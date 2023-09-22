Поверхностный монтаж – это операция установки электронной компонентной базы (ЭКБ) на плату. Зачастую, когда используют подобные формулировки, речь идет о заключении договора с одним из азиатских ODM-разработчиков и производителей электроники, который поставляет свою продукцию в виде печатных плат и ЭКБ по отдельности.