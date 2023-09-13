МТС открыл предзаказы на iPhone 15 по ценам от 124 990 и до 249 990 рублей Статьи редакции
По предоплате в 25 тысяч рублей.
- Предзаказ можно оформить на сайте или в магазине МТС. Телефон доставят в течение 120 дней.
- Цена на iPhone 15 на 128 ГБ — 124 990 рублей, 256 ГБ — 139 990 рублей, 512 ГБ — 169 990 рублей.
- iPhone Plus 15 на 128 ГБ — 139 990 рублей, 256 ГБ – 154 990 рублей, 512 ГБ – 184 990 рублей.
- Цены на линейку Pro начинаются от 154 990 рублей за iPhone 15 Pro на 128 ГБ, 256 ГБ — 169 990 рублей, 512 ГБ – 199 990 рублей, 1 ТБ – 234 990 рублей.
- iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ стоит 189 990 рублей, 512 ГБ — 219 990 рублей, 1 ТБ — 249 990 рублей.
- «Яндекс Маркет» также открыл предзаказ на iPhone 15, но пока доступна только одна модель Pro на 256 ГБ. Стоит от 177 990 рублей.
- В США цены на iPhone 15 — от $799 (76 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 сентября 2023 года), 15 Plus — от $899 (85 тысяч рублей), Pro — $999 (95 тысяч рублей), Pro Max — $1199 (114 тысяч рублей). Продажи начнутся 22 сентября.
- В сентябре 2022 года цены на iPhone 14 были от 84 990 рублей и до 166 990 рублей.
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Долго, дорого, без иллюзий.
Самое время покупать 14 iPhone. Немного подождать снижения курса, и можно брать
Смелое конечно утверждение..)
В долгосрочной перспективе сложно что-то прогнозировать, а в кратко- и средне-срочной утверждение вполне обосновано
В такой перспективе курс вряд ли станет настолько ниже, что бы было выгодно брать, в долгосрочной еще более туманно все с рублем.
Что значит "выгодно брать"?
Выгоды в затратах на телефон нет совсем. Можно купить только дешевле или дороже
Немного подождать снижения курса🥹
А там и помирать уже можно
Можете не ждать даже
Курс доллара растет - цены растут. Курс доллара падает - цены растут. Примерно так 😏
🤣🤣🤣
Как раз к тому времени как доставят, выйдет 16-й.
Пацаны, налетайте, оно стоит этих денег)))) А то без нового айфона будете как эти
Ети? Надо чаще мыть (с)
Я думал что достаточно только проветривать, ох, ох.
Вообщем как с машинами. Стоимость в США около 75 668 рублей в РФ 124 990 рублей. Тут правда есть ещё серовозы на Авито, но думаю скоро лавочку прикроют и сделают как в Турции, что можно пользоваться только официально проданным телефоном.
Начнет скидывать всем подряд как получит телефоны. А предзаказавшие чет ждать будут, как всегда
Обменяю земельный участок в пригороде на айфон
Чувствую себя каким-то старым дедом, которому уже стало все равно подобные новости и он узнает из них лишь через несколько дней после презентаций, а лет 10 назад чуть ли не с попкорном смотрел их и ждал по месяцу…
“Телефон доставят в течение 120 дней”
Хе-хе-хе
Совсем недорого и ждать недолго! Какое заманчивое предложение, ух!
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..в ипотеку оформляют?
Ну подорожало и подорожало, чё бухтеть то? Вы что не собираетесь скрепный АЙЙА покупать? Зачем вам вообще эти айфоны да макбуки? Не подкрепляйте экономику западную своими деньгами, лучше тратьте их на НАШИ Эльбрусы.
Вот вы напомнили, я уже и забыл про него, а ведь действительно столько обсуждений то было, и все, молчок про него)
Не ну нормально чо…телефон за 250к)))
Пора на авито открывать новый раздел,продам почку))😀
то чувство, когда брала 12 про макс за 88 тысяч, а теперь 15 стоит на сотку дороже... хуевое, в общем, чувство
Те которые привезли клиенту чехол вместо iPhone - не МТС идите нахер ! Российск компании навариваются на своих же гражданах , только в России такое возможно, поэтому часть российских компаний граждани просо не навидят и хотят что бы такие компании закрыли или постоянно платили штрафы за наценку и хамство ! Кстати в очередей раз ФАС МОЛЧИТ
У нас есть свой аналог и ничем не хуже!
Например?
Не стыдно такой ценник выставлять?)
124990 при цене 800$ получается курс 156,2
ну как бы так. при всем при том что МТС их явно не в розничном магазине будет скупать
Нууу, все хотят сладко спать и вкусно жрать.
Настоящий эмейзинг, а потом пойдет продажа из-под полы и динамо предварительных заказчиков.
У сдэка на 25к дешевле) неплохо МТС накручивает
а когда они плохо накручивали?)
Серый рынок. Всё будут приобретать именно там.
А МТС сделает свои продажи на любителях новых айфонов, которые в кредит берут. Плюс еще страховку за 45к, чтобы кредит одобрили ))
Короче класс 👍
И я считаю, что это хорошо. Жертвы маркетинга должны страдать. Покупать звонилку за 250 тысяч и не меньше. Понты должны быть настоящими понтами.