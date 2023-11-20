Tesla выпустила часы S3xy — с шестью экранами в кварцевых колбах Статьи редакции
Купить их можно только в Китае.
- Tesla выпустила часы S3xy Time Glow Clock: они состоят из шести цветных IPS-экранов, установленных в колбы из кварцевого стекла, пишет Gizmochina.
- Основание — из алюминиевого сплава, в корпус встроены динамик, модуль Wi-Fi и порт USB-C. Длина часов — 204 мм, ширина — 68 мм, а высота — 70 мм. Вес — 475 г.
- Устройство оснащено шестью наборами циферблатов, пять их них можно настроить. Также пользователи могут создать собственный дизайн — для этого на дисплеи нужно загрузить изображения.
- Среди функций — возможность настроить будильник, который можно отложить. Всего доступно шесть будильников.
- Купить часы можно в Китае, стоимость — 839 юаней (около 10,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2023 года).
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Изображение можно настраивать — это плюс, но это не то, конечно.
Вот это — дело:
Недостаточно s3xy
Да вот в этих как раз более чем достаточно (-:
Этот вариант мне гораздо больше нравится
Тут хотя бы лампы настоящие, газоразрядные индикаторные...
Долго читал и думал, как это надевать на руку. Потом дошло, что это не наручные часы
С днем понедельника и конца рабочего дня
Илон, хватит уже Хуйнёй заниматься. Лучше взорви ещё парочку ракет, хоть прикольно.
Блин, как же я долго ждал тесловских часов S3xy Time Glow Clock на 6 экранов да ещё и цветных. Айпиэс матрица в кварцевых колбах это же мечта каждого жителя России. Завтра же вылетаю в Китай ближайшим рейсом за часами.
Надо тоже че-нить такое замутить из шести старых айфонов
Прочитал Glow Cock
Мне кажется, что основная фишка часов такого типа строиться на "теплых", газоразрядных лампах
Когда-нибудь они научатся качественно делать автомобили и не экономить на потребителе. А пока — очередной выпуск ненужной фигни.
Комментарий удален автором поста
И Илон такой молодой и покоренный марс впереди
Готов приобрести эти часы, только если за лампочками скрываются рюмочки
Было бы прикольно если бы уведомления на эти часы из твиттера приходили. Но твиттера нет, теперь Х.
Не, выглядит прикольно, если бы не эта надпись на передней панели
Можно настроить эти дисплеи для входящих в директ дикпиков
Может себе позволить побаловаться -) Эх