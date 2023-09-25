Техника
Маша Цепелева

Китайский производитель бытовой техники Haier решил отказаться от бренда Candy в России и закрыть завод — «Ъ» Статьи редакции

Проблемы связаны с сокращением прибыли и рынков сбыта, рассказал источник издания.

  • Haier Group решила ликвидировать ООО «Канди С.Н.Г.» из-за «низкой прибыльности», рассказал «Ъ» источник, близкий к российскому представительству итальянского бренда Candy. Производство на заводе в Кирове приостановлено, так как он «должен был работать в том числе и на Европу», добавил собеседник издания.
  • После введения санкций и других ограничений выпуск Candy сократился до 300–400 тысяч единиц (планировалось выпускать 1 млн за год). Во время ликвидации компании часть сотрудников уволят, а часть переведут в Haier, добавил источник «Ъ». В Haier и Candy не ответили на вопросы издания.
  • Бизнес Candy в России был низкорентабельным, а техника бренда скорее всего исчезнет с прилавков, считает управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Завод в Кирове, скорее всего, продадут, но «вряд ли другому профильному инвестору, так как местная сборочная линия мало кому подойдет», добавил он.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Канди С.Н.Г.» в 2022 году составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 455 млн рублей. В 2023 году выручка «значительно сократилась, что привело к убытку», рассказал собеседник «Ъ». В конце апреля Candy Hoover Group приостановила работу завода АО «Веста» (производил стиральные машины и холодильники) остановил производство из-за снижения спроса.
Фото Haier

#новость #haier

253 показа
1.8K открытий
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Владимир Егоров

Гойда за гойдой.
А как же "русский с китайцем братья навек!"? А как же противостояние мировому империализму вместе?

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Они просто закрыли убыточную марку, работающую на экспорт.

В России развиваются под своим брендом.
В 2023 году в Набережных Челнах будет открыто новое подразделение китайской компании «Хайер» - умный завод по производству холодильного и морозильного оборудования стоимостью 5 млрд рублей. Здесь будет создано 836 новых рабочих мест. Информацию озвучил мэр города Наиль Магдеев на сессии Горсовета, которая проходит в новом здании театра «Мастеровые».

В настоящее время в Набережных Челнах уже функционируют завод холодильников, завод стиральных машин и завод телевизоров, также работает склад готовых изделий. Все предприятия «Хайер» являются резидентами ТОСЭР.

Источник https://www.kazan.kp.ru/online/news/5155032/

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Хромой

Ну есть же хорошие новости!

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Это уже и не новость, но на VC не принято публиковать такое

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Gong

Так вот они и противостоят, теперь на европейском рынке -1 бюджетный бренд стиралок)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Vasilev

Комментарий просто из палаты мер и весов.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

По-моему, просто из палаты

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Атеев

Снимаю офис в бизнес парке Гринвуд рядом с Haier. Все у них хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Carvo Ottona

Владимир, я понимаю, что Вы привыкли читать задницей, но предлагаю Вам в этот прекрасный понедельник отказаться от столь неудобной привычки. Если вы пошире раскроете то, что служит Вам глазами, то сможете прочитать следующее: "Проблемы связаны с сокращением прибыли и рынков сбыта, рассказал источник издания."
Не болейте!)))

Ответить
Развернуть ветку
Name Surname

Санкции только на пользу. Сокращение мест только на пользу. Сокращение налогов только на пользу. Сокращение качественного ассортимента товаров только на пользу. Удорожание товаров с ухудшением качества техники только на пользу.
Жить стало лучше, жить стало веселее!

Ответить
Развернуть ветку
Tim Konatov

Candy качественный ассортимент? По состоянию на 1850-й год разве что

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Ждем наплыв пятнадцатирублевых почему нам это "не нужЖно!!" и "только на пользу".

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Ниже уже прибежал

Ответить
Развернуть ветку
A V

Это только начало последствий операции " за три дня ")) 579 день стратеги млять

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Все логично - теперь можно не мимикрировать под итальянский бренд, так что смысла нет в нем.

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Кто то покупает канди? Я предпочитаю самсунг

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Не у всех есть деньги на самсунг. Бюджетный сегмент никто не отменял.

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

А что самсунги или аристоны стоят 100 миллионов долларов? Вся белая технмка стоит условно 300-1000 долларов и все производители дают в кредит. Зато техника проработает 5-10 лет, в отличии от всяких канди

Ответить
Развернуть ветку
Блеск Дубль

Название не зашло, название немецкозвучащие подавай и все будет гуд, кто там разбираться будет кто что откуда, типа как борк все же думают что даст ист фантастишь у кого не спроси)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Авдеев

Не понимаю, о чем сыр бор? Ну будет вместо канди, только волос. Какая разница, ну закрыли и закрыли. Рынок порешал

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

Когда с локализацией можно уже не заморачиваться и так купят

Ответить
Развернуть ветку
Nobody

Я всем дома на доске рекомендую стирать. И дешевле, и качественнее. А еще кипитим. Вот если щипцы не будут продавать для кипечения - вот будет т проблема.

Ответить
Развернуть ветку
Robber

Я удивлён почему раньше его не закрыли. Лучшие стиралки как были лыжи с самсой так и остались. У хаера свои приколы по компаунду в электронике, но тоже тянут. Канди лютейшее уг было уже очень давно.
P.S. а да, годная новость для тех, у кого всё плохо и надо набросить, без вникания в тему.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
20 комментариев
Раскрывать всегда
null