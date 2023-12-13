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Техника
Маша Цепелева

Tesla показала робота-гуманоида Optimus второго поколения — он легче на 10 кг и оснащён тактильными сенсорами Статьи редакции

Робот стал ходить на 30% быстрее и деликатней обращаться с предметами.

  • Tesla опубликовала в X видео о тестировании новой модели робота Optimus. Компания утверждает, что он стал легче на 10 кг и более пластичным в движениях.
  • Изменилась механика ходьбы, она стала более человекоподобной, скорость увеличилась на 30%. Также робот стал лучше справляться с тестами на баланс и общий контроль тела.
  • У Optimus появились сенсоры на кончиках пальцев. Благодаря этому он деликатней обращается с предметами. Например, в видео Tesla он смог положить яйцо в контейнер.
  • Илон Маск показал первый прототип робота-гуманоида от Tesla в октябре 2022 года. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Устройство весило 73 кг.
  • По оценкам Маска стоимость робота составит меньше $20 тысяч. Предприниматель предполагает, что Optimus будут использовать предприятия, в том числе Tesla, для рутинных задач.

#новости #tesla #optimus

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132 комментария
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 Вадим Д.

Ростех купит одного, поклеит шильдик и скажет: «и мы не лыком шиты!»?

В то же время через океан от Tesla:

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John Smith

Всё то Вадим знает, как и что будет.
P.S. У Промобота и робота справа задачи совсем другие и на роль гуманоидов они даже концептуально не претендовали.

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26 комментариев
Император Нолимоций

И продавать будет за $20000/час.

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1 комментарий
Копчик

Через океан от Тесла сидит Вадимка и думает, что смешно шутит.

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3 комментария
Вася Пражкин

Да, нам бы такого гуманоидного робота. Тогда он сможет стоять за меня в очереди за яйцами.

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Байд Джонов

Он твои яйцы в контейнер положит

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1 комментарий
Тимофей Измайлов

А когда вы вообще за яйцами в последний раз в очереди стояли? Учитывая, что они на прилавке лежат обычно

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1 комментарий
Дмитрий Уманов

не за яйцами я сам постою а вот в разных конторах типа паспортного отдела или налоговой бумажки всякие подписывать и перекладывать самое то.

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Андрей

Все это, конечно, круто, но зачем он вообще пока нужен? 100 кг вряд ли перетащит, судя по походке. Ворам в отсутствие человека тоже вряд ли втащит. По сути умная колонка с руками и ногами за оверпрайс.

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Сайхан Бадмаев

он может пахать 24/7

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18 комментариев
Georgi Lis

Как только приделают половые органы и возможность двигать тазом, произойдёт сексуальная революция.

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2 комментария
Бродяга из NY

Зачем 100? Мешок картошки на изи затащит например

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5 комментариев
Hox
По сути умная колонка с руками и ногами
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3 комментария
Николай Заболоцкий

это пока, но через лет так 5 стоить он будет не много, зато сможет пахать круглые сутки, а если заболеет ему не нужно будет оплачивать дорогое лечение и диагностику, можно просто будет заменить сломанные узлы и отправить обратно работать, если вы другого мнения то вы крайне наивный человек

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3 комментария
Степан Беленький

Да и вид у него жутковатый

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Тимофей Измайлов

Уже сколько лет идут к тому, чтобы создать идеального робота, а вы спрашиваете, зачем он нужен

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Виктор Налейкин

В принципе, его уже сейчас можно отправлять в зоны с высокой радиоактивностью, куда человека не пошлёшь, и, после работы, там и бросить. Или, например, на строительство на орбите/Луне: человеку целый космический корабль нужен, еда, воздух, скафандр и тп, а этого закинул и рули им через VR.

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Eddie II

Следующая ступень эволюции жизни на планете

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Sergeant Ding

Айзек Азимов давно это предсказал

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Дмитрий Куприянов

А можно следующая ступень будет касаться комментариев на ви си

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Стерлядка Вяленая

А потом будет фильм: "Я робот")

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Антон Астафуров

Лет через 50 роботы будут отжимать в подворотне айфон 128 про плюс. Не хотел бы я такого встретить

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Степан Беленький

Они уже и так есть, разве что в реальность осталось воплотить

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Чот ссыкотно.

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Forgotten Games

Не сцыте! Он за яйца нежно берётся!:-)

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Балкон.Ру
У Optimus появились сенсоры на кончиках пальцев. Благодаря этому он деликатней обращается с предметами.
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Император Нолимоций

— You slipped and fell into a robot hand?
— Yes.
— Penis first?

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Валерий Гордеев

пхах))) винипух застрял в норке)))

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Доктор Шкутко

Удлинителя нету, Федор расстроится :)

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Тоже хочу

Похож на мою бывшую

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Garmonbon

Ипать у тебя вкус

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Ovechkin

Тоже лысая?

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Sergeant Ding

А Маск уверен, что форма человека для робота оптимальна?

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Digger M

Я спросил. Говорит, что уверен.

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Тимофей Измайлов

Ну а какую форму ему придавать?

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Ovechkin

Другие будут страшнее смотреться

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КакЦапля

Такое бы.

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Тимофей Измайлов

В черном зеркале есть жуткая серия, с этим связанная

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Байд Джонов

Или такое

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Император Нолимоций

До зловещей долины еще далековато, конечно. Но руки впечатляют.

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Максим Горбунов

да у некоторых уже вызывает не ординарные ощущения

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Бродяга из NY

Красавец!

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Байд Джонов

А стрелять он умеет? Хуйня какая-то. Федя его ушатает, мамой клянусь.

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Степан Беленький

Где-то чихнул один Федя

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1 комментарий
Barbara Zukowa

Не робот-пылесос, а робот с пылесосом. Датчики в фалангах - крутая идея.
Вспоминается сериал Humans.

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Oleg Rico

Маск просто обычный инопланетянин который пытается добраться до корабля матки на Марсе. попутно слегка поднимает индустриальный уровень аборигенов. Он просто точно знает, куда технический прогресс должен идти.

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Алексей Климов

Это здорово, роботы действительно становятся все более продвинутыми.

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Премудрый пискарь

А-а-а гумноид...

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Тоша Ершов

Как обычно порвало с названия «робот-гуманоид». Не могли бы как-то поприятнее назвать..

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Станислав Владимиров

Каковы возможности нового гуманоида от Tesla в быту?

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Байд Джонов

Мне вот такое нравится больше https://2tube.ru/watch/из-машины_bxQj5dsBxw5pEOW.html

Из машины
⁣Из машины
2tube.ru
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Edward Dette

Тесла уже перешла на роботов гуманойдов?

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Валерий Гордеев

ну выглядит симпатишно, помню смотрел аниматрицу, было много негатива, а тут у нас люди даже помогают ботом из сугробов выбираться)))

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Макс Ад

Вкалывают роботы, а не челдобек

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Igormylnikovchannel

Сортировщики со складов Озон и Вайлдбериз погрустнели...... Замена вот вот.

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Дмитрий Куприянов

Да еще не скоро, плюс брак роботы еще не скоро научатся проверять

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Максим Лиханов

Когда уже женщин сделают

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Дмитрий Куприянов

А вам зачем?

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Максим Горбунов

чем дальше в лес тем толще гуманоиды)) ну вообще ниче так

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Виталий Дуюнов

ну все, робот есть, подключает его к нейронке от Маска и вуаля) вот он прототип Т1000 )) Восстание машин - НАЧАЛО)

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Юрий Стриженов

урри где у него кнопка уррии

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HEIM
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Cindy Moore

Ох и страшно же мне за наше будущее, чтобы не было восстание роботов

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Asf

Вероятно, восстание машин- не самый худший сценарий, знаете ли 😉🙂

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Asf

И опять Яйца!!!
Маск, негодяй - на больное смехдержавы давит 😁😅

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Maria Skvortsova

Как же это круто

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Fred Han

Вас же просили сука не строить Териминаторов🤦‍♂️

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129 комментариев
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