Прямой эфир: большая презентация Apple Статьи редакции
На ней должны представить iPhone 15 — первый смартфон компании с USB-C.
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Сентябрьская презентация Apple начнётся 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Среди прочего, на ней компания представит линейку смартфонов iPhone 15 и смарт-часы Apple Watch Series 9. Кроме того, инсайдеры намекали на возможные сюрпризы от Apple. После завершения презентация компания должна выпустить финальные версии операционных систем iOS 17 и watchOS 10.
Трансляция
Что показали
- В начале презентации глава Apple Тим Кук подтвердил, что гарнитура смешанной реальности Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года. Никаких задержек, судя по всему, не произошло.
- Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 9.
- В основу Series 9 лёг процессор S9, который в среднем на 50% быстрее, чем предыдущая модель. Кроме того, чип более энергоэффективный по сравнению с предшественником.
- Максимальная яркость экрана Apple Watch Series 9 — 2000 нит, что в два раза больше по сравнению с Series 8. Минимальная яркость — 1 нит, что позволяет экономить заряд аккумулятора, например, по ночам. Время автономной работы — около 18 часов.
- Устройство получило поддержку специального жеста — двойного тапа. Он позволяет выполнять различные команды движением пальцами. Среди прочего, с помощью этого жеста можно принимать звонки или отключать будильник.
- Apple подготовила специальный проморолик, в котором продемонстрировала возможности этой функции. Судя по анонсу, она будет доступна на Series 9.
- Apple Watch Series 9 выйдут в нескольких цветах, включая розово-золотой.
- На презентации Apple много говорила о своей экологичности. В компании подчеркнули, что смарт-часы Series 9 станут её первым продуктом, который не оставляет никакого углеродного следа на всех этапах производства.
- Apple показала ремешки для Series 9 от Nike и Hermes.
- Компания опубликовала отдельный слайд, посвящённый всем особенностям устройства.
Apple Watch Ultra 2
- Второй новинкой презентации Apple стали защищённые смарт-часы Apple Watch Ultra 2. Эта модель получила все ключевые технические особенности Series 9.
- Яркость экрана Watch Ultra 2 — 3000 нит. Это рекордный показатель для смарт-часов Apple.
- Для Watch Ultra 2 в Apple разработали специальный циферблат, который позволяет видеть всю информацию о тренировках на одном экране. Этот циферблат поддерживает ночной режим.
- Время автономной работы Watch Ultra 2 — 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме экономии энергии.
- Цена Apple Watch Ultra 2 — 799 долларов.
iPhone 15
- Следующей новинкой презентации стал iPhone 15.
- Смартфон получил Dynamic Island, который прежде был только в Pro-моделях iPhone. Таким образом, эта особенность теперь будет у всех смартфонов Apple.
- Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущих моделей.
- Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность. В Apple сообщили, что изготовили их по специальной новой технологии. Смартфоны выйдут в пяти цветах.
- Форма корпусов тоже немного изменилась, за счёт чего смартфоны станет удобнее держать.
- Разрешение основной камеры iPhone 15 и iPhone 15 Plus — 48 Мп. Судя по анонсу, она не отличается от той, что Apple установила в iPhone 14 Pro.
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Денег нет, но, вы, держитесь!!
Зато запятых в избытке, аж девать некуда
Не то окно.
нам остается только смотреть презентации
У эпла то есть а сегодня ещё больше будет 🥴
бля, дабл тап охуенен)
нет же
А помните времена, когда vc.ru ездил на презентации Apple в Калифорнию?
Да, это были золотые времена vc. Были дизлайки, не было столько ботов. Эх, были времена
ну Паша тогда проплатил, хули
Новый айфон или безбедная жизнь
А зачем выбирать?)
Первый )))
Смотрю на ютубе если что
Готовьте почки, кредитные истории, да здравствует iPhone 15 Pro max mega over price
Первые счастливчики уже получили свой IPhone 15
Не покупайте эту ерунду, не поддерживайте экономику Америки
нашел же время сегодня зарегаться да?
какое совпадение
Купите хуйавэй и поймите что это овеопрайс андроид кооррый рядом не стоял с Samsung по юзаблити, однако, собирается на пятки наступать, сидя по прайсам)
На старт!
Шлак
Кому надо подскажу как заказать через apple.com из штатов
кому надо перешлю ваши посылки из недружественных стран, а то напрямую в рф их таможня может и не выпустить
Money money money 💰
В этом году прям совсем нечего ждать будто. Кнопка, USB-C, в лучшем случае меньше рамки, наушники с USB-C, минорное обновление часов (судя по планам на 10 версию). Что еще?
Посмотрим, насколько ты прав
Висиру скинули трансляцию на грангера с пдф? Странное решение, учитывая любовь аудитории этого сайта к Apple.
upd: новостник сильный, против нечего не имею, вопросы к местной редакции
Apple Watch такие же
Новые кредиты, еее.
можно делать отдельным материал по кринжу с трансляции в VK
уже 25 минут ни о чем
Можно и в пакете от картошки отправлять .. часы... тоже "сильно" повлияет на "углеродный сдед"
Давайте уже про йфон с тайп-с. Который Эпл сделала в отличие от остальных - для защиты матери земли конечно.
для продаж в Европе, чел
Да, Apple в отличие от остальных делает iPhone ))
Мне кажется, что Тим Кук татарин.
Выходим из трансляции опять олед айфон 15 , опять глазам 3.14здец
Они короче привязали к этому черному баклажану не баги типа, а фичи)))
Предполагаю что из-за массового просмотра презентации - упал google, т.к не работают многие сервисы от него
да ты что, и что же упало?
Смешно наблюдать как из раза в раз закомплексованные нищеброды бесятся в комментариях от продуктов Apple
например