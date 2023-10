iPhone 15 и 15 Plus. Источник: TechRadar

iPhone 15 Plus. Источник: TechRadar

iPhone 15 и 15 Plus. Источник: CNET

iPhone 15 Plus. Источник: TechRadar

iPhone 15 и 15 Plus

12 сентября 2023 года Apple представила новую линейку смартфонов — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max. Ниже собрали основные наблюдения журналистов, которые протестировали новинки, — из изданий Wired , The Verge , CNet , Ars Technica , TechRadar , CTech , MacWorld , CNBC , MacRumours и Mashable .