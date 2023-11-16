«Яндекс» открыл продажи «Станции Миди» — стоит 14 990 рублей Статьи редакции
Компания показала колонку в начале ноября 2023 года.
- «Яндекс» выпустил мини-сериал о своих сервисах и технологиях YaC 2023, в котором рассказал о разработке «Станции Миди» и показал её производство в китайском Гуанчжоу.
- 16 ноября 2023 года компания открыла продажи «умной» колонки. Она стоит 14 990 рублей и продаётся на «Яндекс Маркете» в двух цветах — чёрном и изумрудном.
- В частности, она умеет взаимодействовать с Zigbee-устройствами напрямую и поддерживает детектор активности речи (например, «Алиса» включит чайник утром, когда услышит голос). Также устройство может обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя их в облако (в частности, «Алиса» сможет включить свет даже без интернета).
- «Яндекс» показал «Станцию Миди» и анонсировал старт продаж в России, Беларуси и Казахстане в начале ноября 2023 года.
- На YaC 2023 компания также показала новую «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс». Предзаказ откроют 28 ноября 2023 года.
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Почему то мозг отказывается воспринимать "Миди", только "Мидии". До сих пор не могу понять, откуда такое искажение (мидии никогда не ел и даже не было желания).
у меня при слове миди тоже в голове только MIDI интерфейс для подключения муз. оборудования. короче не самый лучший вариант они выбрали
Ну а разве не он лежит в основе названия? Как никак термин из музыкального мира, я так и думал, что от него название образовано.
НЕТ. думаю, скорее всего или форм фактор или типа средний сегмент
Ну они пытались сделать слово «средний». А получились мидии :)
Собрались как-то Яндексоиды и начали думу думать: «почему наша колонка еще не в каждом доме?». Кто-то сказал, «дорого», его сразу отправили гулять, кто-то сказал «функций мало» — сожгли в этот же вечер в камине, который запустил умный дом. И тут кто-то сказал «люди боятся, что она их прослушивает». Вот и появилась на свет «панацея» для параноиков за 14990₽, под названием «Миди».
три новости в топе и все про яндекс) контент который мы заслужили)))
Ох мой любимый Яндекс
У них YaC сегодня, новостей будет ещё больше. Держу в курсе
15к за колонку с посредственным звуком (и не надо говорить, что в этой модели будет что-то особенное), с рекламой с активной подпиской и постоянной прослушкой. При этом у конкурентов цена в несколько раз ниже.
Спасибо, я не голоден.
Ещё и Алиса со своим жпт, которая через раз ставит ответ-заглушку.
Дорого, сбер турбина за 4 с промокодами а тут..
Не уверен, что можно сравнивать эту колонку с Яндексом
По качеству может и можно там на 40вт, по функционалу нет, но разница в цене всё-таки.
Яндекс станция 2 17990
Яндекс миди 14990
Какое то наедалово… а, в миди же экранчик….
Какая-то неадекватная цена за такую хрень