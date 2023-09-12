Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus на A16 Bionic Статьи редакции
С «динамическим островом».
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iPhone 15 и iPhone 15 Plus
- Apple на онлайн-презентации представила iPhone 15 и 15 Plus с OLED-экранами диагональю 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно. Яркость — 2000 нит.
- Оба — с «динамическим островом», который раньше был только у моделей 14 Pro и Pro Max. Чип — A16 Bionic прошлого поколения, на котором работает линейка 14 Pro.
- Оснащён 5-ядерным графическим процессором (GPU).
- Благодаря обновлённым моделям машинного обучения система лучше справляется с подавлением шумов при звонках.
- Основная камера — 48 мегапикселей. Теперь можно не включать режим портрета в момент съёмки — алгоритмы сами распознают крупный план человека или, например, собаки и позволят превратить фото в портрет уже после съёмки.
- Есть новый ночной режим, а также поддержка Smart HDR.
- Корпус выполнен на 75% из переработанного алюминия.
- Цвета — чёрный, голубой, розовый, салатовый, жёлтый, розовый.
Наконец-то iPhone в цветах vc.ru
Дядюшка Сэм уже считает ваши денежки
😂
АХАХ
все уведомления от vc теперь только об айфонах🤣
Зачем два розовых?
БЕЛЫЙ R.I.P. 🪦💔
Вернут в 2024 и скажут "Итс Революшн! Эмейзинг вайт калар!"
Ничего нового:)
Пошла жара на рынках)
Хотелось уже следующей «революции»
Скучно ☹️
2 камеры в 2023 году - это мощно
Камеры пошли на спад((
Где в новости главное - usb type-c есть или нет?
Дизайнеры Компания Apple Последние 2-3 года только смогут камеру переставить и все .!