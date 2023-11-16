Техника
Таня Боброва

«Яндекс» открыл продажи «Станции Миди» — стоит 14 990 рублей Статьи редакции

Компания показала колонку в начале ноября 2023 года.

  • «Яндекс» выпустил мини-сериал о своих сервисах и технологиях YaC 2023, в котором рассказал о разработке «Станции Миди» и показал её производство в китайском Гуанчжоу.
  • 16 ноября 2023 года компания открыла продажи «умной» колонки. Она стоит 14 990 рублей и продаётся на «Яндекс Маркете» в двух цветах — чёрном и изумрудном.
  • В частности, она умеет взаимодействовать с Zigbee-устройствами напрямую и поддерживает детектор активности речи (например, «Алиса» включит чайник утром, когда услышит голос). Также устройство может обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя их в облако (в частности, «Алиса» сможет включить свет даже без интернета).
  • «Яндекс» показал «Станцию Миди» и анонсировал старт продаж в России, Беларуси и Казахстане в начале ноября 2023 года.
Источник: «Яндекс»
  • На YaC 2023 компания также показала новую «умную» колонку с экраном «Станция Дуо Макс». Предзаказ откроют 28 ноября 2023 года.

#новости #яндекс #яндексстанция #yac

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16 комментариев
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 Revenant

Почему то мозг отказывается воспринимать "Миди", только "Мидии". До сих пор не могу понять, откуда такое искажение (мидии никогда не ел и даже не было желания).

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Андрей Комягин

у меня при слове миди тоже в голове только MIDI интерфейс для подключения муз. оборудования. короче не самый лучший вариант они выбрали

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Revenant

Ну а разве не он лежит в основе названия? Как никак термин из музыкального мира, я так и думал, что от него название образовано.

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Андрей Комягин

НЕТ. думаю, скорее всего или форм фактор или типа средний сегмент

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Edward

Ну они пытались сделать слово «средний». А получились мидии :)

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WasdAgency

Собрались как-то Яндексоиды и начали думу думать: «почему наша колонка еще не в каждом доме?». Кто-то сказал, «дорого», его сразу отправили гулять, кто-то сказал «функций мало» — сожгли в этот же вечер в камине, который запустил умный дом. И тут кто-то сказал «люди боятся, что она их прослушивает». Вот и появилась на свет «панацея» для параноиков за 14990₽, под названием «Миди».

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SegaBoy

три новости в топе и все про яндекс) контент который мы заслужили)))

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Режиссер Максим

Ох мой любимый Яндекс

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Division by Zero

У них YaC сегодня, новостей будет ещё больше. Держу в курсе

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Даниил Васильев

15к за колонку с посредственным звуком (и не надо говорить, что в этой модели будет что-то особенное), с рекламой с активной подпиской и постоянной прослушкой. При этом у конкурентов цена в несколько раз ниже.
Спасибо, я не голоден.

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Vitaly Ya

Ещё и Алиса со своим жпт, которая через раз ставит ответ-заглушку.

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Vitaly Ya

Дорого, сбер турбина за 4 с промокодами а тут..

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Григорий Ефремов

Не уверен, что можно сравнивать эту колонку с Яндексом

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Vitaly Ya

По качеству может и можно там на 40вт, по функционалу нет, но разница в цене всё-таки.

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Ahora

Яндекс станция 2 17990
Яндекс миди 14990

Какое то наедалово… а, в миди же экранчик….

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Тоже хочу

Какая-то неадекватная цена за такую хрень

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