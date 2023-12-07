CNews узнало, что системный блок из реестра Минпромторга с рекордным баллом за локализацию собран из иностранных деталей Статьи редакции
В ведомстве обещали проверить результаты экспертизы.
- CNews изучило фотографии разобранных системных блоков Life Tech RS-Line (ООО «РС групп»), которые получили Управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга, а также больницы Воронежа. Всего, по предварительной оценке издания, компания уже поставила более 3000 блоков на общую сумму 116,8 млн рублей.
- Согласно акту экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП), продукт набрал 180 баллов за степень локализации — больше, чем другие блоки отечественного производства (для попадания в список нужно набрать 100 очков). По 50 баллов дали за материнскую плату «Элпитеха» и российский SSD-накопитель GS Group, но вместо этих комплектующих в устройстве стояли плата и накопитель марки Life Tech.
- Как отмечает CNews, якобы «российская» плата Life Tech напоминает продукцию китайского производителя Onda: расположение элементов схожее, как и рисунок. У деталей другой цвет, но опрошенный изданием участник рынка радиоэлектроники пояснил: цвет можно выбрать при заказе.
- Обе детали Life Tech внесены в базу Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), но при этом отсутствуют в реестре Минпромторга, а значит, не классифицированы как российские: в ГИСП можно опубликовать и импортные элементы, пояснил эксперт.
- GS Group заявила CNews, что не сотрудничает с «РС групп», и допустила, что компания могла купить диски через посредников, чтобы попасть в реестр, а потом заменить их на «китайские аналоги». В «Элпитехе» тоже отрицают партнёрство с производителем.
- Источник издания на рынке электроники предположил, что «РС групп» могла «фиктивно» заключить договор на покупку российских деталей, просто чтобы подать эти данные в ТПП. В обязанности последней не входит контроль за фактическим использованием комплектующих, заявленных в документах.
- Согласно акту экспертизы, поставщиком деталей выступал магазин «АБС-техно», учредительнице которого принадлежит 50% в «РС групп». CNews обратился за комментарием к «РС групп», «АБС-техно» и Onda, но пока не получил ответа. В Минпромторге уточнили, что заключение о «российском происхождении» выдают на основании акта ТПП. Министерство обещало провести проверку.
- О похожей ситуации рассказывал в сентябре 2023 года блогер Максим Горшенин: он обнаружил в российском мониторе LightCom два чипа — российский и тайваньский. Первый был практически бесполезным. Его, предположительно, добавили, чтобы получить баллы локализации.
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Завтра:
CNews объявлен нежелательной организацией и заблокирован на территории РФ
Согласен, нужно обязательно признать их. Это дискредитация отечественного производства.
Точно, по пятницам же
До отключения CNews 3.2.1....
Я один в формулировке "нежелательно" читаю слово безответственность?
Все прекрасно понимают, что это самое "нежелательно" означает полный запрет, однако, лицо, которое этот самый запрет налагает не берет на себя за это никакой ответственности. Вот это более всего и выбешивает в этих людях, с одной стороны под угрозой увольнения принуждали людей вколоть себе мутную жижу, но при этом протягивали бумажку и ручку, чтобы человек расписался в том, что он делает себе прививку по собственной воли и берет на себя всю ответственность за возможные последствия.
Тоже всё жду, что скоро ноги начнут ломать подобным расследователям. Этож такие попильный вещи вытаскивают на свет.
Обычно же пишут:
"Нас неправильно поняли. Слова вырваны из контекста."
Хватит ныть! Ребята наладили отечественное производство, а вам все не так. Нечего ковыряться по сисблокам вообще. Что за люди, что за люди... Тут стараются, промышленность поднимают, заводы открывают. Нет бы порадоваться - все так и норовят под крышку заглянуть. Ну может и не отечественные там комплектующие. Но нашему народу, нашей промышленности нужны пионеры, нужны хорошие новости, нужны те, за кем следует пойти!
Ящитаю, ребятам благодарность, cnews заблокировать, прочитавших новость расстрелять.
Пометочку "сарказм"надо тебе добавить. А то ведь депутаты прочтут и поверят тебе. Они то дебилы .. хотя есть в РФ кто их слушается даже.. эти ещё глупее выходит :)))
Я исправлю вашу ошибку - 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 (серьезно).
Новость от 9 декабря 2024:
Влад шушкевич назначен заместителем председателя комитета по связям с общественностью министерства промышленности РФ.
Гойда!
Не может такого быть!
В стране возможностей всё можно.
Девушка, можно взглянуть на ваш сисблок?
Ну опять безосновательно гонят на наших, да?
и загадочным .балом
Самое обидное, что опять никого не посадят
Журналистов 😀
Посадят. Только за посты в соцсетях🙂
По этому поводу Адама Кадырова представят к награде? Просто интересно
Ему уже заранее всё выдали
А где все эти "на проекте с", которые усираются и кричат, что мы обрели суверенитет?
у них рабочий день уже закончился
Никогда такого сокращения не видел. Дичь
не поместилось полностью сначала, теперь без дичи!
Это наглосаксонский Фотошоп.
Тащите сюда цитату Черномырдина
Даже три цитаты! Выбирайте:
* Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.
* Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!
* Сегодня ничего, завтра ничего, а потом спохватились — и вчера, оказывается, ничего.
Источник - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/11/03/viktor_chernomyrdin_citaty
Свои 3000 блоков они явно не через ДНС подали. Откати бабок, пролезь в реестры и путь в госконторы открыт. Если бы не было этой бутафории со скрепной "отечественной" продукцией, со всеми этими понтами и реестрами, то возможно тех же самых китайских блоков, в оригинальной цветовой гамме, удалось продать 4,5 или 6к за ту же сумму.
Я вообще не знаю ничего из запчастей для пк кроме относительно российских ссд
Если вы про GS Nanotech, то они тоже не очень российские, ибо там банки памяти от Micron (не путать с российским Mikron) и японской Kioxia.
Это вы про ССД от конторы ТМИ?
Тут вроде еще не было новости. Недавно провели независимые тесты их накопителя на 512Гб. Мало того, что он стоит в 5-6 раз дороже накопителей именитых производителей с аналогичными характеристиками, так еще и фактические характеристики сильно ниже заявленных. Температурный датчик самого диска вообще не желает показывать температуру выше 40 градусов.
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Неудобно вышло...что же будет с 3000 проданными экземплярами? Под каток как пармезан?
Переклеют шильдики и будут продавать под маркой РуСисБлок и наберут еще больше ебаллов по импортозамещению чем в прошлый раз.
Понять и простить
Это как медальки отечественного алкошмурдяка, когда вручную переливают дорогой импортный алкоголь в фирменные бутылки и везут на выставки, получают медальки, а на линиях льют привычный шмурдяк, а плебс думает откуда такое расслоение
How bizarre
Что? Ах они негодяи! Срочно запретить за дискредитацию!!!
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ну шош
ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Да пофиг, скоро станем провинцией Росиянь в Китае и будет 100% локализация
Короч, наши только барыжить могут
что то же не плохой навык хахаха
Отнюдь, сударь. Барыжить умеют саудиты. Русские хорошо умеют только экспроприировать и бухать.
Cnews только начал читать VC?
Как неожиданно и приятно ©
Жаль, что у нас в CNews убрали комменты, я ржу. Ахахахах
С огнем шутите
Удивительно! Иностранные комплектующие, быть не может! Нужно не один, а два шильдика прикрутить, чтобы уж наверняка отечественным стал.
Никогда такого не было и вот опять!
https://youtu.be/qAFrFTGnWZg?si=8Wam8AQYLA6W_3HF
Баллы какие-то. Брали б пример с автоваза. И вообще вклад можно определять и по весу деталей
1
Да, комплектующие не наши. Это не удивительно. Ведь у нас не было собственного производства. И я бы понял, возбуждение на этот счет, если бы блок стоил как бентли. Но системник стоит меньше 40 тыс. руб. Вполне стандартная цена на офисный компьютер.
А я напомню, что буквально пару дней назад Андрей Лебедев писал, что шильдики - это по сути всего лишь юмор)
Маякните, как посадят всех причастных.
Все не так. Это подстава Запада!!!!
"... в российском мониторе LightCom два чипа — российский и тайваньский. Первый был практически бесполезным."
Неужели наши совсем такие криворукие и не могут отечественное нормально создать и собрать? 🙄
аналоговнет
Никогда такого не было и вот опять
"По 50 баллов дали за материнскую плату «Элпитеха» и российский SSD-накопитель GS Group"
Где у GS Group 50 баллов за ССД? Нет такого в гиспе, максимум 27...
Про 50 баллов за материнскую плату «Элпитеха» тоже неправильно - у них 110 баллов...
Автор не до конца разобрался в вопросе. Хотя, конечно, сути это не меняет.
В настоящее время, в России нет возможностей для создания конкурентноспособных чипов.
В качестве примеров "отечественного производства, можно рассмотреть хваленые процессоры Эльбрус, и Байкал - которые были разработаны при помощи импортного софта, произведены на устаревшем импортном оборудовании по 28нм технологии - как результат весьма скромные характеристики, при неадекватной стоимости... Так же перспективных молодых специалистов по разработке чипов, еще на стадии обучения, переманивают заграницу.
ps Вся микроэлектронная промышленность, (и без того отсталая) была окончательно разрушена еще в 90е, c того времени мало что делалось, чтобы исправить ситуацию. К сожалению такова реальность.
«еще на стадии обучения, переманивают заграницу...»
Интересно почему?
Может быть из-за поехавшего маразматика? )))
Ну отличия же есть, милипиздрическике, но есть