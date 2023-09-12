Техника
Таня Боброва

Sony запустила программу возврата ненужных владельцам робособак Aibo — их отремонтируют и передадут в больницы Статьи редакции

Так компания хочет подарить устройствам вторую жизнь.

Источник: TechCrunch
  • Sony Japan представила программу Aibo Foster Parent, которая позволит владельцам робособак Aibo ERS-1000 пожертвовать неиспользуемые устройства производителю, пишет Engadget.
  • Компания при необходимости отремонтирует робопсов и передаст их медицинским учреждениям и другим организациям, где Aibo будут, в частности, оказывать эмоциональную поддержку людям. Sony планирует брать с организаций плату за услугу, но её размер не называет.
  • Робособаки-компаньоны Aibo реагируют на голос и прикосновения, умеют выполнять трюки и распознавать конкретных людей. Устройство продаётся по цене около $2900.
Обзор Sony Aibo от Engadget

#новость #sony #aibo

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7 комментариев
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 Вадим Д.

Дело хорошее, но многие ли сдадут недешёвую игрушку?
Вообще, подумал, что это благотворительность, ан нет, сдавать в аренду будут.

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Darth Swordman

А почему нет-то? Я вот вполне схему понимаю — три айфона недавно старых раздал бесплатно родственникам и знакомым, которые по какой-то причине без мобилы остались. Просто потому что стоят копейки уже по нынешним временам, выбросить рабочий аппарат рука не поднимается, а связываться с контингентом авито в бюджетном ценовом сегменте не хочу.

То же и с игрушками, по идее, может происходить — этих собачек явно люди не вчера и не на последние деньги брали, а об экологии заботиться нынче трендово.

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Вадим Д.

Согласен 🤝🏻 Ну собак не даром раздавать будут. То есть дважды планируют заработать: на продаже, а теперь на сдаче в аренду.

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Дмитрий Леонов

На запчасти её что ли? Так хоть поводом удивиться для ребёнка будет

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Вадим Д.

Удивить японских детей робособакой? Слабо верится. Порадовать — да, но удивить — точно нет.

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Тимофей Измайлов

Взяли, потому что ребенок хотел, но теперь ему надоело с ней гулять?
Или с характером породы не справились?

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Dima Alexeev

Взял, потому что есть лишние деньги. Быстро наигрался, и лежит без дела

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