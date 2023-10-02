Ozon разработал собственную ОС для «умных» телевизоров под своей торговой маркой Статьи редакции
Со встроенными сервисами от VK.
- Новые телевизоры Hartens получат оболочку Ozon TV, сообщил маркетплейс. Ozon выкупил эту торговую марку в апреле 2022 года, устройства собирают на заводе «Квант» в Воронеже.
- Ozon TV также разработали вместе с «Квантом». Систему будут устанавливать на новые устройства, тестовая партия которых уже продаётся на маркетплейсе. До конца 2023-го компания планирует выпустить более 25 тысяч устройств на базе Ozon TV.
- Партнёром стала VK: предустановленным магазином приложений будет RuStore, голосовым помощником — «Маруся». С помощью ассистента пользователи смогут управлять телевизором, узнавать погоду и новости, включать музыку и другое. Телевизоры будут поддерживать и другие сервисы группы — например, «VK Видео» и VK Play.
- Ozon выпустил собственное приложение для покупок на Smart TV с персонализированными подборками товаров. На карточке товара появится QR-код, отсканировав который пользователь может перейти в мобильное приложение или на сайт маркетплейса и совершить заказ. Приложение доступно в RuStore.
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Разработали? Это предустановили на андроид свои программы!!! )))
Ну не только, вот вы тоже. Они еще заставку нарисовали свою!
Ozon TV с поддержкой мгновенной связи с товарищем Майором.
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тс-ссс, ты портишь инновационной имидж и статус IT-компании
Мир шел по пути создания экосистем. Россия: 100500 несовместимых между собой операционок, 100500 сервисов оплаты работающих только со своей картой, 100500 магазинов приложений все никак не пользующихся спросом, 100500 «умных» телевизоров на которых толком и приложений нет
У Google, Apple и Microsoft крутая экосистема)
А у Samsung и LG вообще загляденье, каждый день через свой Galaxy запускаю телевизор LG.
А нет.. подождите..
Так вам хочется рыночную экономику с конкуренцией, в которой лидером в итоге станет самое удобное решение для покупателя, или экосистему Ростелеком ТВ ОС от госмонополии, предустановленную на все устройства согласно правительственному указу? Другого как бы не дано.Россия: 100500 несовместимых между собой операционок
Как быстро мы забыли о Windows Phone, WebOS, MeeGo, Tizen, Firefox OS, Sailfish и прочих. Вот это они по-российски конечно пытались выйти на новый рынок в своё время, нехорошо.
Похоже на самую лучшую идеологию Linux
Вы бредите, столько нет
О, господи.Мир шел по пути создания экосистем...
... и теперь имеем то, что одна компания с проприетарным ПО, которая владеет половиной рынка смартфонов, может лочить почти любые фичи неугодным по политическим соображениям100500 несовместимых между собой операционок
Все нормальные операционки совместимы между собой, ведь я могу установить .dmg на винду, использовать Sketch на линухе или запустить .apk файл на айфоне. А теперь у нас ещё Harmony OS появилась, под которую нельзя адаптировать Android приложения и их просто надо писать с нуля, класс!100500 магазинов приложений все никак не пользующихся спросом
Вот это очень интересное заявление, потому что если отмести Google Play, то из крупных остаются RuStore, App Gallery и Galaxy Store. И RuStore на голову выше последних двух как для разработчика, так и для пользователя.100500 «умных» телевизоров на которых толком и приложений нет
Напомните, на самсунгах какая версия Android TV? Ах да, там же их собственная ОС, на которую надо писать отдельное приложение в отдельной IDE. Хотите посмотреть на результат этого? Посмотрите, как выглядят клиенты KinoPub под Apple TV (хорошо), Android TV (хорошо) и SmartTV (а его тупо нет, поэтому там божественный ForkPlayer, скрин ниже).
Теперь в ПВЗ Озон - Возврат можно оформить только через телевизор.
Главное чтоб без обязательного просмотра Соловьева перед этим
Магазин на диване?
с дивана
На экране)
А вот если бы политиканы и прочие завистники не задвинули в своё время Дениса Попова, то сейчас бы, уверен, уже давно был БолгеносТВ с нескучными обоями, который рвал бы всех конкурентов на рынке.
Лучше бы сервис свой основной допилили нормально
Охренеть Франкенштейн.
Людей только жалко. Хотя нет, не жалко.
Ну, почему же. В провинции (а я тут живу) дохрена людей, для которых ВК - это основной сервис, которым они пользуются в интернете, а Озон - основной маркетплейс (в WB реально многие разочаровались). Вот среди них такое вполне будет спросом пользоваться, особенно если цена приемлемая будет.
Да прикольно, сборная соляка
Ozon со встроенными сервисами от VK - полчаса рекламы и ты сможешь посмотреть что хотел.
Только после оплаты покупки сможешь посмотреть. Иначе зачем магазин встраивали
Что-то мне подсказывает, что они на одну и ту же электронику тупо лепят разные лейблы.
Платформа у всех одинакова. Они даже внешний вид не в состоянии изменить. Корпуса у всех одинаковые
Ozon TOP 🚀
Озон собрался обосраться на новом проекте. Новость про это чудо должна называться исключительно так
А в каких проектах он уже обсирался?
Надо делать, как на западе.
Смотришь сериал, а телевизор автоматом разыскивает на озоне товары, которые показывают и предлагает купить.
В расширенной версии автоматически покупает
Как где? На юпитере?))
Расширенная версия платная? )
а wb можно поставить?)
подождите, озон за амазоном же повторяет, так что скоро и сериалы подъедут
мультсериал был уже) (Детектив Финник)
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Какой нахер процессор Байкал?! Тот что на tmsc собран?
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Позорн
Человек же всё равно возле телека сидит с телефоном...
Или это для тех, кому принципиально использовать новый телевизор:)
Бесполезная трата денег с учётом того, что все адекватные юзеры, пользуются тв боксами на андроид тв
Адекатный - это ты, видимо? :D
Эти телевизоры тоже можно будет через полгода сдавать и получать обратно деньги?
Ебать, они и в телики пролезли. Концепция "из каждого утюга" всё ближе...
а что, только сберу и яндексу можно?
ОзОсь? Нарисовали обои и логотип? Ну красавчики же (-:
Больше «отечественных» осей.
Ох надо брать, поставлю рядом с Сбер и Яндексом ТВ.
Это что, ещё один признак того, что Озон постепенно под Газпром уходит? Свой Премиум они уже в подписку Газпром Бонус засунули, теперь с ВК по телевизорам запартнерились. Дальше что, ожидаем поглощения Озон банка ГПБ, единую подписку и заказ товаров на Озон из приложения ВК?
пора выпускать собственного голосового помошника
Озон сделал свою OS, а все сервисы VK... в чем тут прикол?
Скорее всего, Озон скоро структуры Газпрома выкупят, которым уже ВК принадлежит.
Кринж. А то нам не достаточно вечно орущей из каждого утюга рекламы с Маликовым
Ну и практические вопросы возникли. С Капсулы от ВК им управлять можно? Kion или Wink в качестве основного онлайн -кинотеатра стоит? Как другие приложения устанавливать?
Может в ЛК для селлеров для начала шрифты пофиксите для начала?
Такое ощущение, что все нормальные фронтендеры свалили из озона и они массово набрали людей после 3-х месячных курсов.
Шрифты даже на ipad "рвутся" на пиксели, а они телевизоры "свои" выкатывают.