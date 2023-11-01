Разработчики российского смартфона «Р-Фон» анонсировали официальную презентацию устройства 14 декабря 2023 года Статьи редакции
Сборку начали в сентябре в Саранске.
- Презентация «Р-Фона» с ОС Rosa Mobile запланирована на 14 декабря 2023 года в 10:30 мск. Пользователи смогут посмотреть её на сайтах НТЦ «ИТ Роса» и «Рутека».
- Саранский завод «Рутек» начал сборку «Р-Фона» в сентябре 2023 года. Диагональ дисплея — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ, основная камера 50 Мп, заявленная ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч, писал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Rosa Mobile создана на базе Linux.
- В октябре «Р-Фон» попал в реестр отечественного оборудования, устройство набрало 112 баллов. Они начисляются за выполнение требований импортозамещения. Для сравнения, рейтинг другого смартфона из реестра, F+ tech R570E, составляет 132 балла.
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Приложение с образцами всех доносов в которые нужно просто вписать ФИО соседа.
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Каждый час через динамики воспроизводится пятиминутка ненависти про загнивающий запад.
Не тонет.
Жирно накинул, заставил улыбнуться)
Вы не поверите, но на фото Саранск. Век воли не видать!
Саранск-Франциско?)
Да вот же цех
Про него джей зи и алиша киз песню даже написали
родина Тимофея Кукшина, CEO Р-Фон
Продаю место в очереди в саранский R-Store. В личку.
Только бузкоин. Битки и доллары не предлагать.
Охотно верю))
Блин, я даже специально погуглил фото панорам Саранска:
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Чёрт подери, что у нас за беда с названием брендов…?
Вы не так читаете. Это латиницей написано ПОКА. ПОКА такая жопа - вот вам телефон.
Все эти поделки будут брать исключительно госкомпании по принуждению, для них брендинг подходящий.
Это потому что я уехал)
Надо было назваться : Русский Телефон ?
Толи дело называть телефон «я телефон»
То ли дело Уткауткаиди, ТыТруба
Ваши предложения?
Это уже баян. Мы просто не обращаем внимание на яблоко или плащ, голову и плечи или мало, с которого я пишу этот комментарий.
Классика:
В названии обязательно должно быть Р, Рус или Рос.
Мы ненавидим англицизмы, поэтому у нас не Phone, а ФОН!
Странно, что назвали не "Сарматфон" или "Енисейфон"
Ну это уже мания за уши притягивать
Телефон слово русское
С корнями в латинском/греческом я уверен
Если что эпол тоже сокращает CellPhone до Phone + i(с намеком на интернет или интеллект)
Ну а Рос/Рус - ну всем ясно же что надо получить нужное количество балов чтоб попасть в реестр госзакупок ) сам производитель не верит, что его телефон уйдет дальше госзакупок (в отличии от yotaphone, который провалился по другим причинам)
Шильдики готовы?! Ура! Русофонам быть! Прорыв с подскоком.
"глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков"
- Вау, круто! Не перестаю поражаться организациям, которые у нас есть, а вступить как то можно?
Ачивку дают за аптайм 100500 часов
к сожалению, есть ответ
https://appsim.ru/vstupit/
Членами АППСИМ могут стать владельцы (или их представители) пабликов, групп, каналов, число подписчиков которых более 100 тыс человек.
Ну и что? Вот я глава Ассоциации профессиональных пользователей vc ru
А что в Сранске есть производство смартфонов?
Шильдик наклеить в России считается тоже производство
После того как пару мажоров на айфоны обули
Надо Мурада отправить на разведку - он там рядом
я что-то путаю может, а не они ли в ноябре уже в продажу собирались?
хотя какая разница. месяцем раньше, месяцем позже его разберут для проверки на отечественность
Да, тут даже пользователь Искра, который топил за все хорошее, обещал купить это изделие и пользоваться) жду отзывы)
Ну, сборку называть производством - это норма для кого?
Какую ещё сборку?
У бангладешского helio камера 108 мп, а до р-фон только 50 мп доехало 😂
Попил...
Из-за холодов мегапиксели сжались в два раза, такое бывает...
На заднем фоне китаец?)
Если только транс ))
Я придумал рекламный джингл для Р-фона
https://youtu.be/9cf1K5jwoWI?si=uaqY2e7ab-BUWXhU
Рыгафон!
А если бы собирали на Кавказе, назвали бы «Р-Дон»
Мне кажется он устарел ещё не выйдя в свет...
Да и с таким ценником, сомневаюсь, что их ждут успешные продажи...
а какая у него цена? В статье вроде нет ее
Отчего же, если закупать для всех министерств, областных администраций и мэрий, то очень даже успешные продажи ждут. Там ценник любой можно рисовать для госзакупок
Обязаны будут только его и закупать. Хоть по миллиону за штуку ставь.
Всё. Хана ойфонам
https://www.ixbt.com/news/2023/10/02/rossijskij-rfon-okazalsja-pochti-polnoj-kopiej-bangladeshskogo-smartfona-symphony.html
Бангладеш начал технологии красть
выглядит как-то первобытно
В рекламе им будет бриться Валуев
Г-фон. Потому что первой буквой нельзя ставить букву которая есть в не православной латинице.
УГ-фон
"Саранский завод «Рутек» начал сборку «Р-Фона» в сентябре 2023 года."-так быстро они начали сборку , визуально выглядит не очень доработано
Рфон это ли не "Родитель-1-фон" случаем? Требую проверки от компетентных органов
Очень похож на один китайский смртфон😂😂😂 прям один в один… ха-ха-ха! Только название сменили 😃 тот Helio называется…
Божья...
Андроид приложения компилируются под росамобайл?
маловероятно, что там что-то принципиально отличающееся от AOSP
при плохом раскладе там обновлены все модули шифрования на ГОСТ, при хорошем - наняли дизайнера чтобы сделать красиво, при отличном - наняли ещё и продакта, который видит перспективу за рамками обязательных госконтрактов
Производство, в смысле сборка?🤔
В смысле запайка пришедшей из китая упаковки в термопленку и наклеивание этикетки)) Российское производство, хуль
15рублёвые и заколдованные уже предзаказ оформили? И на презентацию записались я надеюсь?
хейтеры, ставь лайк
"анонсировали официальную презентацию устройства 14 декабря 2023 года"
Презентуют...и...и...и всё...
Жду эмейзинг
Презентуй не презентуй, все равно получишь ху...
Кринж-фон
Буквы Эр нет в алфавите поэтому РэФон
Я родился в поселке Луховка
Надеюсь у них получится что-то стоящее, но я в этом сомневаюсь
если до 5к то брать можно
Продам новый iPhone 15 Pro 256 ГБ, зачем он мне теперь...