Apple представила Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 Статьи редакции
С обновлённым процессором — S9.
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Apple Watch Series 9
- Компания показала часы на своей презентации 12 сентября 2023 года. Благодаря новому чипу часы на 20% точнее понимают надиктованную речь. Siri теперь сможет ответить на вопросы о здоровье и спортивной активности пользователя, функция будет доступна позже в этом году на английском и китайском языках.
- Количество транзисторов в центральном процессоре (CPU) — 5,6 млрд, на 60% больше, чем у Series 8. Графический процессор (GPU) обрабатывает данные на 30% быстрее предыдущей модели.
- Яркость дисплея — 2000 нит, вдвое больше, чем у Series 8. Благодаря этому с часами будет комфортнее работать на улице в солнечную погоду.
- 4-ядерный сопроцессор позволяет устройству распознавать новый жест — «двойной "тап"»: достаточно соединить указательный и большой палец.
- Впервые в аккумуляторе использовали переработанный кобальт. Корпус выполнен из переработанного алюминия и золота, а также олова и меди. Спортивные ремешки также на 80% состоят из переработанного сырья. Разработка соответствует стандартам «углеродной нейтральности».
- Стоимость — от $399.
Apple Watch Ultra 2
- Яркость дисплея — 3000 нит. Это самый яркий дисплей компании.
- Часы проработают на одном заряде до 36 часов в обычном режиме и 72 часа в режиме энергосбережения. С ними можно погружаться на 40 метров под воду.
- Стоимость — $799. Компания принимает предзаказы на обе модели с 12 сентября, в продаже часы появятся 22 сентября 2023 года.
Единственное, над чем стоит поработать в Apple Watch — автономность. Все остальные изменения делаются ради изменений, без особого смысла.
И кому не хватало яркости?
На ярком солнце любому не хватает.
Хожу с 2й версией SE. И текст хорошо надиктовывает, и тренировки все работают без сбоев. И видно экран хорошо. И автономности хватает ( кинул на 25 минут, пока чай пью - дозарядил до 100 и дальше погнал покорять вершины). Ну куда уже мощнее. 😂💦💦💦
У нас есть лучше аналог и технологии!
Например
Никогда не понимал всей этой дичи с смарт-часами. Особенно, мужики с этими игрушками на запястьях смотрятся нелепо. Бабская тема какая-то. Только механика!
как с языка снял
И с какими задачами не справлялись предыдущие Apple Watch, что потребовалось увеличить мощность процессора?
Ты мог Excel таблицы там смотреть? Теперь можешь.
Ничего нового:)
Ничего нового