Apple признала проблему с перегревом iPhone 15 Pro и пообещала исправить её в обновлении iOS Статьи редакции
Пользователи жаловались, что устройство сложно держать в руках из-за его температуры.
- В Apple сообщили, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут чрезмерно нагреваться в первые несколько дней использования из-за ошибки в iOS 17. В компании пообещали устранить проблему в одном из следующих обновлений операционной системы. Дата выхода апдейта пока неизвестна.
- Сотрудники Apple обнаружили, что использование некоторых популярных приложений также приводит к перегреву iPhone 15 Pro. Компания сотрудничает с разработчиками, чтобы устранить неполадку. Несколько создателей приложений уже выпустили обновления для этого, заверили в Apple.
- Перегрев iPhone 15 Pro не связан с титановой рамкой и процессором A17 Pro, подчеркнули в компании. Согласно заявлению Apple, проблема носит исключительно программный характер.
- 28 сентября 2023 года Financial Times писала, что покупатели жалуются на перегрев новых iPhone. Издание нашло на форуме сообщества Apple больше 2000 жалоб. Некоторые писали, что невозможно держать устройство в руках. Перегрев был и при использовании сторонних приложений, например, Spotify.
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Занизят производительность и вопрос решен без отзыва продукции
Занизят и занизят, яблочным людям не привыкать
Яблочная заниженная все равно делает андроид-завышенную 🤣
но только не этот аппарат))
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"Танки на ультрах"!-это диагноз на всю оставшуюся жызень! )))
А нафига они нужны в цивилизованных странах?)
С 2018 пользуюсь своим девайсом, полет нормальный. Тестирую свои приложения и не только.
Зачем? В прошлом году сменил аппарат, который использовал почти 5 лет и он через 4 года спокойно жил больше светового дня, до этого 3 года, текущего точно ещё на 2-3 хватит. Все трубки были по $500.
Встречайте новый iPhone который теперь может и нагреваться, помимо бояться холода.
Зэ хауэ технолоджис
Защита от переохлаждения же, зима близко
То есть ошибка программная, но нагревается только iPhone Pro?
Мысль интересная, конечно.
Да, потому что только в них стоит новый процессор A17 Pro
Ещё же про макс
Специальные тефлоновые перчатки можно выпустить с логотипом - и в хозяйстве может пригодиться.. :)
есть же уже силиконовые прихватки
Они не сертифицированы для 15 pro :)
Программная ошибка - значит надеются обойтись без отзыва устройств. Хотя на первый взгляд больше похоже на аппаратную проблему.
Вполне могло быть компромиссное решение. Большая производительность - пожалуйста, но не долго :)
Лол
Недавно так с 12Pro было, грелся ппц, думал уже паять нести, но обновил ОС, жесткий ребут и всё прошло