Техника
Таня Боброва

Разработчики российского смартфона «Р-Фон» анонсировали официальную презентацию устройства 14 декабря 2023 года Статьи редакции

Сборку начали в сентябре в Саранске.

Источник: Telegram-канал «Р-ФОН Медиа»
  • Презентация «Р-Фона» с ОС Rosa Mobile запланирована на 14 декабря 2023 года в 10:30 мск. Пользователи смогут посмотреть её на сайтах НТЦ «ИТ Роса» и «Рутека».
  • Саранский завод «Рутек» начал сборку «Р-Фона» в сентябре 2023 года. Диагональ дисплея — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная — 128 ГБ, основная камера 50 Мп, заявленная ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч, писал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Rosa Mobile создана на базе Linux.
  • В октябре «Р-Фон» попал в реестр отечественного оборудования, устройство набрало 112 баллов. Они начисляются за выполнение требований импортозамещения. Для сравнения, рейтинг другого смартфона из реестра, F+ tech R570E, составляет 132 балла.
Источник: Telegram-канал «Р-ФОН Медиа»

#новость #рфон

5.9K показов
3.6K открытий
0
166 комментариев
Написать комментарий...
 Not Botox Did

Товарищ майор имеет полный доступ к твоей информации.
Встроенный детектор хохлов.
При получении повестки на госуслуги сам вызывает военкомат и сообщает о твоем текущем местоположении.
Неотключаемая реклама в виде нарезок передач Володи Соловьева ( в девичестве Шапиро).
Приложение с образцами всех доносов в которые нужно просто вписать ФИО соседа.
Предустановленная карта всех наливаек, а так же мест продажи боярышника и стекломоя.
Каждый час через динамики воспроизводится пятиминутка ненависти про загнивающий запад.
Не тонет.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Жирно накинул, заставил улыбнуться)

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно
Производство начали в сентябре в Саранске.

Вы не поверите, но на фото Саранск. Век воли не видать!

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff

Саранск-Франциско?)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Малолайкин

Да вот же цех

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
виктор сикрит

Про него джей зи и алиша киз песню даже написали

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

родина Тимофея Кукшина, CEO Р-Фон

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Продаю место в очереди в саранский R-Store. В личку.
Только бузкоин. Битки и доллары не предлагать.

Ответить
Развернуть ветку
ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Охотно верю))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрий Б.

Блин, я даже специально погуглил фото панорам Саранска:

https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

Ответить
Развернуть ветку
Adam Warlock

Чёрт подери, что у нас за беда с названием брендов…?

Ответить
Развернуть ветку
Малолайкин

Вы не так читаете. Это латиницей написано ПОКА. ПОКА такая жопа - вот вам телефон.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Денис Демидов

Все эти поделки будут брать исключительно госкомпании по принуждению, для них брендинг подходящий.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Zloy Marketolog

Это потому что я уехал)

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Надо было назваться : Русский Телефон ?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Андрей Матросов

Толи дело называть телефон «я телефон»

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

То ли дело Уткауткаиди, ТыТруба

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Flamingo

Ваши предложения?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Фокс Йовович

Это уже баян. Мы просто не обращаем внимание на яблоко или плащ, голову и плечи или мало, с которого я пишу этот комментарий.

Ответить
Развернуть ветку
The Dude

Классика:
В названии обязательно должно быть Р, Рус или Рос.
Мы ненавидим англицизмы, поэтому у нас не Phone, а ФОН!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Гусев

Странно, что назвали не "Сарматфон" или "Енисейфон"

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Ну это уже мания за уши притягивать
Телефон слово русское
С корнями в латинском/греческом я уверен

Если что эпол тоже сокращает CellPhone до Phone + i(с намеком на интернет или интеллект)

Ну а Рос/Рус - ну всем ясно же что надо получить нужное количество балов чтоб попасть в реестр госзакупок ) сам производитель не верит, что его телефон уйдет дальше госзакупок (в отличии от yotaphone, который провалился по другим причинам)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Шильдики готовы?! Ура! Русофонам быть! Прорыв с подскоком.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Цифровые комплексы

"глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков"
- Вау, круто! Не перестаю поражаться организациям, которые у нас есть, а вступить как то можно?

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

Ачивку дают за аптайм 100500 часов

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

к сожалению, есть ответ
https://appsim.ru/vstupit/

Вступить
Вступить
appsim.ru
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vlad

Членами АППСИМ могут стать владельцы (или их представители) пабликов, групп, каналов, число подписчиков которых более 100 тыс человек.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юрий Б.

Ну и что? Вот я глава Ассоциации профессиональных пользователей vc ru

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

А что в Сранске есть производство смартфонов?

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Шильдик наклеить в России считается тоже производство

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

После того как пару мажоров на айфоны обули

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Надо Мурада отправить на разведку - он там рядом

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

я что-то путаю может, а не они ли в ноябре уже в продажу собирались?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

хотя какая разница. месяцем раньше, месяцем позже его разберут для проверки на отечественность

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Да, тут даже пользователь Искра, который топил за все хорошее, обещал купить это изделие и пользоваться) жду отзывы)

Ответить
Развернуть ветку
Eduard Antonchenko

Ну, сборку называть производством - это норма для кого?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Какую ещё сборку?

Ответить
Развернуть ветку
Yury

У бангладешского helio камера 108 мп, а до р-фон только 50 мп доехало 😂

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Попил...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
jonewayne

Из-за холодов мегапиксели сжались в два раза, такое бывает...

Ответить
Развернуть ветку
Стасян

На заднем фоне китаец?)

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Если только транс ))

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Я придумал рекламный джингл для Р-фона

https://youtu.be/9cf1K5jwoWI?si=uaqY2e7ab-BUWXhU

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Рыгафон!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров
Разработчики российского смартфона «Р-Фон» начали сборку в сентябре в Саранске.

А если бы собирали на Кавказе, назвали бы «Р-Дон»

Ответить
Развернуть ветку
Yury

Мне кажется он устарел ещё не выйдя в свет...
Да и с таким ценником, сомневаюсь, что их ждут успешные продажи...

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

а какая у него цена? В статье вроде нет ее

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Kirill Kirillov

Отчего же, если закупать для всех министерств, областных администраций и мэрий, то очень даже успешные продажи ждут. Там ценник любой можно рисовать для госзакупок

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Marias

Обязаны будут только его и закупать. Хоть по миллиону за штуку ставь.

Ответить
Развернуть ветку
VLAD

Всё. Хана ойфонам

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова
Ответить
Развернуть ветку
Kruason

https://www.ixbt.com/news/2023/10/02/rossijskij-rfon-okazalsja-pochti-polnoj-kopiej-bangladeshskogo-smartfona-symphony.html
Бангладеш начал технологии красть

Ответить
Развернуть ветку
Phung

выглядит как-то первобытно

Ответить
Развернуть ветку
Малолайкин

В рекламе им будет бриться Валуев

Ответить
Развернуть ветку
Stas St

Г-фон. Потому что первой буквой нельзя ставить букву которая есть в не православной латинице.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

УГ-фон

Ответить
Развернуть ветку
Илья Добряков

"Саранский завод «Рутек» начал сборку «Р-Фона» в сентябре 2023 года."-так быстро они начали сборку , визуально выглядит не очень доработано

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Рфон это ли не "Родитель-1-фон" случаем? Требую проверки от компетентных органов

Ответить
Развернуть ветку
HattabWTC

Очень похож на один китайский смртфон😂😂😂 прям один в один… ха-ха-ха! Только название сменили 😃 тот Helio называется…

Ответить
Развернуть ветку
Некто

Божья...

Ответить
Развернуть ветку
Kruason

Андроид приложения компилируются под росамобайл?

Ответить
Развернуть ветку
Roman Orlov

маловероятно, что там что-то принципиально отличающееся от AOSP

при плохом раскладе там обновлены все модули шифрования на ГОСТ, при хорошем - наняли дизайнера чтобы сделать красиво, при отличном - наняли ещё и продакта, который видит перспективу за рамками обязательных госконтрактов

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Производство, в смысле сборка?🤔

Ответить
Развернуть ветку
Кринжер

В смысле запайка пришедшей из китая упаковки в термопленку и наклеивание этикетки)) Российское производство, хуль

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

15рублёвые и заколдованные уже предзаказ оформили? И на презентацию записались я надеюсь?

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

хейтеры, ставь лайк

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"анонсировали официальную презентацию устройства 14 декабря 2023 года"
Презентуют...и...и...и всё...

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Жду эмейзинг

Ответить
Развернуть ветку
Digital Engineer

Презентуй не презентуй, все равно получишь ху...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Кринж-фон

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Буквы Эр нет в алфавите поэтому РэФон

Ответить
Развернуть ветку
Мировой Разум

Я родился в поселке Луховка

Ответить
Развернуть ветку
Уважительная причина

Надеюсь у них получится что-то стоящее, но я в этом сомневаюсь

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Анатолиевич

если до 5к то брать можно

Ответить
Развернуть ветку
Тот Самый Сын Маминой Подруги

Продам новый iPhone 15 Pro 256 ГБ, зачем он мне теперь...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
163 комментария
Раскрывать всегда
null