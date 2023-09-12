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Техника
DTF

Прямой эфир: большая презентация Apple Статьи редакции

На ней должны представить iPhone 15 — первый смартфон компании с USB-C.

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От редакции: заметка будет обновляться постепенно по ходу трансляции. Если вы хотите узнать все новости сразу, добавьте страницу в закладки и вернитесь позже.

Сентябрьская презентация Apple начнётся 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Среди прочего, на ней компания представит линейку смартфонов iPhone 15 и смарт-часы Apple Watch Series 9. Кроме того, инсайдеры намекали на возможные сюрпризы от Apple. После завершения презентация компания должна выпустить финальные версии операционных систем iOS 17 и watchOS 10.

Трансляция

Что показали

  • В начале презентации глава Apple Тим Кук подтвердил, что гарнитура смешанной реальности Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года. Никаких задержек, судя по всему, не произошло.

Apple Watch

  • Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 9.
  • В основу Series 9 лёг процессор S9, который в среднем на 50% быстрее, чем предыдущая модель. Кроме того, чип более энергоэффективный по сравнению с предшественником.
  • Максимальная яркость экрана Apple Watch Series 9 — 2000 нит, что в два раза больше по сравнению с Series 8. Минимальная яркость — 1 нит, что позволяет экономить заряд аккумулятора, например, по ночам. Время автономной работы — около 18 часов.
  • Устройство получило поддержку специального жеста — двойного тапа. Он позволяет выполнять различные команды движением пальцами. Среди прочего, с помощью этого жеста можно принимать звонки или отключать будильник.
  • Apple подготовила специальный проморолик, в котором продемонстрировала возможности этой функции. Судя по анонсу, она будет доступна на Series 9.
  • Apple Watch Series 9 выйдут в нескольких цветах, включая розово-золотой.
  • На презентации Apple много говорила о своей экологичности. В компании подчеркнули, что смарт-часы Series 9 станут её первым продуктом, который не оставляет никакого углеродного следа на всех этапах производства.
  • Apple показала ремешки для Series 9 от Nike и Hermes.
  • Компания опубликовала отдельный слайд, посвящённый всем особенностям устройства.

Apple Watch Ultra 2

  • Второй новинкой презентации Apple стали защищённые смарт-часы Apple Watch Ultra 2. Эта модель получила все ключевые технические особенности Series 9.
  • Яркость экрана Watch Ultra 2 — 3000 нит. Это рекордный показатель для смарт-часов Apple.
  • Для Watch Ultra 2 в Apple разработали специальный циферблат, который позволяет видеть всю информацию о тренировках на одном экране. Этот циферблат поддерживает ночной режим.
  • Время автономной работы Watch Ultra 2 — 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме экономии энергии.
  • Цена Apple Watch Ultra 2 — 799 долларов.

iPhone 15

  • Следующей новинкой презентации стал iPhone 15.
  • Смартфон получил Dynamic Island, который прежде был только в Pro-моделях iPhone. Таким образом, эта особенность теперь будет у всех смартфонов Apple.
  • Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущих моделей.
  • Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность. В Apple сообщили, что изготовили их по специальной новой технологии. Смартфоны выйдут в пяти цветах.
  • Форма корпусов тоже немного изменилась, за счёт чего смартфоны станет удобнее держать.
  • Разрешение основной камеры iPhone 15 и iPhone 15 Plus — 48 Мп. Судя по анонсу, она не отличается от той, что Apple установила в iPhone 14 Pro.

Материал обновляется

#новость #apple #iphone

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65 комментариев
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 Михаил Синицын

Денег нет, но, вы, держитесь!!

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DxdV

Зато запятых в избытке, аж девать некуда

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4 комментария
Gre Li

Не то окно.

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Елена Конструктивная

нам остается только смотреть презентации

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Rafa Ramazanoff

У эпла то есть а сегодня ещё больше будет 🥴

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Отнюдь

бля, дабл тап охуенен)

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Fred Han

нет же

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6 комментариев
Филипп Концаренко

А помните времена, когда vc.ru ездил на презентации Apple в Калифорнию?

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Евгений В.

Да, это были золотые времена vc. Были дизлайки, не было столько ботов. Эх, были времена

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3 комментария
Fred Han

ну Паша тогда проплатил, хули

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Evgenii Churikov

Новый айфон или безбедная жизнь

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Andrey Kharchuk

А зачем выбирать?)

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3 комментария
Asatur Gukasyan

Первый )))

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Asatur Gukasyan

Смотрю на ютубе если что

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2 комментария
Rafa Ramazanoff

Готовьте почки, кредитные истории, да здравствует iPhone 15 Pro max mega over price

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S.Capusta

Первые счастливчики уже получили свой IPhone 15

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NN

Не покупайте эту ерунду, не поддерживайте экономику Америки

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Отнюдь

нашел же время сегодня зарегаться да?

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drapeg

какое совпадение

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1 комментарий
КакЦапля
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Asf

Купите хуйавэй и поймите что это овеопрайс андроид кооррый рядом не стоял с Samsung по юзаблити, однако, собирается на пятки наступать, сидя по прайсам)

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Антон Калашников

На старт!

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Fred Han

Шлак

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Asatur Gukasyan

Кому надо подскажу как заказать через apple.com из штатов

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Alex Melnikoff

кому надо перешлю ваши посылки из недружественных стран, а то напрямую в рф их таможня может и не выпустить

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Anara Zhanibek

Money money money 💰

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Tony Carson

В этом году прям совсем нечего ждать будто. Кнопка, USB-C, в лучшем случае меньше рамки, наушники с USB-C, минорное обновление часов (судя по планам на 10 версию). Что еще?

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Pavel Cree

Посмотрим, насколько ты прав

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Tony Carson

Висиру скинули трансляцию на грангера с пдф? Странное решение, учитывая любовь аудитории этого сайта к Apple.

upd: новостник сильный, против нечего не имею, вопросы к местной редакции

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Asatur Gukasyan

Apple Watch такие же

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КакЦапля

Новые кредиты, еее.

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Тау Техно Механикус

можно делать отдельным материал по кринжу с трансляции в VK

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Fred Han

уже 25 минут ни о чем

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Asf

Можно и в пакете от картошки отправлять .. часы... тоже "сильно" повлияет на "углеродный сдед"

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lakoros

Давайте уже про йфон с тайп-с. Который Эпл сделала в отличие от остальных - для защиты матери земли конечно.

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Fred Han

для продаж в Европе, чел

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selecadm

Да, Apple в отличие от остальных делает iPhone ))

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Куртуазный маньерист

Мне кажется, что Тим Кук татарин.

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Asatur Gukasyan

Выходим из трансляции опять олед айфон 15 , опять глазам 3.14здец

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Fred Han

Они короче привязали к этому черному баклажану не баги типа, а фичи)))

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Ярослав Атаханов

Предполагаю что из-за массового просмотра презентации - упал google, т.к не работают многие сервисы от него

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Fred Han

да ты что, и что же упало?

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2 комментария
Шалтай Болтай

Смешно наблюдать как из раза в раз закомплексованные нищеброды бесятся в комментариях от продуктов Apple

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Fred Han

например

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62 комментария
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