Техника
Маша Цепелева

Завод «Рутек» в Саранске начал сборку смартфонов «Р-Фон» с российской ОС Rosa Mobile Статьи редакции

В сентябре изготовили первые печатные платы для телефона.

«Р-Фон», фото Владимира Зыкова
  • Саранский завод «Рутек», принадлежащий экс-министру связи России Леониду Рейману (занимал пост с 1999 по 2008 год), начал производство смартфона «Р-фон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя разработчика НТЦ «ИТ Роса», которым тоже владеет бывший чиновник, и сообщение «Рутека».
  • Фотографии и характеристики «Р-Фона» опубликовали в августе 2023 года. Диагональ дисплея у устройства — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 128 ГБ, основная камера 50 Мп. Производитель сообщал, что цена будет ниже 40 тысяч рублей. Характеристики эквивалентны смартфонам Infinix Hot 12 Pro (стоит 13 000 рублей на момент публикации), Oppo A58 (18 000 рублей), Xiaomi Redmi 12 (16 000 рублей), оценил изданию главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
  • В августе 2023 года Forbes сообщал, что устройство будут производить в Гонконге. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенных компанией Bopel Mobile Technology Co Limited из Гонконга. «Небольшую партию ввезли, чтобы сравнить качество сборки», — прокомментировал «Ведомостям» представитель НТЦ. По его словам, на заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат и прошивка ОС Rosa Mobile.
  • Летом 2023 года началась подготовка оборудования поверхностного монтажа, тестового оборудования и конвейерной линии для сборки телефона. В сентябре — изготовление первых печатных плат, рассказали в «Рутеке». Инвестиции в проект в обоих компаниях не раскрыли.
  • Инженеры НТЦ «ИТ Роса» сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, отметил представитель НТЦ. «Это гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие "закладок", которые потенциально могут находиться в оригинальных драйверах производителя компонента или в коде Android Open Source Project», — добавил представитель «Рутека». Директор НТЦ «ИТ Роса» Олег Карпицкий считает, что у смартфона будет «усиленная защита от кибершпионажа».

Поверхностный монтаж – это операция установки электронной компонентной базы (ЭКБ) на плату. Зачастую, когда используют подобные формулировки, речь идет о заключении договора с одним из азиатских ODM-разработчиков и производителей электроники, который поставляет свою продукцию в виде печатных плат и ЭКБ по отдельности.

Максим Копосов, Ассоциация российских разработчиков и производителей техники
  • Поверхностный монтаж — более высокая степень локализации, чем ввоз готовой продукции под своим брендом, но это всё ещё не самостоятельная разработка продукции в России, добавил глава комитета «Вычислительная техника» Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Максим Копосов.

#новость #рфон

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107 комментариев
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 Александр Кайт

Р-Фон на 98% состоит из зарубежных комплектующих, оставшиеся 2% - патриотизм.

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Dima Alexeev

вы сейчас описали iPhone

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17 комментариев
abubas//

В iPhone российский сапфир. Нет замкнутых систем, любое производство зависит от импорта.

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3 комментария
Ovechkin

Держит заряд 2 часа, но с божьей помощью все 4

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Toreto

Интересно, кто то купит кроме госслужащих/бюджетников? С таким ТТХ ему цена 10-15тр

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Никита Сергеев

Никто. Делают неконкурентоспособный продукт, наверное в надежде на то что перекроют весь импорт

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9 комментариев
Марина Крылова

Будут закупать, наверное, на предприятия массово для сотрудников. Как рабочий аппарат)

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Александр Кайт

Вообще по 40к продают.

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Mike Amir

можно опустить ценник при больших количествах производства

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under construction

смартфон это прежде всего цифровое устройство, которое состоит собственно из устройства и программного обеспечения.
все идет к тому, чо бы программно отвязать отечественное оборудование от мирового.
Айфоны и самсунги никто отменять не будет, просто они в сетью не будут работать.

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Платон Щукин

Какой смысл показывать болванку, мне больше интересен UI.

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abubas//

KDE

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Alex Shevchenko

А начинка не интересна?..) на базе какого проца сие творение?

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4 комментария
Нейрослав Жепетеев

В некоторых источниках пишут, что Кеды Плазма.

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Любовь Н.

Действительно. Уже столько раз показали фотографии телефона, а интерфейс показали всего лишь раз 🤔

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Виталий Орлов

Там есть р-клауд и р-месседж?

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Денис Кузнецов

А как без этого?) А в подарок идёт чашечка тёплого Русиано в экологичном бумажном р-стакане

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2 комментария
Иван Помидоров

Помню в нулевых покупал RoverBook Nautilus зеленоградской сборки, нормальный был ноут. Почивших ныне девайсов КПК линейка была у них большая. И никто тогда не орал про импортозамещение, работали в условиях жесткой рыночной конкуренции. Китайцев чистых, правда, еще не было. А теперь шильдики переклеиваем, достижение.

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Alex Shevchenko

А вот надо было уже тогда начинать прививать патриотизьм, через достижения в этой отрасли, глядишь, сегодня звучало бы не так кринжово)

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1 комментарий
Иван Серик
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Нейрослав Жепетеев

Я пошутил под другим постом про Рустор и Рутьюб на Росе, установленной на смартфоне Рутек из провинции Урумчи.
Если без шуток, то может наконец в ОЕМ смогуют наконец без косяков?
upd.
Ценообразование до сих пор без шуток не оставляет, так как обещали уже, что "свой" продукт будет гораздо дешевле.

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Василий Дейков

У себестоимости если 2 составляющих - детали и труд. За счет чего хотели снизить себестоимость изделия?

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2 комментария
дед Мазай и муравьеды

Обяжут госконторы закупать. Другого рынка сбыта нет

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При себе ничего нет

Обяжут потом всех и не покупать а давать а затем из зарплаты процент забирать

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Vitaliy Tarakanov

Угорнул ещё с заявления, что в их жутком опенсорсе ужасные бэкдоры, а в нашем коде на коленке всё кристально чисто

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чувак

Почему настолько убогие нейминги? Даже при всем желании брать в руки этот колхоз не хочется.

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Victor

разделяю вощмущение комментирующих, но всё же отмечу два положительных момента: таки есть завод, пусть не полный цилк, но уже и не наклейки переклеить. ну и кеды вместо дроида

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Юрий Б.

"А говно-то с орехами!"

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Joseph Brodsky -Юрец Батумский

Возможно мне не надо будет покупать OnePlus новый, или Google Pixel или Samsung)))

Может быть просто взять себе новый iPhone 15 )))

Ну русский телефон, сделанный к Гонконге я точно за такие деньги не буду покупать))

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Платон Щукин

Pixel - это оргазм, хоть я и яблочник:)

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Alex Shevchenko

Забавно, что они сравнивают цены, характеристики с др смартфонами, а процессор своего смарта держат в секрете 😂

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Baby Shark

Я еще и ни разу не видела видео с тестированием этого телефона. Какой он вообще в деле? Никто не хочет кота в мешке покупать. Нашла только какое-то видео чисто с распаковкой

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1 комментарий
Олег Бринц

Ну с таким названием если они не поменяют хотя бы на Rosaphone/Росафон на рынке кроме гос.подрядов им ничего не светит.

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Вадим Д.

Саранский Рутек необходимо переименовать в СРУТЕК 🤘🏻

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Иван Помидоров

Об OS ROSA не забыть, да.

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2 комментария
Mike Amir

минимум можно взять ради истории, а потом толкнуть как первый айфон)

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Alex Shevchenko

Кстати да, интересно поднялся ли в цене первый экземпляр йотафона))

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5 комментариев
Daddy Fuzz

ну вот кто-то же брал аппараты с двумя экранами, не помню, как называется, и как, можно их сейчас "толкнуть"?

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1 комментарий
Курильщик

ос rosa подозрительно напоминает андроид

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Олег Бринц

KDE скорее

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Kirill Sidorov

ОС роса приемник Мандривы со всемен патча kde по freebsd. Это в общем то наша ось. Интерфейс будет KDE Plasma mobile. Вообще это очень нужный эксперимент, потому что пока есть только вялые попытки делать pine phone на базе линуха и кде

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Axel Denisenko
Характеристики эквивалентны смартфонам Infinix Hot 12 Pro (стоит 13 000 рублей на момент публикации), Oppo A58 (18 000 рублей), Xiaomi Redmi 12 (16 000 рублей), оценил изданию главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

... а продавать будут за 40 000р. Едрить бизнес намечается!
*молодцы, что хоть начали немного копошиться и что-то производить сами, но доверия это не внушает.

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Alex Shevchenko

Они ни про UI, ни про железо видимо, не хотят сообщать до последнего

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Kirill Sidorov

https://plasma-mobile.org/ru/

Plasma Mobile
Privacy-respecting, open source and secure phone ecosystem
plasma-mobile.org
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Правильный Взгляд

Наверное и это кто-то будет покупать )

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Daddy Fuzz

выложить за нечто 40к, при наличии лучших альтернатив, надо быть каким-то особенным

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Griby Lenina

Всё сложнее жить картавым: "Дайте мне ЭЛ-фон от Лутек с системой Лоса и установленным Лустолом"
Дискриминация какая-то! Владимир Ильич недоволен!

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Framework Юзернеймович

Никто не будет это покупать в здравом уме

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Alex Shevchenko

Вряд-ли у них на это расчёт

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Серж

Для покупки нужны бабки

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1 комментарий
Мила Андрюшина

Делают они, а стыдно мне!

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Байд Джонов

Всё проходит и это пройдёт.

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Ilyaa

не понял, почему не "Bozhja Rosa" ?

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Дарья

Кто это убожество будет покупать

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Юрий Карпов

А где йотафон?)

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V Es

Говнище за оверпрайс

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Ivan Marias

Включить им его на этой элементной базе пока ещё удалось, насколько я понял по фоткам кирпича в руке.

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Тучка

рфон на базе bolgen ros

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Константин Суворов

С потребительской точки зрения, по такой цене - это мусор. Если бы как-то выделялся хотя бы дизайном на фоне остальных, то можно было бы объяснить добавочную стоимость.

Это интересно исключительно из любопытства, так сказать, по фану.

Но кроме шуток, в текущих обстоятельствах Яндекс.Телефон или YotaPhone скорее всего бы выстрелили. Лучше тайминга не придумаешь, но анонсов нет.

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Егор Нефедов

Ну что тут говорить! Ребята- молодцы, бюджет освоен!) Ну а дальше уже не важно, нужен ли такой смартфон кому или нет.

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104 комментария
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