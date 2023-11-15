Amazon выпустила робота-охранника для патрулирования предприятий за $2349 Статьи редакции
Для полноценного использования нужно купить подписки на дополнительные функции.
- Компания представила робота Astro for Business для клиентов из США, пишет The Verge. Он может перемещаться самостоятельно или с помощью дистанционного управления, а также оснащён дисплеем и HD-камерой с ночным видением.
- Стоимость устройства составляет $2349,99 (около 210 тысяч рублей по курсу на 15 ноября 2023 года). Вместе с ним компания предлагает три вида подписки с дополнительными функциями.
- Подписка Astro Secure за $60 в месяц позволяет роботу перемещаться автономно или по выбранным пользователем маршрутам и принимать информацию со сработавших в помещении датчиков движения. Услуга Ring Protect Pro за $20 в месяц даёт возможность сохранять записи с устройства в течение 180 дней.
- Уровень Virtual Security Guard за $99 в месяц позволяет роботу отправлять уведомления об обнаружении посторонних людей, звуков или других подозрительных действиях. Для его использования нужно также иметь подписки Ring Protect Pro и Astro Secure.
- В 2021 году компания выпустила домашнего робота Astro за $999. Его можно использовать для переноски вещей, видеонаблюдения за домом, воспроизведения музыки и другого.
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Ждем настоящих роботов-охранников.
Этот скорее маньяк, чем охранник 🤣
Робот-повар, делающий айти хинкал
Кто будет охранять робота-охранника?
Дядя Боря с пятого этажа за 15к в месяц, вахтой!
Ахахахаха, а дисплей нужен, чтобы подсказать грабителю дорогу?!
Через 300 метров поверните налево, во двор
Можно запустить передачу Соловьева или песню Ольги Бузовой, грабитель в панике сам убежит.
В России только ради работа залезут и спиздят
Тут уже вопрос умеет ли робот обороняться
Хотя судя по внешнему виду сможет сделать только комплимент)
В России таких роботов и не будет. Откуда у предприятий такие деньги на охрану
Ха, подумаешь! У нас робота-кентавра сделали для работ на Луне.
Там, правда, нюансы есть, но это мелочи!
самому не надоело?
Какие нюансы? Он успел самоубиться до отправки?!
Я ожидал нечто такое...
За такие деньги только такое.
Пока водители амозона справляют нужду в бутылки, мы просто выкинем горы денег и подписку продадим
Ох уж эти тренды
Там где дилетанты видят «выкинутые горы денег», Амазон видит пространство для инноваций и экспериментов.
Это и делает Амазон компанией из топ-10 в мире.
Стоимость робота меньше месячной зарплаты охранника.
Он же не вечный. Обслуживание, подписка, поломки, детали и тд. Так что не факт
С роботом наебали - он не охранник, а наблюдатель. Даже вломить грабителю не сможет.
Слишком дружелюбный. Нужен внешне такой, как робот из "Футурамы" по имени Роберто.
Похож га полицию в Валли
А почему не 2345 уж
Перфекционист во мне пострадал
теперь работа охранников под вопросом ?
Нет, это как раз отличный пример, почему роботы нас не заменят.
Там, где раньше был охранник на минимальной зарплате $7,25 в час, будет сидеть охранник-программист за $75 в час, следящий за кучей роботов-охранников.
Нет. Кто-то же должен охранять этих роботов.
Фактически компания продает подписку за 1200 долларов в год.
Что на порядок дешевле расходов на самого дешевого охранника-человека.
Зачем так жестоко поступать с вымирающим видом?
Алехандро Родригез Бородач
пнул ногой и нет охраника
Он вертуху оформить может?
Интересно изменили позиционирование продукта. Около полугода назад это был умный помощник для дома, и ни слова о защите пространства.
Я подозреваю что для дома получается слишком дорого… Поэтому хотят b2b
а в чем проблема роботу-пылесосу камеру присобавить и народ по предприятию попугать?
А если в течение его работы вырубать сеть или как-то помехи наводить, сможет ли он работать? Если да, можно ли считать это хаком этих сранных подписок? А если не сможет - можно ли будет нагнуть амазон за то, что фирма понесла колосальные потери из-за воровства и еще более колосальные моральные уроны хозяевам этой железки.
практически нет комментов от gvn-едов о том, что на руси такого никогда не сделают. где неуспешные предприниматели, почему вспышку пропускают?
неудобные темы про лучший наземный и подземный транспорт опустим, про лучшую столицу опустим и про всё остальное тоже неудобно обсуждать, когда мама не любила)
В рассии иновационный мясосодержащий робот-охранник стоит 15к рублей в месяц.
Это такой робот охранник как на фото будет курсировать между рядами? Так у него колёсики споткнуться об окурок, а об плевок вообще буксовать будут. Может, целесообразнее, будет дрон с двумя базуками на борту?
Охраник Дэвид )