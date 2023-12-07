Apple выпустит новые iPad Air впервые в двух размерах, а MacBook Air получит процессор M3 — Bloomberg Статьи редакции
Так она рассчитывает простимулировать продажи в категориях планшетов и компьютеров Mac на фоне их падения.
- Продажи iPad упали, помимо прочего, из-за отсутствия новых моделей: в 2023 году компания не выпустила ни одного iPad. Показатели Mac просели на фоне всплеска продаж в пандемию Covid-19, пишет обозреватель Марк Гурман. Детали о предстоящих продуктовых релизах Apple он узнал от источников в компании.
- По данным журналиста, в марте 2024 года Apple представит iPad Air сразу в двух размерах: с экранами диагональю 10,9 дюйма и 12,9 дюйма. Каждый выпустят в двух версиях — с поддержкой SIM и без неё. Дисплеем на 12,9 дюйма оснащены более дорогие планшеты iPad Pro — это на конец 2023 года самые крупные iPad от Apple.
- iPad Pro, в свою очередь, получат OLED-дисплей, процессор М3 и тоже выйдут в двух размерах и двух версиях: с экранами на 11 и 13 дюймов, с поддержкой сотовой связи или без неё.
- MacBook Air, по данным Гурмана, должен будет работать на процессоре М3. Размеры экрана останутся прежними: это 13 и 15 дюймов. В планах Apple также выпустить обновлённые аксессуары: карандаш Apple Pencil и клавиатуру Magic Keyboard, которая будет отличаться более «крепкой» рамкой. Последнюю изготовят с использованием алюминия.
- В июле 2022 года Гурман рассказывал, что Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта. Продукт вышел в сентябре того же года.
- В марте 2023-го журналист писал, что компания представит MacBook Air с 15-дюймовым экраном. Презентация последнего состоялась в июне.
- В июле он узнал, что iPhone 15 переведут на USB-C, стальные рамки части устройств заменят на титановые, грани станут сглаженнее, а «чёлку» на базовых iPhone 15 заменят на «динамический остров». Он оказался прав.
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Нормальная новость. Какую новость не опубликуй, везде одно нытье стало и негатив.
Как будто повода нет и ничего не случилось
Ну как же, сейчас придут и скажут, что а вот
1. В России их теперь не купить
2. А если и купить, то втридорога
3. А если и не втридорога, то поддержки теперь официальной нет
4. А если и с поддержкой проблем нет, то все равно все плохо
Ну аудитория такая, которая везде ложку дёгтя найдет.
а что за новость хоть?
Нормальная новость, это когда указывают точные даты и характерситики. А тут написали очевидные факты.
Как и везде, такая практика наблюдается давно и постоянно
Эппл перестала удивлять.
Какой же современный мир беспощадный.... Если нет чего то нового пару лет, то всё... Слились... Не удивляют... 🤦
Не знаю, до сих пор удивляет то, что в MBP 14 Pro на М3, 8 гигов RAM в базе.
Они уже давно ничем удивить не могут.
А чего вы такого удивительного от эйпла ожидали?
Блять сделайте уже новый iMac на 27-32 дюйма — мы сметём все полки.
Дайте продукт, будут и продажи.
Че за фигня, я не понимаю
Там мониторы стоят космос, аймаки так тоже под миллион пойдут.
Юзеры: сделайте уже новый айфон мини, мы сметём все полки, дайте продукт
Apple: (выпускает айфон мини)
Юзеры: покупают 3% от обьемов продаж мини модель
Apple: nu yobana
Мы – Николай II?)
Мы, это те же люди, что обещали купить iPhone mini🤔😂
Ну, пока это может решиться связкой Apple studio display 27 + Macbook или Mac Mini
Аминь.
Пиздец, купил на М1 недавно эир, а теперь уже на М3 выходит
Не волнуйся, по тестам М1 всё равно в топе.
Что Макбуки, что Айпады на М1 всё ещё хороши)
Несправедливо. Как вы считаете, насколько лет Эпл должны тормозить развитие своей техники после ваших покупок?
"Так она рассчитывает простимулировать продажи в категориях планшетов и компьютеров Mac на фоне их падения."-простимулирует тем , что выпустит практически те же модели , только в других размерах , фантазия эпл уже иссякает , в ход идут уже хоть какие-то идеи
Лучше бы в айфонах придумали что-то новое кроме смены цвета корпуса, процессора и сдвига камеры
Айфон-раскладушка?)
А кто сейчас из производителей телефонов придумывают что-то реально новое?
а что еще новое вам нужно ?может накинете идей ?
Макбук на м3 это сильно)
Разница с м2 говорят колоссальная
Кто говорит? Яблоко само не стало даже сравнивать напрямую м2 и м3. Вангую, там минимальная разница.
Разница с м2, говорят, минимальная. Не то, что между м1 и м2
Выпускать ноутбуки на 8гб памяти в 2023, а потом удивляться — почему продажи упали.
Ну еще слишком мало времени прошло, чтобы считать
А за него нужно будет как обычно заоблачную цену заплатить
"Показатели Mac просели на фоне всплеска продаж в пандемию Covid-19"-во времена ковида люди сидели дома ,и соответственно цель покупки была понятна , сейчас пожалуй потребителя сложно заинтересовать и привлечь , не знаю сработает ли маневр с разным размером экранов , но как по мне , можно придумать еще что-то полезное для покупателя , а не выпускать что -то под видом "новая модель", а она ведь не новая и даже не улучшенная старая .........
И как обычно все будет тоже самое, кроме цены конечно же
Что-то о сектантах и для сектантов.
Проходите, не задерживайтесь.
Здесь не на что смотреть))
Apple не перестает удивлять! Они берут своё тем, что много выбора, это классно!
Не могу взять в толк, кто в 2023 году аудитория планшетов. Очень странное устройство, как по мне: ни туда, ни сюда. В то время как, с одной стороны, есть телефоны с достаточно большими и четкими экранами, с другой — очень легкие и при этом достаточно мощные ноутбуки.
Телефоны — недопланшеты. Экраны маленькие, батареи тоже надолго не хватит. Только для эпизодического использования. А для реально долгой работы айпад лучше. Но да, профессиональные приложения лучше уже на макбуках. На планшете они более игрушечные. Разве что рисовать на айпаде круто.
на кухню вместо телека самое оно
А кто то планшеты сейчас покупает вообще?
чисто чтобы ютуб дети смотрели
вебкам,хз
Всё, тупик?
MBP 14— идеальный ноут.
А если добавить в Air М1 монитор и звук от МВР 14, сохранив корпус, это будет венец творения🙂
Кто же тогда будет покупать МВР? В Apple давно разделили потребителей ноутов на юзеров обычных офисных приложений, и на юзеров программ, которые требуют больше ресурсов. Для первый Air, для вторых Pro. Со временем мощности Pro перекочевывают в Air, но к тому времени Pro апгрейдятся, чтобы соответствовать новым требованиям для професиональных пользователей. Делать суперноут по цене Air все равно, что сделать дырку в собственном кармане. А уж что-что, а деньги в Apple всегда умели не только хорошо считать, но и грамотно извлекать из карманов потребителей.