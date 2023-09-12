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Техника
DTF

Вкратце: iPhone 15 c USB-C, управление Apple Watch жестом и другие анонсы осенней презентации Apple Статьи редакции

Компания показала обновлённую линейку часов и телефонов.

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Трансляция

Apple Watch Series 9

  • В начале презентации Apple представила «умные» часы Apple Watch Series 9.
  • В Series 9 — процессор S9, который в среднем на 50% быстрее, чем предыдущая модель. Кроме того, чип более энергоэфективен по сравнению с предшественником.
  • Максимальная яркость экрана Apple Watch Series 9 — 2000 нит, что в два раза больше по сравнению с Series 8. Минимальная яркость — 1 нит, позволяет экономить заряд аккумулятора, например, по ночам. Время автономной работы — около 18 часов.
  • Устройство получило поддержку специального жеста — двойного тапа. Он позволяет выполнять различные команды движением пальцами. Например, можно принимать звонки или отключать будильник.
  • Apple показала специальный проморолик, в котором продемонстрировала возможности этой функции.
  • Apple Watch Series 9 выйдут в нескольких цветах, включая розово-золотой.
  • Во время презентации Apple много говорила о своей экологичности. В компании подчеркнули, что смарт-часы Series 9 станут её первым продуктом, который не оставляет углеродного следа на всех этапах производства.
  • Apple показала ремешки для Series 9 от Nike и Hermes.
  • Стоимость Apple Watch Series начинается от $399. Часы поступят в продажу 22 сентября 2023 года.

Apple Watch Ultra 2

  • Второй новинкой презентации Apple стали «защищённые» часы Apple Watch Ultra 2. Эта модель получила все ключевые технические особенности Series 9.
  • Яркость экрана Watch Ultra 2 — 3000 нит. Это рекордный показатель для часов Apple.
  • Для Watch Ultra 2 разработали специальный циферблат, который позволяет видеть всю информацию о тренировках на одном экране. Он также поддерживает ночной режим.
  • Время автономной работы Watch Ultra 2 — 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме экономии энергии.
  • Цена Apple Watch Ultra 2 — $799.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

  • Вся линейка iPhone 15 получила Dynamic Island, который прежде был только в Pro-моделях.
  • Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущих моделей.
  • У задней поверхности корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus — матовая поверхность. В Apple заявили, что изготовили её по новой технологии.
  • Форма корпусов тоже немного изменилась, за счёт чего смартфоны стало «удобнее держать». Устройства выйдут в пяти цветах.
  • Разрешение основной камеры iPhone 15 и iPhone 15 Plus — 48 Мп. Судя по анонсу, она не отличается от той, что Apple установила в iPhone 14 Pro.
  • Apple улучшила режим портретной съёмки в iPhone 15. Он сохраняет больше деталей на фото, лучше выполняет размытие и срабатывает автоматически за счёт системы машинного обучения.
  • За производительность смартфонов отвечает процессор A16 Bionic — такой же как у iPhone 14 Pro.
  • Ёмкость аккумулятора в iPhone 15 и iPhone 15 Plus увеличилась, но как сильно, в компании не уточнили. Смартфон должен работать на одном заряде «весь день».
  • Apple оснастила устройства разъёмом USB-C, как предполагали инсайдеры. Некоторые другие аксессуары компании, включая наушники AirPods Pro 2, тоже получили USB-C.
  • Смартфоны также оснащены чипом U2, который позволяет более точно и на большем расстоянии находить метку AirTag.
  • Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus улучшили работу системы шумоподавления во время звонков.
  • Цена iPhone 15 — от $799, а iPhone 15 Plus — от $899. Предзаказ на них откроется 15 сентября 2023 года, а продажи начнутся 22 сентября.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

  • В конце презентации Apple показала iPhone 15 Pro — «самый профессиональный смартфон компании в истории».
  • Его корпус выполнен из титана — прочного, но лёгкого материала. В компании отметили, что такой титан используют в сборке марсоходов.
  • За счёт использования титана у iPhone 15 Pro изменилось покрытие. Оно надежно защищено от царапин, утверждают в Apple.
  • Смартфон будет доступен в четырёх цветах.
  • Apple убрала из iPhone 15 Pro традиционный физический переключатель режимов звука. Его заменит специальная кнопка Action Button, на которую можно назначать различные действия.
  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены основной камерой с разрешением 48 Мп и увеличенным сенсором. Владельцы смартфонов смогут делать ProRAW-снимки без сжатия.
  • iPhone 15 Pro Max поддерживает пятикратный оптический зум, а iPhone 15 Pro — трёхкратный.
  • Ультраширокоугольную камеру улучшили по всем характеристикам. Теперь она поддерживает дополнительные варианты съёмки и макросъёмку.
  • За производительность смартфонов отвечает чип A17 Pro с 19 миллиардов транзисторов.
  • Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологию масштабирования изображения MetalFX в играх. В Apple заявили, что производительность iPhone 15 Pro и Pro Max в играх будет значительно выше, чем у предыдущих смартфонов.
  • Смартфоны получат возможность снимать 3D-видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.
  • Цена iPhone 15 Pro — от $999, а iPhone 15 Pro Max — от $1199. Предварительные заказы откроются 15 сентября 2023 года, а продажи начнутся 22 сентября.

#новость #apple #iphone

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109 комментариев
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 Михаил Синицын

Денег нет, но, вы, держитесь!!

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DxdV

Зато запятых в избытке, аж девать некуда

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5 комментариев
Елена Конструктивная

нам остается только смотреть презентации

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Gre Li

Не то окно.

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Rafa Ramazanoff

У эпла то есть а сегодня ещё больше будет 🥴

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Филипп Концаренко

А помните времена, когда vc.ru ездил на презентации Apple в Калифорнию?

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Евгений В.

Да, это были золотые времена vc. Были дизлайки, не было столько ботов. Эх, были времена

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4 комментария
Юрий Б.

Были времена, когда презентации живые были. А сейчас даже приехать некуда - мы смотрим заранее записанное видео

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1 комментарий
Fred Han

ну Паша тогда проплатил, хули

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Невероятный Блондин

Помню.

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Отнюдь

бля, дабл тап охуенен)

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Fred Han

нет же

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12 комментариев
Yuri K

Настолько охуенен, что он уже несколько лет есть на эпл вотчах, если его включить…

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4 комментария
Asf

type-c, отказ от lightning- лет 6 назад можно было уже...
Жаль, что регулятор раньше не надавил...

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NN

Не покупайте эту ерунду, не поддерживайте экономику Америки

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Отнюдь

нашел же время сегодня зарегаться да?

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КакЦапля
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drapeg

какое совпадение

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1 комментарий
Артём Осипов

я ждал этот комментарий

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Evgeny

Это поделка китайская чуть более, чем полностью. Но большая часть денег уйдет в США, как обычно, да.

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Rafa Ramazanoff

Твоё лицо 🗿 когда узнал что 20% от суммы уходит в экономику России. На ровном месте ничего не делая, просто так, за то что есть, так что радуйся

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1 комментарий
Asf

Купите хуйавэй и поймите что это овеопрайс андроид кооррый рядом не стоял с Samsung по юзаблити, однако, собирается на пятки наступать, сидя по прайсам)

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Evgenii Churikov

Новый айфон или безбедная жизнь

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Andrey Kharchuk

А зачем выбирать?)

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3 комментария
Шалтай Болтай

Смешно наблюдать как из раза в раз закомплексованные нищеброды бесятся в комментариях от продуктов Apple

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Fred Han

например

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Сергей Елисеев

все что выпускает эпл хочется купить ,жаль нет столько денег

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Asf

От ~90 по курсу...
В рф будет, вероятно от 130

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Asatur Gukasyan

Первый )))

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Asatur Gukasyan

Смотрю на ютубе если что

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2 комментария
Антон Калашников

На старт!

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Tony Carson

В этом году прям совсем нечего ждать будто. Кнопка, USB-C, в лучшем случае меньше рамки, наушники с USB-C, минорное обновление часов (судя по планам на 10 версию). Что еще?

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Pavel Cree

Посмотрим, насколько ты прав

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Борат Язь

Я usb-c джва года ждал. Теперь можно и попробовать iPhone.

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Artu

Нельзя так людей пугать вместо Вондерласт показалось Вондерслат

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Цукер Блин

Вондерзин (иф ю ноу ват ай мин).

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1 комментарий
Rafa Ramazanoff

Готовьте почки, кредитные истории, да здравствует iPhone 15 Pro max mega over price

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S.Capusta

Первые счастливчики уже получили свой IPhone 15

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Artu

Обязательно свои же

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Fred Han

Шлак

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Asatur Gukasyan

Кому надо подскажу как заказать через apple.com из штатов

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Alex Melnikoff

кому надо перешлю ваши посылки из недружественных стран, а то напрямую в рф их таможня может и не выпустить

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Anara Zhanibek

Money money money 💰

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Tony Carson

Висиру скинули трансляцию на грангера с пдф? Странное решение, учитывая любовь аудитории этого сайта к Apple.

upd: новостник сильный, против нечего не имею, вопросы к местной редакции

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Asatur Gukasyan

Apple Watch такие же

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КакЦапля

Новые кредиты, еее.

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Тау Техно Механикус

можно делать отдельным материал по кринжу с трансляции в VK

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Fred Han

уже 25 минут ни о чем

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Asf

Можно и в пакете от картошки отправлять .. часы... тоже "сильно" повлияет на "углеродный сдед"

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lakoros

Давайте уже про йфон с тайп-с. Который Эпл сделала в отличие от остальных - для защиты матери земли конечно.

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Fred Han

для продаж в Европе, чел

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selecadm

Да, Apple в отличие от остальных делает iPhone ))

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Fred Han

и USB-C быстрее

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Куртуазный маньерист

Мне кажется, что Тим Кук татарин.

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Asatur Gukasyan

Выходим из трансляции опять олед айфон 15 , опять глазам 3.14здец

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Fred Han

Они короче привязали к этому черному баклажану не баги типа, а фичи)))

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Ярослав Атаханов

Предполагаю что из-за массового просмотра презентации - упал google, т.к не работают многие сервисы от него

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Fred Han

да ты что, и что же упало?

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2 комментария
Лена Головач

Тим Кок

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Цукер Блин

Столько лет прошло, а Ватсон уже не мог без кока.

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Fred Han

Ору на 100 баксов цену сбросили, ну теперь точно разорвут рыночек!

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Fred Han

Если прошка будет за 999, то в россии можно за 130 втюхивать на изи

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Fred Han

как же они дрочат на эти 9:41, просто кринж

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Александр Васильев
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Александр Васильев
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Asf

Silicon 3nm - это, вероятно, самое интересное.... особенно когда чип появится в air/studio

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Fred Han

если они начали продавать игры и на этом вся презентация, то это фиаско

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Asf

Если железо хорошее , настолько, как описали- вероятно если пойти по пути Samsung dex, только для гейминга. Телефон- заменит консоль, ну и можно контроллеры отдельно продавать, а аудио/видео отдавать по type-c на телефон.
Вопрос только в том, сколько часов акб проживёт...

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Cidirw Cidirw

900$

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Asf

Кто с железом работает, с embanded , поправьте меня : при максимальном зуме 12мр,
это означает, что остальное до ~48mp это, логические пиксели,, а магия , в большинстве своём - в алгоритмах обработки потока?

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В.М.

а фронталка все также 0,3 мегапикселя да? Ну рилли сделайте уже с ней что то

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Gre Li

Интересно, что у них за программа trade-in со сдачей старых телефонов. Они хотят продавать более дешёвые refurbished телефоны? Или перерабатывать на SE?

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Asf

Ну... для обычного пользователя, не очевидна необходимость оформлять предзаказ....
Для про сделали бы уже стиус, для работы с графикой, как у Note ещё с 8го поколения...

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