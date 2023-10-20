Российские производители начнут продажу устройств на ОС «Аврора» в рознице с ноября 2023 года — «Ъ» Статьи редакции
Купить их сможет каждый, но техника рассчитана на клиентов из госсектора, говорит источник издания.
- Холдинг Fplus (ранее — F+ tech-Марвел) в ноябре 2023 года планирует начать продажи своих планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в потребительском сегменте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ИТ-рынке.
- Это будут устройства «нижнего ценового сегмента» — стоимостью до 20 тысяч рублей. Но позже цена вырастет. Источник объясняет это тем, что разработчик ОС «Аврора» на первую партию снизил стоимость лицензии до 1000 рублей. Впоследствии она будет стоить 4500 рублей.
- Другой собеседник издания говорит, что в рознице также начнут продаваться устройства на ОС «Аврора» от «Аквариус» и «Байтэрг». Первый планировал начать продажи смартфонов, ноутбуков и планшетов до конца 2023-го. Техника будет представлена в сети магазинов «Всёсмарт» (принадлежит Fplus).
- Он же утверждает, что устройства «не ориентированы на замену традиционных смартфонов и планшетов на базе популярных ОС». Купить технику сможет каждый, но «в первую очередь продажи рассчитаны на клиентов из госсектора и сотрудников крупных компаний, внедряющих у себя мобильные решения на базе "Авроры"».
- Гендиректор ОМП («Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», принадлежит «Ростелекому») Павел Эйгес подтвердил «Ъ», что в ближайшее время в розницу выйдут устройства на «Авроре». Их стоимость и другие детали он не уточнил.
- В Fplus и «Байтэрг» не ответили изданию. В «Аквариусе» рассказали, что их основные продукты предназначены для коммерческого и госсектора, но компания рассматривает и выход на потребительский рынок.
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Тут вот гражданка правильно говорит.
У гражданки шарик улетел
Советские женщины не врут.
— А какие характеристики?
— Что еще за характеристики? Слово какое-то, импортное. Платите 20 тыщ на кассе быстрее, а то завтра будет 40.
Я тут попытался узнать какой проц на отечественном планшете Аквариуса за 80 тыс. Но не удалось, производитель тщательно скрывает эту информацию. А тех, кто купил и разобрал, видимо не нашлось)
Че они хуже или лучше китайского с Алиэкспресс?
Такие же, только на авроре.
Копии тайских
ОС Аврора это Sailfish OS, написанная вражескими Финами на базе Android, написанный вражескими Американцами.
Но при этом ОС Аврора это чисто российская православная операционная система тупо потому, что купили.
Sailfish это mer, mer это meego, meego это maemo, maemo это debian.
Тут андроидом и близко не пахнет
Вражеского там только регион создания, а системы все опенсорсные
Одна лицензия на ОС стоит 4500? Занятно! И есть ли там адаптация под планшет?
Конечно. ОС прекрасно адаптирована под планшет
Какие же тут все токсичные ребята в коментах
Чубайс показал планшет Путину в 2011 году. Прошло 13 лет почти и кроме разговоров об отечественных устройствах только и разговоры. Так почему мы тут все вдруг должны радоваться и расхваливать очередные разговоры?
Напиши потом как купишь, как она эта аврора в действии. Ок?
Пока Даная техника не выйдет в массы, и ее не начнут использовать
Она будет сырая.
Если в нее засунут рекламу она никому будет не нужна.
Ксяоми посмеялся.
Но она хотя бы топ за свои деньги
Ждём умельцев, которые будут заниматься перепрошивой уже имеющихся телефонов. Кстати и версию ОС для действующих компов.
"разработчик ОС «Аврора» на первую партию снизил стоимость лицензии до 1000 рублей. Впоследствии она будет стоить 4500 рублей"
сколько они там миллиардов получили на разработку чтобы потом еще и по 4.000 уже с потребителя брать?
Сочувствую бюджетникам, ну а что вы хотели, не айфоны же, верно?
Айфоны с откатов можно купить
Да ничего страшного. Так и лучше даже. Будет звонилка импортошамещенная в кармане валяться, там все телефоны и деловое общение, а номерочки потаскух и переписка с собутыльниками на айфончике. Так что я бы на месте госников радовался.
Знают себе цену, однако, для чего тогда делать что то свое?
Как Palm Phone, этакий заменитель смартфона, который нужно таскать вместе с нормальным смартфоном, потому что первый его нормально не заменяет
Ну судя по тексту они особо и не рассчитывают на большие продажи со стороны обычных пользователей
Госсектор наслаждаться будет)
Платный линукс…
Что блять?
Доплата за нескучные обои
Там Qt и шифровалки от товарищей эшников, так что неудивительно
Господа Авроровцы. Коней попридержите со своей жадностью ужо
Дерьмо
Надеюсь патриоты уже стоят в очереди, как за новым яблоком?
А потом обяжут всех на них перейти добровольно-принудительно