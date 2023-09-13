Техника
Маша Цепелева

МТС открыл предзаказы на iPhone 15 по ценам от 124 990 и до 249 990 рублей Статьи редакции

По предоплате в 25 тысяч рублей.

  • Предзаказ можно оформить на сайте или в магазине МТС. Телефон доставят в течение 120 дней.
  • Цена на iPhone 15 на 128 ГБ — 124 990 рублей, 256 ГБ — 139 990 рублей, 512 ГБ — 169 990 рублей.
  • iPhone Plus 15 на 128 ГБ — 139 990 рублей, 256 ГБ – 154 990 рублей, 512 ГБ – 184 990 рублей.
  • Цены на линейку Pro начинаются от 154 990 рублей за iPhone 15 Pro на 128 ГБ, 256 ГБ — 169 990 рублей, 512 ГБ – 199 990 рублей, 1 ТБ – 234 990 рублей.
  • iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ стоит 189 990 рублей, 512 ГБ — 219 990 рублей, 1 ТБ — 249 990 рублей.
  • «Яндекс Маркет» также открыл предзаказ на iPhone 15, но пока доступна только одна модель Pro на 256 ГБ. Стоит от 177 990 рублей.
  • В США цены на iPhone 15 — от $799 (76 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 сентября 2023 года), 15 Plus — от $899 (85 тысяч рублей), Pro — $999 (95 тысяч рублей), Pro Max — $1199 (114 тысяч рублей). Продажи начнутся 22 сентября.
  • В сентябре 2022 года цены на iPhone 14 были от 84 990 рублей и до 166 990 рублей.
Скриншот презентации Apple
Техника
Полина Лааксо
Apple показала iPhone 15 и 15 Plus с USB-C, а также iPhone 15 Pro с «кнопкой действия», рамками из титана и чипом A17 Статьи редакции

Все — с «динамическим островом».

#новость #iphone

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37 комментариев
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 Milton Fridman

Долго, дорого, без иллюзий.

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Dima Alexeev

Самое время покупать 14 iPhone. Немного подождать снижения курса, и можно брать

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Sergei Listopad
Немного подождать снижения курса

Смелое конечно утверждение..)

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Dima Alexeev

В долгосрочной перспективе сложно что-то прогнозировать, а в кратко- и средне-срочной утверждение вполне обосновано

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Sergei Listopad
а в кратко- и средне-срочной

В такой перспективе курс вряд ли станет настолько ниже, что бы было выгодно брать, в долгосрочной еще более туманно все с рублем.

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Dima Alexeev

Что значит "выгодно брать"?
Выгоды в затратах на телефон нет совсем. Можно купить только дешевле или дороже

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varchar

Немного подождать снижения курса🥹
А там и помирать уже можно

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Dima Alexeev

Можете не ждать даже

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Сергей Леопольдович

Курс доллара растет - цены растут. Курс доллара падает - цены растут. Примерно так 😏

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Арсен Саакян

🤣🤣🤣

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Sergei Listopad
Предзаказ можно оформить на сайте или в магазине МТС. Телефон доставят в течение 120 дней

Как раз к тому времени как доставят, выйдет 16-й.

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Стерлядка Вяленая

Пацаны, налетайте, оно стоит этих денег)))) А то без нового айфона будете как эти

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Слегка Придурковатый

Ети? Надо чаще мыть (с)

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Сергей Леопольдович

Я думал что достаточно только проветривать, ох, ох.

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Qwerty54321

Вообщем как с машинами. Стоимость в США около 75 668 рублей в РФ 124 990 рублей. Тут правда есть ещё серовозы на Авито, но думаю скоро лавочку прикроют и сделают как в Турции, что можно пользоваться только официально проданным телефоном.

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Pavel Chernev

Начнет скидывать всем подряд как получит телефоны. А предзаказавшие чет ждать будут, как всегда

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Savage Savage

Обменяю земельный участок в пригороде на айфон

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Святослав Гусев

Чувствую себя каким-то старым дедом, которому уже стало все равно подобные новости и он узнает из них лишь через несколько дней после презентаций, а лет 10 назад чуть ли не с попкорном смотрел их и ждал по месяцу…

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Энтони Лавджой

“Телефон доставят в течение 120 дней”

Хе-хе-хе

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Вадим Д.

Совсем недорого и ждать недолго! Какое заманчивое предложение, ух!

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Sergei Listopad

.

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Protein Wars

..в ипотеку оформляют?

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Score of Doom

Ну подорожало и подорожало, чё бухтеть то? Вы что не собираетесь скрепный АЙЙА покупать? Зачем вам вообще эти айфоны да макбуки? Не подкрепляйте экономику западную своими деньгами, лучше тратьте их на НАШИ Эльбрусы.

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Sergei Listopad
Вы что не собираетесь скрепный АЙЙА покупать?

Вот вы напомнили, я уже и забыл про него, а ведь действительно столько обсуждений то было, и все, молчок про него)

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Mr Black

Не ну нормально чо…телефон за 250к)))
Пора на авито открывать новый раздел,продам почку))😀

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Посторонним В

то чувство, когда брала 12 про макс за 88 тысяч, а теперь 15 стоит на сотку дороже... хуевое, в общем, чувство

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Владимир Мананников

Те которые привезли клиенту чехол вместо iPhone - не МТС идите нахер ! Российск компании навариваются на своих же гражданах , только в России такое возможно, поэтому часть российских компаний граждани просо не навидят и хотят что бы такие компании закрыли или постоянно платили штрафы за наценку и хамство ! Кстати в очередей раз ФАС МОЛЧИТ

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NN

У нас есть свой аналог и ничем не хуже!

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Sergei Listopad

Например?

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Max Razin

Не стыдно такой ценник выставлять?)

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Дмитрий Зима

124990 при цене 800$ получается курс 156,2
ну как бы так. при всем при том что МТС их явно не в розничном магазине будет скупать

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Кузя

Нууу, все хотят сладко спать и вкусно жрать.

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Цукер Блин

Настоящий эмейзинг, а потом пойдет продажа из-под полы и динамо предварительных заказчиков.

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Kirill

У сдэка на 25к дешевле) неплохо МТС накручивает

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Tony Carson

а когда они плохо накручивали?)

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Алексей Орлов

Серый рынок. Всё будут приобретать именно там.
А МТС сделает свои продажи на любителях новых айфонов, которые в кредит берут. Плюс еще страховку за 45к, чтобы кредит одобрили ))
Короче класс 👍

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Елена

И я считаю, что это хорошо. Жертвы маркетинга должны страдать. Покупать звонилку за 250 тысяч и не меньше. Понты должны быть настоящими понтами.

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