Вкратце: iPhone 15 c USB-C, управление Apple Watch жестом и другие анонсы осенней презентации Apple Статьи редакции
Компания показала обновлённую линейку часов и телефонов.
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Трансляция
- В начале презентации Apple представила «умные» часы Apple Watch Series 9.
- В Series 9 — процессор S9, который в среднем на 50% быстрее, чем предыдущая модель. Кроме того, чип более энергоэфективен по сравнению с предшественником.
- Максимальная яркость экрана Apple Watch Series 9 — 2000 нит, что в два раза больше по сравнению с Series 8. Минимальная яркость — 1 нит, позволяет экономить заряд аккумулятора, например, по ночам. Время автономной работы — около 18 часов.
- Устройство получило поддержку специального жеста — двойного тапа. Он позволяет выполнять различные команды движением пальцами. Например, можно принимать звонки или отключать будильник.
- Apple показала специальный проморолик, в котором продемонстрировала возможности этой функции.
- Apple Watch Series 9 выйдут в нескольких цветах, включая розово-золотой.
- Во время презентации Apple много говорила о своей экологичности. В компании подчеркнули, что смарт-часы Series 9 станут её первым продуктом, который не оставляет углеродного следа на всех этапах производства.
- Apple показала ремешки для Series 9 от Nike и Hermes.
- Стоимость Apple Watch Series начинается от $399. Часы поступят в продажу 22 сентября 2023 года.
- Второй новинкой презентации Apple стали «защищённые» часы Apple Watch Ultra 2. Эта модель получила все ключевые технические особенности Series 9.
- Яркость экрана Watch Ultra 2 — 3000 нит. Это рекордный показатель для часов Apple.
- Для Watch Ultra 2 разработали специальный циферблат, который позволяет видеть всю информацию о тренировках на одном экране. Он также поддерживает ночной режим.
- Время автономной работы Watch Ultra 2 — 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме экономии энергии.
- Цена Apple Watch Ultra 2 — $799.
- Вся линейка iPhone 15 получила Dynamic Island, который прежде был только в Pro-моделях.
- Диагональ экрана iPhone 15 — 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, что в два раза больше, чем у предыдущих моделей.
- У задней поверхности корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus — матовая поверхность. В Apple заявили, что изготовили её по новой технологии.
- Форма корпусов тоже немного изменилась, за счёт чего смартфоны стало «удобнее держать». Устройства выйдут в пяти цветах.
- Разрешение основной камеры iPhone 15 и iPhone 15 Plus — 48 Мп. Судя по анонсу, она не отличается от той, что Apple установила в iPhone 14 Pro.
- Apple улучшила режим портретной съёмки в iPhone 15. Он сохраняет больше деталей на фото, лучше выполняет размытие и срабатывает автоматически за счёт системы машинного обучения.
- За производительность смартфонов отвечает процессор A16 Bionic — такой же как у iPhone 14 Pro.
- Ёмкость аккумулятора в iPhone 15 и iPhone 15 Plus увеличилась, но как сильно, в компании не уточнили. Смартфон должен работать на одном заряде «весь день».
- Apple оснастила устройства разъёмом USB-C, как предполагали инсайдеры. Некоторые другие аксессуары компании, включая наушники AirPods Pro 2, тоже получили USB-C.
- Смартфоны также оснащены чипом U2, который позволяет более точно и на большем расстоянии находить метку AirTag.
- Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus улучшили работу системы шумоподавления во время звонков.
- Цена iPhone 15 — от $799, а iPhone 15 Plus — от $899. Предзаказ на них откроется 15 сентября 2023 года, а продажи начнутся 22 сентября.
- В конце презентации Apple показала iPhone 15 Pro — «самый профессиональный смартфон компании в истории».
- Его корпус выполнен из титана — прочного, но лёгкого материала. В компании отметили, что такой титан используют в сборке марсоходов.
- За счёт использования титана у iPhone 15 Pro изменилось покрытие. Оно надежно защищено от царапин, утверждают в Apple.
- Смартфон будет доступен в четырёх цветах.
- Apple убрала из iPhone 15 Pro традиционный физический переключатель режимов звука. Его заменит специальная кнопка Action Button, на которую можно назначать различные действия.
- iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены основной камерой с разрешением 48 Мп и увеличенным сенсором. Владельцы смартфонов смогут делать ProRAW-снимки без сжатия.
- iPhone 15 Pro Max поддерживает пятикратный оптический зум, а iPhone 15 Pro — трёхкратный.
- Ультраширокоугольную камеру улучшили по всем характеристикам. Теперь она поддерживает дополнительные варианты съёмки и макросъёмку.
- За производительность смартфонов отвечает чип A17 Pro с 19 миллиардов транзисторов.
- Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологию масштабирования изображения MetalFX в играх. В Apple заявили, что производительность iPhone 15 Pro и Pro Max в играх будет значительно выше, чем у предыдущих смартфонов.
- Смартфоны получат возможность снимать 3D-видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.
- Цена iPhone 15 Pro — от $999, а iPhone 15 Pro Max — от $1199. Предварительные заказы откроются 15 сентября 2023 года, а продажи начнутся 22 сентября.
Денег нет, но, вы, держитесь!!
Зато запятых в избытке, аж девать некуда
нам остается только смотреть презентации
Не то окно.
У эпла то есть а сегодня ещё больше будет 🥴
А помните времена, когда vc.ru ездил на презентации Apple в Калифорнию?
Да, это были золотые времена vc. Были дизлайки, не было столько ботов. Эх, были времена
Были времена, когда презентации живые были. А сейчас даже приехать некуда - мы смотрим заранее записанное видео
ну Паша тогда проплатил, хули
Помню.
бля, дабл тап охуенен)
нет же
Настолько охуенен, что он уже несколько лет есть на эпл вотчах, если его включить…
type-c, отказ от lightning- лет 6 назад можно было уже...
Жаль, что регулятор раньше не надавил...
Не покупайте эту ерунду, не поддерживайте экономику Америки
нашел же время сегодня зарегаться да?
какое совпадение
я ждал этот комментарий
Это поделка китайская чуть более, чем полностью. Но большая часть денег уйдет в США, как обычно, да.
Твоё лицо 🗿 когда узнал что 20% от суммы уходит в экономику России. На ровном месте ничего не делая, просто так, за то что есть, так что радуйся
Купите хуйавэй и поймите что это овеопрайс андроид кооррый рядом не стоял с Samsung по юзаблити, однако, собирается на пятки наступать, сидя по прайсам)
Новый айфон или безбедная жизнь
А зачем выбирать?)
Смешно наблюдать как из раза в раз закомплексованные нищеброды бесятся в комментариях от продуктов Apple
например
все что выпускает эпл хочется купить ,жаль нет столько денег
От ~90 по курсу...
В рф будет, вероятно от 130
Первый )))
Смотрю на ютубе если что
На старт!
В этом году прям совсем нечего ждать будто. Кнопка, USB-C, в лучшем случае меньше рамки, наушники с USB-C, минорное обновление часов (судя по планам на 10 версию). Что еще?
Посмотрим, насколько ты прав
Я usb-c джва года ждал. Теперь можно и попробовать iPhone.
Нельзя так людей пугать вместо Вондерласт показалось Вондерслат
Вондерзин (иф ю ноу ват ай мин).
Готовьте почки, кредитные истории, да здравствует iPhone 15 Pro max mega over price
Первые счастливчики уже получили свой IPhone 15
Обязательно свои же
Шлак
Кому надо подскажу как заказать через apple.com из штатов
кому надо перешлю ваши посылки из недружественных стран, а то напрямую в рф их таможня может и не выпустить
Money money money 💰
Висиру скинули трансляцию на грангера с пдф? Странное решение, учитывая любовь аудитории этого сайта к Apple.
upd: новостник сильный, против нечего не имею, вопросы к местной редакции
Apple Watch такие же
Новые кредиты, еее.
можно делать отдельным материал по кринжу с трансляции в VK
уже 25 минут ни о чем
Можно и в пакете от картошки отправлять .. часы... тоже "сильно" повлияет на "углеродный сдед"
Давайте уже про йфон с тайп-с. Который Эпл сделала в отличие от остальных - для защиты матери земли конечно.
для продаж в Европе, чел
Да, Apple в отличие от остальных делает iPhone ))
и USB-C быстрее
Мне кажется, что Тим Кук татарин.
Выходим из трансляции опять олед айфон 15 , опять глазам 3.14здец
Они короче привязали к этому черному баклажану не баги типа, а фичи)))
Предполагаю что из-за массового просмотра презентации - упал google, т.к не работают многие сервисы от него
да ты что, и что же упало?
Тим Кок
Столько лет прошло, а Ватсон уже не мог без кока.
Ору на 100 баксов цену сбросили, ну теперь точно разорвут рыночек!
Если прошка будет за 999, то в россии можно за 130 втюхивать на изи
как же они дрочат на эти 9:41, просто кринж
Silicon 3nm - это, вероятно, самое интересное.... особенно когда чип появится в air/studio
если они начали продавать игры и на этом вся презентация, то это фиаско
Если железо хорошее , настолько, как описали- вероятно если пойти по пути Samsung dex, только для гейминга. Телефон- заменит консоль, ну и можно контроллеры отдельно продавать, а аудио/видео отдавать по type-c на телефон.
Вопрос только в том, сколько часов акб проживёт...
900$
Кто с железом работает, с embanded , поправьте меня : при максимальном зуме 12мр,
это означает, что остальное до ~48mp это, логические пиксели,, а магия , в большинстве своём - в алгоритмах обработки потока?
а фронталка все также 0,3 мегапикселя да? Ну рилли сделайте уже с ней что то
Интересно, что у них за программа trade-in со сдачей старых телефонов. Они хотят продавать более дешёвые refurbished телефоны? Или перерабатывать на SE?
Ну... для обычного пользователя, не очевидна необходимость оформлять предзаказ....
Для про сделали бы уже стиус, для работы с графикой, как у Note ещё с 8го поколения...