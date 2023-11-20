Техника
Евгения Евсеева

Tesla выпустила часы S3xy — с шестью экранами в кварцевых колбах Статьи редакции

Купить их можно только в Китае.

  • Tesla выпустила часы S3xy Time Glow Clock: они состоят из шести цветных IPS-экранов, установленных в колбы из кварцевого стекла, пишет Gizmochina.
Фото Tesla
  • Основание — из алюминиевого сплава, в корпус встроены динамик, модуль Wi-Fi и порт USB-C. Длина часов — 204 мм, ширина — 68 мм, а высота — 70 мм. Вес — 475 г.
  • Устройство оснащено шестью наборами циферблатов, пять их них можно настроить. Также пользователи могут создать собственный дизайн — для этого на дисплеи нужно загрузить изображения.
  • Среди функций — возможность настроить будильник, который можно отложить. Всего доступно шесть будильников.
  • Купить часы можно в Китае, стоимость — 839 юаней (около 10,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 ноября 2023 года).

#новости #tesla

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Изображение можно настраивать — это плюс, но это не то, конечно.
Вот это — дело:

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Вася Пражкин

Недостаточно s3xy

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Вадим Д.

Да вот в этих как раз более чем достаточно (-:

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оскар

Этот вариант мне гораздо больше нравится

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Александр Петров

Тут хотя бы лампы настоящие, газоразрядные индикаторные...

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Дан Балан

Долго читал и думал, как это надевать на руку. Потом дошло, что это не наручные часы
С днем понедельника и конца рабочего дня

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Байд Джонов

Илон, хватит уже Хуйнёй заниматься. Лучше взорви ещё парочку ракет, хоть прикольно.

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Михаил Беркут

Блин, как же я долго ждал тесловских часов S3xy Time Glow Clock на 6 экранов да ещё и цветных. Айпиэс матрица в кварцевых колбах это же мечта каждого жителя России. Завтра же вылетаю в Китай ближайшим рейсом за часами.

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Невероятный Блондин

Надо тоже че-нить такое замутить из шести старых айфонов

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Sakari Sauso

Прочитал Glow Cock

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Ivan Mart

Мне кажется, что основная фишка часов такого типа строиться на "теплых", газоразрядных лампах

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John Smith

Когда-нибудь они научатся качественно делать автомобили и не экономить на потребителе. А пока — очередной выпуск ненужной фигни.

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Комментарий удален автором поста

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Vishna Savadhu
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Gogi Jan

И Илон такой молодой и покоренный марс впереди

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Марат Агаев

Готов приобрести эти часы, только если за лампочками скрываются рюмочки

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Aleksei2000

Было бы прикольно если бы уведомления на эти часы из твиттера приходили. Но твиттера нет, теперь Х.

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Анатолий Васильев

Не, выглядит прикольно, если бы не эта надпись на передней панели

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Karl Petrov

Можно настроить эти дисплеи для входящих в директ дикпиков

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Я сказал свое имя машине

Может себе позволить побаловаться -) Эх

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16 комментариев
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