Пользователи Xiaomi из России пожаловались на массовый сбой в работе «умной» техники Статьи редакции
На утро 5 октября 2023 года сбой всё ещё не устранили.
- Вечером 4 октября 2023 года в работе оборудования Xiaomi в России произошёл массовый сбой. Согласно данным Downradar, на проблему жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Кроме того, сообщения о сбое поступают и из Беларуси.
- Согласно отзывам, у пользователей не открываются приложения Xiaomi и не синхронизируется Xiaomi Cloud. Из-за этого не работает техника «умного» дома, в том числе дверные звонки, чайники и пылесосы.
- Переустановка или перезагрузка приложения не помогаете решить проблему, пишут пользователи. В некоторых случаях сбой удалось устранить с помощью VPN. Однако некоторые сообщили, что им это не помогло.
- Представители Xiaomi подтвердили в VK, что компания «старается максимально оперативно исправить» проблему. На 07:13 мск 5 октября 2023 года пользователи продолжают оставлять жалобы — техника не работает, в аккаунт зайти не получается, но некоторым удалось восстановить доступ.
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Тестирование санкций будущего?) наложит Китай санкции на Россию и никто домой зайти не сможет. В пизду этот умный дом, раз он такой тупой
Китаю зачем санкции накладывать? Он сам под санкциями частично
Сегодня незачем, завтра будет зачем. До 14 года всем было незачем, потом появилось зачем)
К чему все эти инсинуации и тычки пальцем в небо? Завтра может быть все что угодно, пока общий вектор политики Китая не дает никаких предпосылок санкций
МОСКВА, 18 авг 2022 — ПРАЙМ. Компания Huawei, фактически соблюдает санкционный режим Запада против России, опасаясь еще больших ограничений в свой адрес со стороны США, что объясняет проблемы с поставками новой техники. Об этом рассказал РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Компания начала закрывать свои официальные торговые точки в России в начале июня. В августе Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall.
По словам корреспондента РИА Новости, выставленные товары в магазинах Huawei в Москве не продаются, на каждом устройстве расположена табличка "нет в наличии". Сотрудник одного из магазинов отметил, что заказать товар на сайте также невозможно. При это сообщается, что поставки гаджетов в Россию будут. Агентство направило запрос в Huawei.
"Компания действует последовательно, опасаясь еще больших американских санкций в свой адрес. Она начала вводить абсолютно такие же санкции против России, как это делают европейские страны. Основную часть своего бизнеса в России Huawei сворачивает, хотя у них в России, в Москве находится один из офисов разработки, где работают российские разработчики и трудятся на интересы китайской компании", — подчеркнул эксперт, добавив, что вместо объединения с попавшей под санкции страной, компания решила пойти "по молчаливому пути".
Зыков указал, что транспортное сообщение между Россией и Китаем работает в штатном режиме. "Если бы они хотели нормально завозить технику, они бы завозили", подытожил эксперт.
Как устроено все - даже бытовая техника и та инструмент политического давления 😃
До 14ого года было 08.08.08. Был закон о запрете пропаганды ЛГБТ, было ещё много чего.
Главное - хотеть наложить санкции. А повод найти несложно.
Само собой взяло и появилось. Санкции во всем виноваты...
Зачем Китай. Так окирпичатся ойфоны.
Серваки легли видимо. Если кто строит умный дом, то строить его надо на основе Zigbee или BLE и хаб делать тоже внутри дома. Тогда будет надежное решение, независящее от интернета. А так, вам могут и кабель в квартиру перерезать случайно и весь умный дом ляжет. Особенно весело будет, если у вас еще и умный замок работает через wi-fi)
Да практически никто не "строит умный дом", люди просто покупают отдельные приколюхи которыми можно со смартфона управлять, потому что один хрен от взаимодействия всего этого между собой толку практически нет. У меня например есть только лампочки, которые утром будят светом плавно, и больше ничего. Городить ради такого систему с хабом смысла нет, "топ за свои деньги" сяоми обойдется на порядок дешевле, и будет функционировать нормально в 95% случаев, что меня более чем устраивает.
Это ваш кейс, а у меня управляет не только светом, но и отоплением, кондиционированием и вентиляцией.
Вы, видимо, не совсем в теме, поскольку "умные" замки не блокируются насмерть при отсутствии связи. Отключение электричества и всё, все в подъезде? (-: Это не так работает.
Люстра yeelight не работает из приложения, причём включается сама каждые 15 мин.
Всё оборудование работает.
Новое не подключить сейчас. Но даже обновления ставятся.
Плюс, если оно всё добавлено ещё и в Apple Home Kit, то всё оттуда управляется нормально.
Была умная, стала безумная.
Можно слоганы разгонять на эту тему (-:
Безумные гаджеты Xiaomi — добавь в жизнь хаоса!
Сейчас еще и какие-то суб бренды откажут..
В том числе дверные замки … отлично придумано 👌🏻 получаются найдутся и те, кто сейф себе готовы будут умный установить какой-нибудь, кардио-стимулятор … подумаешь на полдня отказ произойдет 🤷🏼♂️
Замок нормально работает даже без подключения к приложению. Палец прикладываешь - он открывает. Ну или код вводишь.
Топ за свои деньги 😅
(смеётся над апологетами т.н. умных домов)
.. в интернете.