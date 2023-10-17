Apple представила обновлённый стилус Pencil с USB-C для зарядки Статьи редакции
Стоит $79.
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- Новый Apple Pencil поступит в продажу в начале ноября 2023 года по цене $79 (около 7700 рублей по курсу на 17 октября), сообщила компания. В Apple отметили, что это самая доступная модель в линейке: для сравнения, Pencil первого поколения стоит $99 (около 9600 рублей), второго — $129 (12,5 тысячи).
- На ручке есть сдвижная крышка, под которой находится порт USB-C для зарядки. При магнитном креплении на iPad устройство перейдёт в спящий режим. Pencil первого поколения заряжается с помощью Lightning, второго — беспроводной зарядки.
- В отличие от второго и первого поколения, новый Apple Pencil не поддерживает чувствительность к силе нажатия. У стилуса также нет функции быстрой смены инструмента по двойному тапу.
Ну всё, Apple узнали о USB-C и теперь их не остановить (-:
Их заставили!
(Хуйня)
Особенно хорошо выглядит выпиливание силы нажатия, просто чтобы отличатьсч
Отличное мнение, можно пару аргументов?
А на буй она вообще нужна?
По пэду водить и рисовать.
Без чувствительности нажатия и дабл-тапа не интересно.
Лучше сразу докинуть $$ и взять беспроводной.
Ручка
Э Пэнсил
Мой первый ор
Будем считать, что Таня писала под впечатлением от клипа ))
Для всяких САПРов и векторной графики - норм.
В отличие от второго и первого поколения, новый Apple Pencil не поддерживает чувствительность к силе нажатия. У стилуса также нет функции быстрой смены инструмента по двойному тапу.
да ну нах. что мешало просто в первом поколении поменять разъем?
79 долларов за ручку ????
Карандаш
сделали версию дешевле , с локальной подзарядкой , тоже хорошо