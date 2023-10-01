«Если ваш iPhone вышел меньше трёх лет назад — можно подождать ещё год»: первые впечатления от iPhone 15 Статьи редакции
Отзывами поделились журналисты. iPhone 15 Pro Max сочли лучшим iPhone из ныне выпущенных.
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12 сентября 2023 года Apple представила новую линейку смартфонов — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Ниже собрали основные наблюдения журналистов, которые протестировали новинки, — из изданий Wired, The Verge, CNet, Ars Technica, TechRadar, CTech, MacWorld, CNBC, MacRumours и Mashable.
iPhone 15 и 15 Plus
- Телефоны приятнее держать в руках благодаря немного скруглённым краям корпуса и новому матовому покрытию спинки. Некоторые также отмечают, что титановая рамка собирает меньше отпечатков. Правда, большинство пользователей вряд ли обратят на это внимание, поскольку наденут на смартфон чехол.
- По мнению The Verge, iPhone 15 и 15 Plus отличаются только размером дисплея и ёмкостью аккумулятора, а в остальном идентичны. Но зато они ощутимо легче других базовых моделей. Первый весит 171 г, второй — 201 г.
- Одно из ключевых нововведений в линейке — переход с Lightning на USB-C. Это плюс для тех, кто ежедневно работает с другими продуктами Apple и устройствами сторонних производителей — например, со смартфонами на Android. К тому же теперь от телефона можно заряжать наушники и часы.
- Рассчитывать на высокую скорость передачи данных не приходится. 15 и 15 Plus не поддерживают стандарт USB-3, а скорость USB-2 ограничена 480 Мбит/с. Такой же она была у iPhone 14 и 14 Pro с разъёмом Lightning.
- Разрешение дисплея iPhone 15 по сравнению с iPhone 14 стало больше: 2556х1179 против 2532х1170. Пиковая яркость экрана теперь как у 14 Pro — до 2000 нит. Разница в видимости при взгляде на экран под прямыми солнечными лучами заметна, если сопоставить экраны 15 и 14.
- Чего телефонам не хватает, так это функции «Экран всегда включён», которая есть у 14 Pro и 15 Pro, пишут обозреватели. Без неё нет смысла в «Режиме ожидания» — он позволяет настроить виджеты для альбомной ориентации экрана при зарядке. Они понимают, что более дорогие модели должны чем-то отличаться, но, по их словам, это не самая революционная функция.
- Процессор в новых смартфонах такой же, как у линейки 14 Pro, — A16 Bionic. Если переходить на 15 и 15 Plus, например, с iPhone 12 — разница в производительности будет заметна. Да и это всё равно один из лучших мобильных чипов на рынке, который хорошо прослужит как минимум в течение двух-трёх лет, говорят в Mashable. Для повседневных задач этого более чем достаточно.
- По словам редактора Ars Technica, A16 Bionic не сильно отличается от А15 в iPhone 14, но у него гораздо выше пропускная способность — это важно для тех, кто играет в 3D-игры и активно использует разные возможности камеры.
- Обозреватели также отметили, что 15 и 15 Plus не хватает улучшенной частоты обновления дисплея — она составляет 60 Гц. Те, кто никогда не пользовался устройствами с этим показателем до 120 Гц, не сочтут это недостатком, но пользователи, например, 14 Pro Max заметят разницу (на новых Pro она тоже 120 Гц).
- В галерее ниже — результаты тестов на производительность, которые провело издание Ars Technica.
- Ёмкость аккумулятора — 3349 мАч у iPhone 15 и 4383 мАч у 15 Plus. При зарядке через адаптер мощностью 20 Вт можно зарядить телефон на 50% примерно за полчаса.
- По времени автономной работы iPhone 15 практически не отличается от iPhone 14. При потоковой передаче видео это 16 часов на iPhone 15 и до 20 часов у 15 Plus, пишет MacRumours. При решении повседневных задач iPhone 15 может продержаться день, а 15 Plus — полтора.
- Обозреватель Wired отмечает, что его телефон проработал с 10:00 до 8:00 следующего дня при звонках и SMS, использовании карт и соцсетей, а также прослушивании музыки в Spotify. У редактора CNet осталось 35% заряда после 13 часов использования: в течение этого времени она много фотографировала и загружала файлы на Google Диск.
- Редактор CNet за 45 минут поиграл в игры, провёл видеозвонок, запустил потоковую передачу видео и посидел в соцсетях при яркости экрана 50%. Уровень заряда iPhone 15 снизился со 100% до 95%. Такие же результаты показали iPhone 14 Plus и Samsung Galaxy S23 Plus. iPhone 14 потерял 10% заряда.
- 15 и 15 Plus оснащены основной 48-мегапиксельной камерой, как у 14 Pro, — это большой скачок после 12 мегапикселей, замечают авторы. Снимки выглядят более яркими, чёткими и детализированными. Как отмечают в Ars Technica, примерно такие же фотографии можно получить на Google Pixel 7 Pro (50 Мп) и Samsung Galaxy S23 (50 Мп).
- Улучшилась съёмка при плохом освещении и стабилизация при фото- и видеосъёмке. По мнению многих обозревателей, среди базовых моделей эта камера — лучшая. В Wired сравнили фото с iPhone 15 с изображениями, сделанными на 13 Pro. Новый точнее передавал температурные оттенки, на нём также лучше регулировалась экспозиция. Разницу со снимками, которые были сделаны на iPhone 14 и 14 Pro, было определить сложнее.
- Среди других преимуществ — двукратное увеличение и возможность превратить фотографию, сделанную в стандартном режиме, в портрет уже после съёмки. В Wired, правда, сказали, что алгоритмы распознавали людей, кошек и собак с переменным успехом.
- Перейти с iPhone 14 на 15 можно ради улучшенной камеры, процессора A16 Bionic, а также «динамического острова». А вот разница между 14 Pro и iPhone 15 не так велика, поэтому тем, кому не принципиален, например, переход на USB-C, Wired советует присмотреться к прошлогодней модели.
- Тем, кому нужен передовой процессор и «самая производительная камера», лучше купить 15 Pro или 15 Pro Max, заключают в The Verge. «iPhone 15 или 15 Plus с экраном побольше — это телефоны для тех, у кого перестал работать iPhone 12, 11 и старше. Ну или для подростков, что донашивают телефон за родителями или старшим братом», — пишет издание. К тому же выводу пришли в CNet и Ars Technica.
iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
- Более дорогие модели кажутся менее громоздким, чем предшественники из линеек 12, 13 и 14, пишет CNet. Корпус у них чуть уже и короче, но при этом толще. Кнопки регулирования громкости стали более упругими.
- Благодаря титановому корпусу смартфоны 15 Pro и 15 Pro Max весят на 8-9% меньше. По словам Wired, они настолько лёгкие по сравнению с iPhone 14 Pro, что «поначалу кажутся дешёвыми», а 14 Pro — «кирпичом».
- Как отмечает Apple, новые модели Pro более устойчивы к царапинам. В MacWorld во время тестирования не заметили, что титан собирает меньше отпечатков или меньше царапается. Большинство журналистов никак не прокомментировали заявление.
- 15 Pro и Pro Max, в отличие от бюджетных моделей, поддерживают USB-3, так что в их случае скорость передачи данных через USB-C достигает 10 Гбит/с. Это плюс для тех, кто создаёт видеоконтент: можно записывать видео с разрешением 4K и частотой обновления 60 кадров в секунду, подключив к телефону внешний накопитель.
- Среди других заметных обновлений — замена механической кнопки звука на настраиваемую «кнопку действия». Часть обозревателей рассказали, что теперь запускают с её помощью камеру: одним нажатием включают приложение, а затем таким же образом делают снимок — или удерживают кнопку, чтобы записать видео. Сценарии использования можно настроить также через «Быстрые команды».
- Журналисты сошлись во мнении, что Apple стоило подумать о том, чтобы позволить управлять кнопкой в том числе двойным и тройным нажатием. Так пользователи могли бы прописать сразу несколько команд. Они также назвали два минуса: кнопку нужно удерживать, а ещё её можно случайно нажать при попытке сделать скриншот.
- Модели 15 Pro оснащены новым процессором A17 Pro. При повседневном использовании разница вряд ли заметна, потому что смартфоны Apple и так работали быстро, подметили CNBC. (Сравнительные тесты можно ещё раз изучить выше.)
- Команда Ars Technica протестировала на телефонах несколько 3D-игр и тоже не почувствовала разницу, поскольку они без проблем работали на 14 и 14 Pro, а также на 13 Pro. Истинную производительность можно будет оценить, когда выйдут финальные версии Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage для iPhone.
- В Wired сообщили, что от тяжёлых игр, больше предназначенных для консолей, начинает греться телефон — примерно через полчаса после начала. У одного из журналистов 15 Pro Max нагрелся уже через пять минут — при игре в Zookeeper World. Помимо этого, Wired и MacWorld заметили, что разрешение изображения порой оставляет желать лучшего. А среди других претензий — то, что «динамический остров» закрывает часть экрана.
- По словам обозревателя TechRadar, телефоны не нагревались ни во время игр, ни при редактировании видеороликов с разрешением 4К в iMovie. Не было «лагов» и при игре в Genshin и Honkai Impact.
- Проблему с перегревом телефонов Apple признала и обещала исправить её в одном из обновлений iOS.
- Автономная работа устройства зависит от задач. Обозреватель Wired рассказал, что был вынужден поставить 15 Pro на зарядку в 16:30, потому что заряд упал до 7%, хотя экран работал чуть больше шести часов. По его словам, такие показатели не сильно отличают телефон от 14 Pro. 15 Pro Max сохранил 35% зарядки при том же сценарии и продержался полтора дня на одном заряде при незначительной нагрузке.
- Обозревателю CNet полного заряда 15 Pro Max хватило на день — с 7:00 до 22:00. К вечеру оставалось 20-25%. В день, когда он активно использовал камеру для фото и видео и настроил максимальную яркость экрана, заряд сократился до 7%.
- Зарядил 15 Pro с 4% до 66% с помощью устройства на 20 Вт удалось за полчаса, а 15 Pro Max за это же время — с 7% до 56%.
- В целом фотографии с телефонов 15 Pro не сильно отличаются от тех, что получаются на 14 Pro, но они более чёткие, а камера — благодаря усовершенствованному покрытию — меньше ловит блики от источников света, говорят журналисты.
- Тех, кто любит снимать объекты издалека, порадует пятикратный «зум» на 15 Pro Max (на 15 Pro он трёхкратный). Редактор TechRadar замечает, что увеличение на iPhone 15 «не идёт ни в какое сравнение с 15 Pro и Pro Max. Правда, для таких фотографий понадобится больше места: один снимок весит примерно 4,7 МБ.
- CNet отмечает, что 15 Pro Max снимает в темноте лучше, чем 14 Pro Max, и для этого даже не всегда обязательно включать ночной режим съёмки. О том же сообщает и TechRadar: при съёмке звёздного неба видно больше чётких звёзд и меньше зеленоватых пятен.
- В Wired говорят, что оттенки кожи иногда выглядят приятнее на Google Pixel 7 Pro, а селфи при слабом освещении лучше получаются у Samsung. Но зато iPhone лидирует по качеству видеосъёмки. На 15 Pro Max к тому же можно менять точку фокусировки и в видеороликах — пригодится, если забыл настроить фокус во время съёмки.
- По словам обозревателя TechRadar, иногда 15 Pro Max перебарщивал с насыщенностью цветов, но оттенки кожи, например, выглядели, как и в жизни. Правда, он не уверен, что такие мелочи станут определяющим фактором для рядового пользователя.
Тем, кто пользуется iPhone, вышедшим три года назад и ранее, авторы советуют присмотреться к моделям Pro — особенно если есть любовь к фотографии. А вот пользователи iPhone 14 вряд ли «многое упустят», если подождут более масштабных обновлений, считают в CTech.
Андроид лучше айфона.
Покупаешь Galaxy 23+ и радуешься. А это гэ - кому оно надо?
- "Вот два фото: с 15 Pro и 14 Pro, отличие видишь?"
- "Нет."
- "А оно есть: это штука баксов, которая лежала в твоем кармане, а теперь лежит в кармане Apple."
"iPhone 15 или 15 Plus с экраном побольше — это телефоны для тех, у кого перестал работать iPhone 12, 11 и старше. Ну или для подростков, что донашивают телефон за родителями или старшим братом" - совсем зажрались там ))