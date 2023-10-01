Тем, кто пользуется iPhone, вышедшим три года назад и ранее, авторы советуют присмотреться к моделям Pro — особенно если есть любовь к фотографии. А вот пользователи iPhone 14 вряд ли «многое упустят», если подождут более масштабных обновлений, считают в CTech.

