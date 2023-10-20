Российский смартфон «Р-Фон» попал в госреестр отечественного «железа» — у него 112 баллов Статьи редакции
Они начисляются за выполнение требований импортозамещения.
- На появление «антишпионского» смартфона «Р-ФОН» в реестре Минпромторга, обратило внимание издание Cnews. 17 октября 2023 года в перечне появилась запись об устройстве «Рутек» RT001, которое набрало 112 баллов. Для сравнения, рейтинг другого смартфона из реестра, F+ tech R570E, составляет 132 балла.
- В Минпромторге оценивают электронику по балльной системе для определения уровня «отечественности» устройств. Продукция получает баллы за каждую технологическую операцию при производстве в России. Если оборудование наберёт нужное количество баллов, то его включают в реестр. Государственные организации должны ориентироваться на него при проведении закупок.
- В сентябре 2023 года компания «Рутек» объявила о том, что начала собирать «Р-ФОН» в Саранске на собственном производстве. Полноценная презентация устройства должна произойти до конца 2023-го. Известно, что цена смартфона будет меньше 40 тысяч рублей. Характеристики гаджета пока неизвестны.
- В начале октября в сети обратили внимание на то, что смартфон «Р-ФОН» внешне практически не отличается от модели Helio 80 от бангладешского бренда Symphony. После этого в компании «Рутек» заявили, что это разные устройства.
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Какой красивый российский вундерфон китайцы сделали 👍🏻
А почто не 146%? Нескрепно как-то.
Ну да в выдуманном реестре с фантастическими тварями (зачёркнуто) баллами ещё и не то можно набрать (-:
Теперь-то за ними мигом очереди в три вилюшки выстроятся, только под заказ от трёх лет можно будет добыть. Или в обмен на новенький Москвич!
..на китайский Москвич!
Правильно говорить: китайский полностью отечественный Москвич ☝🏻
И вундерфон такое же!
Почему вот много всяких новостей мелькает про всякие "отечественные" смартфоны ,но дальше этого их нигде не видно , в чем прикол 😄
Сами нарисовали
«Москвич» тоже собирают на собственном производстве…
Ну всё депутаты начнут закупать 🤑🤑🤑
Ура, хочу купить. Прекрасно дополнит мой набор к москвичу 3
112 баллов Антуту?