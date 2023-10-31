Apple показала 24-дюймовый iMac на процессоре М3 Статьи редакции
Стоит от $1299.
- На презентации Scary Fast, кроме MacBook Pro на базе новых процессоров M3, компания также представила обновленные 24-дюймовые iMac на M3.
- Устройства представлены в семи цветах (зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом) и поставляются с клавиатурой (Magic Keyboard с или без Touch ID) и мышью соответствующего цвета.
- iMac оснащён дисплеем Retina 4.5K с яркостью 500 нит, камерой FaceTime HD 1080p, шестью динамиками с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos, тремя микрофонами «студийного качества».
- iMac поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В некоторых моделях есть поддержка стандарта Gigabit Ethernet.
- Восьмиядерный процессор M3 может иметь до 10 графических ядер, а также поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Apple заявляет, что обновлённый iMac до двух раз быстрее, чем iMac с M1.
- Цены на iMac — от $1299 (121,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 31 октября 2023 года). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 7 ноября 2023 года.
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Зачем люди всё еще покупают аймаки? Почему нельзя взять хороший монитор и к нему тот же макбук или мак студио?
Еще и 24 дюйма…
Я тоже считаю, что практичнее взять макстудио/макмини + монитор, но когда приходишь в офис какой-нибудь компании и видишь у них аймаки, то это по-прежнему выглядит круто и как-то подкупает))
Аймак это де-факто стандарт на столе администратора фитнес центра или стоматологии
Вот как раз на этапе монитора вопрос: где вы найдёте такой монитор с ретиной и расширенной цветопередачей? По цене хотя бы меньше 1000 $? Очень интересно, так как настоящую ретину, а не какие-нибудь жалкие 4к на 27″ ещё поди найди. А с расширенной цветопередачей вообще дикие деньги стоит.
Меньше места на столе занимает, если не нужна переносимость.
Покажи пример монитора, который по качеству будет как у аймака. Он стоить будет как весь аймак. И нахуя собственно плодить сущности дополнительные, если можно обойтись одним моноблоком?
Пример "Хорошего монитора" в студию
Потому что не только в железе дело
Понты в плохом смысле, а также (реже) понты в хорошем смысле.
Согласный, недавно, после юзания 32 монитора, понял, что хочу мак-студио и пару 32-шек
Ну потому что некоторым важен еще и понт, а хороший понт дороже денег
Выглядит красиво, стильно, пафосно
24 это для домашнего пользования, 27" на тот момент для работы идеальное сочетание железа и качества экрана, просто их очень давно не обновляли.
Потому что для компаний проще 1 устройство, собственно моноблок. Ну и на месте это эстетичнее и удобнее.В студиях это вообще Must Have, ибо схожие мониторы сами по себе стоят почти как этот iMac.
Я только за диагональ «возмущен», точнее так - должен быть 24, но и 27 модель бы уже выпустили! (мечта 32)
8GB? Может быть это опечатка? В версии за $1700 не может быть 8GB. Это ведь опечатка, да?
Да, это опечатка. 1700GB за $8, не иначе.
24 дюйма это смешно, сейчас минималка 27 для настольного компьютера
На вкус и цвет, мне кажется. Мне 24 самое то, больше не нужно
32 уже минималка:) Не знаю как можно с меньшим монитором обходиться, после того как в прошлом году перешел с 27 на 32. Уже даже 34 хочется)))
Уродство Эпл во всей красе - всего 8Гб RAM в базовой комплектации!! Это ж даже в браузере больше 10 вкладок не открыть - будет тормозить! И железо дает довести размер памяти до 24Гб - это ж курям на смех! Через пару лет это будет как сейчас 8гб.
Если бы эти компы выпустил Яндекс - его бы с гуаном смешали и тут на vc и во всем мире.
это на винде 8 гб ничтожно мало
а на маках с этим проблем нет
Ну у меня на 8ram на M1: 10-15 программ: Safari (5-10 вкладок), телега/slack, notion/miro и по мелочам), среди которых есть либо illustrator + sketch, либо blender и по мелочам.
С 8 гигов оперативки на нем только браузер открыть и еще пару нетяжелых программ.
Сразу видно человека, не знакомого с Mac OS и Apple Silicon
Не нужон.
продолжайте вводить в курс дел, а я пойду деньжат отложу
А чего одно новостью-то не сделать: Apple представила всё на М3. Памяти он, однако, маловато держит всё равно.
Больше трафика
Лучше верните Макдональдс!
Лет через 10 минимум
чем вкусОчка не устраивает? все тоже самое что и в макдаке
А он уходил? Название сменил только.
У меня iMac как домашний компьютер, некоторая офисная работа, фотографии, семейные фильмы смонтировать. Изначально хотел MacMini и монитор, но не смог найти монитор с такой же потрясающей цветопередачей, как у Apple. В итоге купил iMac, еще на intel и радуюсь уже более трех лет. Порой в моменты некоторой грусти и желания ничего не делать, могу его просто включить и залипнуть на яркой насыщенной картинке.
Есть Huawei MateView 28.2 не Studio Display но цена/качество на высоте. По поводу процессора Intel есть как плюсы (можно поставить Windows), как и минусы он намного хуже работает в сравнении с аналогами на Arm. У iMac на сегодня два неоспоримых плюса: 1. Матрица, 2. Компактность. Во всем остальном далек от лидерства от тех же Windows машин в своем ценовом сегменте.
Показала из-под полы: псс, мальчик, не хочешь немного яблочка? И сразу спрятала
Кроме 14-ти дюймовой прошки ничего не впечатлило на этой презентации. Сам использую каждый день MacBook Air на M1 и доволен как слон. Задумываюсь только о покупке Mac Studio + Studio Display, но пока что цены на норм конфигурации заоблачные.
А в чем был смысл называть свою презентацию "Scary Fast"?
Если бы вы её смотрели, то поняли бы, что её тематика связана с сегодняшним Хэллоуином.
у меня только один вопрос: где 27 или 32 дюйма? Аппл? Где?
Через полгода может выпустят.