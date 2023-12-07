Техника
Полина Лааксо

Apple выпустит новые iPad Air впервые в двух размерах, а MacBook Air получит процессор M3 — Bloomberg Статьи редакции

Так она рассчитывает простимулировать продажи в категориях планшетов и компьютеров Mac на фоне их падения.

  • Продажи iPad упали, помимо прочего, из-за отсутствия новых моделей: в 2023 году компания не выпустила ни одного iPad. Показатели Mac просели на фоне всплеска продаж в пандемию Covid-19, пишет обозреватель Марк Гурман. Детали о предстоящих продуктовых релизах Apple он узнал от источников в компании.
  • По данным журналиста, в марте 2024 года Apple представит iPad Air сразу в двух размерах: с экранами диагональю 10,9 дюйма и 12,9 дюйма. Каждый выпустят в двух версиях — с поддержкой SIM и без неё. Дисплеем на 12,9 дюйма оснащены более дорогие планшеты iPad Pro — это на конец 2023 года самые крупные iPad от Apple.
  • iPad Pro, в свою очередь, получат OLED-дисплей, процессор М3 и тоже выйдут в двух размерах и двух версиях: с экранами на 11 и 13 дюймов, с поддержкой сотовой связи или без неё.
  • MacBook Air, по данным Гурмана, должен будет работать на процессоре М3. Размеры экрана останутся прежними: это 13 и 15 дюймов. В планах Apple также выпустить обновлённые аксессуары: карандаш Apple Pencil и клавиатуру Magic Keyboard, которая будет отличаться более «крепкой» рамкой. Последнюю изготовят с использованием алюминия.
Источник: 9to5Mac
  • В июле 2022 года Гурман рассказывал, что Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта. Продукт вышел в сентябре того же года.
  • В марте 2023-го журналист писал, что компания представит MacBook Air с 15-дюймовым экраном. Презентация последнего состоялась в июне.
  • В июле он узнал, что iPhone 15 переведут на USB-C, стальные рамки части устройств заменят на титановые, грани станут сглаженнее, а «чёлку» на базовых iPhone 15 заменят на «динамический остров». Он оказался прав.

#новости #apple

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95 комментариев
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 Techno George

Нормальная новость. Какую новость не опубликуй, везде одно нытье стало и негатив.

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Юрий Б.

Как будто повода нет и ничего не случилось

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2 комментария
Горделивый Сербский Патриот

Ну как же, сейчас придут и скажут, что а вот

1. В России их теперь не купить
2. А если и купить, то втридорога
3. А если и не втридорога, то поддержки теперь официальной нет
4. А если и с поддержкой проблем нет, то все равно все плохо

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1 комментарий
Созвонова

Ну аудитория такая, которая везде ложку дёгтя найдет.

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1 комментарий
ELIFAS LEVi

а что за новость хоть?

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1 комментарий
Dmitriy

Нормальная новость, это когда указывают точные даты и характерситики. А тут написали очевидные факты.

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Владимир К

Как и везде, такая практика наблюдается давно и постоянно

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Энтони Лавджой

Эппл перестала удивлять.

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Vladimir Ivanov

Какой же современный мир беспощадный.... Если нет чего то нового пару лет, то всё... Слились... Не удивляют... 🤦

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2 комментария
serjomba

Не знаю, до сих пор удивляет то, что в MBP 14 Pro на М3, 8 гигов RAM в базе.

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3 комментария
Bad Gateway

Они уже давно ничем удивить не могут.

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5 комментариев
Cindy Moore

А чего вы такого удивительного от эйпла ожидали?

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Невероятный Блондин
простимулировать продажи в категориях планшетов и компьютеров Mac на фоне их падения

Блять сделайте уже новый iMac на 27-32 дюйма — мы сметём все полки.
Дайте продукт, будут и продажи.
Че за фигня, я не понимаю

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Gre Li

Там мониторы стоят космос, аймаки так тоже под миллион пойдут.

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2 комментария
Юрий Б.

Юзеры: сделайте уже новый айфон мини, мы сметём все полки, дайте продукт
Apple: (выпускает айфон мини)
Юзеры: покупают 3% от обьемов продаж мини модель
Apple: nu yobana

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7 комментариев
Евгений В.

Мы – Николай II?)

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NA NA

Мы, это те же люди, что обещали купить iPhone mini🤔😂

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1 комментарий
jkopernik

Ну, пока это может решиться связкой Apple studio display 27 + Macbook или Mac Mini

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1 комментарий
Reared

Аминь.

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Борис Шувалов

Пиздец, купил на М1 недавно эир, а теперь уже на М3 выходит

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Gre Li

Не волнуйся, по тестам М1 всё равно в топе.

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1 комментарий
Миша Кун

Что Макбуки, что Айпады на М1 всё ещё хороши)

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Алеоп

Несправедливо. Как вы считаете, насколько лет Эпл должны тормозить развитие своей техники после ваших покупок?

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Ruslan Zorya

"Так она рассчитывает простимулировать продажи в категориях планшетов и компьютеров Mac на фоне их падения."-простимулирует тем , что выпустит практически те же модели , только в других размерах , фантазия эпл уже иссякает , в ход идут уже хоть какие-то идеи

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и .

Лучше бы в айфонах придумали что-то новое кроме смены цвета корпуса, процессора и сдвига камеры

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Сергей

Айфон-раскладушка?)

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4 комментария
Krem-brulee

А кто сейчас из производителей телефонов придумывают что-то реально новое?

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5 комментариев
Николай Самсонов

а что еще новое вам нужно ?может накинете идей ?

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Roman Tatomir

Макбук на м3 это сильно)
Разница с м2 говорят колоссальная

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Д Хб

Кто говорит? Яблоко само не стало даже сравнивать напрямую м2 и м3. Вангую, там минимальная разница.

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10 комментариев
Юрий Б.

Разница с м2, говорят, минимальная. Не то, что между м1 и м2

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Бинарный Ёж

Выпускать ноутбуки на 8гб памяти в 2023, а потом удивляться — почему продажи упали.

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Юрий Б.

Ну еще слишком мало времени прошло, чтобы считать

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Edward Dette

А за него нужно будет как обычно заоблачную цену заплатить

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Leonid Manilov

"Показатели Mac просели на фоне всплеска продаж в пандемию Covid-19"-во времена ковида люди сидели дома ,и соответственно цель покупки была понятна , сейчас пожалуй потребителя сложно заинтересовать и привлечь , не знаю сработает ли маневр с разным размером экранов , но как по мне , можно придумать еще что-то полезное для покупателя , а не выпускать что -то под видом "новая модель", а она ведь не новая и даже не улучшенная старая .........

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Jessica Logan

И как обычно все будет тоже самое, кроме цены конечно же

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Слегка Придурковатый

Что-то о сектантах и для сектантов.

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Невероятный Блондин

Проходите, не задерживайтесь.
Здесь не на что смотреть))

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Виталий Полянский

Apple не перестает удивлять! Они берут своё тем, что много выбора, это классно!

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Император Нолимоций

Не могу взять в толк, кто в 2023 году аудитория планшетов. Очень странное устройство, как по мне: ни туда, ни сюда. В то время как, с одной стороны, есть телефоны с достаточно большими и четкими экранами, с другой — очень легкие и при этом достаточно мощные ноутбуки.

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Gre Li

Телефоны — недопланшеты. Экраны маленькие, батареи тоже надолго не хватит. Только для эпизодического использования. А для реально долгой работы айпад лучше. Но да, профессиональные приложения лучше уже на макбуках. На планшете они более игрушечные. Разве что рисовать на айпаде круто.

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1 комментарий
Крафтовый Душнила

на кухню вместо телека самое оно

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Лариса Власова

А кто то планшеты сейчас покупает вообще?

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Владимир Козырев

чисто чтобы ютуб дети смотрели

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Dery

вебкам,хз

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Дмитрий

Всё, тупик?

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Artem

MBP 14— идеальный ноут.
А если добавить в Air М1 монитор и звук от МВР 14, сохранив корпус, это будет венец творения🙂

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Zloy Sniper

Кто же тогда будет покупать МВР? В Apple давно разделили потребителей ноутов на юзеров обычных офисных приложений, и на юзеров программ, которые требуют больше ресурсов. Для первый Air, для вторых Pro. Со временем мощности Pro перекочевывают в Air, но к тому времени Pro апгрейдятся, чтобы соответствовать новым требованиям для професиональных пользователей. Делать суперноут по цене Air все равно, что сделать дырку в собственном кармане. А уж что-что, а деньги в Apple всегда умели не только хорошо считать, но и грамотно извлекать из карманов потребителей.

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