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Техника
Полина Лааксо

Microsoft представила обновлённый гибрид планшета и ноутбука Surface Laptop Studio 2 Статьи редакции

Это «самое мощное» устройство в линейке Surface, говорит компания.

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  • Microsoft анонсировала выход обновлённого Surface Laptop Studio 2 на презентации в Нью-Йорке. Диагональ дисплея с частотой обновления 120 Гц — 14,4 дюйма. Есть поддержка технологий HDR и Dolby Vision, а также сенсорного «рабочего стола» Microsoft PixelSense.
  • Внутри — 14-ядерные процессоры Intel Core 13-го поколения и нейрочип Intel Neural Processing Unit. Видеокарта — Nvidia RTX 4050, RTX 4060 или RTX 2000. По словам компании, производительность центральных и графических процессоров вдвое выше, чем у предшественника.
  • Вес устройства — 1,9 кг. Объём оперативной памяти — 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ. Общий размер хранилища можно увеличить до 2 ТБ. Ноутбук при «типичном» использовании может проработать до 16-19 часов на одном заряде (какой сценарий использования считается «типичным» — Microsoft не уточняет).
  • Оснащён двумя разъёмами USB-C с поддержкой стандарта быстрой передачи данных USB4, одним портом USB-A, слотом для microSD, разъёмом для наушников на 3,5 мм, а также магнитным держателем для ручки Surface Slim Pen 2.
  • Поддерживает Wi-Fi 6E, технологию объёмного звука Dolby Atmos. Стоимость — от $1999.
Видеопрезентация устройства

#новость #microsoft #surface

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40 комментариев
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 Юрий Б.
Вес устройства — 1,9 кг.
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Necrocide

А в чём проблема ? Довольно лёгкий

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Zloy Marketolog
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Hambala Fully

Причем это не просто ноутбук, а ноутбук-планшет.

Это блять что вообще такое? Как можно такое было сделать весом в 1.9кг???

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Юрий Б.

Пизнес, еще и толщинометр зашкалило

UPD: там RTX. Ну ладно.

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Oleg Shirochenkov

Там rtx такой, проще которых не бывает. Если бы существовал rtx 4010 — и такой воткнули бы.

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Юрий Б.

4005 😅

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NIKOLAI IVANOV

Это батарейка)) 16-19 часов надо же как то держать заряд.

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Вадим Д.

Тьфу ты, показалось — что-то дельное.

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Вася Пражкин

Microsoft и дельное в разных коробочках находятся )

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Вадим Д.

Я бы даже сказал — на разных складах.

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Нет

На разных планетах.

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Д Хб

У них дешевые эргономичные клавы: natural и sculpt. Второй десяток лет сижу. Жаба душит пробовать за $300+

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Нет

Я бы и дальше на клаве за 10$ сидел бы и третий десяток, правда пересел за ноут.

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Д Хб

Не видел ноуты с удобными клавами) после sculpt макбук ущербен в плане клавиатуры. Но я куплю или uhk, или moonlander, тогда скорректирую мнение)

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Mr Black

Только Вот хотел написать
ВАДИМ не спать!!!😎😅🤣

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Вадим Д.

Да я не сплю, ты что? Я болею. Вирус (-: Самый свежий нейровирус, вот тестирую.

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noname

У меня привстал

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Нет

У вас встает на всякий хлам? Соболезную.

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КакЦапля

ЧелМедведоСвин

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Энтони Лавджой

Есть только MacBook и всё остальное.

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Д Хб

2.15кг - это уже 16’’. А 14’’ - 1.4кг, можно и поносить. Куда этот кирпич 1.9кг для 14’’?

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iMHO Tech

Самый дорогой планшет в мире

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Платон Щукин

Симпатичный, люблю Surface.

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Нет

Шутишь? Он уродливый, – на днище какой-то отсек для батареи и проца, стыдливо прикрытый дизайном.

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Нет

Что это за багажник под корпусом? Только туда можно было запхать десктопный проц, чтобы хоть как-то приблизиться к производительности MacBook?

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Oleg Shirochenkov

Вместо этого поставили самую простую rtx 4050. «Самое мощное».

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Илитный Иксперт

А это че за подставка встроенная? Давно такого колхоза не видел

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Elias Wetscher

И полноценный ноут, и графический планшет - в одном. Кайф.

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Golohod

Дед доест

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iMHO Tech

Лучше чем мак конечно

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Vitaly Ya

Киношку на диванчике посмотреть полежать, заодно и руки подкачать

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Zloy Marketolog
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Бубоник

Зачем ставить такое мощное железо, есть все будет упираться в нагрев и тротлинг.

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Rafa Ramazanoff

Для тех кто рассматривает Surface посмотрите Huawei matebook E

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Юрий Б.

Нейрочипа нет, RTX нет, что за процессоры надо еще посмотреть

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Дмитрий Ермаков

презентация крутая ,интересно как устройство работает

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Бабаевский по акции

По размерам и весу как будто гибрид ноутбука, планшета и домашнего ПК

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Cargo

Сколько держит заряд в рабочих задачах?

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Барон Люберецкий

Вау

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37 комментариев
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