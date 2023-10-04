Apple выпустила обновление для iOS, которое исправляет проблему с перегревом iPhone 15 Pro Статьи редакции
На неё жаловались владельцы новых смартфонов.
- Apple выпустила обновление 17.0.3, оно уже доступно в настройках.
- В примечаниях к нему говорится, что оно содержит «важные обновления системы безопасности и исправления ошибок». В том числе исправили «причину, из-за которой iPhone мог нагреваться сильнее ожидаемого».
- 28 сентября 2023 года Financial Times сообщила, что покупатели жалуются на перегрев новых iPhone. Издание нашло на форуме сообщества Apple больше 2000 жалоб. Некоторые писали, что устройство невозможно держать в руках. Перегрев был и при использовании сторонних приложений, например, Spotify.
- 1 октября Apple признала, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут чрезмерно нагреваться из-за ошибки в iOS 17. Компания пообещала исправить проблему в обновлении для iOS.
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Дайте угадаю - приоритеты команд в массиве не учитывали?
Главное это что-то выпускать каждый год)
Не учатся на чужих ошибках)
Айфононосцы остынут и будут добрее. Но не все.
Вообще это похоже на какую то секту уже если честно,паломничество в шопы при запуске продукта,очереди,что-то там кто-то перепродает за конский ценник,а из новинки технологий…да ничего по сути,камеру с хорошим зумом чем год назад поставили и норм)Стив в ахуй был бы)
Во как работает у них система подсаживания на продукт.
Ладно бы, если было прям кратно круче остального, так нет же.
Не, свои плюсы есть, это очевидно, но их не столько и не настолько они умопомрачительны, чтобы вот так пищать и трястить от вожделения.
не удивлюсь, если просто урезали производительность :D
Те кто боялся покупать последний айфон из-за перегрева могут наконец то быть спокойны )
Сейчас еще сделают обновление, чтобы покрепче были (и не гнулись) и все в очередь встанем.
Шах и мат, пиксель!
Огоси
Нагреваться сильнее ожидаемого!
Мне кажется никто и не ожидал что будет как-то безумно нагреваться
iPhone 15 Pro Winter Edition