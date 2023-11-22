«Ростелеком» пожаловался на включение в реестр отечественного ПО операционной системы «Ред ОС М» на базе Android Статьи редакции
Её добавили в перечень в октябре 2023 года, тогда Минцифры не нашло нарушений.
- Госкорпорация, которая владеет компанией ОМП (разрабатывает ОС «Аврора»), обратилась в экспертный совет при Минцифры с просьбой проверить правомерность включения мобильной ОС «Ред ОС М», в реестр отечественного программного обеспечения, пишет «Ъ».
- По словам гендиректора ОМП Павла Эйгеса, подобные проекты, претендующие на звание российских, «несут риски погружения в ещё большую зависимость и дискредитирует саму идею построения технологического суверенитета».
- В Минцифры подтвердили получение запроса от «Ростелекома» и сообщили, что он находится на рассмотрении. В компании «Ред Софт», которая разрабатывает «Ред ОС М», отказались от комментариев.
- «Ред ОС М» включили в реестр отечественного ПО в октябре 2023 года. Разработчики отмечали, что система разработана на основе Android Open Source Project» (AOSP). Однако экспертный совет, который принимал решение не усмотрел в этом нарушений.
- Продукты без «собственной разработки» не должны присутствовать в реестре, считает создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров. По его словам, в открытом коде AOSP используются «закладки от американских разработчиков», которые могут угрожать безопасности данных. О каких закладках идёт речь, он не пояснил.
- При этом правила включения в реестр отечественного ПО носят «финансово-правовой характер», утверждает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. В них нет упоминания о том, что разработка программы должна быть выполнена собственными силами.
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Лучше не назвать (-:
Ябеда-Корябеда и его комменты. (В первую секунду после публикации.)
Не умеешь, вот и завидуешь ©
К гадалке не ходи, победит та компания, в названии которой есть приставка "рос".
РОСпил?
Разработку нового по передадут отечественной компании «Липсар»
Да нет, быть такого не может)
Никогда такого не было и вот опять
И еще наград дадут впридачу, за вклад в "вставить причину"
Можно накинуть для уверенности побольше приставок. РосГосСкреп
РосТранс
А проверить ОС «Аврора» от закладок от Sailfish OS Ростелеком не хочет?
Ох, ух эти закладки! Ох, уж эти закладочники!
Вопрос тогда к самому Минцифры - пусть четко прописывают условия включения в список. Что ни каких открытых кодов на старте ни с Android , non IOS.
Только вопрос что считать отечественным ПО для смартов уже длите более 10 лет ( если не ошибаюсь ) . Но бюджеты прекрасненько осваиваются.
Начинайте с начала, Товарищи минцифрованцы))) 🙌
К 2030 году, когда периметр будет полностью закрыт от внешнего мира, aosp обвесят скрепами и тоже признают своей разработкой)
А аврора на чем сделана?
На Sailfish OS.
На отечественном....
А кавычки явно намекают на что-то. А пока что вместо реальной разработки ПО, друг другу анусы разрабатывают
Пусть чиновники пишут ТЗ со своим суверенным кодом прошивки ПО) зря что ли они в министерстве служат?)) это вам не бюджеты и откаты с них осваивать)) пусть суверенно-скрепные чиновники начинают показывать нам всем класс и высший пилотаж.
Просто если уж начинать про суверенное ПО, то тогда уж и язык программирования пусть НАШ пишут. Зачем не дружественные Джавы и питоны 🐍 использовать то?)
Респект ростелекому, что подсветил проблему перед чинушами.
«закладки от американских разработчиков» да ладно! А как же знаменитый миф-угроза под названием рука Кремля? Работаем пацаны, работаем!
Между делом РедОСь во всю используется в Ростелекоме как замена вражеским рхелам и центосам
Чтобы подобное не повторялось (а то оно видимо повторилось сотни раз), было бы полезно опубликовать бы ФИО экспертов, которые приняли РедОС М в реестр, с данными об их карьере и образовании. И чтобы их штрафанули или посадили.
Я так понимаю привычный интерфейс на Андроиде кладет доморощенную и кривую линуксовскую модель на лопатки
Я так понимаю, если скажут что РЕД ОС - не скрепная, то получится коллизия с АЛЬТ Линукс
У нас нет ОС не являющихся форками западных систем. Астра и сама Аврора тоже не собственная разработка.
Бля форк от одной ветки жалуется на форк с другой… остановите землю я сойду
А Аврора базируется на линукс и тысячи open source библиотек, которые тоже мейнтерит гугл)