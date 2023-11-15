Техника
Артур Томилко

Amazon выпустила робота-охранника для патрулирования предприятий за $2349 Статьи редакции

Для полноценного использования нужно купить подписки на дополнительные функции.

Astro for Business
  • Компания представила робота Astro for Business для клиентов из США, пишет The Verge. Он может перемещаться самостоятельно или с помощью дистанционного управления, а также оснащён дисплеем и HD-камерой с ночным видением.
  • Стоимость устройства составляет $2349,99 (около 210 тысяч рублей по курсу на 15 ноября 2023 года). Вместе с ним компания предлагает три вида подписки с дополнительными функциями.
  • Подписка Astro Secure за $60 в месяц позволяет роботу перемещаться автономно или по выбранным пользователем маршрутам и принимать информацию со сработавших в помещении датчиков движения. Услуга Ring Protect Pro за $20 в месяц даёт возможность сохранять записи с устройства в течение 180 дней.
  • Уровень Virtual Security Guard за $99 в месяц позволяет роботу отправлять уведомления об обнаружении посторонних людей, звуков или других подозрительных действиях. Для его использования нужно также иметь подписки Ring Protect Pro и Astro Secure.
  • В 2021 году компания выпустила домашнего робота Astro за $999. Его можно использовать для переноски вещей, видеонаблюдения за домом, воспроизведения музыки и другого.
Astro for Home

#новости #amazon

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1.3K открытий
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54 комментария
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 Васисуалий Лоханкин

Ждем настоящих роботов-охранников.

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Иван Серик

Этот скорее маньяк, чем охранник 🤣

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EyesLaser

Робот-повар, делающий айти хинкал

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Sandr Dryska
2349$

Кто будет охранять робота-охранника?

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Silver Surfer

Дядя Боря с пятого этажа за 15к в месяц, вахтой!

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Иван Серик

Ахахахаха, а дисплей нужен, чтобы подсказать грабителю дорогу?!

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n.shmelev

Через 300 метров поверните налево, во двор

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Вася Пражкин

Можно запустить передачу Соловьева или песню Ольги Бузовой, грабитель в панике сам убежит.

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Виталий

В России только ради работа залезут и спиздят

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n.shmelev

Тут уже вопрос умеет ли робот обороняться
Хотя судя по внешнему виду сможет сделать только комплимент)

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2 комментария
Давидыч

В России таких роботов и не будет. Откуда у предприятий такие деньги на охрану

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1 комментарий
Вадим Д.

Ха, подумаешь! У нас робота-кентавра сделали для работ на Луне.
Там, правда, нюансы есть, но это мелочи!

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Dee

самому не надоело?

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2 комментария
Иван Серик

Какие нюансы? Он успел самоубиться до отправки?!

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1 комментарий
КакЦапля

Я ожидал нечто такое...

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Иван Серик

За такие деньги только такое.

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Future Prophecies

Пока водители амозона справляют нужду в бутылки, мы просто выкинем горы денег и подписку продадим
Ох уж эти тренды

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Пётр Петров

Там где дилетанты видят «выкинутые горы денег», Амазон видит пространство для инноваций и экспериментов.
Это и делает Амазон компанией из топ-10 в мире.

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2 комментария
R - Apartments

Стоимость робота меньше месячной зарплаты охранника.

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Артемий С.

Он же не вечный. Обслуживание, подписка, поломки, детали и тд. Так что не факт

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1 комментарий
Вася Пражкин

С роботом наебали - он не охранник, а наблюдатель. Даже вломить грабителю не сможет.

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Слегка Придурковатый

Слишком дружелюбный. Нужен внешне такой, как робот из "Футурамы" по имени Роберто.

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Жошы хан

Похож га полицию в Валли

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n.shmelev

А почему не 2345 уж
Перфекционист во мне пострадал

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Павел Егоров

теперь работа охранников под вопросом ?

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Denis Bystruev

Нет, это как раз отличный пример, почему роботы нас не заменят.

Там, где раньше был охранник на минимальной зарплате $7,25 в час, будет сидеть охранник-программист за $75 в час, следящий за кучей роботов-охранников.

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Мурад Муртазалиев

Нет. Кто-то же должен охранять этих роботов.

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under construction
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under construction

Фактически компания продает подписку за 1200 долларов в год.

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Пётр Петров

Что на порядок дешевле расходов на самого дешевого охранника-человека.

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2 комментария
Valdis K.

Зачем так жестоко поступать с вымирающим видом?

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Макс Мартин

Алехандро Родригез Бородач

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Тоже хочу

пнул ногой и нет охраника

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Nikita Klimanov

Он вертуху оформить может?

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Sergei Ivanov

Интересно изменили позиционирование продукта. Около полугода назад это был умный помощник для дома, и ни слова о защите пространства.

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Пётр Петров

Я подозреваю что для дома получается слишком дорого… Поэтому хотят b2b

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Zloy Marketolog
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Вадим Клюев

а в чем проблема роботу-пылесосу камеру присобавить и народ по предприятию попугать?

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ИмФам2

А если в течение его работы вырубать сеть или как-то помехи наводить, сможет ли он работать? Если да, можно ли считать это хаком этих сранных подписок? А если не сможет - можно ли будет нагнуть амазон за то, что фирма понесла колосальные потери из-за воровства и еще более колосальные моральные уроны хозяевам этой железки.

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Jojojo

практически нет комментов от gvn-едов о том, что на руси такого никогда не сделают. где неуспешные предприниматели, почему вспышку пропускают?
неудобные темы про лучший наземный и подземный транспорт опустим, про лучшую столицу опустим и про всё остальное тоже неудобно обсуждать, когда мама не любила)

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My Target

В рассии иновационный мясосодержащий робот-охранник стоит 15к рублей в месяц.

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Николай Емцев

Это такой робот охранник как на фото будет курсировать между рядами? Так у него колёсики споткнуться об окурок, а об плевок вообще буксовать будут. Может, целесообразнее, будет дрон с двумя базуками на борту?

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user_90123129312

Охраник Дэвид )

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51 комментарий
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