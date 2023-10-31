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Техника
Таня Боброва

Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M3, M3 Pro и M3 Max Статьи редакции

Компания провела презентацию Scary Fast в ночь с 30 на 31 октября 2023 года.

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M3, M3 Pro и M3 Max

  • Процессоры M3 — первые чипы для персональных компьютеров созданные по технологии 3 нанометра, заявляет Apple. Производительность M3 до 35% выше, чем у M1, производительность 10-ядерного графического процессора выше до 65%. Поддержка до 24 ГБ объединённой памяти.
  • Производительность графики M3 Pro до 40% выше M1 Pro, производительность CPU выше до 30%. Объём памяти — до 36 ГБ. 40-ядерный графический чип M3 Max до 50% быстрее, чем M1 Max. Производительность до 80% выше, поддержка до 128 ГБ объединённой памяти.

MacBook Pro

  • Дисплей всех ноутбуков — Liquid Retina XDR с яркостью 1000 нит, рассказала Apple. Устройства оснащены камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами.
  • 14-дюймовый MacBook Pro на M3 повторяет дизайн предыдущих моделей, отмечает The Verge. Ноутбук доступен в цветах «космический серый» и «серебряный». До 22 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.
  • MacBook Pro с процессорами M3 Pro или M3 Max доступен с дисплеем 14 и 16 дюймов. Устройства сохранили прежний дизайн, но теперь доступны в цветах «серебряный» и «космический чёрный». Время автономной работы 14-дюймовой модели — до 18 часов, 16-дюймовой — до 22 часов.
  • Стоимость MacBook Pro M3 — от $1599 (149 тысяч рублей по курсу ЦБ на 31 октября). 14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro стоит от $1999 (186 тысяч рублей), 16-дюймовый — от $2499 (233 тысячи рублей). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 7 ноября 2023 года. Модели с M3 Max в продаже «позже в ноябре» по цене от $3199 (298 тысяч рублей).

Первым на vc.ru о новинках рассказал Невероятный блондин.

#новость #apple #macbookpro

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309 комментариев
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 Yar Dev

зачем сравнивать с m1? можно тогда и последние айфоны с 2g сравнивать

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Qnoc

Потому что по сравнению с М2 не такой большой прогресс, а в некоторых цифрах вообще даже регресс. В базовом М3 про по сравнению с М2 Про графических ядер на два меньше, обычных ядер почему-то 6+6 мощных+энергоэффективных против 8+4 (это уже в "нормальных версиях", в базовых по 10 ядер и что-то быстро не нахожу разбивку по типу ядер, сколько каких), пропускная способность памяти почему-то урезана с 200 до 150 Гбит/с... Вряд ли процы хуже конечно же, но местами неочевидные решения.

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3 комментария
jonewayne

Например, большинство корпоративной техники, которую сейчас выдают айтишникам, на чипах m1/m1 pro.

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18 комментариев
S.Capusta

А относительно MacBook на Intel прирост мощности в 11 раз! ))

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3 комментария
ЯжПрограммист

Потому что лохов купивших м2 меньше, чем купивших м1 и презентация м2 их не убедила, теперь новый заход на то чтобы впарить м3 на контрасте. Типа "ну вот теперь посмотри какая разница! Купи!"

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9 комментариев
Giri Haji

Потому что у большинства M1 и это всем понятная точка отсчета. Да, у большинства, так как буки точно все поскидывали на Intel.

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Yar Dev

хотя зря я эту идею подкинул, мне кажется..

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Qnoc

Ну чё, кому прошку с 8 гб оперативки за $1600, то есть тысяч 200 у перекупов?

(Я сам сижу на эйре с 8гб и в целом хватает конечно, но такой объем в прошке сейчас это практически нулевой задел на будущее)

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alexsun

мда 8гб 2023 год :(( в телефонах больше..
Чисто для нищебродных инстаняшек. чтобы в кафе понтаваться яблочком?
Проблема 8гб не в памяти а в том, что ними в комплекте идут ущербные медленные SSD на сраных 256 гб это даже не смешно уже давно...
А просят 200$ еще за столькоже и еще и впаяли их в мать специально ,что бы никто не смог докупить пару терабайтников и всунуть за 100$

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4 комментария
NotFop

У меня порошка с 8 гб. 2012 года. Норм работает, переходить пока не собираюсь. Держу всех в курсе.

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12 комментариев
quaitiz

а память ещё и общая с видеоядрами. Реально затычка вместо ноутбука какая-то. При такой конфигурации надо минимум 16

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Иван Прохоров

За 1600 не прошка. Просто м3. А прошка от 2к начинается

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6 комментариев
Евгений Оськин

О заделе на какое будущее ты говоришь? Чтобы внуком хватило? Или чтобы потомки откопали ноут и нормально КС запустили?

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1 комментарий
Astas Jr

Объясните почему 8? Вроде же в статье написано до 36?

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1 комментарий
Мохнатый Мишка

Где бл**ь imac 27 на m3 🤷‍♂️🙄

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Qnoc

Будьте добры пройдите к стойке со Studio Display и Mac Mini, с вас много тыщь долларов

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Евгений В.

В проекте

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1 комментарий
Denis Bystruev

Возможно, там дефицит дисплеев.

По идее, если iMac 24" на M3 выпустили, 27" должен быть не за горами.

https://www.apple.com/newsroom/2023/10/apple-supercharges-24-inch-imac-with-new-m3-chip/

Apple supercharges 24-inch iMac with new M3 chip
Apple today unveiled the new 24-inch iMac featuring the amazing M3 chip, making the world’s best…
www.apple.com
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Ильяс Бадретдинов

Больше года пользуюсь в качестве единственной рабочей машинки MacBook Air на M2 512гб. Удобно, всегда с собой, на рабочем стационарном месте одно подключение хаба через TYPE-С, и вот уже у тебя и клавиатура полноценная и монитор внешний. Автономности и производительности всегда за глаза. С графическими редакторами я не работаю, оценить не могу. И в целом на мак уже с 2008г. Что удивительно, вся техника цела, роздана родственникам, все с удовольствием пользуются. Единственный который не выжил - это моноблок 2017 года. Дважды погорел шлейф дисплея, меняется он только вместе с ним. Второй раз уже ремонтировать не стали. И что удобно, при необходимости эту технику можно продать за адекватные деньги

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quaitiz

продолжайте наблюдение, жду отчёт через год

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Skynet

Согласен. Я только юзаю графические редакторы и даже рендерю видео на air m2 8Гб. Для последнего (если речь не о роликах на десятки ГБ), он тоже вполне подходит – греется, но прекрасно работает. Если докупить подставку с вентиляцией в районе чипа, то есть даже задел для ускорения, тесты в сети есть – повышается эффективность чипа.

И всё работает гораздо быстрее моего огромного пк с core i5. Прогресс потрясающий, конечно.

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Giri Haji

«Автономности и производительности всегда за глаза»

Так по автономности ничего рядом и нет, а в производительность на Мх могут только дизы и разрабы упереться.

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Dmitry Porkhaev

Позновато опомлились, уже как 5 часов назад представили🙃

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Own glow

Как раз наоборот. Я проснулся - получил пуш с новостью - ознакомился.

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6 комментариев
Евгений В.

И ты уже наверно даже купил?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Эмэйзинг или не совсем? Жду экспертов и сектантов.

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Хозяин местных лахтаботов

Я сектант. Мне нравится. Покупать не планирую

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6 комментариев
user_90123129312

Вероятно эмэйзинг для тех, у кого нет M1 или M2.

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vm

Анбиливебл. Эплу удалось сделать 3нм процессоры. Хомячки съедят.

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Дмитрий

Ахахахах, 8гб за 160к, ахахахахаха

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Евгений Оськин

Тебя так легко рассмешить

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Элик Сергеев

Какие же они жмоты. Сделали бы 16гб минималку и сразу бы увеличился спрос среди разработчиков. 8гб - это реально мало.

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drapeg
Сделали бы 16гб минималку и сразу бы увеличился спрос среди разработчиков. 8гб - это реально мало.

Что мешает выбрать не минимальную конфигурацию? И при чём здесь разработчики, которые и так берут их охотно?

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27 комментариев
Giri Haji

А вы просто считайте, что база для разработчика - 16 Гб, а моделей с 8Гб не существует. И все встанет на свои места.

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1 комментарий
Владис

Не знаю что опять недовольны...
Черный цвет бомба, 3метровый проц бомба, дольше автономная работа, обновленная ОС — эмейзинг.
Потом добавят дайнамик остров как на айфоне, белый цвет и будет вообще эмейзинг ))

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Unknown Soldier

M3… Поперхнулся пылью. У меня до сих пор рабочая лошадка, точнее единственная - Air 2010. В следующем году пойдём паспорт получать…

С каждым выходом новой модели думаю о грейде, но уже какое-то маниакальное желание посмотреть на сколько хватит старичка.

Года два назад поменял акб. А в остальном удовлетворительно. Я правда тот ещё любитель не закрывать вкладки, поэтому были моменты, когда под нагрузкой прям грелся. Специально купил тесто замороженное, которое юзал, как систему доп охлаждения. Запатентовать не успел(

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Виталий Подольский

Вы очень терпеливый человек!

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1 комментарий
Giri Haji

Ну вот конкретно он очень шумный на максимальных оборотах, а на них он выходит почти при любой нагрузке в современном софте, наверное.

Помню, что купил после такого же MBP 15'' и он казался супертихим.

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2 комментария
Dima Tsurkan

А раньше тоже раз в год маки обновляли? Мне казалось, что намного реже. Какой-то неадекват.

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Gre Li

Иногда обновляли по-тихому, технически, без презентации.

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Dengi

Ты типа недоволен? Жуть, ужас, — обновления раз в год! До чего докатились!

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2 комментария
Vlad Grud

Когда увлекался ставками на бирже, в открытом доступе, до войны, нужен был. Теперь не нужен. Почему?
К сожалению, в России дебилов больше чем спекулянтов.

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дед Мазай и фантастич. твари

К счастью, не-дебилов в России больше, чем дебилов.

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1 комментарий
дед Мазай и фантастич. твари

Apple, верни скевоморфизм! VC, верни дизлайки.

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vm

Стоит брать или подождать следующего года, когда выйдет еще мощнее и производительней?

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John Doe

ждите следующего. а потом за ним. а потом еще.
они все, внезапно, устареют со временем

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drapeg

Смотря с чего апгрейд.

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5 комментариев
Евгений Трофимов

А где эйр на м3?

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drapeg

Их недавно обновляли. Теперь, наверное, к весне будет следующее обновление.

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Энтони Лавджой

Что-то надоела вся эта хуйня каждый год

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Светлана Завацкая

По-моему m1 был и остаётся лучшим, по крайней мере многие об этом говорят!

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Таир Бакиев

Мда, после прорыва с макбуками на М1 яблоко пришло к унылой эволюции и ростом по 14% в год, жаль.

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Venom

А на м2 снизят стоимость? 🧐

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Porki

В долларах или рублях ?

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5 комментариев
drapeg

MacBook Pro с M2 нет в актуальной линейке, только с M3.

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Cargo

Круто наверно, но какая разница между прошлым поколением М2? 🤔

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Giri Haji

Посмотрите оригинальную презентацию или на других ресурсах - там есть сравнение M1 / M2 / M3. Просто здесь ТС решил не вдаваться в детали - надо было первым успеть же :)

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Alexander

Пушка!☺️👍🏼
А то, что 8ГБ в базе, это не беда, она же интегрированная)) для 1299 красота!

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Константин Приветов

Это не беда, это эмэйзинг.

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James Bomond

Раньше интел апгрейдил раз в год, теперь эппл начал))

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drapeg

Ну так намечается новая гонка/противостояние на рынке ARM-процессоров для компьютеров – Apple vs Qualcomm. Недавно Qualcomm представили Snapdragon X Elite.

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3 комментария
ELIFAS LEVi

представить можно что угодно, мечты они такие, готовый продукт нужен, но точно не мне

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Георгий Дронов

Что-что, но дизайн у них бомба, всегда нравились макбуки

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Чех в чешках

До сих пор трясет от всего двух портов на M2 Pro 13, один из которых причем под зарядку уходит. Просто пиздец. И не расширить никак "юэс-би концентратором".

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Giri Haji

Как бывший обладатель MB 12'' смотрю на это с недоумением - в два раза же больше портов :)

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Юрий Пепперони

Хорошо продал MacBook Pro m2 16;)))

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Марат Ганиев

Пиратский софт на макбуки с процессорами М можно устанавливать?

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Gre Li

Можно как обычно. Хотя не рекомендуется. Есть шанс нарваться на троян или вредонос.

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Рома Кунашко

Пришло время обновиться

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306 комментариев
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