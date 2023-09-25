Китайский производитель бытовой техники Haier решил отказаться от бренда Candy в России и закрыть завод — «Ъ» Статьи редакции
Проблемы связаны с сокращением прибыли и рынков сбыта, рассказал источник издания.
- Haier Group решила ликвидировать ООО «Канди С.Н.Г.» из-за «низкой прибыльности», рассказал «Ъ» источник, близкий к российскому представительству итальянского бренда Candy. Производство на заводе в Кирове приостановлено, так как он «должен был работать в том числе и на Европу», добавил собеседник издания.
- После введения санкций и других ограничений выпуск Candy сократился до 300–400 тысяч единиц (планировалось выпускать 1 млн за год). Во время ликвидации компании часть сотрудников уволят, а часть переведут в Haier, добавил источник «Ъ». В Haier и Candy не ответили на вопросы издания.
- Бизнес Candy в России был низкорентабельным, а техника бренда скорее всего исчезнет с прилавков, считает управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Завод в Кирове, скорее всего, продадут, но «вряд ли другому профильному инвестору, так как местная сборочная линия мало кому подойдет», добавил он.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Канди С.Н.Г.» в 2022 году составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 455 млн рублей. В 2023 году выручка «значительно сократилась, что привело к убытку», рассказал собеседник «Ъ». В конце апреля Candy Hoover Group приостановила работу завода АО «Веста» (производил стиральные машины и холодильники) остановил производство из-за снижения спроса.
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Гойда за гойдой.
А как же "русский с китайцем братья навек!"? А как же противостояние мировому империализму вместе?
Они просто закрыли убыточную марку, работающую на экспорт.
В России развиваются под своим брендом.
В 2023 году в Набережных Челнах будет открыто новое подразделение китайской компании «Хайер» - умный завод по производству холодильного и морозильного оборудования стоимостью 5 млрд рублей. Здесь будет создано 836 новых рабочих мест. Информацию озвучил мэр города Наиль Магдеев на сессии Горсовета, которая проходит в новом здании театра «Мастеровые».
В настоящее время в Набережных Челнах уже функционируют завод холодильников, завод стиральных машин и завод телевизоров, также работает склад готовых изделий. Все предприятия «Хайер» являются резидентами ТОСЭР.
Источник https://www.kazan.kp.ru/online/news/5155032/
Ну есть же хорошие новости!
Это уже и не новость, но на VC не принято публиковать такое
Так вот они и противостоят, теперь на европейском рынке -1 бюджетный бренд стиралок)
Комментарий просто из палаты мер и весов.
По-моему, просто из палаты
Снимаю офис в бизнес парке Гринвуд рядом с Haier. Все у них хорошо
Владимир, я понимаю, что Вы привыкли читать задницей, но предлагаю Вам в этот прекрасный понедельник отказаться от столь неудобной привычки. Если вы пошире раскроете то, что служит Вам глазами, то сможете прочитать следующее: "Проблемы связаны с сокращением прибыли и рынков сбыта, рассказал источник издания."
Не болейте!)))
Санкции только на пользу. Сокращение мест только на пользу. Сокращение налогов только на пользу. Сокращение качественного ассортимента товаров только на пользу. Удорожание товаров с ухудшением качества техники только на пользу.
Жить стало лучше, жить стало веселее!
Candy качественный ассортимент? По состоянию на 1850-й год разве что
Ждем наплыв пятнадцатирублевых почему нам это "не нужЖно!!" и "только на пользу".
Ниже уже прибежал
Это только начало последствий операции " за три дня ")) 579 день стратеги млять
Все логично - теперь можно не мимикрировать под итальянский бренд, так что смысла нет в нем.
Кто то покупает канди? Я предпочитаю самсунг
Не у всех есть деньги на самсунг. Бюджетный сегмент никто не отменял.
А что самсунги или аристоны стоят 100 миллионов долларов? Вся белая технмка стоит условно 300-1000 долларов и все производители дают в кредит. Зато техника проработает 5-10 лет, в отличии от всяких канди
Название не зашло, название немецкозвучащие подавай и все будет гуд, кто там разбираться будет кто что откуда, типа как борк все же думают что даст ист фантастишь у кого не спроси)
Не понимаю, о чем сыр бор? Ну будет вместо канди, только волос. Какая разница, ну закрыли и закрыли. Рынок порешал
Когда с локализацией можно уже не заморачиваться и так купят
Я всем дома на доске рекомендую стирать. И дешевле, и качественнее. А еще кипитим. Вот если щипцы не будут продавать для кипечения - вот будет т проблема.
Я удивлён почему раньше его не закрыли. Лучшие стиралки как были лыжи с самсой так и остались. У хаера свои приколы по компаунду в электронике, но тоже тянут. Канди лютейшее уг было уже очень давно.
P.S. а да, годная новость для тех, у кого всё плохо и надо набросить, без вникания в тему.