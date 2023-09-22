Завод «Рутек» в Саранске начал сборку смартфонов «Р-Фон» с российской ОС Rosa Mobile Статьи редакции
В сентябре изготовили первые печатные платы для телефона.
- Саранский завод «Рутек», принадлежащий экс-министру связи России Леониду Рейману (занимал пост с 1999 по 2008 год), начал производство смартфона «Р-фон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя разработчика НТЦ «ИТ Роса», которым тоже владеет бывший чиновник, и сообщение «Рутека».
- Фотографии и характеристики «Р-Фона» опубликовали в августе 2023 года. Диагональ дисплея у устройства — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 128 ГБ, основная камера 50 Мп. Производитель сообщал, что цена будет ниже 40 тысяч рублей. Характеристики эквивалентны смартфонам Infinix Hot 12 Pro (стоит 13 000 рублей на момент публикации), Oppo A58 (18 000 рублей), Xiaomi Redmi 12 (16 000 рублей), оценил изданию главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
- В августе 2023 года Forbes сообщал, что устройство будут производить в Гонконге. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенных компанией Bopel Mobile Technology Co Limited из Гонконга. «Небольшую партию ввезли, чтобы сравнить качество сборки», — прокомментировал «Ведомостям» представитель НТЦ. По его словам, на заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат и прошивка ОС Rosa Mobile.
- Летом 2023 года началась подготовка оборудования поверхностного монтажа, тестового оборудования и конвейерной линии для сборки телефона. В сентябре — изготовление первых печатных плат, рассказали в «Рутеке». Инвестиции в проект в обоих компаниях не раскрыли.
- Инженеры НТЦ «ИТ Роса» сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, отметил представитель НТЦ. «Это гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие "закладок", которые потенциально могут находиться в оригинальных драйверах производителя компонента или в коде Android Open Source Project», — добавил представитель «Рутека». Директор НТЦ «ИТ Роса» Олег Карпицкий считает, что у смартфона будет «усиленная защита от кибершпионажа».
- Поверхностный монтаж — более высокая степень локализации, чем ввоз готовой продукции под своим брендом, но это всё ещё не самостоятельная разработка продукции в России, добавил глава комитета «Вычислительная техника» Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Максим Копосов.
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Р-Фон на 98% состоит из зарубежных комплектующих, оставшиеся 2% - патриотизм.
вы сейчас описали iPhone
В iPhone российский сапфир. Нет замкнутых систем, любое производство зависит от импорта.
Держит заряд 2 часа, но с божьей помощью все 4
Интересно, кто то купит кроме госслужащих/бюджетников? С таким ТТХ ему цена 10-15тр
Никто. Делают неконкурентоспособный продукт, наверное в надежде на то что перекроют весь импорт
Будут закупать, наверное, на предприятия массово для сотрудников. Как рабочий аппарат)
Вообще по 40к продают.
можно опустить ценник при больших количествах производства
смартфон это прежде всего цифровое устройство, которое состоит собственно из устройства и программного обеспечения.
все идет к тому, чо бы программно отвязать отечественное оборудование от мирового.
Айфоны и самсунги никто отменять не будет, просто они в сетью не будут работать.
Какой смысл показывать болванку, мне больше интересен UI.
KDE
А начинка не интересна?..) на базе какого проца сие творение?
В некоторых источниках пишут, что Кеды Плазма.
Действительно. Уже столько раз показали фотографии телефона, а интерфейс показали всего лишь раз 🤔
Там есть р-клауд и р-месседж?
А как без этого?) А в подарок идёт чашечка тёплого Русиано в экологичном бумажном р-стакане
Помню в нулевых покупал RoverBook Nautilus зеленоградской сборки, нормальный был ноут. Почивших ныне девайсов КПК линейка была у них большая. И никто тогда не орал про импортозамещение, работали в условиях жесткой рыночной конкуренции. Китайцев чистых, правда, еще не было. А теперь шильдики переклеиваем, достижение.
А вот надо было уже тогда начинать прививать патриотизьм, через достижения в этой отрасли, глядишь, сегодня звучало бы не так кринжово)
Я пошутил под другим постом про Рустор и Рутьюб на Росе, установленной на смартфоне Рутек из провинции Урумчи.
Если без шуток, то может наконец в ОЕМ смогуют наконец без косяков?
upd.
Ценообразование до сих пор без шуток не оставляет, так как обещали уже, что "свой" продукт будет гораздо дешевле.
У себестоимости если 2 составляющих - детали и труд. За счет чего хотели снизить себестоимость изделия?
Обяжут госконторы закупать. Другого рынка сбыта нет
Обяжут потом всех и не покупать а давать а затем из зарплаты процент забирать
Угорнул ещё с заявления, что в их жутком опенсорсе ужасные бэкдоры, а в нашем коде на коленке всё кристально чисто
Почему настолько убогие нейминги? Даже при всем желании брать в руки этот колхоз не хочется.
разделяю вощмущение комментирующих, но всё же отмечу два положительных момента: таки есть завод, пусть не полный цилк, но уже и не наклейки переклеить. ну и кеды вместо дроида
"А говно-то с орехами!"
Возможно мне не надо будет покупать OnePlus новый, или Google Pixel или Samsung)))
Может быть просто взять себе новый iPhone 15 )))
Ну русский телефон, сделанный к Гонконге я точно за такие деньги не буду покупать))
Pixel - это оргазм, хоть я и яблочник:)
Забавно, что они сравнивают цены, характеристики с др смартфонами, а процессор своего смарта держат в секрете 😂
Я еще и ни разу не видела видео с тестированием этого телефона. Какой он вообще в деле? Никто не хочет кота в мешке покупать. Нашла только какое-то видео чисто с распаковкой
Ну с таким названием если они не поменяют хотя бы на Rosaphone/Росафон на рынке кроме гос.подрядов им ничего не светит.
Саранский Рутек необходимо переименовать в СРУТЕК 🤘🏻
Об OS ROSA не забыть, да.
минимум можно взять ради истории, а потом толкнуть как первый айфон)
Кстати да, интересно поднялся ли в цене первый экземпляр йотафона))
ну вот кто-то же брал аппараты с двумя экранами, не помню, как называется, и как, можно их сейчас "толкнуть"?
ос rosa подозрительно напоминает андроид
KDE скорее
ОС роса приемник Мандривы со всемен патча kde по freebsd. Это в общем то наша ось. Интерфейс будет KDE Plasma mobile. Вообще это очень нужный эксперимент, потому что пока есть только вялые попытки делать pine phone на базе линуха и кде
... а продавать будут за 40 000р. Едрить бизнес намечается!
*молодцы, что хоть начали немного копошиться и что-то производить сами, но доверия это не внушает.
Они ни про UI, ни про железо видимо, не хотят сообщать до последнего
https://plasma-mobile.org/ru/
Наверное и это кто-то будет покупать )
выложить за нечто 40к, при наличии лучших альтернатив, надо быть каким-то особенным
Всё сложнее жить картавым: "Дайте мне ЭЛ-фон от Лутек с системой Лоса и установленным Лустолом"
Дискриминация какая-то! Владимир Ильич недоволен!
Никто не будет это покупать в здравом уме
Вряд-ли у них на это расчёт
Для покупки нужны бабки
Делают они, а стыдно мне!
Всё проходит и это пройдёт.
не понял, почему не "Bozhja Rosa" ?
Кто это убожество будет покупать
А где йотафон?)
Говнище за оверпрайс
Включить им его на этой элементной базе пока ещё удалось, насколько я понял по фоткам кирпича в руке.
рфон на базе bolgen ros
С потребительской точки зрения, по такой цене - это мусор. Если бы как-то выделялся хотя бы дизайном на фоне остальных, то можно было бы объяснить добавочную стоимость.
Это интересно исключительно из любопытства, так сказать, по фану.
Но кроме шуток, в текущих обстоятельствах Яндекс.Телефон или YotaPhone скорее всего бы выстрелили. Лучше тайминга не придумаешь, но анонсов нет.
Ну что тут говорить! Ребята- молодцы, бюджет освоен!) Ну а дальше уже не важно, нужен ли такой смартфон кому или нет.