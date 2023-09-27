А ещё — платформу, которая позволит компаниям создавать чат-ботов, и своего помощника Meta* AI.

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Источник: Meta*

Компания показала на своём мероприятии Meta* Connect «умные» очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses. Они уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 17 октября 2023 года по цене от $299, пишет The Verge.

Устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой для фотографий и видео в 1080p. Пользователь может хранить около 500 снимков и 100 роликов максимальной продолжительностью 30 секунд каждый. Очки синхронизируются с приложением Meta* View.

Также теперь есть поддержка прямых трансляций в Facebook* и Instagram*. Во время записи очки будут мигать, предупреждая окружающих о записи. Очки также оснащены динамиками, которые на 50% громче, чем в предыдущей модели, и пятью микрофонами.

Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Заявленное время автономной работы — от четырёх до шести часов «активного использования».

Свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году. Компания продала около 300 тысяч изделий, но активно ими пользуются только 27 тысяч человек в месяц, писала в августе 2023-го WSJ со ссылкой на внутренние документы.

Источник: Meta*

Что ещё анонсировали: AI Studio, Meta* AI и ИИ-стикеры

Meta* представила AI Studio — платформу, которая позволит бизнесу создавать собственных чат-ботов, например для техподдержки. Она пока доступна в альфа-версии.

Появятся ИИ-стикеры, которые пользователи смогут создавать с помощью текстовых запросов и отправлять в чатах и «историях». Они будут доступны некоторым англоязычным пользователям WhatsApp*, Messenger*, Instagram* и Facebook Stories* в октябре 2023 года.

Источник: Meta*

Чат-бот Meta* AI. В режиме бета-теста уже доступен некоторым пользователям WhatsApp*, Messenger* и Instagram* в США, «скоро» — в «умных» очках Ray-Ban и гарнитуре Quest 3. Как и другие похожие решения, бот может помочь, например, спланировать поездку или ответить на вопрос. Благодаря партнёрству с Bing, бот имеет доступ к информации в реальном времени. Также Meta* AI умеет генерировать изображения по текстовому запросу.

Источник: Meta*