Техника
Артур Томилко

Джонни Айв и глава OpenAI Сэм Альтман обсудили создание «нового устройства с ИИ» — The Information Статьи редакции

Как оно может выглядеть и какие функции выполнять — неизвестно.

  • Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассматривают возможное сотрудничество в создании «нового устройства для эпохи ИИ», рассказали два источника The Information, знакомых с обсуждением.
  • В некоторых аспектах переговоров, по данным издания, также участвовал глава SoftBank Масаёси Сон. О других подробностях или планах участников обсуждения пока неизвестно.
  • До этого глава OpenAI сотрудничал с другим дизайнером Apple и бывшим учеником Айва Томасом Мейерхоффером, отмечает The Verge. Последний разработал дизайн сканера сетчатки глаза в виде шара для крипто-стартапа Альтмана Worldcoin.

  • Джонни Айв покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. После этого он продолжал сотрудничать с Apple, в том числе при работе над гарнитурой смешанной реальности VisionPro. В сентябре 2021-го дизайнер подписал «многолетний» контракт с Ferrari.

#новость #джониайв #сэмальмант

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17 комментариев
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 tbIkworez

На VC один автор однажды написал горячую статью, в которой не было ничего про политику и ИИ.
И в результате у него отвалилась жопа

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Griby Lenina
Как оно может выглядеть и какие функции выполнять — неизвестно.
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Score of Doom

А это случайно не связано никак?

Новость от 17.05.2023
Накануне глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) был вызван для дачи показаний в Сенат США, где он согласился с законодателями по вопросу о необходимости регулировать мощные платформы искусственного интеллекта, разрабатываемые как его компанией, так и техногигантами масштаба Google и Microsoft.

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енот

Наконец Джонни сможет претворить устройство в жизнь)

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Milton Fridman

Ребенок гуманоида?)

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енот

Это же Ева из "ВАЛЛ-И", он помогал придумать дизайн этого персонажа для мультфильма

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ЯжПрограммист

Умная анальная пробка?

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Zloy Marketolog

Хаха, норм идея, подброшу китайцам)

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енот

*чуть выше ответил, чтобы не копипастить ответ*

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Sam Greenwood

Главное будет amazing!

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Magistr Architecture

AI - amazing intelligence

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FTOH
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ЯжПрограммист

ну обсудили и обсудили

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Eli

Да обдолбались просто и начали бред нести, а официант слил как сенсацию

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G.Ramirez

Че бубнить-то

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Григорий Ефремов

Знаете сколько они ещё такого обсудят.. Можно уже сейчас расходиться и не тратить время на чтение

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Владимир Зыков

iInformation

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14 комментариев
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