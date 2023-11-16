Техника
Евгения Евсеева

Суперкомьютер от стартапа Nebius из холдинга Yandex N.V. попал в рейтинг 500 мощнейших устройств в мире Статьи редакции

Он оказался на 16 месте — выше «Червоненкинса» от «Яндекса», который занял 36 позицию.

  • Top500 суперкомпьютеров публикуется с 1993 года дважды в год — в июне и ноябре. При его составлении исследователи из США оценивают производительность суперкомпьютеров по результатам теста Linpack, в ходе которого машина решает систему линейных уравнений.
  • В ноябре проект в очередной раз обновил рейтинг самых мощных известных вычислительных устройств мира. В него впервые вошёл суперкомпьютер ISEG (назван в честь сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича) от стартапа Nebius — это международная часть облачного бизнеса «Яндекса», которая входит в холдинг Yandex N.V. Устройство заняло 16 место в рейтинге. Внимание на это обратил Forbes.

Как мы туда попали [в Top500]? Наша команда разработчиков с большим энтузиазмом отнеслась к тестированию той части нашей новой облачной платформы, которая на тот момент была свободна от рабочей нагрузки клиентов.

из публикации Nebuis в LinkedIn
  • Тот факт, что Nebius запустился в начале 2023-го и сразу же создал свой суперкомпьютер — неудивителен, отметил в разговоре с Forbes менеджер технологичной компании, знакомый с процессом создания суперкомпьютеров. Например, «Сбер» создал собственный за три-четыре месяца. По его словам, разработка может быть востребована и в «Яндексе» — в Израиле, где располагается и Nebius, у компании есть большое подразделение.
  • В «Яндексе» заявили изданию, что для создания ISEG интеллектуальная собственность и технологии компании не использовались — они там и не требуются. Тестирование суперкомпьютера для рейтинга проводилось на «голом железе», специальное ПО нужно будет только для его реального использования — и для этого стартап может использовать как свои, так и любые из доступных решений с открытым кодом.
  • Всего в рейтинге оказалось семь суперкомпьютеров из России. На 36 месте «Червоненкинс», на 58-м — «Галушкин», на 64-м — «Ляпунов». Все три — от «Яндекса». На 67-м — «Кристофари Нео», на 119-м — «Кристофари», это суперкомьютеры «Сбера». На 370-м — «Ломоносов-2» производства компании «Т-Платформы», на 433-м — MTS GROM от МТС.

#новости #суперкомпьютеры #yandex

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 Тоже хочу

я попал в рейтинг 10млрд самых богатых людей на планете Земля

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Дарья Кистенева

Во всём нужно искать светлую сторону))

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Вадим Д.

Круто! Нам нужны эти процы, тогда первое место гарантировано!

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Артур Кожевников

- Создали за пару месяцев.
- Специальный софт не нужен, если надо - возьмут готовый из открытых исходников.

В чем достижение? Имели много свободных денег, купили железо, воткнули его друг в дружку?

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Александр Озерцов

Достижение в том, что таких "много лишних денег" вовсе не много. В целом всем похер, просто компании пиарятся так.

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Максим Лешманов

Остаётся только порадоваться, наверное. Интересно как поживает стартап в Израиле сейчас

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Дмитрий Малинин

Наверное на 499 месте сони эриксон к700

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debil
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Тарас Перещук

Попилили гиганта

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Иван Иванов
Например, «Сбер» создал собственный за три-четыре месяца.

Интересно, что они на этом суперкомпе высчитывают? Стоит ли покупать доллары по 35?

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Alex Ba

А тебе не понять, слишком сложно. Там много сложных задач

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Иван Иванов

Очень много и они все очень сложные, да.
Наверное, аналитику какую-то считают, будущее предсказывают?

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Erofeev

Неплохое достижение на самом деле

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