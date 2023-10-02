Техника
Таня Боброва

Ozon разработал собственную ОС для «умных» телевизоров под своей торговой маркой Статьи редакции

Со встроенными сервисами от VK.

  • Новые телевизоры Hartens получат оболочку Ozon TV, сообщил маркетплейс. Ozon выкупил эту торговую марку в апреле 2022 года, устройства собирают на заводе «Квант» в Воронеже.
  • Ozon TV также разработали вместе с «Квантом». Систему будут устанавливать на новые устройства, тестовая партия которых уже продаётся на маркетплейсе. До конца 2023-го компания планирует выпустить более 25 тысяч устройств на базе Ozon TV.
  • Партнёром стала VK: предустановленным магазином приложений будет RuStore, голосовым помощником — «Маруся». С помощью ассистента пользователи смогут управлять телевизором, узнавать погоду и новости, включать музыку и другое. Телевизоры будут поддерживать и другие сервисы группы — например, «VK Видео» и VK Play.
  • Ozon выпустил собственное приложение для покупок на Smart TV с персонализированными подборками товаров. На карточке товара появится QR-код, отсканировав который пользователь может перейти в мобильное приложение или на сайт маркетплейса и совершить заказ. Приложение доступно в RuStore.
Источник: Ozon

#новость #ozon #hartens

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89 комментариев
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 Ivan Petrov

Разработали? Это предустановили на андроид свои программы!!! )))

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Tarki

Ну не только, вот вы тоже. Они еще заставку нарисовали свою!

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1 комментарий
Score of Doom

Ozon TV с поддержкой мгновенной связи с товарищем Майором.

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3 комментария

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Тоже хочу

тс-ссс, ты портишь инновационной имидж и статус IT-компании

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Дмитрий Зима

Мир шел по пути создания экосистем. Россия: 100500 несовместимых между собой операционок, 100500 сервисов оплаты работающих только со своей картой, 100500 магазинов приложений все никак не пользующихся спросом, 100500 «умных» телевизоров на которых толком и приложений нет

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Ziyech

У Google, Apple и Microsoft крутая экосистема)
А у Samsung и LG вообще загляденье, каждый день через свой Galaxy запускаю телевизор LG.
А нет.. подождите..

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3 комментария
Драка вегетарианца с людоедом

Так вам хочется рыночную экономику с конкуренцией, в которой лидером в итоге станет самое удобное решение для покупателя, или экосистему Ростелеком ТВ ОС от госмонополии, предустановленную на все устройства согласно правительственному указу? Другого как бы не дано.

Россия: 100500 несовместимых между собой операционок

Как быстро мы забыли о Windows Phone, WebOS, MeeGo, Tizen, Firefox OS, Sailfish и прочих. Вот это они по-российски конечно пытались выйти на новый рынок в своё время, нехорошо.

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5 комментариев
Sasha Belousov

Похоже на самую лучшую идеологию Linux

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Ivan Petrov

Вы бредите, столько нет

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4 комментария
jonewayne

О, господи.

Мир шел по пути создания экосистем...

... и теперь имеем то, что одна компания с проприетарным ПО, которая владеет половиной рынка смартфонов, может лочить почти любые фичи неугодным по политическим соображениям

100500 несовместимых между собой операционок

Все нормальные операционки совместимы между собой, ведь я могу установить .dmg на винду, использовать Sketch на линухе или запустить .apk файл на айфоне. А теперь у нас ещё Harmony OS появилась, под которую нельзя адаптировать Android приложения и их просто надо писать с нуля, класс!

100500 магазинов приложений все никак не пользующихся спросом

Вот это очень интересное заявление, потому что если отмести Google Play, то из крупных остаются RuStore, App Gallery и Galaxy Store. И RuStore на голову выше последних двух как для разработчика, так и для пользователя.

100500 «умных» телевизоров на которых толком и приложений нет

Напомните, на самсунгах какая версия Android TV? Ах да, там же их собственная ОС, на которую надо писать отдельное приложение в отдельной IDE. Хотите посмотреть на результат этого? Посмотрите, как выглядят клиенты KinoPub под Apple TV (хорошо), Android TV (хорошо) и SmartTV (а его тупо нет, поэтому там божественный ForkPlayer, скрин ниже).

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2 комментария
Tarki

Теперь в ПВЗ Озон - Возврат можно оформить только через телевизор.

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Дмитрий Зима

Главное чтоб без обязательного просмотра Соловьева перед этим

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1 комментарий
Иксперт НИИ Баца

Магазин на диване?

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Инло Макс

с дивана

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Alex Shevchenko

На экране)

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Слегка Придурковатый

А вот если бы политиканы и прочие завистники не задвинули в своё время Дениса Попова, то сейчас бы, уверен, уже давно был БолгеносТВ с нескучными обоями, который рвал бы всех конкурентов на рынке.

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Винсент Вега

Лучше бы сервис свой основной допилили нормально

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Невероятный Блондин
Партнёром стала VK: предустановленным магазином приложений будет RuStore, голосовым помощником — «Маруся».

Охренеть Франкенштейн.
Людей только жалко. Хотя нет, не жалко.

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Андрей Мельник

Ну, почему же. В провинции (а я тут живу) дохрена людей, для которых ВК - это основной сервис, которым они пользуются в интернете, а Озон - основной маркетплейс (в WB реально многие разочаровались). Вот среди них такое вполне будет спросом пользоваться, особенно если цена приемлемая будет.

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Гора Жора

Да прикольно, сборная соляка

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Tarki

Ozon со встроенными сервисами от VK - полчаса рекламы и ты сможешь посмотреть что хотел.

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Дмитрий Зима

Только после оплаты покупки сможешь посмотреть. Иначе зачем магазин встраивали

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Вася Пражкин
На заводе «Квант» ныне выпускаются следующие телевизионные марки: DEXP, AMCV, Lumus, Starwind, Xiaomi, Supra, Akai, Akira, Hyundai, Leben, BBK, Orion, Yuno, Fusion, Econ и Hi

Что-то мне подсказывает, что они на одну и ту же электронику тупо лепят разные лейблы.

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Palundra

Платформа у всех одинакова. Они даже внешний вид не в состоянии изменить. Корпуса у всех одинаковые

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Даниил Котов

Ozon TOP 🚀

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Сан Саныч

Озон собрался обосраться на новом проекте. Новость про это чудо должна называться исключительно так

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АМА

А в каких проектах он уже обсирался?

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18 комментариев
Фоксик

Надо делать, как на западе.
Смотришь сериал, а телевизор автоматом разыскивает на озоне товары, которые показывают и предлагает купить.
В расширенной версии автоматически покупает

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Ivan Petrov

Как где? На юпитере?))

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2 комментария
Palundra

Расширенная версия платная? )

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Yuri Z

а wb можно поставить?)

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hakhagmon

подождите, озон за амазоном же повторяет, так что скоро и сериалы подъедут

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Dmitry L

мультсериал был уже) (Детектив Финник)

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Palundra

Какой нахер процессор Байкал?! Тот что на tmsc собран?

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Денис

Позорн

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Инло Макс

Человек же всё равно возле телека сидит с телефоном...
Или это для тех, кому принципиально использовать новый телевизор:)

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НаряднаяШайга

Бесполезная трата денег с учётом того, что все адекватные юзеры, пользуются тв боксами на андроид тв

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noname

Адекатный - это ты, видимо? :D

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Марат Мусин

Эти телевизоры тоже можно будет через полгода сдавать и получать обратно деньги?

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дед Мазай и муравьеды

Ебать, они и в телики пролезли. Концепция "из каждого утюга" всё ближе...

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Dmitry L

а что, только сберу и яндексу можно?

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Вадим Д.

ОзОсь? Нарисовали обои и логотип? Ну красавчики же (-:
Больше «отечественных» осей.

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ingeniare

Ох надо брать, поставлю рядом с Сбер и Яндексом ТВ.

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Андрей Мельник

Это что, ещё один признак того, что Озон постепенно под Газпром уходит? Свой Премиум они уже в подписку Газпром Бонус засунули, теперь с ВК по телевизорам запартнерились. Дальше что, ожидаем поглощения Озон банка ГПБ, единую подписку и заказ товаров на Озон из приложения ВК?

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Тоже хочу

пора выпускать собственного голосового помошника

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Тоже хочу

Озон сделал свою OS, а все сервисы VK... в чем тут прикол?

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Андрей Мельник

Скорее всего, Озон скоро структуры Газпрома выкупят, которым уже ВК принадлежит.

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Николай Яловецкий

Кринж. А то нам не достаточно вечно орущей из каждого утюга рекламы с Маликовым

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Андрей Мельник

Ну и практические вопросы возникли. С Капсулы от ВК им управлять можно? Kion или Wink в качестве основного онлайн -кинотеатра стоит? Как другие приложения устанавливать?

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Александр

Может в ЛК для селлеров для начала шрифты пофиксите для начала?
Такое ощущение, что все нормальные фронтендеры свалили из озона и они массово набрали людей после 3-х месячных курсов.
Шрифты даже на ipad "рвутся" на пиксели, а они телевизоры "свои" выкатывают.

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