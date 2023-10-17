{"id":14128,"url":"\/distributions\/14128\/click?bit=1&hash=1052a3e81b3c75911ef6f88450cda4e902766201cd73e12b04dff107a85176ef","title":"\u0427\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436: \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0437\u0430 10 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 ","buttonText":"\u0421\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435?","imageUuid":"e94c6ce3-0437-5331-a133-8575f9c625f1"}
Техника
Таня Боброва

Apple представила обновлённый стилус Pencil с USB-C для зарядки Статьи редакции

Стоит $79.

181 показ
1.7K открытий
Источник: Apple
  • Новый Apple Pencil поступит в продажу в начале ноября 2023 года по цене $79 (около 7700 рублей по курсу на 17 октября), сообщила компания. В Apple отметили, что это самая доступная модель в линейке: для сравнения, Pencil первого поколения стоит $99 (около 9600 рублей), второго — $129 (12,5 тысячи).
  • На ручке есть сдвижная крышка, под которой находится порт USB-C для зарядки. При магнитном креплении на iPad устройство перейдёт в спящий режим. Pencil первого поколения заряжается с помощью Lightning, второго — беспроводной зарядки.
Источник: Apple
  • В отличие от второго и первого поколения, новый Apple Pencil не поддерживает чувствительность к силе нажатия. У стилуса также нет функции быстрой смены инструмента по двойному тапу.
Сравнение функций Apple Pencil / Источник: Apple
Совместимость устройств с iPad / The Verge

#новость #apple

0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ну всё, Apple узнали о USB-C и теперь их не остановить (-:

Ответить
Развернуть ветку
Лариса
Ответить
Развернуть ветку
Лицо в толпе
Ответить
Развернуть ветку
Ти Мур
Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Их заставили!

Ответить
Развернуть ветку
Roman

(Хуйня)

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Особенно хорошо выглядит выпиливание силы нажатия, просто чтобы отличатьсч

Ответить
Развернуть ветку
Олег Волк

Отличное мнение, можно пару аргументов?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

А на буй она вообще нужна?

Ответить
Развернуть ветку
Дуайт Шрут

По пэду водить и рисовать.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Без чувствительности нажатия и дабл-тапа не интересно.

Лучше сразу докинуть $$ и взять беспроводной.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Ручка
Э Пэнсил

Мой первый ор

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Будем считать, что Таня писала под впечатлением от клипа ))

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

Для всяких САПРов и векторной графики - норм.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Лисовец
Ответить
Развернуть ветку
dlyavsyakojhujni
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

В отличие от второго и первого поколения, новый Apple Pencil не поддерживает чувствительность к силе нажатия. У стилуса также нет функции быстрой смены инструмента по двойному тапу.

да ну нах. что мешало просто в первом поколении поменять разъем?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Агаев

79 долларов за ручку ????

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Карандаш

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Легостаев

сделали версию дешевле , с локальной подзарядкой , тоже хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда
null