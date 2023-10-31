Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M3, M3 Pro и M3 Max Статьи редакции
Компания провела презентацию Scary Fast в ночь с 30 на 31 октября 2023 года.
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M3, M3 Pro и M3 Max
- Процессоры M3 — первые чипы для персональных компьютеров созданные по технологии 3 нанометра, заявляет Apple. Производительность M3 до 35% выше, чем у M1, производительность 10-ядерного графического процессора выше до 65%. Поддержка до 24 ГБ объединённой памяти.
- Производительность графики M3 Pro до 40% выше M1 Pro, производительность CPU выше до 30%. Объём памяти — до 36 ГБ. 40-ядерный графический чип M3 Max до 50% быстрее, чем M1 Max. Производительность до 80% выше, поддержка до 128 ГБ объединённой памяти.
MacBook Pro
- Дисплей всех ноутбуков — Liquid Retina XDR с яркостью 1000 нит, рассказала Apple. Устройства оснащены камерой с разрешением 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами.
- 14-дюймовый MacBook Pro на M3 повторяет дизайн предыдущих моделей, отмечает The Verge. Ноутбук доступен в цветах «космический серый» и «серебряный». До 22 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.
- Стоимость MacBook Pro M3 — от $1599 (149 тысяч рублей по курсу ЦБ на 31 октября). 14-дюймовый MacBook Pro M3 Pro стоит от $1999 (186 тысяч рублей), 16-дюймовый — от $2499 (233 тысячи рублей). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 7 ноября 2023 года. Модели с M3 Max в продаже «позже в ноябре» по цене от $3199 (298 тысяч рублей).
Первым на vc.ru о новинках рассказал Невероятный блондин.
зачем сравнивать с m1? можно тогда и последние айфоны с 2g сравнивать
Потому что по сравнению с М2 не такой большой прогресс, а в некоторых цифрах вообще даже регресс. В базовом М3 про по сравнению с М2 Про графических ядер на два меньше, обычных ядер почему-то 6+6 мощных+энергоэффективных против 8+4 (это уже в "нормальных версиях", в базовых по 10 ядер и что-то быстро не нахожу разбивку по типу ядер, сколько каких), пропускная способность памяти почему-то урезана с 200 до 150 Гбит/с... Вряд ли процы хуже конечно же, но местами неочевидные решения.
Например, большинство корпоративной техники, которую сейчас выдают айтишникам, на чипах m1/m1 pro.
А относительно MacBook на Intel прирост мощности в 11 раз! ))
Потому что лохов купивших м2 меньше, чем купивших м1 и презентация м2 их не убедила, теперь новый заход на то чтобы впарить м3 на контрасте. Типа "ну вот теперь посмотри какая разница! Купи!"
Потому что у большинства M1 и это всем понятная точка отсчета. Да, у большинства, так как буки точно все поскидывали на Intel.
хотя зря я эту идею подкинул, мне кажется..
Ну чё, кому прошку с 8 гб оперативки за $1600, то есть тысяч 200 у перекупов?
(Я сам сижу на эйре с 8гб и в целом хватает конечно, но такой объем в прошке сейчас это практически нулевой задел на будущее)
мда 8гб 2023 год :(( в телефонах больше..
Чисто для нищебродных инстаняшек. чтобы в кафе понтаваться яблочком?
Проблема 8гб не в памяти а в том, что ними в комплекте идут ущербные медленные SSD на сраных 256 гб это даже не смешно уже давно...
А просят 200$ еще за столькоже и еще и впаяли их в мать специально ,что бы никто не смог докупить пару терабайтников и всунуть за 100$
У меня порошка с 8 гб. 2012 года. Норм работает, переходить пока не собираюсь. Держу всех в курсе.
а память ещё и общая с видеоядрами. Реально затычка вместо ноутбука какая-то. При такой конфигурации надо минимум 16
За 1600 не прошка. Просто м3. А прошка от 2к начинается
О заделе на какое будущее ты говоришь? Чтобы внуком хватило? Или чтобы потомки откопали ноут и нормально КС запустили?
Объясните почему 8? Вроде же в статье написано до 36?
Где бл**ь imac 27 на m3 🤷♂️🙄
Будьте добры пройдите к стойке со Studio Display и Mac Mini, с вас много тыщь долларов
В проекте
Возможно, там дефицит дисплеев.
По идее, если iMac 24" на M3 выпустили, 27" должен быть не за горами.
https://www.apple.com/newsroom/2023/10/apple-supercharges-24-inch-imac-with-new-m3-chip/
Больше года пользуюсь в качестве единственной рабочей машинки MacBook Air на M2 512гб. Удобно, всегда с собой, на рабочем стационарном месте одно подключение хаба через TYPE-С, и вот уже у тебя и клавиатура полноценная и монитор внешний. Автономности и производительности всегда за глаза. С графическими редакторами я не работаю, оценить не могу. И в целом на мак уже с 2008г. Что удивительно, вся техника цела, роздана родственникам, все с удовольствием пользуются. Единственный который не выжил - это моноблок 2017 года. Дважды погорел шлейф дисплея, меняется он только вместе с ним. Второй раз уже ремонтировать не стали. И что удобно, при необходимости эту технику можно продать за адекватные деньги
продолжайте наблюдение, жду отчёт через год
Согласен. Я только юзаю графические редакторы и даже рендерю видео на air m2 8Гб. Для последнего (если речь не о роликах на десятки ГБ), он тоже вполне подходит – греется, но прекрасно работает. Если докупить подставку с вентиляцией в районе чипа, то есть даже задел для ускорения, тесты в сети есть – повышается эффективность чипа.
И всё работает гораздо быстрее моего огромного пк с core i5. Прогресс потрясающий, конечно.
«Автономности и производительности всегда за глаза»
Так по автономности ничего рядом и нет, а в производительность на Мх могут только дизы и разрабы упереться.
Позновато опомлились, уже как 5 часов назад представили🙃
Как раз наоборот. Я проснулся - получил пуш с новостью - ознакомился.
И ты уже наверно даже купил?
Эмэйзинг или не совсем? Жду экспертов и сектантов.
Я сектант. Мне нравится. Покупать не планирую
Вероятно эмэйзинг для тех, у кого нет M1 или M2.
Анбиливебл. Эплу удалось сделать 3нм процессоры. Хомячки съедят.
Ахахахах, 8гб за 160к, ахахахахаха
Тебя так легко рассмешить
Какие же они жмоты. Сделали бы 16гб минималку и сразу бы увеличился спрос среди разработчиков. 8гб - это реально мало.
Что мешает выбрать не минимальную конфигурацию? И при чём здесь разработчики, которые и так берут их охотно?
А вы просто считайте, что база для разработчика - 16 Гб, а моделей с 8Гб не существует. И все встанет на свои места.
Не знаю что опять недовольны...
Черный цвет бомба, 3метровый проц бомба, дольше автономная работа, обновленная ОС — эмейзинг.
Потом добавят дайнамик остров как на айфоне, белый цвет и будет вообще эмейзинг ))
M3… Поперхнулся пылью. У меня до сих пор рабочая лошадка, точнее единственная - Air 2010. В следующем году пойдём паспорт получать…
С каждым выходом новой модели думаю о грейде, но уже какое-то маниакальное желание посмотреть на сколько хватит старичка.
Года два назад поменял акб. А в остальном удовлетворительно. Я правда тот ещё любитель не закрывать вкладки, поэтому были моменты, когда под нагрузкой прям грелся. Специально купил тесто замороженное, которое юзал, как систему доп охлаждения. Запатентовать не успел(
Вы очень терпеливый человек!
Ну вот конкретно он очень шумный на максимальных оборотах, а на них он выходит почти при любой нагрузке в современном софте, наверное.
Помню, что купил после такого же MBP 15'' и он казался супертихим.
А раньше тоже раз в год маки обновляли? Мне казалось, что намного реже. Какой-то неадекват.
Иногда обновляли по-тихому, технически, без презентации.
Ты типа недоволен? Жуть, ужас, — обновления раз в год! До чего докатились!
Когда увлекался ставками на бирже, в открытом доступе, до войны, нужен был. Теперь не нужен. Почему?
К сожалению, в России дебилов больше чем спекулянтов.
К счастью, не-дебилов в России больше, чем дебилов.
Apple, верни скевоморфизм! VC, верни дизлайки.
Стоит брать или подождать следующего года, когда выйдет еще мощнее и производительней?
ждите следующего. а потом за ним. а потом еще.
они все, внезапно, устареют со временем
Смотря с чего апгрейд.
А где эйр на м3?
Их недавно обновляли. Теперь, наверное, к весне будет следующее обновление.
Что-то надоела вся эта хуйня каждый год
По-моему m1 был и остаётся лучшим, по крайней мере многие об этом говорят!
Мда, после прорыва с макбуками на М1 яблоко пришло к унылой эволюции и ростом по 14% в год, жаль.
А на м2 снизят стоимость? 🧐
В долларах или рублях ?
MacBook Pro с M2 нет в актуальной линейке, только с M3.
Круто наверно, но какая разница между прошлым поколением М2? 🤔
Посмотрите оригинальную презентацию или на других ресурсах - там есть сравнение M1 / M2 / M3. Просто здесь ТС решил не вдаваться в детали - надо было первым успеть же :)
Пушка!☺️👍🏼
А то, что 8ГБ в базе, это не беда, она же интегрированная)) для 1299 красота!
Это не беда, это эмэйзинг.
Раньше интел апгрейдил раз в год, теперь эппл начал))
Ну так намечается новая гонка/противостояние на рынке ARM-процессоров для компьютеров – Apple vs Qualcomm. Недавно Qualcomm представили Snapdragon X Elite.
представить можно что угодно, мечты они такие, готовый продукт нужен, но точно не мне
Что-что, но дизайн у них бомба, всегда нравились макбуки
До сих пор трясет от всего двух портов на M2 Pro 13, один из которых причем под зарядку уходит. Просто пиздец. И не расширить никак "юэс-би концентратором".
Как бывший обладатель MB 12'' смотрю на это с недоумением - в два раза же больше портов :)
Хорошо продал MacBook Pro m2 16;)))
Пиратский софт на макбуки с процессорами М можно устанавливать?
Можно как обычно. Хотя не рекомендуется. Есть шанс нарваться на троян или вредонос.
Пришло время обновиться