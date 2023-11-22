Техника
Артур Томилко

«Ростелеком» пожаловался на включение в реестр отечественного ПО операционной системы «Ред ОС М» на базе Android Статьи редакции

Её добавили в перечень в октябре 2023 года, тогда Минцифры не нашло нарушений.

  • Госкорпорация, которая владеет компанией ОМП (разрабатывает ОС «Аврора»), обратилась в экспертный совет при Минцифры с просьбой проверить правомерность включения мобильной ОС «Ред ОС М», в реестр отечественного программного обеспечения, пишет «Ъ».
  • По словам гендиректора ОМП Павла Эйгеса, подобные проекты, претендующие на звание российских, «несут риски погружения в ещё большую зависимость и дискредитирует саму идею построения технологического суверенитета».
  • В Минцифры подтвердили получение запроса от «Ростелекома» и сообщили, что он находится на рассмотрении. В компании «Ред Софт», которая разрабатывает «Ред ОС М», отказались от комментариев.
  • «Ред ОС М» включили в реестр отечественного ПО в октябре 2023 года. Разработчики отмечали, что система разработана на основе Android Open Source Project» (AOSP). Однако экспертный совет, который принимал решение не усмотрел в этом нарушений.
  • Продукты без «собственной разработки» не должны присутствовать в реестре, считает создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров. По его словам, в открытом коде AOSP используются «закладки от американских разработчиков», которые могут угрожать безопасности данных. О каких закладках идёт речь, он не пояснил.
  • При этом правила включения в реестр отечественного ПО носят «финансово-правовой характер», утверждает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. В них нет упоминания о том, что разработка программы должна быть выполнена собственными силами.

#новости #ростелеком #аврора #редосм

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Лучше не назвать (-:

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Alexander Golubev

Ябеда-Корябеда и его комменты. (В первую секунду после публикации.)

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Вадим Д.

Не умеешь, вот и завидуешь ©

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Слегка Придурковатый

К гадалке не ходи, победит та компания, в названии которой есть приставка "рос".

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Максим Ростокин

РОСпил?

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Flight Of The Spoon

Разработку нового по передадут отечественной компании «Липсар»

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Григорий Пастушев

Да нет, быть такого не может)

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Милан Даль

Никогда такого не было и вот опять

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Пёсокот

И еще наград дадут впридачу, за вклад в "вставить причину"

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Неуловимый Кабачок

Можно накинуть для уверенности побольше приставок. РосГосСкреп

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Толя Германофф

РосТранс

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DosRaven

А проверить ОС «Аврора» от закладок от Sailfish OS Ростелеком не хочет?

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Griby Lenina
используются «закладки от американских разработчиков», которые могут угрожать безопасности данных. О каких закладках идёт речь, он не пояснил.

Ох, ух эти закладки! Ох, уж эти закладочники!

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Alena Ducatt

Вопрос тогда к самому Минцифры - пусть четко прописывают условия включения в список. Что ни каких открытых кодов на старте ни с Android , non IOS.
Только вопрос что считать отечественным ПО для смартов уже длите более 10 лет ( если не ошибаюсь ) . Но бюджеты прекрасненько осваиваются.
Начинайте с начала, Товарищи минцифрованцы))) 🙌

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Забыл Эмейлов
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НаряднаяШайга

К 2030 году, когда периметр будет полностью закрыт от внешнего мира, aosp обвесят скрепами и тоже признают своей разработкой)

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igotosochi

А аврора на чем сделана?

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DosRaven

На Sailfish OS.

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Доктор Шкутко

На отечественном....

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Пёсокот
Продукты без «собственной разработки» не должны присутствовать в реестре

А кавычки явно намекают на что-то. А пока что вместо реальной разработки ПО, друг другу анусы разрабатывают

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Alena Ducatt

Пусть чиновники пишут ТЗ со своим суверенным кодом прошивки ПО) зря что ли они в министерстве служат?)) это вам не бюджеты и откаты с них осваивать)) пусть суверенно-скрепные чиновники начинают показывать нам всем класс и высший пилотаж.
Просто если уж начинать про суверенное ПО, то тогда уж и язык программирования пусть НАШ пишут. Зачем не дружественные Джавы и питоны 🐍 использовать то?)

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Vlad

Респект ростелекому, что подсветил проблему перед чинушами.

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Viktor Koncedailo

«закладки от американских разработчиков» да ладно! А как же знаменитый миф-угроза под названием рука Кремля? Работаем пацаны, работаем!

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Black7

Между делом РедОСь во всю используется в Ростелекоме как замена вражеским рхелам и центосам

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Vlad

Чтобы подобное не повторялось (а то оно видимо повторилось сотни раз), было бы полезно опубликовать бы ФИО экспертов, которые приняли РедОС М в реестр, с данными об их карьере и образовании. И чтобы их штрафанули или посадили.

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Доктор Шкутко

Я так понимаю привычный интерфейс на Андроиде кладет доморощенную и кривую линуксовскую модель на лопатки

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Vladimir Ivanov

Я так понимаю, если скажут что РЕД ОС - не скрепная, то получится коллизия с АЛЬТ Линукс

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Копчик

У нас нет ОС не являющихся форками западных систем. Астра и сама Аврора тоже не собственная разработка.

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stark

Бля форк от одной ветки жалуется на форк с другой… остановите землю я сойду

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Михаил Сметанников

А Аврора базируется на линукс и тысячи open source библиотек, которые тоже мейнтерит гугл)

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27 комментариев
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