Tesla показала робота-гуманоида Optimus второго поколения — он легче на 10 кг и оснащён тактильными сенсорами Статьи редакции
Робот стал ходить на 30% быстрее и деликатней обращаться с предметами.
- Tesla опубликовала в X видео о тестировании новой модели робота Optimus. Компания утверждает, что он стал легче на 10 кг и более пластичным в движениях.
- Изменилась механика ходьбы, она стала более человекоподобной, скорость увеличилась на 30%. Также робот стал лучше справляться с тестами на баланс и общий контроль тела.
- У Optimus появились сенсоры на кончиках пальцев. Благодаря этому он деликатней обращается с предметами. Например, в видео Tesla он смог положить яйцо в контейнер.
- Илон Маск показал первый прототип робота-гуманоида от Tesla в октябре 2022 года. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Устройство весило 73 кг.
- По оценкам Маска стоимость робота составит меньше $20 тысяч. Предприниматель предполагает, что Optimus будут использовать предприятия, в том числе Tesla, для рутинных задач.
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Ростех купит одного, поклеит шильдик и скажет: «и мы не лыком шиты!»?
В то же время через океан от Tesla:
Всё то Вадим знает, как и что будет.
P.S. У Промобота и робота справа задачи совсем другие и на роль гуманоидов они даже концептуально не претендовали.
И продавать будет за $20000/час.
Через океан от Тесла сидит Вадимка и думает, что смешно шутит.
Да, нам бы такого гуманоидного робота. Тогда он сможет стоять за меня в очереди за яйцами.
Он твои яйцы в контейнер положит
А когда вы вообще за яйцами в последний раз в очереди стояли? Учитывая, что они на прилавке лежат обычно
не за яйцами я сам постою а вот в разных конторах типа паспортного отдела или налоговой бумажки всякие подписывать и перекладывать самое то.
Все это, конечно, круто, но зачем он вообще пока нужен? 100 кг вряд ли перетащит, судя по походке. Ворам в отсутствие человека тоже вряд ли втащит. По сути умная колонка с руками и ногами за оверпрайс.
он может пахать 24/7
Как только приделают половые органы и возможность двигать тазом, произойдёт сексуальная революция.
Зачем 100? Мешок картошки на изи затащит например
это пока, но через лет так 5 стоить он будет не много, зато сможет пахать круглые сутки, а если заболеет ему не нужно будет оплачивать дорогое лечение и диагностику, можно просто будет заменить сломанные узлы и отправить обратно работать, если вы другого мнения то вы крайне наивный человек
Да и вид у него жутковатый
Уже сколько лет идут к тому, чтобы создать идеального робота, а вы спрашиваете, зачем он нужен
В принципе, его уже сейчас можно отправлять в зоны с высокой радиоактивностью, куда человека не пошлёшь, и, после работы, там и бросить. Или, например, на строительство на орбите/Луне: человеку целый космический корабль нужен, еда, воздух, скафандр и тп, а этого закинул и рули им через VR.
Следующая ступень эволюции жизни на планете
Айзек Азимов давно это предсказал
А можно следующая ступень будет касаться комментариев на ви си
А потом будет фильм: "Я робот")
Лет через 50 роботы будут отжимать в подворотне айфон 128 про плюс. Не хотел бы я такого встретить
Они уже и так есть, разве что в реальность осталось воплотить
Чот ссыкотно.
Не сцыте! Он за яйца нежно берётся!:-)
— You slipped and fell into a robot hand?
— Yes.
— Penis first?
пхах))) винипух застрял в норке)))
Удлинителя нету, Федор расстроится :)
Похож на мою бывшую
Ипать у тебя вкус
Тоже лысая?
А Маск уверен, что форма человека для робота оптимальна?
Я спросил. Говорит, что уверен.
Ну а какую форму ему придавать?
Другие будут страшнее смотреться
Такое бы.
В черном зеркале есть жуткая серия, с этим связанная
Или такое
До зловещей долины еще далековато, конечно. Но руки впечатляют.
да у некоторых уже вызывает не ординарные ощущения
Красавец!
А стрелять он умеет? Хуйня какая-то. Федя его ушатает, мамой клянусь.
Где-то чихнул один Федя
Не робот-пылесос, а робот с пылесосом. Датчики в фалангах - крутая идея.
Вспоминается сериал Humans.
Маск просто обычный инопланетянин который пытается добраться до корабля матки на Марсе. попутно слегка поднимает индустриальный уровень аборигенов. Он просто точно знает, куда технический прогресс должен идти.
Это здорово, роботы действительно становятся все более продвинутыми.
А-а-а гумноид...
Как обычно порвало с названия «робот-гуманоид». Не могли бы как-то поприятнее назвать..
Каковы возможности нового гуманоида от Tesla в быту?
Мне вот такое нравится больше https://2tube.ru/watch/из-машины_bxQj5dsBxw5pEOW.html
Тесла уже перешла на роботов гуманойдов?
ну выглядит симпатишно, помню смотрел аниматрицу, было много негатива, а тут у нас люди даже помогают ботом из сугробов выбираться)))
Вкалывают роботы, а не челдобек
Сортировщики со складов Озон и Вайлдбериз погрустнели...... Замена вот вот.
Да еще не скоро, плюс брак роботы еще не скоро научатся проверять
Когда уже женщин сделают
А вам зачем?
чем дальше в лес тем толще гуманоиды)) ну вообще ниче так
ну все, робот есть, подключает его к нейронке от Маска и вуаля) вот он прототип Т1000 )) Восстание машин - НАЧАЛО)
урри где у него кнопка уррии
Ох и страшно же мне за наше будущее, чтобы не было восстание роботов
Вероятно, восстание машин- не самый худший сценарий, знаете ли 😉🙂
И опять Яйца!!!
Маск, негодяй - на больное смехдержавы давит 😁😅
Как же это круто
Вас же просили сука не строить Териминаторов🤦♂️