Минцифры внесло в реестр отечественного ПО мобильную операционную систему «Ред ОС М» Статьи редакции
Она разработана на основе Android Open Source Project.
- О том, что ОС добавили в реестр российского программного обеспечения, «Ведомостям» рассказал представитель компании-разработчика «Ред софт». Его слова подтвердили в Минцифры.
- «Ред ОС М» — первая на российском рынке операционная система, «построенная с использованием наработок Android Open Source Project», подчеркнули в компании. Она поддерживает все «обязательные для установки» приложения. В ОС встроен RuStore, но можно использовать и другие магазины приложений.
- Пока у системы нет активных пользователей, но в «Ред софт» рассчитывают, что потенциальными клиентами могут стать до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.
- Опрошенные «Ведомостями» участники рынка не знают наверняка, безопасно ли использовать «Ред ОС М». По их словам, будучи «пересобранным Android», она может нести угрозы. В то же время технология представляет собой отдельную разработку, «безопасную с точки зрения вмешательства из вне», рассуждают собеседники газеты. Это подтверждает включение ОС в реестр Минцифры, отмечают они.
- Основными пользователями системы, вероятно, станут госслужащие и работники отраслей критической инфраструктуры, считает гендиректор корпоративного мессенджера Compass Евгений Громаковский. По данным GS Group, число потенциальных пользователей отечественных ОС в госсекторе составляет около 70 тысяч человек.
- Главным конкурентом «Ред ОС М» в этом сегменте станет «Аврора», полагает Громаковский. Последняя также включена в реестр российского ПО и находится в промышленной эксплуатации уже более пяти лет.
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Чтобы было больше «российских» ОСей — нужно больше дизайнеров. Нарисовали обои — ОСь готова. Как минимум Грин ОС М, Блэк ОС М и так далее осилят.
Сам себе конкурента не создашь, никто не создаст!
Эх, жалко форки линукса нельзя закиберсквотить. А то Гросс-Днепров бы тут устроил ого-го! %)
Я создам их тысячи! Миллионы уже будут на подходе!
Пережиток ОС!
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Прям отечеством так и веет от названий Ред и Андроид 👍
Red Alert Android
Ракеты вместо рук ему нужно приделать, и антенны сбрить, чтобы больше был на Ульянова похож.
Ред ОС М - почему название не по фен-шую? Даёшь Красная Жара ОС М или КраЖа ОС М ))
Русифицировать же сказали названия/вывески. Какой ещё забугорный Ред ))
Операционная система "Красный октябрь"
Кто сказал?
Ред—Российская Единая Доминанта. Так что здесь без претензий…
А Bolgen OS?
А Biden OS? Лагать правда будет шо пздц
Мемы из прошлой жизни
Ее создатель похоже вырос и написал UncomOS, которая теперь продается за 4к)
Слыш устанавливай
Принудит минцифры госы и тех, кого они ещё регулируют.
Учитывая стоимость лицензии...
Использовать опенсорс для государственных систем так себе занятие с точки зрения безопасности.
Безопасности? Там больше думают о красивых отчетах перед начальством, чем о безопасности или эффективности
Как будто использовать проприетарщину чем-то лучше?
Вообще-то, наоборот, это правильное решение.
О какой новой ОС идет речь??? Это всё тот же андройд на другой оболочке, радикально ничего не изменили. Правильней тогда говорить: на ОС Андройд поставили Российскую оболочку.
Вот если бы действительно сделали свое ПО, а не переделанные андройды да линуксы, я бы уже из чувства патриотизма к стране купил бы и пофиг что она была бы сырая и т.п. я тогда хоть понял бы, что это все полностью наше от корки до корки как говорится.
Денис Попов, где ты?
Тоже скучаешь по нескучным обоям?
Забавно получается...Люди живут себе ни о чём не думая, а тут бац и государство им говорит: меняй ОС на своём телефоне или другом цифровом устройстве. А что все это умеют делать или кто то будет производить новые аппараты?
Только для новых.
Сменить чаще совсем невозможно, потому что загрузчик залочен производителем. Либо разлочка ведёт к потере гарантии.
Очень много всяких министерств, сами себе работу придумали
С безработицей на гос.уровне борются
Озвучьте пожалуйста долю процента отечественной Ред ОС М, которая написана в России.
Бюджет и электричество потраченное.
форкнули кароч
Всегда проблема с драйверами.
Хотя тут железа нет, поэтому и непонятно, как решили вопрос.
Кринге
"Основными пользователями системы, вероятно, станут госслужащие и работники отраслей критической инфраструктуры" вся новость в одном предложении )
Лучше бы выжило это, чем Аврора. Потому что для Авроры надо писать с нуля на С++ используя Qt, а для Ред ОС М - типичные android приложения адаптируются за несколько дней. А если в них не используются сервисы гугла, то видимо вообще не требуется изменений.
А чему там выживать? Это .apk приложение по сути. Рабочий стол с настройками и предустановленными приложениями. Она нежизнеспособна без AOSP, и более того, вообще никак не может повлиять на нее. Таких «ОС» - пруд пруди, у каждого подвального китайского бренда есть такая.
Ну внесли и внесли.
Интересно, через сколько месяцев мы увидим новость, что проект закрылся или подал на банкротство
Ну што вы тут, Ред ОС М это РОС М
RED ОС
Когда-нибудь это не будет кринж
То есть они об этом даже не озаботились?
"Пока у системы нет активных пользователей, но в «Ред софт» рассчитывают, что потенциальными клиентами могут стать до 50 млн человек в России,"-большой размах у них , однако же
Как распилить гос бабло. Написать то что уже написано и сменить название.