Техника
Таня Боброва

«Яндекс» запланировал вдвое увеличить флот своих роботов-курьеров в 2024 году и начать сдавать их в аренду бизнесу Статьи редакции

Компания обсуждает внедрение роботов для доставки с крупными ритейлерами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.

  • Компания объявила, что планирует увеличить количество роботов-курьеров с нынешних 130 до 260 в 2024 году. Она также хочет начать сдавать их в аренду бизнесу по сервисной модели для доставки «последней мили» (до конечного потребителя на расстояние до двух километров).
  • «Яндекс» обсуждает такую возможность с «крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания». Другие «перспективные заказчики» — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.
  • Компания возьмёт на себя техподдержку, гарантийное обслуживание и создание высокоточных карт, которые позволяют роботам ориентироваться в городе. На вопрос о сроках запуска аренды, в «Яндексе» ответили vc.ru «сразу как начнёт выходить новая партия роботов».
  • Стоимость для бизнеса зависит от загруженности робота, количества доставщиков и других факторов: «Мы работаем над тем, чтобы к 2025 году стоимость доставки роботами не превышала стоимости обычной доставки или была ниже. Для этого коэффициент загруженности робокурьера должен быть не ниже 80% — это 12-15 доставок в день».
  • «Яндекс» представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в 2019 году. На 2023-й они работают в Москве, Иннополисе, на курортах Роза Хутор и Красная Поляна, а также в Мурино в Ленобласти.
  • В 2021 году роверы начали доставлять посылки «Почты России» в Москве, осенью 2023-го проект закрыли. В «Яндексе» пояснили, что это был пилотный проект, роботов предоставляли оператору также по сервисной модели.
Источник: «Яндекс»

#новости #яндекс

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53 комментария
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 Вадим Д.

Флот?! Дивизии, армии и целые фронты роботов Яндекса штурмуют последние оплоты человечества!
Слава роботам 🤘🏻

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leo krich

А на черта вообще столько курьеров? Роботов или биороботов - не важно. Покупателям в лом дойти до магазина и купить хлеба с маслом? Ну я ещё понимаю если это инвалид какой-нибудь. Но остальные-то?

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2 комментария
Doco4ka

Зимой они бесполезны.

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Копчик

Это проблема не роботов, а коммунальщиков. Людям тоже нелегко.

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4 комментария
Vitaly Ya

Нужна snow edition на гусеничной платформе.

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7 комментариев
Хэппи милф

Почему Флот, а не Парк?

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Слегка Придурковатый

Стадо.

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2 комментария
Евгений В.

Горького?

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Алеоп

«Увеличить флот» - звучит-то как современно

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Few
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Артур Кожевников

Почта России: мы так и не поняли зачем они нужны, больше не будем ими пользоваться.
Яндекс: отлично, давайте сделаем ещё больше роботов.

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Агент К
мы так и не поняли зачем они нужны

Это в целом характеризует Почту России

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3 комментария
Артур Мороз

Может Яндекс все-таки лучше справляется с подобными технологиями.

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1 комментарий
Максим Ростокин

Точно флот роботов, а не парк? Может, тогда армию? Не удивлюсь, если их в полном составе выкупит Минобороны и отправит на СВО.

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leo krich

"Флот" и "парк" - забугорные словечки. Нужно что-то исконно-русское. Ну, скажем, "дружина" или "ватага".

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Иван Помидоров

Так-то и торговый флот бывает)

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

А нахуя?

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Копчик

В 21-м году их было 35, сейчас уже 130. Видимо какой-то выхлоп есть. Косяк конечно в том, что робот не может на этаж подняться.

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3 комментария
Mike Espoo

Наверное потому что есть мощности, которые не используются.
Вложено денег много, а найти применение не могут.
Вот и решили аренду предложить, а то одни убытки генерируют.

Только вот думаю вся эта ситуация с роботами доставщиками закончиться как в Калифорнии.
Там же их вроде запретили т.к. люди жаловаться начали.

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1 комментарий
Oleg Shirochenkov

Дрон на колёсиках.
Для полного запрета один раз довезёт «бюст» (не обязательно внутри) кому надо и кончился бизнес с роботами-курьерами.

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Никита

In theory, я бы им гонял документы, если они все в пределах условного сити будут бегать.
Правда с точки зрения безопасности за документы есть вопросы к этим робовездеходам.

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Ivan Mart

Гонять от подъезда к подъезду? В чем преимущество перед обычным курьером?

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4 комментария
Хозяин

закладки больше не нужны?

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Boyko

Курьеров стало не хватать ощутимо, доставки часто задерживаются, высокие тарифы на доставку. Роботизация нужна, но данный робот не проедет в закрытый двор, не довезет заказ до двери. Данная модель более адаптирована для США, где много жилых малоэтажных кварталов. Надо пилить антропоморфного курьера, иначе никак. Федор не подойдет, сразу говорю.

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Илья Разбашин
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50 комментариев
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