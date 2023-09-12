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Техника
Полина Лааксо

Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus на A16 Bionic Статьи редакции

С «динамическим островом».

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Материал дополняется.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

  • Apple на онлайн-презентации представила iPhone 15 и 15 Plus с OLED-экранами диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Яркость — 2000 нит.
  • Оба — с «динамическим островом», который раньше был только у моделей 14 Pro и Pro Max. Чип — A16 Bionic прошлого поколения, на котором работает линейка 14 Pro.
  • Оснащён 5-ядерным графическим процессором (GPU).
  • Благодаря обновлённым моделям машинного обучения система лучше справляется с подавлением шумов при звонках.
  • Основная камера — 48 мегапикселей. Теперь можно не включать режим портрета в момент съёмки — алгоритмы сами распознают крупный план человека или, например, собаки и позволят превратить фото в портрет уже после съёмки.
  • Есть новый ночной режим, а также поддержка Smart HDR.
  • Корпус выполнен на 75% из переработанного алюминия.
  • Цвета — чёрный, голубой, розовый, салатовый, жёлтый, розовый.

#новость #iphone

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15 комментариев
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 Филипп Концаренко

Наконец-то iPhone в цветах vc.ru

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NN

Дядюшка Сэм уже считает ваши денежки

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Мира Гайтарова

😂

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Дмитрий Котов

АХАХ

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Minosya Asanova

все уведомления от vc теперь только об айфонах🤣

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Nuke 7s

Зачем два розовых?

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Даниил Котов

БЕЛЫЙ R.I.P. 🪦💔

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Илья Дёмин

Вернут в 2024 и скажут "Итс Революшн! Эмейзинг вайт калар!"

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Все об И.И.

Ничего нового:)

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Viktor Trade

Пошла жара на рынках)

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Даниил Котов

Хотелось уже следующей «революции»
Скучно ☹️

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Kuban Animator

2 камеры в 2023 году - это мощно

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Катерина Ш.

Камеры пошли на спад((

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Andrey Kulakov

Где в новости главное - usb type-c есть или нет?

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Одилджон Одинаев

Дизайнеры Компания Apple Последние 2-3 года только смогут камеру переставить и все .!

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12 комментариев
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