленая

Это который тот же 14й только на 1 грамм легче?)))) Девочки теперь будут брать на 1см меньше?))

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Анатолий Морозов
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Невероятный Блондин

Приемлемо.
Надо брать

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Невкусно и грустно

В евро будет более точное приближение. Это же с контрактом.

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1 комментарий
Михаил Шапиро

Сколько будет по параллельному импорту?

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2 комментария
Nuke 7s

Зачем два розовых?

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Elf Elf

Все та же убогая монобровь...

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дед Мазай и муравьеды

Ты не понимаешь. Это ИДЕАЛЬНАЯ монобровь...

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Родитель 2

Это третий глаз
_Прищуренный_

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Minosya Asanova

все уведомления от vc теперь только об айфонах🤣

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Невероятный Блондин

12 сентября - красный день календаря

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1 комментарий
Soviet Pooh

Никто не заметил настоящую революцию.
Впервые на телефоне анонсируют видеоигру консольного качества, которая еще даже и не вышла.
Ну и до кучи такие игры как РЕ8 и РЕ4Р.
Это блять победа, Тим

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Илья Дёмин

Это нужно единицам. Хардкорных геймеров не так уж и много. Многие на телефоне играют исключительно "три в ряд", чтобы заполнить ожидание в очереди. Ну как бы круто, но в то же время основной массе это не так уж и нужно. Не представляю, в чём кайф играть в серьёзные игры на маленьком экране с таким себе управлением.

Нишевый функционал. В целом, производительность смартфонов давно избыточна для типичного пользователя.

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1 комментарий
Вадим Скворцов

С играми реально круто получилось

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Михаил Барабаш

Просто это нахрен никому не нужно

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дед Мазай и муравьеды

Игры консольного качества на Apple Watch?... Это блять мега победа, Тим!

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Andrey Kulakov

Где в новости главное - usb type-c есть или нет?

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Стерлядка Вяленая

да нет наверное

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2 комментария
Вадим

Подожду пока комменты настоятся

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Kuban Animator

2 камеры в 2023 году - это мощно..

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Виталий Подольский

А сколько надо? 10?

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Дмитрий

В общем, Китай вин.

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Ann Zibert

Чехол от 14, конечно, не подойдет?

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Даниил Котов

Тогда 15 не был бы 15 😂😂

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Asatur Gukasyan

Все таки они сделали это и убрали убогий ligtning

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Стерлядка Вяленая

так вот почему на 1гр меньше теперь вес

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Asatur Gukasyan

799 бакинских 15й 128

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Vyacheslav Anzhiganov

Сколько это в рублях? Я запутался

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5 комментариев
noname

комиссаров

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Илитный Иксперт

Вот тут трансляция с хорошим качеством
https://www.youtube.com/watch?v=eBGIQ7ZuuiU

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Невероятный Блондин

https://events-delivery.apple.com/1008yunfyueoofvvgxpjmmvcblgnjsel/m3u8/vod_index-CtXiJhDFfUsjjmudzvWNpveYoQAuZgpd.m3u8

https://events-delivery.apple.com/1008yunfyueoofv…
https://events-delivery.apple.com/1008yunfyueoofvvgxpjmmvcblgnjsel/m3u8/vod_index-CtXiJhDFfUsjjmudz…
events-delivery.apple.com
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1 комментарий
Все об И.И.

Ничего нового:)

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Viktor Trade

Пошла жара на рынках)

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Даниил Котов

Хотелось уже следующей «революции»
Скучно ☹️

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дед Мазай и муравьеды

Хрен нам, а не революция. Без Стива.

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Alex R

А какая может быть революция? Может лет через 50 придумают нейроинтерфейс для взаимодействия с мозгом. Тогда экран будет транслироваться в глаза, а управление будет силой мысли.

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Катерина Ш.

Камеры пошли на спад((

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Одилджон Одинаев

Дизайнеры Компания Apple Последние 2-3 года только смогут камеру переставить и все .!

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Asatur Gukasyan

USB -c будет

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Yuliya Preyer prev.Gerus

Я угадала 2 цвета. Желтый и зеленый.

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11 11

презентация - https://techtopic.ru/d/61

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Алексей Орлов

14 Pro = 15
Вопрос только в корпусе и зарядке C

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Андрей Шепелев

А когда IPhone Z ? 😅

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Andrey Yukin

А чем докажете, кто титановые?

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Александр Васильев
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Александр Васильев
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Александр Васильев
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Asatur Gukasyan

It’s a amazing a new iPhone 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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неформат

20 ый 30 ый с той же спинкой будет с яичнецей? я так понимаю кардинально в дизайне да и не в дизайне менять ничего не планируется

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Владимир Прохоров

ну хоть со статей на vc узнаю о том что меняется в айфоне

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дед Мазай и муравьеды

Собственно, ничего.

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Свежий пирожок

Явно кризис идей для смартфона.

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Astas Jr

It's revolution, Johnny!

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Artu

Не понял а почему им санкции не объявляют, где социальная справедливость

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Rownie

кроме USB С по сути ничего глобального, ждем презентацию Google и Pixel 8

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Артем Стряпунин

Я все думал к о же победит. Эпл с их лайтнингом или все остальные с usb-c.

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Kuper

Не смотрел презентацию онлайн. ЕС, когда заставит их открыть доступ к другим магазинам?
И доступ к своему диску?))
А то хоть уже давно пользуюсь маками и аймаками, это меня останавливает покупать их мобилу

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Николай Савельев

Чет Эксайтинг было мало в этот раз? Или я пропустил?)

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дед Мазай и муравьеды

Вообще не было. Зато Тим обкончал весь зал эмейзингом и горжесом.

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Родитель 2

Fantastic постоянно повторяли

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Док

Прошку можно взять. И даже не пытайтесь меня подкупить своим nfc чипом!

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stikerman

Это должно быть тут 😀

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Юлия Рихтер

Айфон S Plus

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Alexandr B

Как же скучно а)

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154 комментария
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