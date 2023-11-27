«Мегафон» начал продавать защитные стёкла и чехлы для смартфонов под собственным брендом Статьи редакции
Оператор вышел на новый для себя рынок аксессуаров.
- «Мегафон» открыл продажи 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway, рассказала компания. Разработкой и поставками аксессуаров занимается её «дочка» Revo Charge.
- Под этой маркой оператор будет выпускать более 100 товаров в категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, дата- и аудиокабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.
- В интернет-магазине «Мегафона» уже есть в продаже защитные стёкла, устройства для быстрой зарядки и чехлы Stellarway. До конца января 2024 года в салонах объединённой розничной сети «Мегафона» и Yotа и в интернет-магазине планируют представить все анонсированные категории товаров.
- В «Мегафоне» отметили, что спрос на аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков растёт: объём их продаж в интернет-магазине и объединённой розничной сети в третьем квартале 2023 года вырос на 12% в штуках год к году.
- В компании рассчитывают, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединённой розничной сети, а запуск собственной торговой марки позволит увеличить объём продаж аксессуаров примерно на 25% в течение года.
- В начале 2023 года «Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом Fontel. На ноябрь в интернет-магазине представлено четыре модели по цене от 790 до 2590 рублей.
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Кусочек Али переехал в Мегафон, набрав по дороге 4500% к стоимости.
Лучше бы перестал обманывать лояльных клиентов, которые с мегафоном уже по 20. И сливать личные данные клиентов в МФО. А в салонах связях, сотрудников лучше бы обучил на знание своих услуг и тарифов, а не продажей китайских смартфонов в кредит и переводов в снг
с языка снял!
Все руки не дойдут, пост написать , я тут с мегафоном сейчас воюю. Это такой писец, это болото хуже чем, даже не знаю с чем сравнить
А посте будет кейс когда мегафон списывает бабки, за переход на платную "спамную" ссылку? Вот просто ты зашел на сайт и с тебя бабки списали. Первый раз в жизни попал на такое долго бодался с ними, бабло вернули конечно, но сколько таких, кто не будет им писать и проглотит...
Ну мне из поддержки сказали, ты сначала напиши нам и видео скинь где наш сотрудник в салоне тебя на &уй посылает и угрожает разбить телефон, мы подумаем че как. Но тут вроде мегафон тоже читает
Даже хуже МТСа?
Тоже на букву М начинается. Совпадение? Не думаю
А Теле2 как ?,у меня просто Тинькофф и Билайн простой.
пни, когда опубликуешь - поддержу
А я их гребанное тв не могу отключить. Посылают с одного места в другое, уроды
Вот вот. Там такие есть нюансы, что только через 5 дней плотного общения внезапно мы с горем пополам выяснили. Но вы скорее не отключите, там договор ловушка, только переход к оператору другому
В мегафоне почитали виси и планируют зарабатывать до 100 тысяч в месяц
https://vc.ru/life/55689-kak-ya-zarabatyvayu-100-tys-v-mesyac-na-chehlah-dlya-telefonov
Ну конечно, это новость определенно достойна пуша
Не о погоде же писать)
А что случилось с погодой в РФ ?
Ученых посрамила. Считали, что на Черном море волн выше 8 метров не должно быть. А она им 10 метров прислала
2020: боже, ничего хуже быть не может!
2022: боже, ничего хуже быть не может!
2024:
Это был тяжелый год...
Был он тяжелее чем тот...
Да вроде все идёт своим чередом)
Штурмы на юге
На Али сейчас распродажа таких чехлов по 90 рублей.
2,909 рублей за наклейку "Stellarway" такое себе
Скинь в лс пожалуйста линк
Мегафон превратился в мудофон.....
Ниалё домен канеш, но похуй.
А в чем они не правы?
А почему название нескрепное? Типа чехол и точка
Мегафон отметил что план продаж для сотрудников на это растет..