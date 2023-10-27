Техника
Артур Томилко

Минцифры внесло в реестр отечественного ПО мобильную операционную систему «Ред ОС М» Статьи редакции

Она разработана на основе Android Open Source Project.

  • О том, что ОС добавили в реестр российского программного обеспечения, «Ведомостям» рассказал представитель компании-разработчика «Ред софт». Его слова подтвердили в Минцифры.
  • «Ред ОС М» — первая на российском рынке операционная система, «построенная с использованием наработок Android Open Source Project», подчеркнули в компании. Она поддерживает все «обязательные для установки» приложения. В ОС встроен RuStore, но можно использовать и другие магазины приложений.
  • Пока у системы нет активных пользователей, но в «Ред софт» рассчитывают, что потенциальными клиентами могут стать до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.
  • Опрошенные «Ведомостями» участники рынка не знают наверняка, безопасно ли использовать «Ред ОС М». По их словам, будучи «пересобранным Android», она может нести угрозы. В то же время технология представляет собой отдельную разработку, «безопасную с точки зрения вмешательства из вне», рассуждают собеседники газеты. Это подтверждает включение ОС в реестр Минцифры, отмечают они.
  • Основными пользователями системы, вероятно, станут госслужащие и работники отраслей критической инфраструктуры, считает гендиректор корпоративного мессенджера Compass Евгений Громаковский. По данным GS Group, число потенциальных пользователей отечественных ОС в госсекторе составляет около 70 тысяч человек.
  • Главным конкурентом «Ред ОС М» в этом сегменте станет «Аврора», полагает Громаковский. Последняя также включена в реестр российского ПО и находится в промышленной эксплуатации уже более пяти лет.

#новость #редос

5.5K показов
2.6K открытий
0
80 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Чтобы было больше «российских» ОСей — нужно больше дизайнеров. Нарисовали обои — ОСь готова. Как минимум Грин ОС М, Блэк ОС М и так далее осилят.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Сам себе конкурента не создашь, никто не создаст!

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Эх, жалко форки линукса нельзя закиберсквотить. А то Гросс-Днепров бы тут устроил ого-го! %)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Я создам их тысячи! Миллионы уже будут на подходе!

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Пережиток ОС!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Игорь Корж

Прям отечеством так и веет от названий Ред и Андроид 👍

Ответить
Развернуть ветку
Тучка

Red Alert Android

Ответить
Развернуть ветку
Артем Шилин
Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ракеты вместо рук ему нужно приделать, и антенны сбрить, чтобы больше был на Ульянова похож.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Артём Горячкин

Ред ОС М - почему название не по фен-шую? Даёшь Красная Жара ОС М или КраЖа ОС М ))
Русифицировать же сказали названия/вывески. Какой ещё забугорный Ред ))

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Операционная система "Красный октябрь"

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
Русифицировать же сказали названия/вывески

Кто сказал?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Степан

Ред—Российская Единая Доминанта. Так что здесь без претензий…

Ответить
Развернуть ветку
President of the United States

А Bolgen OS?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

А Biden OS? Лагать правда будет шо пздц

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Stas St

Мемы из прошлой жизни

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vilent

Ее создатель похоже вырос и написал UncomOS, которая теперь продается за 4к)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
Пока у системы нет активных пользователей, но в «Ред софт» рассчитывают, что потенциальными клиентами могут стать до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.

Слыш устанавливай

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Принудит минцифры госы и тех, кого они ещё регулируют.
Учитывая стоимость лицензии...

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Использовать опенсорс для государственных систем так себе занятие с точки зрения безопасности.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Федоров

Безопасности? Там больше думают о красивых отчетах перед начальством, чем о безопасности или эффективности

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

Как будто использовать проприетарщину чем-то лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Вообще-то, наоборот, это правильное решение.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Золов

О какой новой ОС идет речь??? Это всё тот же андройд на другой оболочке, радикально ничего не изменили. Правильней тогда говорить: на ОС Андройд поставили Российскую оболочку.
Вот если бы действительно сделали свое ПО, а не переделанные андройды да линуксы, я бы уже из чувства патриотизма к стране купил бы и пофиг что она была бы сырая и т.п. я тогда хоть понял бы, что это все полностью наше от корки до корки как говорится.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Денис Попов, где ты?

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки

Тоже скучаешь по нескучным обоям?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
тыр -пыр -дыр

Забавно получается...Люди живут себе ни о чём не думая, а тут бац и государство им говорит: меняй ОС на своём телефоне или другом цифровом устройстве. А что все это умеют делать или кто то будет производить новые аппараты?

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Только для новых.
Сменить чаще совсем невозможно, потому что загрузчик залочен производителем. Либо разлочка ведёт к потере гарантии.

Ответить
Развернуть ветку
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Очень много всяких министерств, сами себе работу придумали

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

С безработицей на гос.уровне борются

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Озвучьте пожалуйста долю процента отечественной Ред ОС М, которая написана в России.

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

Бюджет и электричество потраченное.

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein
«построенная с использованием наработок Android Open Source Project»

форкнули кароч

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov

Всегда проблема с драйверами.
Хотя тут железа нет, поэтому и непонятно, как решили вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
Stas St

Кринге

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav R.

"Основными пользователями системы, вероятно, станут госслужащие и работники отраслей критической инфраструктуры" вся новость в одном предложении )

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Лучше бы выжило это, чем Аврора. Потому что для Авроры надо писать с нуля на С++ используя Qt, а для Ред ОС М - типичные android приложения адаптируются за несколько дней. А если в них не используются сервисы гугла, то видимо вообще не требуется изменений.

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

А чему там выживать? Это .apk приложение по сути. Рабочий стол с настройками и предустановленными приложениями. Она нежизнеспособна без AOSP, и более того, вообще никак не может повлиять на нее. Таких «ОС» - пруд пруди, у каждого подвального китайского бренда есть такая.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
abubas//

Ну внесли и внесли.

Ответить
Развернуть ветку
Baddy Boy

Интересно, через сколько месяцев мы увидим новость, что проект закрылся или подал на банкротство

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Ну што вы тут, Ред ОС М это РОС М

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

RED ОС

Ответить
Развернуть ветку
Марк Аврельский

Когда-нибудь это не будет кринж

Ответить
Развернуть ветку
Лариса
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка не знают наверняка, безопасно ли использовать «Ред ОС М»

То есть они об этом даже не озаботились?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Спирин

"Пока у системы нет активных пользователей, но в «Ред софт» рассчитывают, что потенциальными клиентами могут стать до 50 млн человек в России,"-большой размах у них , однако же

Ответить
Развернуть ветку
Travel Sila

Как распилить гос бабло. Написать то что уже написано и сменить название.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
77 комментариев
Раскрывать всегда
null