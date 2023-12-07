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Техника
Полина Лааксо

CNews узнало, что системный блок из реестра Минпромторга с рекордным баллом за локализацию собран из иностранных деталей Статьи редакции

В ведомстве обещали проверить результаты экспертизы.

  • CNews изучило фотографии разобранных системных блоков Life Tech RS-Line (ООО «РС групп»), которые получили Управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга, а также больницы Воронежа. Всего, по предварительной оценке издания, компания уже поставила более 3000 блоков на общую сумму 116,8 млн рублей.
  • Согласно акту экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП), продукт набрал 180 баллов за степень локализации — больше, чем другие блоки отечественного производства (для попадания в список нужно набрать 100 очков). По 50 баллов дали за материнскую плату «Элпитеха» и российский SSD-накопитель GS Group, но вместо этих комплектующих в устройстве стояли плата и накопитель марки Life Tech.
  • Как отмечает CNews, якобы «российская» плата Life Tech напоминает продукцию китайского производителя Onda: расположение элементов схожее, как и рисунок. У деталей другой цвет, но опрошенный изданием участник рынка радиоэлектроники пояснил: цвет можно выбрать при заказе.
Слева — плата Life Tech из ГИСП, справа — плата Onda
Так должна выглядеть плата «Элпитеха»
  • Обе детали Life Tech внесены в базу Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), но при этом отсутствуют в реестре Минпромторга, а значит, не классифицированы как российские: в ГИСП можно опубликовать и импортные элементы, пояснил эксперт.
  • GS Group заявила CNews, что не сотрудничает с «РС групп», и допустила, что компания могла купить диски через посредников, чтобы попасть в реестр, а потом заменить их на «китайские аналоги». В «Элпитехе» тоже отрицают партнёрство с производителем.
  • Источник издания на рынке электроники предположил, что «РС групп» могла «фиктивно» заключить договор на покупку российских деталей, просто чтобы подать эти данные в ТПП. В обязанности последней не входит контроль за фактическим использованием комплектующих, заявленных в документах.
  • Согласно акту экспертизы, поставщиком деталей выступал магазин «АБС-техно», учредительнице которого принадлежит 50% в «РС групп». CNews обратился за комментарием к «РС групп», «АБС-техно» и Onda, но пока не получил ответа. В Минпромторге уточнили, что заключение о «российском происхождении» выдают на основании акта ТПП. Министерство обещало провести проверку.
  • О похожей ситуации рассказывал в сентябре 2023 года блогер Максим Горшенин: он обнаружил в российском мониторе LightCom два чипа — российский и тайваньский. Первый был практически бесполезным. Его, предположительно, добавили, чтобы получить баллы локализации.

#новости #импортозамещение

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119 комментариев
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 Артем Шилин

Завтра:
CNews объявлен нежелательной организацией и заблокирован на территории РФ

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Платон Щукин

Согласен, нужно обязательно признать их. Это дискредитация отечественного производства.

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6 комментариев
Амбассадор Черноголовки

Точно, по пятницам же

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Timur

До отключения CNews 3.2.1....

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HEIM

Я один в формулировке "нежелательно" читаю слово безответственность?

Все прекрасно понимают, что это самое "нежелательно" означает полный запрет, однако, лицо, которое этот самый запрет налагает не берет на себя за это никакой ответственности. Вот это более всего и выбешивает в этих людях, с одной стороны под угрозой увольнения принуждали людей вколоть себе мутную жижу, но при этом протягивали бумажку и ручку, чтобы человек расписался в том, что он делает себе прививку по собственной воли и берет на себя всю ответственность за возможные последствия.

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4 комментария
Leonid Bushuev

Тоже всё жду, что скоро ноги начнут ломать подобным расследователям. Этож такие попильный вещи вытаскивают на свет.

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Леонид Бережной

Обычно же пишут:
"Нас неправильно поняли. Слова вырваны из контекста."

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Влад Шушкевич

Хватит ныть! Ребята наладили отечественное производство, а вам все не так. Нечего ковыряться по сисблокам вообще. Что за люди, что за люди... Тут стараются, промышленность поднимают, заводы открывают. Нет бы порадоваться - все так и норовят под крышку заглянуть. Ну может и не отечественные там комплектующие. Но нашему народу, нашей промышленности нужны пионеры, нужны хорошие новости, нужны те, за кем следует пойти!
Ящитаю, ребятам благодарность, cnews заблокировать, прочитавших новость расстрелять.

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Алекс Ввв

Пометочку "сарказм"надо тебе добавить. А то ведь депутаты прочтут и поверят тебе. Они то дебилы .. хотя есть в РФ кто их слушается даже.. эти ещё глупее выходит :)))

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8 комментариев
Илья Попов

Я исправлю вашу ошибку - 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 (серьезно).

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Чечёточник

Новость от 9 декабря 2024:
Влад шушкевич назначен заместителем председателя комитета по связям с общественностью министерства промышленности РФ.

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2 комментария
Nikita Klimanov

Гойда!

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Maxim Roslyakov

Не может такого быть!

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Илья Попов

В стране возможностей всё можно.

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2 комментария
Невероятный Блондин
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Амбассадор Черноголовки

Девушка, можно взглянуть на ваш сисблок?

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10 комментариев
От Себя Добавлю

Ну опять безосновательно гонят на наших, да?

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Вася Пражкин
с рекордным баллом

и загадочным .балом

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Ware Wow
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Тоже хочу

Самое обидное, что опять никого не посадят

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Just a human

Журналистов 😀

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5 комментариев
Maxim Syabro

Посадят. Только за посты в соцсетях🙂

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Светлана Владимирова

По этому поводу Адама Кадырова представят к награде? Просто интересно

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Андрей

Ему уже заранее всё выдали

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Алекс

А где все эти "на проекте с", которые усираются и кричат, что мы обрели суверенитет?

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Alex Nosov

у них рабочий день уже закончился

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Амбассадор Черноголовки
сисблок

Никогда такого сокращения не видел. Дичь

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Полина Лааксо
Автор

не поместилось полностью сначала, теперь без дичи!

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1 комментарий
Кринжер

Это наглосаксонский Фотошоп.

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Продюсер душнила

Тащите сюда цитату Черномырдина

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Крафтовый Душнила

Даже три цитаты! Выбирайте:
* Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.
* Мы с вами ещё так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!
* Сегодня ничего, завтра ничего, а потом спохватились — и вчера, оказывается, ничего.

Источник - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/11/03/viktor_chernomyrdin_citaty

Виктор Черномырдин: цитаты
А вот что касается, доживёт не доживёт — да все мы доживём.
www.vedomosti.ru
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1 комментарий
Pavelzzz

Свои 3000 блоков они явно не через ДНС подали. Откати бабок, пролезь в реестры и путь в госконторы открыт. Если бы не было этой бутафории со скрепной "отечественной" продукцией, со всеми этими понтами и реестрами, то возможно тех же самых китайских блоков, в оригинальной цветовой гамме, удалось продать 4,5 или 6к за ту же сумму.

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Дмитрий Зима

Я вообще не знаю ничего из запчастей для пк кроме относительно российских ссд

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Hambala Fully

Если вы про GS Nanotech, то они тоже не очень российские, ибо там банки памяти от Micron (не путать с российским Mikron) и японской Kioxia.

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4 комментария
Alex Nosov

Это вы про ССД от конторы ТМИ?
Тут вроде еще не было новости. Недавно провели независимые тесты их накопителя на 512Гб. Мало того, что он стоит в 5-6 раз дороже накопителей именитых производителей с аналогичными характеристиками, так еще и фактические характеристики сильно ниже заявленных. Температурный датчик самого диска вообще не желает показывать температуру выше 40 градусов.

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1 комментарий
Dmitrii Alekseevich

Неудобно вышло...что же будет с 3000 проданными экземплярами? Под каток как пармезан?

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fStrange

Переклеют шильдики и будут продавать под маркой РуСисБлок и наберут еще больше ебаллов по импортозамещению чем в прошлый раз.

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2 комментария
Фоксик

Понять и простить

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Доктор Шкутко

Это как медальки отечественного алкошмурдяка, когда вручную переливают дорогой импортный алкоголь в фирменные бутылки и везут на выставки, получают медальки, а на линиях льют привычный шмурдяк, а плебс думает откуда такое расслоение

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Невероятный Блондин

How bizarre

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Тоже хочу
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Премудрый пискарь

Что? Ах они негодяи! Срочно запретить за дискредитацию!!!

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Влад Светлый

ну шош

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Я сказал свое имя машине

ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

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Максим Груздев
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Egor Ka

Да пофиг, скоро станем провинцией Росиянь в Китае и будет 100% локализация

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Александр Блинов

Короч, наши только барыжить могут

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Brno

что то же не плохой навык хахаха

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Hox
наши только барыжить могут

Отнюдь, сударь. Барыжить умеют саудиты. Русские хорошо умеют только экспроприировать и бухать.

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Риэлтор не нужен!

Cnews только начал читать VC?

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Dery

Как неожиданно и приятно ©

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Кристина

Жаль, что у нас в CNews убрали комменты, я ржу. Ахахахах

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Pasha Z

С огнем шутите

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xsignes

Удивительно! Иностранные комплектующие, быть не может! Нужно не один, а два шильдика прикрутить, чтобы уж наверняка отечественным стал.

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Sergeant Ding

Никогда такого не было и вот опять!

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Sergeant Ding

https://youtu.be/qAFrFTGnWZg?si=8Wam8AQYLA6W_3HF

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Фоксик

Баллы какие-то. Брали б пример с автоваза. И вообще вклад можно определять и по весу деталей

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Сергей Белков

1

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Сергей Белков
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Pavel Berd

Да, комплектующие не наши. Это не удивительно. Ведь у нас не было собственного производства. И я бы понял, возбуждение на этот счет, если бы блок стоил как бентли. Но системник стоит меньше 40 тыс. руб. Вполне стандартная цена на офисный компьютер.

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MadRat96

А я напомню, что буквально пару дней назад Андрей Лебедев писал, что шильдики - это по сути всего лишь юмор)

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Абырвалг Абырвалг

Маякните, как посадят всех причастных.

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Ave Legion

Все не так. Это подстава Запада!!!!

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Чижик-Пыжик

"... в российском мониторе LightCom два чипа — российский и тайваньский. Первый был практически бесполезным."

Неужели наши совсем такие криворукие и не могут отечественное нормально создать и собрать? 🙄

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Ксения

аналоговнет

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Dmitriy Dedock
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Макс Кроу

Никогда такого не было и вот опять

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Edward Hyde

"По 50 баллов дали за материнскую плату «Элпитеха» и российский SSD-накопитель GS Group"

Где у GS Group 50 баллов за ССД? Нет такого в гиспе, максимум 27...
Про 50 баллов за материнскую плату «Элпитеха» тоже неправильно - у них 110 баллов...

Автор не до конца разобрался в вопросе. Хотя, конечно, сути это не меняет.

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ALS

В настоящее время, в России нет возможностей для создания конкурентноспособных чипов.
В качестве примеров "отечественного производства, можно рассмотреть хваленые процессоры Эльбрус, и Байкал - которые были разработаны при помощи импортного софта, произведены на устаревшем импортном оборудовании по 28нм технологии - как результат весьма скромные характеристики, при неадекватной стоимости... Так же перспективных молодых специалистов по разработке чипов, еще на стадии обучения, переманивают заграницу.
ps Вся микроэлектронная промышленность, (и без того отсталая) была окончательно разрушена еще в 90е, c того времени мало что делалось, чтобы исправить ситуацию. К сожалению такова реальность.

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Нейро Медиатор

«еще на стадии обучения, переманивают заграницу...»
Интересно почему?
Может быть из-за поехавшего маразматика? )))

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Brno

Ну отличия же есть, милипиздрическике, но есть

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116 комментариев
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