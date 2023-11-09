«Яндекс» показал «Станцию Миди» с детектором активности речи — например, «Алиса» включит свет утром, если услышит голос Статьи редакции
В продаже с 16 ноября 2023 года, цены пока не говорят.
- У «Станция Миди» есть встроенный модуль Zigbee, который позволяет колонке взаимодействовать с другими Zigbee-устройствами напрямую, рассказала компания. Нейронный процессор ускоряет отклик на голосовые команды. Он же позволяет колонке обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя их в облако. Например, «Алиса» сможет включить свет даже без интернета.
- Разработчики добавили в «Миди» детектор активности речи (voice activity detector). С помощью него «Алиса» умеет запускать сценарии «умного» дома, когда слышит речь. Например, пользователь может задать сценарий, чтобы помощник сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос. Включить функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».
В колонке три динамика общей мощностью 24 Вт: два высокочастотных и один низкочастотный, разработанный специально для «Миди» и отвечающий за глубокие басы. Технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.
- «Миди» также оснащена дисплеем, который показывает время и погоду, и круговой LED-подсветкой. Она дополняет прогноз погоды тёплым или холодным свечением. Также показываются реакции «Алисы».
- Продажи «Миди» начнутся 16 ноября 2023 года — в России, Беларуси и Казахстане. Цены компания обещает раскрыть на старте продаж. В России и Беларуси колонка будет доступна в чёрном и изумрудном цветах, а в Казахстане — в чёрном. «Позже» появится устройство в сером цвете.
- В линейке «умных» колонок, согласно сайту «Яндекса», также представлены «Станция» второго поколения, «Станция Макс», «Станция Мини» и «Станция Лайт». В августе 2023 года компания представила «умные» телевизоры со встроенной «Станцией». По собственным данным, «Яндекс» продал почти 8 млн «Станций» с момента старта продаж в конце 2018 года.
11K показов
5.6K открытий
Но есть и минусы:
В английском есть такое новое слово enSHITification — процесс деградации онлайн-платформ и соцсетей. Когда, платформа сначала набирает юзеров и делает всё хорошо, думает о них, на этой стадии лозунг кампании don't be evil. Но потом когда юзеры плотненько привязаны к сервисам компании, начинается переход ко второму этапу — теперь главным становятся интересы инвесторов и начинается процесс доения пользователей и деградации сервиса или enshitification. Вот Яндекс, после того как кое-что случилось, это пример extreme enshitification. Они своё барахло с Маркета уже всюду запихали. Я открываю такси и первым делом вижу крем для бритья.
Это жесть вообще. Покупаешь колонку, платишь подписку и еще должен слушать какую-то рекламу Яндекс Еды. С ума вообще сошли, не иначе
вроде они вчера сказали, что это было экспериментом на ограниченном круге лиц, мол уже отключили эту шляпу
хахаха, занимаешься ты значит сексом под музычку из колонки, а музыка в процессе прерывается и начинает проигрываться реклама таблеток для потенции :D :D :D
Вот кстати, и реакция конторы в своей оф. группе в телеграме. Тему обсосали и закрыли, граждане, нечего лодку раскачивать.
ненавижу этот армяно еврейский яндекс, уже просто тошнит от него
Ля... ну потом введут ЕЩЕ ОДНУ подписку - убрать рекламу в колонках (которые ну конечно же не собирают информацию втихую для "лучшего таргетинга", ага-ага).
И эта еще одна подписка тоже будет делать цены выше для ее пользователей - Яндекс же.
Анонсировать новую колонку сразу после новостей о неотключаемой рекламе.
Гении маркетинга!
да ну, фейк))
Как же Яндекс сами себе нагадили... На следующий день после фейла с рекламой презентуют новую колонку. Это полная потеря связи с реальностью. Эффективные менеджеры работают эффективно
Минус довольно жирный, ничего не скажешь
Это всё молодцы, вот правда, но когда уже, товарищи из Яндекса, вы сделаете возможным переименовывать ассистента?!
Не хочу называть её ни Алисой, ни Яндексом (-: Нужно уникальное имя! У моего робопылесоса даже имя есть! И отчество, восстание не за горами, нужно поддерживать хорошие отношения.
а то ещё перепутают тебя с ящиком для овощей
А для чего?
Если 30 раз в день говорить яндекс, то лояьность к бренду повышается. Инфа 100500
«Товарищ майор»
Да. Вот ассистент Гугла у меня на "Слышь" отзывается.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/wake-up-the-truth-about-alexa/id1587163354
На фоне новости с рекламой - покупка становится... сомнительной. Долго теперь не отмоются.
Отключают через поддержку
Идея для команды Яндекса: нейросеть определяет тон разговора и включает подходящую музыку.
— Дорогой, у меня для тебя плохие новости. (включается напряженная классическая музыка). Я беременна. (музыка плавно переходит в нежно-романтическую) Но отец не ты. (музыка сменяется на режущие ухо повторяющиеся звуки).
Муж бьет жену. (удар сопровождается джекичановсим «Кийя!») Муж стоит над упавшей женой (в колонках раздается звук из мортал комбата: «Fatality»)
То есть она полицию не вызовет
Общаешься на повышенных тонах.
Включается музыка боя из Скайрима.
Я очень расстраиваюсь когда модераторы VC удаляют мои комменты, в которых я называю говно.яндекс говно.яндексом, но тем не менее не назвать эту ущербную контору тем, чем они и являются, а именно днищенской компашкой не могу.
Желаю всё большему количеству людей перестать пользоваться их недосервисами.
Комментарий удален модератором
Почему? У меня есть вопросы к их ценообразованию, уступающим в своем ценовом классе конкурентам (колонки и ТВ-колонки), но назвать их плохими я не могу.
все станции которые слышат откликаются , а это очень бесит . Хотя бы имена разные на каждую колонку повесить
А у кого-то еще их несколько в доме есть?..
А если жену или дочь Алисой зовут, то всё, с ума сойдешь
На мой взгляд лучшее изменение хотя в новости его почему-то нет
Разве раньше такие элементарные вещи колонка от Яндекса не могла делать?
Таня просто не поняла основный смысл этой фичи
2023 год
В новом устройстве нет поддержки WIFI 6, не говоря о 6E и 7.
А зачем? Вот выпуск умной станции с wifi роутером или репитером возможно было бы темой.
С другой стороны, а зачем ему? Видеосигнал не передаёт, стоит на месте, обычно недалеко тот роутера. А на музыку с монозвуком и древних протоколов с головой
А смысл, она же не работает как роутер. Ей вполне хватает.
6E вообще мало чем поддерживается (не говоря о том, что во многих странах 6ГГц не выделены под Wi-Fi), а 7 - сколько терминалов будут этот стандарт поддерживать к концу года? 3%?
https://dtf.ru/life/2250309-yandeks-stanciya-nachala-vosproizvodit-reklamu-dazhe-s-aktivnoy-podpiskoy-plyus
Вангую ценник 9900 руб - отличный подарок родителям
За что ты их так не любишь?
Прихожу домой с друзьями, начинаем болтать, Алиса слышит мой голос и включает музыку на всю громкость, чтобы больше его никто не услышал
Представила эту ситуацию так
Алиса включает гачи ремиксы...
Закричал от страха во сне. Алиса включила музыку ... Проснулся и ...
Обоссался
У меня так с пылесосом было. Дьявол начал просто ездить без повода среди ночи
"сам включал чайник или музыку утром, как только услышит голос" - такая спорная фича. Пора бы Яндексу сменить продакт-менеджера Алисы
А если я разговариваю во сне? Это ж какой перерасход электроэнергии будет в домохозяйстве.
И да, конечно же, этот "детектор" не предназначен для прослушки и можно отключать.
За каждой колонкой сидит майор (у особо важных пациентов - подполковник), который в реальном времени слушает эфир и в конце рабочего дня докладывает куда надо, чем занимался его подопечный.
Да и без этого детектора все колонки всегда и всё слушают. Технически-то обосновано — ловят момент обращения, но мы-то знаем 😏
Хм, зачем покупать тогда станцию, если вы не уверены? Насчёт сири и прочих таких сомнений нет?
Вы это с андроида или айос пишете, и комп у вас наверное не на убунту или линуксе. Но именно прослушивание колонки вас тревожит , ага)))
Предложите еще сделать возможность редактирования перечня "ключевых слов" - триггеров...
У тебя в руках андроид, он слушает похлеще
А AI-майору передает текстограммы переговоров, после слов "триггеров" в эфире/переписке?
По картинкам непонятно это сенсорное управление или жестами как с первой станцией мини? Если жестами, то это капец неудобно, любое движение над колонкой случайное и она поднимает громкость на свое усмотрение а потом и вовсе начинает тупить. В целом работает так себе. Жалею о покупке самой первой станции мини( теперь просто лежит без дела
Жесты отключать можно было
- Пока, я пошел на работу
- Алиса включила утюг
Мини 2 с часами и 150вт колонками от аудиовыхода всё равно лучше
Теперь, при вопле "да выключите, блять, наконец эту долбаную музыку!!!" Алиса включает музыку.
Интересно, ее все так же нельзя использовать как гарнитуру (то есть использовать ее крутой микрофон, помимо динамика) при звонке? Вроде предыдущие модели этого не умеют
Можно, но только если звонить на другую колонку
Станция Мидий
Ну неужели появится колонка с Zigbee, которая при этом не стоит необоснованно дорого…
Давно хочу в дом тыщу датчиков напихать, но при этом не тратить мильён на Станцию 2 или Станцию Макс
Но есть и другие функции:"...детектор активности речи (voice activity detector). С помощью него «Алиса» умеет в постоянном режиме мониторить жилище на наличие звуков пользователя, то есть постоянно вести прослушку и передачу данных на сервера Яндекс, далее это можно использовать для релевантной рекламы, и для множества других ситуаций". Выбор за вами, подойти к градуснику и посмотреть температуру, или орать в комнате "Какая сейчас погода", включить кнопкой нужный канал или орать "Включи мой сериал"
Детектор удобный , ночью храпишь, тебе алиса врубает рекламу ахаха
Тут можно несколько команд выполнять? Например, "Алиса выключи свет и включи кондиционер"? А так на форму колонок вообще пофиг.
Можно в одну команду два действия загнать. Если они +- типовые
«Яндекс» представил «Станцию» с детектором лжи
Вот обращаются люди которые во сне разговаривают
Теперь товарищ майор будет слышать вас намного лучше
Уже написали, что Алиса вызовет полицию если услышит дискредитацию вс рф?
Я с утра ни с кем разговаривать не хочу 😅 Буду без света сидеть
Мало людям рекламы от выключенного телефона, вас еще будет прослушивать колонка, телевизор и утюг, для буратин это называется демократия
Главное, чтобы она не включила свет, когда утром вежливо говоришь котам, мол, чуваки, заткнитесь. Дайте поспать…
она вам будет показывать рекламу в интернете про вискас, кошачьи наполнители и успокоительное
Вот это нововведение! а сейчас она, когда триггерится при упоминании любой Алисы в фильмах, какой детектор использует?
Aux завезти забыли, опять звук из жопы