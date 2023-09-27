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Техника
Таня Боброва

Meta* показала обновлённые «умные» очки Ray-Ban с возможностью вести прямые трансляции Статьи редакции

А ещё — платформу, которая позволит компаниям создавать чат-ботов, и своего помощника Meta* AI.

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Источник: Meta*
  • Компания показала на своём мероприятии Meta* Connect «умные» очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses. Они уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 17 октября 2023 года по цене от $299, пишет The Verge.
  • Устройство оснащено 12-мегапиксельной камерой для фотографий и видео в 1080p. Пользователь может хранить около 500 снимков и 100 роликов максимальной продолжительностью 30 секунд каждый. Очки синхронизируются с приложением Meta* View.
  • Также теперь есть поддержка прямых трансляций в Facebook* и Instagram*. Во время записи очки будут мигать, предупреждая окружающих о записи. Очки также оснащены динамиками, которые на 50% громче, чем в предыдущей модели, и пятью микрофонами.
  • Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Заявленное время автономной работы — от четырёх до шести часов «активного использования».
  • Свои первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году. Компания продала около 300 тысяч изделий, но активно ими пользуются только 27 тысяч человек в месяц, писала в августе 2023-го WSJ со ссылкой на внутренние документы.
Источник: Meta*

Что ещё анонсировали: AI Studio, Meta* AI и ИИ-стикеры

  • Meta* представила AI Studio — платформу, которая позволит бизнесу создавать собственных чат-ботов, например для техподдержки. Она пока доступна в альфа-версии.
  • Появятся ИИ-стикеры, которые пользователи смогут создавать с помощью текстовых запросов и отправлять в чатах и «историях». Они будут доступны некоторым англоязычным пользователям WhatsApp*, Messenger*, Instagram* и Facebook Stories* в октябре 2023 года.
Источник: Meta*
  • Чат-бот Meta* AI. В режиме бета-теста уже доступен некоторым пользователям WhatsApp*, Messenger* и Instagram* в США, «скоро» — в «умных» очках Ray-Ban и гарнитуре Quest 3. Как и другие похожие решения, бот может помочь, например, спланировать поездку или ответить на вопрос. Благодаря партнёрству с Bing, бот имеет доступ к информации в реальном времени. Также Meta* AI умеет генерировать изображения по текстовому запросу.
Источник: Meta*

*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #meta #rayban #ии #чатботы

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26 комментариев
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 Sergey Bullinside

Поставил телефон на зарядку, поставил часы на зарядку, поставил наушники на зарядку,поставил очки на зарядку...ну и да,банку тоже на зарядку для этого всего.

Удивительное рядом

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Александр Смирнов

Вы забыли сигарету на зарядку поставить. А она понадобится завтра утром - спасет от волнения, когда поймете что электромобиль тоже не заряжен

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Sergey Bullinside

Блин,ваша правда

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Бублик static void
ну и да,банку тоже на зарядку

Кашпировского больше не показывают.

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Александр Голубев

Скоро головы собственные будем заряжать.

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Кружочек

Это если есть что заряжать 😏

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Кружочек

А потом ты вспоминаешь, что сам себя на зарядку не поставил

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Невероятный Блондин

А почему в рекламе только черные и ни одного белого, в то время как ЦА — люди с деньгами?

Ну вок какой черный станет покупать Ray-Ban, да еще и за 300 баксов.

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Бублик static void

Зато какой контент получится — лайф-лутинг.

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Кирилл Макеев

это очки будущего, а там белых уже не будет

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www578

Вы в каком веке живете?

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Мистер Блондин

Наконец то можно завести блог и стримить как хуячишь каждый день по 30 мин на общественном транспорте до работы

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Alex Lowen

Вангую - не взлетит.

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Бублик static void

Имхо свою аудиторию найдет, если будет работать как заявлено. Ценник адекватный, всякие тикток-double-it-and-give-it-to-the-next-person-криэйторы заценят.

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Alex Lowen

может я недооцениваю отрась говно-криэйторов и прочих дискурсморгенов.

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Кружочек

Вангую - взлетит

Увидимся

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Alex Lowen

Думаю, что года хватит для проверки вангования

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Кружочек

Может немного больше
В любом случае взлетит

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Alex Lowen

Даже если окажется гавном?

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Бублик static void
Во время записи очки будут мигать, предупреждая окружающих о записи.

Ага, кому надо будут заматывать изолентой этот индикатор вместе с куском дужки, типа шарнир сломался.

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Таня Боброва
Автор

пишут, что если закрыть индикатор, камера снимать не будет

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Бублик static void

Тогда получились очки в японском стиле) Неотключаемого звука вспышки не хватает.

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Alexey

Качество съёмки будет однозначно хуёвым.

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Бубоник

Теперь надо будет настраивать таргет через очки.

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Вася Пражкин

Не покидает ощущение, что Мета продолжает заниматься мало кому нужной херней.

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www578

Судя по двум камерам еще и в 3D снимает?

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23 комментария
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