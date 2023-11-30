«Яндекс» запланировал вдвое увеличить флот своих роботов-курьеров в 2024 году и начать сдавать их в аренду бизнесу Статьи редакции
Компания обсуждает внедрение роботов для доставки с крупными ритейлерами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.
- Компания объявила, что планирует увеличить количество роботов-курьеров с нынешних 130 до 260 в 2024 году. Она также хочет начать сдавать их в аренду бизнесу по сервисной модели для доставки «последней мили» (до конечного потребителя на расстояние до двух километров).
- «Яндекс» обсуждает такую возможность с «крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания». Другие «перспективные заказчики» — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.
- Компания возьмёт на себя техподдержку, гарантийное обслуживание и создание высокоточных карт, которые позволяют роботам ориентироваться в городе. На вопрос о сроках запуска аренды, в «Яндексе» ответили vc.ru «сразу как начнёт выходить новая партия роботов».
- Стоимость для бизнеса зависит от загруженности робота, количества доставщиков и других факторов: «Мы работаем над тем, чтобы к 2025 году стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% — это 12-15 доставок в день».
- «Яндекс» представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в 2019 году. На 2023-й они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также в Мурино в Ленобласти.
- В 2021 году роверы начали доставлять посылки «Почты России» в Москве, осенью 2023-го проект закрыли. В «Яндексе» пояснили, что это был пилотный проект, роботов предоставляли оператору также по сервисной модели.
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Флот?! Дивизии, армии и целые фронты роботов Яндекса штурмуют последние оплоты человечества!
Слава роботам 🤘🏻
А на черта вообще столько курьеров? Роботов или биороботов - не важно. Покупателям в лом дойти до магазина и купить хлеба с маслом? Ну я ещё понимаю если это инвалид какой-нибудь. Но остальные-то?
Зимой они бесполезны.
Это проблема не роботов, а коммунальщиков. Людям тоже нелегко.
Нужна snow edition на гусеничной платформе.
Почему Флот, а не Парк?
Стадо.
Горького?
«Увеличить флот» - звучит-то как современно
Почта России: мы так и не поняли зачем они нужны, больше не будем ими пользоваться.
Яндекс: отлично, давайте сделаем ещё больше роботов.
Это в целом характеризует Почту России
Может Яндекс все-таки лучше справляется с подобными технологиями.
Точно флот роботов, а не парк? Может, тогда армию? Не удивлюсь, если их в полном составе выкупит Минобороны и отправит на СВО.
"Флот" и "парк" - забугорные словечки. Нужно что-то исконно-русское. Ну, скажем, "дружина" или "ватага".
Так-то и торговый флот бывает)
А нахуя?
В 21-м году их было 35, сейчас уже 130. Видимо какой-то выхлоп есть. Косяк конечно в том, что робот не может на этаж подняться.
Наверное потому что есть мощности, которые не используются.
Вложено денег много, а найти применение не могут.
Вот и решили аренду предложить, а то одни убытки генерируют.
Только вот думаю вся эта ситуация с роботами доставщиками закончиться как в Калифорнии.
Там же их вроде запретили т.к. люди жаловаться начали.
Дрон на колёсиках.
Для полного запрета один раз довезёт «бюст» (не обязательно внутри) кому надо и кончился бизнес с роботами-курьерами.
In theory, я бы им гонял документы, если они все в пределах условного сити будут бегать.
Правда с точки зрения безопасности за документы есть вопросы к этим робовездеходам.
Гонять от подъезда к подъезду? В чем преимущество перед обычным курьером?
закладки больше не нужны?
Курьеров стало не хватать ощутимо, доставки часто задерживаются, высокие тарифы на доставку. Роботизация нужна, но данный робот не проедет в закрытый двор, не довезет заказ до двери. Данная модель более адаптирована для США, где много жилых малоэтажных кварталов. Надо пилить антропоморфного курьера, иначе никак. Федор не подойдет, сразу говорю.