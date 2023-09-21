Microsoft представила обновлённый гибрид планшета и ноутбука Surface Laptop Studio 2 Статьи редакции
Это «самое мощное» устройство в линейке Surface, говорит компания.
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- Microsoft анонсировала выход обновлённого Surface Laptop Studio 2 на презентации в Нью-Йорке. Диагональ дисплея с частотой обновления 120 Гц — 14,4 дюйма. Есть поддержка технологий HDR и Dolby Vision, а также сенсорного «рабочего стола» Microsoft PixelSense.
- Внутри — 14-ядерные процессоры Intel Core 13-го поколения и нейрочип Intel Neural Processing Unit. Видеокарта — Nvidia RTX 4050, RTX 4060 или RTX 2000. По словам компании, производительность центральных и графических процессоров вдвое выше, чем у предшественника.
- Вес устройства — 1,9 кг. Объём оперативной памяти — 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ. Общий размер хранилища можно увеличить до 2 ТБ. Ноутбук при «типичном» использовании может проработать до 16-19 часов на одном заряде (какой сценарий использования считается «типичным» — Microsoft не уточняет).
- Оснащён двумя разъёмами USB-C с поддержкой стандарта быстрой передачи данных USB4, одним портом USB-A, слотом для microSD, разъёмом для наушников на 3,5 мм, а также магнитным держателем для ручки Surface Slim Pen 2.
- Поддерживает Wi-Fi 6E, технологию объёмного звука Dolby Atmos. Стоимость — от $1999.
А в чём проблема ? Довольно лёгкий
Причем это не просто ноутбук, а ноутбук-планшет.
Это блять что вообще такое? Как можно такое было сделать весом в 1.9кг???
Пизнес, еще и толщинометр зашкалило
UPD: там RTX. Ну ладно.
Там rtx такой, проще которых не бывает. Если бы существовал rtx 4010 — и такой воткнули бы.
4005 😅
Это батарейка)) 16-19 часов надо же как то держать заряд.
Тьфу ты, показалось — что-то дельное.
Microsoft и дельное в разных коробочках находятся )
Я бы даже сказал — на разных складах.
На разных планетах.
У них дешевые эргономичные клавы: natural и sculpt. Второй десяток лет сижу. Жаба душит пробовать за $300+
Я бы и дальше на клаве за 10$ сидел бы и третий десяток, правда пересел за ноут.
Не видел ноуты с удобными клавами) после sculpt макбук ущербен в плане клавиатуры. Но я куплю или uhk, или moonlander, тогда скорректирую мнение)
Только Вот хотел написать
ВАДИМ не спать!!!😎😅🤣
Да я не сплю, ты что? Я болею. Вирус (-: Самый свежий нейровирус, вот тестирую.
У меня привстал
У вас встает на всякий хлам? Соболезную.
ЧелМедведоСвин
Есть только MacBook и всё остальное.
2.15кг - это уже 16’’. А 14’’ - 1.4кг, можно и поносить. Куда этот кирпич 1.9кг для 14’’?
Самый дорогой планшет в мире
Симпатичный, люблю Surface.
Шутишь? Он уродливый, – на днище какой-то отсек для батареи и проца, стыдливо прикрытый дизайном.
Что это за багажник под корпусом? Только туда можно было запхать десктопный проц, чтобы хоть как-то приблизиться к производительности MacBook?
Вместо этого поставили самую простую rtx 4050. «Самое мощное».
А это че за подставка встроенная? Давно такого колхоза не видел
И полноценный ноут, и графический планшет - в одном. Кайф.
Дед доест
Лучше чем мак конечно
Киношку на диванчике посмотреть полежать, заодно и руки подкачать
Зачем ставить такое мощное железо, есть все будет упираться в нагрев и тротлинг.
Для тех кто рассматривает Surface посмотрите Huawei matebook E
Нейрочипа нет, RTX нет, что за процессоры надо еще посмотреть
презентация крутая ,интересно как устройство работает
По размерам и весу как будто гибрид ноутбука, планшета и домашнего ПК
Сколько держит заряд в рабочих задачах?
Вау