Техника
Таня Боброва

«Мегафон» начал продавать защитные стёкла и чехлы для смартфонов под собственным брендом Статьи редакции

Оператор вышел на новый для себя рынок аксессуаров.

  • «Мегафон» открыл продажи 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway, рассказала компания. Разработкой и поставками аксессуаров занимается её «дочка» Revo Charge.
  • Под этой маркой оператор будет выпускать более 100 товаров в категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, дата- и аудиокабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.
  • В интернет-магазине «Мегафона» уже есть в продаже защитные стёкла, устройства для быстрой зарядки и чехлы Stellarway. До конца января 2024 года в салонах объединённой розничной сети «Мегафона» и Yotа и в интернет-магазине планируют представить все анонсированные категории товаров.
  • В «Мегафоне» отметили, что спрос на аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков растёт: объём их продаж в интернет-магазине и объединённой розничной сети в третьем квартале 2023 года вырос на 12% в штуках год к году.
  • В компании рассчитывают, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединённой розничной сети, а запуск собственной торговой марки позволит увеличить объём продаж аксессуаров примерно на 25% в течение года.
Скриншот интернет-магазина «Мегафона»
  • В начале 2023 года «Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом Fontel. На ноябрь в интернет-магазине представлено четыре модели по цене от 790 до 2590 рублей.

#новости #мегафон

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28 комментариев
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 Вадим Д.

Кусочек Али переехал в Мегафон, набрав по дороге 4500% к стоимости.

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pavel

Лучше бы перестал обманывать лояльных клиентов, которые с мегафоном уже по 20. И сливать личные данные клиентов в МФО. А в салонах связях, сотрудников лучше бы обучил на знание своих услуг и тарифов, а не продажей китайских смартфонов в кредит и переводов в снг

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Protein Wars

с языка снял!

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pavel

Все руки не дойдут, пост написать , я тут с мегафоном сейчас воюю. Это такой писец, это болото хуже чем, даже не знаю с чем сравнить

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Сеошник Сеошников

А посте будет кейс когда мегафон списывает бабки, за переход на платную "спамную" ссылку? Вот просто ты зашел на сайт и с тебя бабки списали. Первый раз в жизни попал на такое долго бодался с ними, бабло вернули конечно, но сколько таких, кто не будет им писать и проглотит...

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pavel

Ну мне из поддержки сказали, ты сначала напиши нам и видео скинь где наш сотрудник в салоне тебя на &уй посылает и угрожает разбить телефон, мы подумаем че как. Но тут вроде мегафон тоже читает

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Max Abdrakhmanov

Даже хуже МТСа?

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pavel

Тоже на букву М начинается. Совпадение? Не думаю

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джага джага

А Теле2 как ?,у меня просто Тинькофф и Билайн простой.

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Protein Wars

пни, когда опубликуешь - поддержу

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Фоксик

А я их гребанное тв не могу отключить. Посылают с одного места в другое, уроды

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pavel

Вот вот. Там такие есть нюансы, что только через 5 дней плотного общения внезапно мы с горем пополам выяснили. Но вы скорее не отключите, там договор ловушка, только переход к оператору другому

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Юрий Б.

В мегафоне почитали виси и планируют зарабатывать до 100 тысяч в месяц

https://vc.ru/life/55689-kak-ya-zarabatyvayu-100-tys-v-mesyac-na-chehlah-dlya-telefonov

Как я зарабатываю 100 тыс в месяц на чехлах для…
Привет! Обращаюсь к тем, кто находится в поиске идей для заработка. Еще недавно я был среди вас…
vc.ru
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Иван Романов

Ну конечно, это новость определенно достойна пуша

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Alex Shevchenko

Не о погоде же писать)

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Бомж

А что случилось с погодой в РФ ?

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Фоксик

Ученых посрамила. Считали, что на Черном море волн выше 8 метров не должно быть. А она им 10 метров прислала

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Score of Doom

2020: боже, ничего хуже быть не может!
2022: боже, ничего хуже быть не может!
2024:

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Сеошник Сеошников

Это был тяжелый год...
Был он тяжелее чем тот...

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Alex Shevchenko

Да вроде все идёт своим чередом)

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джага джага

Штурмы на юге

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Владис

На Али сейчас распродажа таких чехлов по 90 рублей.
2,909 рублей за наклейку "Stellarway" такое себе

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Anton Maslow

Скинь в лс пожалуйста линк

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Protein Wars

Мегафон превратился в мудофон.....

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Слегка Придурковатый

Ниалё домен канеш, но похуй.

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Колян

А в чем они не правы?

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Alex R

А почему название нескрепное? Типа чехол и точка

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jake the human

Мегафон отметил что план продаж для сотрудников на это растет..

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25 комментариев
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