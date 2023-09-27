Meta* показала обновлённые «умные» очки Ray-Ban с возможностью вести прямые трансляции Статьи редакции
А ещё — платформу, которая позволит компаниям создавать чат-ботов, и своего помощника Meta* AI.
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- Компания показала на своём мероприятии Meta* Connect «умные» очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses. Они уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 17 октября 2023 года по цене от $299, пишет The Verge.
- Устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой для фотографий и видео в 1080p. Пользователь может хранить около 500 снимков и 100 роликов максимальной продолжительностью 30 секунд каждый. Очки синхронизируются с приложением Meta* View.
- Также теперь есть поддержка прямых трансляций в Facebook* и Instagram*. Во время записи очки будут мигать, предупреждая окружающих о записи. Очки также оснащены динамиками, которые на 50% громче, чем в предыдущей модели, и пятью микрофонами.
- Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Заявленное время автономной работы — от четырёх до шести часов «активного использования».
- Свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году. Компания продала около 300 тысяч изделий, но активно ими пользуются только 27 тысяч человек в месяц, писала в августе 2023-го WSJ со ссылкой на внутренние документы.
Что ещё анонсировали: AI Studio, Meta* AI и ИИ-стикеры
- Meta* представила AI Studio — платформу, которая позволит бизнесу создавать собственных чат-ботов, например для техподдержки. Она пока доступна в альфа-версии.
- Появятся ИИ-стикеры, которые пользователи смогут создавать с помощью текстовых запросов и отправлять в чатах и «историях». Они будут доступны некоторым англоязычным пользователям WhatsApp*, Messenger*, Instagram* и Facebook Stories* в октябре 2023 года.
- Чат-бот Meta* AI. В режиме бета-теста уже доступен некоторым пользователям WhatsApp*, Messenger* и Instagram* в США, «скоро» — в «умных» очках Ray-Ban и гарнитуре Quest 3. Как и другие похожие решения, бот может помочь, например, спланировать поездку или ответить на вопрос. Благодаря партнёрству с Bing, бот имеет доступ к информации в реальном времени. Также Meta* AI умеет генерировать изображения по текстовому запросу.
*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
Поставил телефон на зарядку, поставил часы на зарядку, поставил наушники на зарядку,поставил очки на зарядку...ну и да,банку тоже на зарядку для этого всего.
Удивительное рядом
Вы забыли сигарету на зарядку поставить. А она понадобится завтра утром - спасет от волнения, когда поймете что электромобиль тоже не заряжен
Блин,ваша правда
Кашпировского больше не показывают.
Скоро головы собственные будем заряжать.
Это если есть что заряжать 😏
А потом ты вспоминаешь, что сам себя на зарядку не поставил
А почему в рекламе только черные и ни одного белого, в то время как ЦА — люди с деньгами?
Ну вок какой черный станет покупать Ray-Ban, да еще и за 300 баксов.
Зато какой контент получится — лайф-лутинг.
это очки будущего, а там белых уже не будет
Вы в каком веке живете?
Наконец то можно завести блог и стримить как хуячишь каждый день по 30 мин на общественном транспорте до работы
Вангую - не взлетит.
Имхо свою аудиторию найдет, если будет работать как заявлено. Ценник адекватный, всякие тикток-double-it-and-give-it-to-the-next-person-криэйторы заценят.
может я недооцениваю отрась говно-криэйторов и прочих дискурсморгенов.
Вангую - взлетит
Увидимся
Думаю, что года хватит для проверки вангования
Может немного больше
В любом случае взлетит
Даже если окажется гавном?
Ага, кому надо будут заматывать изолентой этот индикатор вместе с куском дужки, типа шарнир сломался.
пишут, что если закрыть индикатор, камера снимать не будет
Тогда получились очки в японском стиле) Неотключаемого звука вспышки не хватает.
Качество съёмки будет однозначно хуёвым.
Теперь надо будет настраивать таргет через очки.
Не покидает ощущение, что Мета продолжает заниматься мало кому нужной херней.
Судя по двум камерам еще и в 3D снимает?