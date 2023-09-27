Джонни Айв и глава OpenAI Сэм Альтман обсудили создание «нового устройства с ИИ» — The Information Статьи редакции
Как оно может выглядеть и какие функции выполнять — неизвестно.
- Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассматривают возможное сотрудничество в создании «нового устройства для эпохи ИИ», рассказали два источника The Information, знакомых с обсуждением.
- В некоторых аспектах переговоров, по данным издания, также участвовал глава SoftBank Масаёси Сон. О других подробностях или планах участников обсуждения пока неизвестно.
- До этого глава OpenAI сотрудничал с другим дизайнером Apple и бывшим учеником Айва Томасом Мейерхоффером, отмечает The Verge. Последний разработал дизайн сканера сетчатки глаза в виде шара для крипто-стартапа Альтмана Worldcoin.
Джонни Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой смешанной реальности VisionPro. В сентябре 2021-го дизайнер подписал «многолетний» контракт с Ferrari.
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На VC один автор однажды написал горячую статью, в которой не было ничего про политику и ИИ.
И в результате у него отвалилась жопа
А это случайно не связано никак?
Новость от 17.05.2023
Накануне глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) был вызван для дачи показаний в Сенат США, где он согласился с законодателями по вопросу о необходимости регулировать мощные платформы искусственного интеллекта, разрабатываемые как его компанией, так и техногигантами масштаба Google и Microsoft.
Наконец Джонни сможет претворить устройство в жизнь)
Ребенок гуманоида?)
Это же Ева из "ВАЛЛ-И", он помогал придумать дизайн этого персонажа для мультфильма
Умная анальная пробка?
Хаха, норм идея, подброшу китайцам)
*чуть выше ответил, чтобы не копипастить ответ*
Главное будет amazing!
AI - amazing intelligence
ну обсудили и обсудили
Да обдолбались просто и начали бред нести, а официант слил как сенсацию
Че бубнить-то
Знаете сколько они ещё такого обсудят.. Можно уже сейчас расходиться и не тратить время на чтение
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