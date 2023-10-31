Техника
Таня Боброва

Apple показала 24-дюймовый iMac на процессоре М3 Статьи редакции

Стоит от $1299.

Скриншот из презентации Apple
  • На презентации Scary Fast, кроме MacBook Pro на базе новых процессоров M3, компания также представила обновленные 24-дюймовые iMac на M3.
  • Устройства представлены в семи цветах (зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом) и поставляются с клавиатурой (Magic Keyboard с или без Touch ID) и мышью соответствующего цвета.
  • iMac оснащён дисплеем Retina 4.5K с яркостью 500 нит, камерой FaceTime HD 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами «студийного качества».
  • iMac поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В некоторых моделях есть поддержка стандарта Gigabit Ethernet.
  • Восьмиядерный процессор M3 может иметь до 10 графических ядер, а также поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Apple заявляет, что обновлённый iMac до двух раз быстрее, чем iMac с M1.
  • Цены на iMac — от $1299 (121,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 31 октября 2023 года). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 7 ноября 2023 года.

#новость #apple #imac

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190 комментариев
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 Anton

Зачем люди всё еще покупают аймаки? Почему нельзя взять хороший монитор и к нему тот же макбук или мак студио?
Еще и 24 дюйма…

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Kirill Sushilnikov

Я тоже считаю, что практичнее взять макстудио/макмини + монитор, но когда приходишь в офис какой-нибудь компании и видишь у них аймаки, то это по-прежнему выглядит круто и как-то подкупает))

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Dee

Аймак это де-факто стандарт на столе администратора фитнес центра или стоматологии

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4 комментария
Gre Li

Вот как раз на этапе монитора вопрос: где вы найдёте такой монитор с ретиной и расширенной цветопередачей? По цене хотя бы меньше 1000 $? Очень интересно, так как настоящую ретину, а не какие-нибудь жалкие 4к на 27″ ещё поди найди. А с расширенной цветопередачей вообще дикие деньги стоит.

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5 комментариев
Oleg Shirochenkov

Меньше места на столе занимает, если не нужна переносимость.

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10 комментариев
Кабаре-дуэт Академия

Покажи пример монитора, который по качеству будет как у аймака. Он стоить будет как весь аймак. И нахуя собственно плодить сущности дополнительные, если можно обойтись одним моноблоком?

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2 комментария
Матвей Горняков

Пример "Хорошего монитора" в студию

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Дмитрий Зима

Потому что не только в железе дело

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Aina Timo / wdroid.net

Понты в плохом смысле, а также (реже) понты в хорошем смысле.

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Никита Трифонов

Согласный, недавно, после юзания 32 монитора, понял, что хочу мак-студио и пару 32-шек

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Арсен Аникян

Ну потому что некоторым важен еще и понт, а хороший понт дороже денег

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Костя Маслов

Выглядит красиво, стильно, пафосно

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Alex

24 это для домашнего пользования, 27" на тот момент для работы идеальное сочетание железа и качества экрана, просто их очень давно не обновляли.

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1 комментарий
DosRaven

Потому что для компаний проще 1 устройство, собственно моноблок. Ну и на месте это эстетичнее и удобнее.В студиях это вообще Must Have, ибо схожие мониторы сами по себе стоят почти как этот iMac.
Я только за диагональ «возмущен», точнее так - должен быть 24, но и 27 модель бы уже выпустили! (мечта 32)

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Л.О. Курновский (IT-миллионер)

8GB? Может быть это опечатка? В версии за $1700 не может быть 8GB. Это ведь опечатка, да?

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Евгений Оськин

Да, это опечатка. 1700GB за $8, не иначе.

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Forden

24 дюйма это смешно, сейчас минималка 27 для настольного компьютера

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Гора Жора

На вкус и цвет, мне кажется. Мне 24 самое то, больше не нужно

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Максим Моисеев

32 уже минималка:) Не знаю как можно с меньшим монитором обходиться, после того как в прошлом году перешел с 27 на 32. Уже даже 34 хочется)))

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Vlad

Уродство Эпл во всей красе - всего 8Гб RAM в базовой комплектации!! Это ж даже в браузере больше 10 вкладок не открыть - будет тормозить! И железо дает довести размер памяти до 24Гб - это ж курям на смех! Через пару лет это будет как сейчас 8гб.

Если бы эти компы выпустил Яндекс - его бы с гуаном смешали и тут на vc и во всем мире.

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Марк Кац

это на винде 8 гб ничтожно мало
а на маках с этим проблем нет

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28 комментариев
DosRaven

Ну у меня на 8ram на M1: 10-15 программ: Safari (5-10 вкладок), телега/slack, notion/miro и по мелочам), среди которых есть либо illustrator + sketch, либо blender и по мелочам.

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Сергей М

С 8 гигов оперативки на нем только браузер открыть и еще пару нетяжелых программ.

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drapeg

Сразу видно человека, не знакомого с Mac OS и Apple Silicon

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12 комментариев
Слегка Придурковатый

Не нужон.

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Марк Кац

продолжайте вводить в курс дел, а я пойду деньжат отложу

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Вадим Д.

А чего одно новостью-то не сделать: Apple представила всё на М3. Памяти он, однако, маловато держит всё равно.

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Tony Carson

Больше трафика

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Arc

Лучше верните Макдональдс!

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Роман

Лет через 10 минимум

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7 комментариев
Игорь Киселёв

чем вкусОчка не устраивает? все тоже самое что и в макдаке

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DosRaven

А он уходил? Название сменил только.

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MisterS

У меня iMac как домашний компьютер, некоторая офисная работа, фотографии, семейные фильмы смонтировать. Изначально хотел MacMini и монитор, но не смог найти монитор с такой же потрясающей цветопередачей, как у Apple. В итоге купил iMac, еще на intel и радуюсь уже более трех лет. Порой в моменты некоторой грусти и желания ничего не делать, могу его просто включить и залипнуть на яркой насыщенной картинке.

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Олег Бринц

Есть Huawei MateView 28.2 не Studio Display но цена/качество на высоте. По поводу процессора Intel есть как плюсы (можно поставить Windows), как и минусы он намного хуже работает в сравнении с аналогами на Arm. У iMac на сегодня два неоспоримых плюса: 1. Матрица, 2. Компактность. Во всем остальном далек от лидерства от тех же Windows машин в своем ценовом сегменте.

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3 комментария
Сестра Таланта

Показала из-под полы: псс, мальчик, не хочешь немного яблочка? И сразу спрятала

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Олег Бринц

Кроме 14-ти дюймовой прошки ничего не впечатлило на этой презентации. Сам использую каждый день MacBook Air на M1 и доволен как слон. Задумываюсь только о покупке Mac Studio + Studio Display, но пока что цены на норм конфигурации заоблачные.

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Филипыч

А в чем был смысл называть свою презентацию "Scary Fast"?

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drapeg

Если бы вы её смотрели, то поняли бы, что её тематика связана с сегодняшним Хэллоуином.

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Дмитрий Зима

у меня только один вопрос: где 27 или 32 дюйма? Аппл? Где?

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Gre Li

Через полгода может выпустят.

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187 комментариев
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