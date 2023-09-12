Sony запустила программу возврата ненужных владельцам робособак Aibo — их отремонтируют и передадут в больницы Статьи редакции
Так компания хочет подарить устройствам вторую жизнь.
- Sony Japan представила программу Aibo Foster Parent, которая позволит владельцам робособак Aibo ERS-1000 пожертвовать неиспользуемые устройства производителю, пишет Engadget.
- Компания при необходимости отремонтирует робопсов и передаст их медицинским учреждениям и другим организациям, где Aibo будут, в частности, оказывать эмоциональную поддержку людям. Sony планирует брать с организаций плату за услугу, но её размер не называет.
- Робособаки-компаньоны Aibo реагируют на голос и прикосновения, умеют выполнять трюки и распознавать конкретных людей. Устройство продаётся по цене около $2900.
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Дело хорошее, но многие ли сдадут недешёвую игрушку?
Вообще, подумал, что это благотворительность, ан нет, сдавать в аренду будут.
А почему нет-то? Я вот вполне схему понимаю — три айфона недавно старых раздал бесплатно родственникам и знакомым, которые по какой-то причине без мобилы остались. Просто потому что стоят копейки уже по нынешним временам, выбросить рабочий аппарат рука не поднимается, а связываться с контингентом авито в бюджетном ценовом сегменте не хочу.
То же и с игрушками, по идее, может происходить — этих собачек явно люди не вчера и не на последние деньги брали, а об экологии заботиться нынче трендово.
Согласен 🤝🏻 Ну собак не даром раздавать будут. То есть дважды планируют заработать: на продаже, а теперь на сдаче в аренду.
На запчасти её что ли? Так хоть поводом удивиться для ребёнка будет
Удивить японских детей робособакой? Слабо верится. Порадовать — да, но удивить — точно нет.
Взяли, потому что ребенок хотел, но теперь ему надоело с ней гулять?
Или с характером породы не справились?
Взял, потому что есть лишние деньги. Быстро наигрался, и лежит без дела