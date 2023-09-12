На ней должны представить iPhone 15 — первый смартфон компании с USB-C.

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Сентябрьская презентация Apple начнётся 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Среди прочего, на ней компания представит линейку смартфонов iPhone 15 и смарт-часы Apple Watch Series 9. Кроме того, инсайдеры намекали на возможные сюрпризы от Apple. После завершения презентация компания должна выпустить финальные версии операционных систем iOS 17 и watchOS 10.