Джонни Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой смешанной реальности VisionPro. В сентябре 2021-го дизайнер подписал «многолетний» контракт с Ferrari.